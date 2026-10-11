अमेरिकी मध्यावधि चुनाव : भारत से तनाव के बीच क्या करेंगे भारतीय अमेरिकी
भारतीय-अमेरिकी यूएस मध्यावधि चुनावों में सार्वजनिक पद के लिए प्रयास कर रहे हैं, वे अपने अनुकूल उम्मीदवारों का समर्थन कर रहे हैं.
By PTI
Published : October 11, 2026 at 12:28 PM IST
नई दिल्ली : ऐसे समय में जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीयों और उनके हितों के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं, अमेरिका में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन में भारतीय अमेरिकी नागरिकों का क्या रूख होगा, इस पर बहस तेज हो गई है. अमेरिकी मध्यावधि चुनाव राष्ट्रपति के चार साल के कार्यकाल के बीच में होते हैं. इनमें कांग्रेस के निचले सदन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सभी 435 सदस्यों और ऊपरी सदन, सीनेट के 100 सदस्यों में से लगभग एक-तिहाई सदस्यों को चुना जाता है.
भारतीय-अमेरिकी न केवल कानून बनाने वाले (लॉ-मेकर) के तौर पर चुने जाकर अमेरिका में सत्ता में हिस्सेदारी चाहते हैं, बल्कि तीन नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनावों में अपने मकसद का समर्थन करने वाले दूसरे लोगों का भी साथ दे रहे हैं.मौजूदा अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भारतीय मूल के छह सदस्य हैं, लेकिन इलिनोइस से राजा कृष्णमूर्ति और मिशिगन से श्रीथानेदार के प्राइमरी चुनाव में हारने के कारण यह संख्या घटकर चार रह सकती है. भारतीय-अमेरिकी कांग्रेस सदस्य रो खन्ना (कैलिफोर्निया-17), प्रमिला जयपाल (वॉशिंगटन-7), अमी बेरा (कैलिफोर्निया-3) और सुहास सुब्रमण्यम (वर्जीनिया-10) फिर से चुनाव लड़ रहे हैं.
इन चुनावों में कई राज्यों के गवर्नरों और विधानसभाओं के साथ-साथ कुछ मेयर और अन्य स्थानीय अधिकारियों के चुनाव भी शामिल हैं. नतीजों से यह तय होता है कि कांग्रेस पर किस पार्टी का नियंत्रण होगा और यह राष्ट्रपति की कानून पास कराने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है.इमरजेंसी मेडिसिन फिजिशियन अमीश शाह अमेरिकी कांग्रेस के चुनावों के लिए एरिजोना के पहले जिले से डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं, जबकि पिया डंडिया फ्लोरिडा के 22वें जिले से चुनाव मैदान में हैं.
पांच बार कांग्रेस सदस्य रहे कृष्णमूर्ति अपने गृह राज्य इलिनोइस से पहले हिंदू अमेरिकी सीनेटर बनने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन मार्च में प्राइमरी चुनाव में साथी डेमोक्रेट जुलियाना स्ट्रैटन से हार गए.थानेदार मिशिगन के 13वें कांग्रेसनल जिले के लिए प्राइमरी चुनाव में डोनवन मैकिनी से हार गए. मैकिनी को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट एलायंस का समर्थन प्राप्त था, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर काफी प्रभाव रखने वाला समूह है.
बायोटेक उद्यमी से राजनेता बने रिपब्लिकन विवेक रामास्वामी ओहियो के गवर्नर पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन प्राप्त होने के बावजूद, डेमोक्रेटिक उम्मीदवार एमी एक्टन के खिलाफ रामास्वामी के अभियान को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.
कैलिफोर्निया के कार्डियोलॉजिस्ट और 'अमेरिकन्स4हिंदूज पॉलिटिकल एक्शन कमिटी' के फाउंडर रमेश जाप्रा ने बताया, "चुनावों में सिर्फ भारतीय-अमेरिकियों का समर्थन करना ही काफ़ी नहीं है. हमें उन लोगों का भी समर्थन करना चाहिए जो भारतीय समुदाय और हिंदुओं के प्रति सहानुभूति रखते हैं."
उन्होंने कहा कि 'अमेरिकन्स4हिंदूज' उन उम्मीदवारों का समर्थन कर रही है जो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के आगामी चुनावों में खड़े हैं, जैसे जेम्स वॉकिनशॉ (वर्जीनिया 11वां ज़िला), सुजैन डेलबेने (वॉशिंगटन 1वां जिला), पिया डंडिया (फ़्लोरिडा 22वां जिला), ग्रेगरी मीक्स (न्यूयॉर्क 5वां जिला) -- ये सभी डेमोक्रेट हैं.
पीएसी ने यूएस हाउस के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार जेनी रे ले रूक्स (कैलिफ़ोर्निया-47वां जिला) और मौजूदा यूएस सीनेटर जेम्स रिस्क को भी आगामी चुनावों के लिए समर्थन दिया है.राष्ट्रपति जो बाइडन के कार्यकाल के दौरान व्हाइट हाउस के पूर्व सलाहकार अजय जैन भुटोरिया ने कहा, "भारतीय-अमेरिकी उम्मीदवारों को मेरी सलाह है कि वे समुदाय से आगे बढ़कर उन मुद्दों पर ध्यान दें और उन कांग्रेसनल ज़िलों की उम्मीदों पर फोकस करें जिनका वे प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं."
भारतीय-अमेरिकी समुदाय की कैलिफोर्निया, टेक्सास, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, इलिनोइस, पेन्सिलवेनिया और जॉर्जिया जैसे राज्यों में मज़बूत मौजूदगी है.जाप्रा ने कहा कि जॉर्जिया, पेन्सिलवेनिया, मिशिगन और नॉर्थ कैरोलिना जैसे अहम राज्यों में, किसी खास उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव का नतीजा पलटने के लिए एक या दो प्रतिशत वोट भी मायने रखते हैं.कांग्रेसनल उम्मीदवारों के अलावा, रिपब्लिकन नेता सरिता कोमातिरेड्डी न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल पद के लिए डेमोक्रेट लेटिटिया जेम्स को चुनौती दे रही हैं.
न्यूयॉर्क राज्य को डेमोक्रेट्स का गढ़ माना जाता है, लेकिन कोमातिरेड्डी, जिन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन हासिल है, ने जेम्स के साथ चुनाव-पूर्व बहस में अपनी छाप छोड़ी. मैरीलैंड में, हैदराबाद में जन्मीं लेफ्टिनेंट गवर्नर अरुणा मिलर दोबारा चुनाव लड़ रही हैं.केरल में जन्मीं डेमोक्रेट नित्या रमन, लॉस एंजिल्स के मेयर पद के लिए अपनी पूर्व मेंटर और मौजूदा मेयर करेन बास के खिलाफ मैदान में हैं.
जाप्रा ने कहा, "अमेरिका में हिंदू समुदाय की अच्छी-खासी मौजूदगी है. हमें फैसले लेने वाली जगह पर अपनी जगह बनानी होगी, वरना हम ही 'मेनू' का हिस्सा बन जाएंगे." उन्होंने स्कूल बोर्ड के सदस्यों से लेकर अमेरिकी सीनेट तक, सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने के महत्व पर जोर दिया.समुदाय के नेताओं ने कहा कि कैलिफोर्निया और टेक्सास जैसे राज्यों में मजबूत मौजूदगी के बावजूद, समुदाय के भीतर ही आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण चुने हुए पदों पर भारतीय मूल के लोगों का प्रतिनिधित्व कम रहा है.प्रवासी समुदाय के एक नेता ने कहा, "ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें एक से अधिक भारतीय-अमेरिकी एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े, और इसका नतीजा यह हुआ कि कम आबादी वाले समुदाय का उम्मीदवार जीत गया." उन्होंने राजनीतिक रूप से अहम बने रहने के लिए एकजुटता की जरूरत पर जोर दिया.
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