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अमेरिकी मध्यावधि चुनाव : भारत से तनाव के बीच क्या करेंगे भारतीय अमेरिकी

यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ( AFP )

By PTI 5 Min Read

नई दिल्ली : ऐसे समय में जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीयों और उनके हितों के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं, अमेरिका में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन में भारतीय अमेरिकी नागरिकों का क्या रूख होगा, इस पर बहस तेज हो गई है. अमेरिकी मध्यावधि चुनाव राष्ट्रपति के चार साल के कार्यकाल के बीच में होते हैं. इनमें कांग्रेस के निचले सदन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सभी 435 सदस्यों और ऊपरी सदन, सीनेट के 100 सदस्यों में से लगभग एक-तिहाई सदस्यों को चुना जाता है.

भारतीय-अमेरिकी न केवल कानून बनाने वाले (लॉ-मेकर) के तौर पर चुने जाकर अमेरिका में सत्ता में हिस्सेदारी चाहते हैं, बल्कि तीन नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनावों में अपने मकसद का समर्थन करने वाले दूसरे लोगों का भी साथ दे रहे हैं.मौजूदा अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भारतीय मूल के छह सदस्य हैं, लेकिन इलिनोइस से राजा कृष्णमूर्ति और मिशिगन से श्रीथानेदार के प्राइमरी चुनाव में हारने के कारण यह संख्या घटकर चार रह सकती है. भारतीय-अमेरिकी कांग्रेस सदस्य रो खन्ना (कैलिफोर्निया-17), प्रमिला जयपाल (वॉशिंगटन-7), अमी बेरा (कैलिफोर्निया-3) और सुहास सुब्रमण्यम (वर्जीनिया-10) फिर से चुनाव लड़ रहे हैं.

इन चुनावों में कई राज्यों के गवर्नरों और विधानसभाओं के साथ-साथ कुछ मेयर और अन्य स्थानीय अधिकारियों के चुनाव भी शामिल हैं. नतीजों से यह तय होता है कि कांग्रेस पर किस पार्टी का नियंत्रण होगा और यह राष्ट्रपति की कानून पास कराने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है.इमरजेंसी मेडिसिन फिजिशियन अमीश शाह अमेरिकी कांग्रेस के चुनावों के लिए एरिजोना के पहले जिले से डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं, जबकि पिया डंडिया फ्लोरिडा के 22वें जिले से चुनाव मैदान में हैं. पांच बार कांग्रेस सदस्य रहे कृष्णमूर्ति अपने गृह राज्य इलिनोइस से पहले हिंदू अमेरिकी सीनेटर बनने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन मार्च में प्राइमरी चुनाव में साथी डेमोक्रेट जुलियाना स्ट्रैटन से हार गए.थानेदार मिशिगन के 13वें कांग्रेसनल जिले के लिए प्राइमरी चुनाव में डोनवन मैकिनी से हार गए. मैकिनी को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट एलायंस का समर्थन प्राप्त था, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर काफी प्रभाव रखने वाला समूह है. बायोटेक उद्यमी से राजनेता बने रिपब्लिकन विवेक रामास्वामी ओहियो के गवर्नर पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन प्राप्त होने के बावजूद, डेमोक्रेटिक उम्मीदवार एमी एक्टन के खिलाफ रामास्वामी के अभियान को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. कैलिफोर्निया के कार्डियोलॉजिस्ट और 'अमेरिकन्स4हिंदूज पॉलिटिकल एक्शन कमिटी' के फाउंडर रमेश जाप्रा ने बताया, "चुनावों में सिर्फ भारतीय-अमेरिकियों का समर्थन करना ही काफ़ी नहीं है. हमें उन लोगों का भी समर्थन करना चाहिए जो भारतीय समुदाय और हिंदुओं के प्रति सहानुभूति रखते हैं."