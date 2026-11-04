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अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में कई भारतीय-अमेरिकी ने जीत दर्ज की

लॉस एंजिल्स में मेयर पद की उम्मीदवार नित्या रमन (बाएं) को मंगलवार, 3 नवंबर, 2026 को लॉस एंजिल्स में चुनाव की रात आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर उनके भाई आकाश ने गले लगाया. ( AP )

By PTI 4 Min Read

वाशिंगटन : अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेटिक सांसद अमी बेरा, रो खन्ना, प्रमिला जयपाल और सुहास सुब्रमण्यम प्रतिनिधि सभा के लिए फिर से चुने गए हैं, जबकि पिया डांडिया ने अमेरिकी संसद में पहली बार प्रवेश किया है. कई अन्य भारतीय-अमेरिकी ने भी गवर्नर से लेकर स्थानीय निकायों तक के पदों के लिए चुनाव लड़ा था.

मंगलवार को हुए इन चुनावों में अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटें, उच्च सदन सीनेट की 35 सीटें, गवर्नर के 36 पद और स्थानीय निकायों के कई पद शामिल थे.

डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बेरा (61) ने रिपब्लिकन उम्मीदवार रॉब टकर को हराया. उन्होंने कैलिफोर्निया के तीसरे 'कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट' से जीत हासिल की. उन्होंने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में आठवीं बार जीत दर्ज की है. ‘कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट’ अमेरिकी प्रांतों के भीतर एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र है. उन्हें इस तरह निर्धारित किया जाता है कि उनमें लगभग समान जनसंख्या हो, और प्रत्येक क्षेत्र से अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए एक सदस्य चुना जाता है. पेशे से चिकित्सक अमरीश बाबूलाल ‘अमी’ बेरा सबसे लंबे समय से अमेरिकी कांग्रेस के भारतीय-अमेरिकी सदस्य हैं. वह स्वास्थ्य सेवा और कूटनीति जैसे विषयों पर मुखर रहे हैं. वह पहली बार 2013 में प्रतिनिधि सभा के लिए चुने गए थे और अभी विदेशी मामलों की समिति के सदस्य हैं. 1965 में लॉस एंजिल्स में गुजराती प्रवासी माता-पिता के घर जन्मे बेरा ने कैलिफोर्निया के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की थी. खन्ना (50) ने कैलिफोर्निया के 17वें ‘कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट’ से फिर से चुनाव जीता है, जो सिलिकॉन वैली के बीचोंबीच स्थित है. वह अपना पांचवां कार्यकाल पूरा कर रहे हैं और जनवरी में अपने छठे कार्यकाल की शुरुआत करेंगे. खन्ना का जन्म फिलाडेल्फिया में एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ था. उनके माता-पिता 1970 के दशक में भारत से अमेरिका आकर बस गए थे. सुब्रमण्यम (40) वर्जीनिया के 10वें ‘कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट’ से फिर से चुने गए हैं. उन्होंने रिपब्लिकन डेव बेकविथ को हराया है. उन्हें बेकविथ के मुकाबले 61 प्रतिशत से अधिक वोट मिले.