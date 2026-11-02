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अमेरिकी मध्यावधि चुनाव में ‘कू क्लक्स क्लान’ का गढ़ रहे काउंटी में भारतवंशी महिला की चुनावी जंग

शुचिता पटेल ( PTI )

By PTI 6 Min Read

कमिंग (अमेरिका) : अमेरिका में जॉर्जिया राज्य के उस समृद्ध इलाके में भारतीय मूल की एक अमेरिकी महिला स्थानीय नेतृत्व के एक अप्रत्याशित चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही हैं, जहां कभी श्वेत लोगों की नस्ली श्रेष्ठता में विश्वास रखने वाले संगठन कू क्लक्स क्लान (केकेके) का दबदबा था और नस्लवाद जीवन का हिस्सा था.

भारतीय-अमेरिकी महिला यह चुनाव इसलिए लड़ना चाहती है क्योंकि वह अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी की ‘धौंस’ के आगे झुकने के बजाय उसका सामना करना चाहती हैं और बच्चों के लिए एक बेहतर दुनिया छोड़कर जाना चाहती हैं.

डेमोक्रेट शुचिता पटेल तीन नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनाव में फोर्सिथ काउंटी कमिश्नर के पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं. चुनाव में अब सिर्फ दो दिन बाकी हैं. ऐसे में वह रविवार सुबह मतदाताओं के घरों के दरवाजे खटखटाने निकलीं, ताकि उन्हें याद दिला सकें कि वह भी चुनाव मैदान में हैं. पटेल फोर्सिथ काउंटी से चुनाव लड़ने वाली पहली भारतीय-अमेरिकी हैं. इस काउंटी का नस्ली हिंसा का भयावह इतिहास रहा है. वर्ष 1912 में श्वेत निवासियों और नस्ली श्रेष्ठता में विश्वास रखने वाले केकेके गिरोहों ने लगभग पूरी अश्वेत आबादी को जबरन यहां से खदेड़ दिया था. इसके बाद 20वीं सदी के अधिकांश समय तक यह काउंटी पूरी तरह श्वेत आबादी वाला क्षेत्र बनी रही. पटेल का चुनाव लड़ना ही इस बात का संकेत है कि पिछले कुछ दशकों में फोर्सिथ और वास्तव में पूरे अमेरिका में कितना बदलाव आया है. भारतीय प्रवासी माता-पिता की अमेरिका में जन्मी बेटी पटेल ऐसे प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, जो 16 साल से निर्विरोध निर्वाचित होता आ रहा है. हालांकि, मध्यावधि चुनाव यह भी दिखाते हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर अमेरिका किस कदर बंटा हुआ है. एक तरफ उनके समर्थकों में उनके प्रति अटूट और लगभग अंधभक्ति जैसा लगाव है, तो दूसरी तरफ उनके प्रति गहरी नफरत का भाव है. मध्यावधि चुनाव से दो सदनों वाली अमेरिकी कांग्रेस की संरचना तय होगी, जो भारत की संसद के समान है. तीन नवंबर को प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीट और 100 सदस्यीय सीनेट की 37 सीट पर चुनाव होना है. इन चुनावों के साथ ही कई राज्यों में गवर्नर और काउंटी कमिश्नर तथा स्कूल बोर्ड के प्रमुखों जैसे स्थानीय निकायों के कई पदों के लिए भी चुनाव होंगे. अधिकांश जनमत सर्वेक्षणों में अनुमान लगाया गया है कि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी प्रतिनिधि सभा में अपना नियंत्रण खो देगी और संभव है कि सीनेट में भी उसे हार का सामना करना पड़े. इसकी वजह अधूरे वादों, किराने के सामान, पेट्रोल और स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती कीमतों तथा राजनीति को लेकर लोगों में बढ़ती निराशा है. पटेल ने कहा, “मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि मैं अपने ट्रांसजेंडर पड़ोसियों और क्षेत्र के लोगों का समर्थन करने में दृढ़ विश्वास रखती हूं. मैं अपने प्रवासी समुदाय की रक्षा करना चाहती हूं। लेकिन अगर लोग अपना राशन नहीं खरीद सकते, तो किसी को किसी की लैंगिक पहचान, आव्रजन या इस बात की परवाह नहीं है कि कोई व्यक्ति अवैध रूप से यहां रह रहा है या नहीं.’’ पटेल (40) ने एक कार में बैठकर दिए गए साक्षात्कार में यह बात कही. उस समय वह प्रचार के लिए लातिन अमेरिकी प्रवासियों की बड़ी आबादी वाले एक गरीब इलाके की ओर जा रही थीं.