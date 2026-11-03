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भारतीय-अमेरिकी मतदाताओं का रुझान डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर, सर्वेक्षण में 62 प्रतिशत ने जताया समर्थन

अमेरिकी चुनाव से पहले की तैयारी ( AP )

By PTI 3 Min Read

वाशिंगटन : अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में भारतीय-अमेरिकी मतदाताओं का रुझान डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवारों की ओर बढ़ता दिख रहा है और एक नए सर्वेक्षण में अनुमान जताया गया है कि 62 प्रतिशत भारतीय-अमेरिकी मतदाता डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को वोट दे सकते हैं.

सर्वेक्षण में इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मोहभंग होने का संकेत बताया गया है.

‘कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस और यूगोव के संयुक्त तत्वावधान में कराए गए "इंडियन अमेरिकन एटिट्यूड्स सर्वे" (आईएएएस) के अनुसार, मध्यावधि चुनाव से पहले डेमोक्रेटिक उम्मीदवार रिपब्लिकन उम्मीदवारों से 43 प्रतिशत अंक आगे हैं. सर्वेक्षण में कहा गया है, "प्रतिनिधि सभा के चुनाव में 62 प्रतिशत नागरिकों ने बताया कि वे डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को वोट देने की योजना बना रहे हैं, जबकि 19 प्रतिशत ने रिपब्लिकन उम्मीदवारों के समर्थन की बात कही है। सीनेट चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार 63 प्रतिशत समर्थन के साथ रिपब्लिकन उम्मीदवारों (21 प्रतिशत) से आगे हैं." यह सर्वेक्षण सात से 27 अक्टूबर के बीच 1,000 भारतीय-अमेरिकी वयस्कों के बीच ऑनलाइन किया गया. इसमें त्रुटि की संभावित सीमा 3.87 प्रतिशत है. सर्वेक्षण के लेखक सुमित्रा बद्रीनाथन, देवेश कपूर, एनाबेल मिलर, एंडी रोबैना और मिलन वैष्णव ने सोमवार को प्रकाशित एक लेख में कहा, "मध्यावधि चुनाव से पहले किए गए नए सर्वेक्षण के नतीजे ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के खिलाफ नाराजगी तथा डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थन में फिर से बढ़ोतरी को दर्शाते हैं." सर्वेक्षण में पाया गया कि 2024 के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को भारतीय-अमेरिकियों के बीच मिली बढ़त अब कांग्रेस के चुनावों में समर्थन के रूप में दिखाई नहीं दे रही है.