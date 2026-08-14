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अगले 20-30 सालों में भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत बनेगा: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व PM मॉरिसन

ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से हाथ मिलाते हुए. ( ANI )

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सिडनी: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत के उज्ज्वल भविष्य की जमकर तारीफ की है. उन्होंने कहा कि भारत अपनी भौगोलिक स्थिति, औद्योगिक क्षमताओं और बढ़ते टेक्नोलॉजी बेस के दम पर अगले 20 से 30 सालों में 'स्पेस पावरहाउस' बन सकता है. इंडो-मेडिटेरेनियन डायलॉग्स के तहत ऑनलाइन बातचीत करते हुए, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह मौका टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ है. मॉरिसन ने कहा, 'मुझे लगता है कि अगले 20 से 30 सालों में भारत स्पेस के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत बन जाएगा, क्योंकि इसकी स्पेस इकोनॉमी और विकसित होगी.' उन्होंने कहा, 'भारत अपनी डेमोक्रेसी और संस्थाओं को गंभीरता से लेता है और उसे ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि यह इस बात का एक बड़ा हिस्सा है कि लोग भारत में अपना पैसा क्यों लगाएंगे.' ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री का मानना ​​है कि जैसे-जैसे इंटरनेशनल कंपनियाँ चीन में अपने निवेश पर फिर से विचार कर रही हैं, भारत निश्चित रूप से उस निवेश को पाने के लिए मुकाबला करेगा. 'हमने देखा है कि चीन से पैसा निकाला जा रहा है. यह पैसा कहाँ जाएगा? भारत उन देशों में से एक होगा जो इसके लिए अपनी बात रखेंगे, और मुझे लगता है कि वह अच्छी तरह से अपनी बात रख सकता है.'