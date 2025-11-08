वनों के संरक्षण भारत भी आगे आया, TFFF की स्थापना के लिए ब्राजील के कदमों को सराहा
Published : November 8, 2025 at 12:37 PM IST
नई दिल्ली: भारत ने शनिवार को ब्राजील की ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फैसिलिटी (TFFF) की स्थापना की पहल का स्वागत किया. साथ ही इसे उष्णकटिबंधीय के लिए सामूहिक और सतत वैश्विक कार्रवाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना. इस सुविधा में एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुए भारत ने समतामूलक जलवायु कार्रवाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की.
ब्राजील के बेलेम में आयोजित CoP30 के नेताओं के शिखर सम्मेलन में बोलते हुए ब्राजील में भारत के राजदूत दिनेश भाटिया ने कहा, "भारत, उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण के लिए सामूहिक और सतत वैश्विक कार्रवाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम, उष्णकटिबंधीय वनों के लिए सदैव सुविधा (TFFF) की स्थापना में ब्राजील की पहल का स्वागत और समर्थन करता है. भारत इस सुविधा में एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होकर प्रसन्न है."
उन्होंने समानता, राष्ट्रीय परिस्थितियों और साझा लेकिन विभेदित ज़िम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं (CBDR-RC) के सिद्धांतों पर आधारित जलवायु कार्रवाई के प्रति देश की निरंतर प्रतिबद्धता दोहराई.
उल्लेखनीय है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) का 30वाँ CoP30 10 से 21 नवंबर तक बेलेम में आयोजित होने वाला है.
भारत की ओर से, उन्होंने पेरिस समझौते की 10वीं वर्षगांठ पर CoP30 की मेजबानी के लिए ब्राज़ील को धन्यवाद दिया और रियो शिखर सम्मेलन की 33 वर्षों की विरासत को याद किया.
भाटिया ने कहा, "यह ग्लोबल वॉर्मिंग की चुनौती के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया पर चिंतन करने का एक अवसर है. यह रियो शिखर सम्मेलन की विरासत का जश्न मनाने का भी अवसर है, जहां समानता और सीबीडीआर-आरसी के सिद्धांतों को अपनाया गया था. इसने पेरिस समझौते सहित अंतर्राष्ट्रीय जलवायु व्यवस्था की नींव रखी."
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के निम्न-कार्बन विकास पथ पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने कहा, "2005 और 2020 के बीच, भारत ने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 36 प्रतिशत की कमी की है और यह प्रवृत्ति जारी है. गैर-जीवाश्म ऊर्जा अब हमारी स्थापित क्षमता का 50 प्रतिशत से अधिक है, जिससे देश संशोधित एनडीसी लक्ष्य को निर्धारित समय से 5 वर्ष पहले प्राप्त कर सकता है."
उन्होंने भारत के वन और वृक्ष आवरण के विस्तार, और 2005 से 2021 के बीच निर्मित 2.29 बिलियन टन CO₂ समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक, और लगभग 200 गीगावाट स्थापित नवीकरणीय क्षमता के साथ दुनिया के तीसरे सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक के रूप में भारत के उभरने पर जोर दिया.
भाटिया ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी वैश्विक पहल अब 120 से ज़्यादा देशों को एकजुट करती है और किफायती सौर ऊर्जा और दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देती है.
उन्होंने जोर देकर कहा कि पेरिस समझौते के 10 साल बाद, कई देशों के राष्ट्रीय विकास लक्ष्य (NDC) अपर्याप्त साबित हुए हैं और जहाँ विकासशील देश निर्णायक जलवायु कार्रवाई कर रहे हैं, वहीं वैश्विक महत्वाकांक्षा अभी भी अपर्याप्त है.
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शेष कार्बन बजट में तेजी से कमी को देखते हुए, विकसित देशों को उत्सर्जन में कमी लाने में तेजी लानी चाहिए और वादा किया गया, पर्याप्त और पूर्वानुमानित समर्थन प्रदान करना चाहिए.
इस बात पर जोर दिया गया कि विकासशील देशों में महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों को लागू करने के लिए किफायती वित्त, तकनीकी पहुंच और क्षमता निर्माण आवश्यक हैं. वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए न्यायसंगत, पूर्वानुमानित और रियायती जलवायु वित्त आधारशिला बना हुआ है.
उन्होंने आगे कहा कि भारत ने CBDR-RC के सिद्धांतों और राष्ट्रीय परिस्थितियों के आधार पर महत्वाकांक्षी, समावेशी, निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीकों से समाधानों को लागू करने और स्थिरता की ओर संक्रमण के लिए अन्य देशों के साथ सहयोग करने की तत्परता दिखाई है.
बहुपक्षवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए तथा पेरिस समझौते की संरचना को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए, भाटिया ने सभी देशों से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि जलवायु कार्रवाई का अगला दशक न केवल लक्ष्यों से परिभाषित हो, बल्कि कार्यान्वयन, लचीलापन और आपसी विश्वास और निष्पक्षता के आधार पर साझा जिम्मेदारी से भी परिभाषित हो.
