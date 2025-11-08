ETV Bharat / international

वनों के संरक्षण भारत भी आगे आया, TFFF की स्थापना के लिए ब्राजील के कदमों को सराहा

नई दिल्ली: भारत ने शनिवार को ब्राजील की ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फैसिलिटी (TFFF) की स्थापना की पहल का स्वागत किया. साथ ही इसे उष्णकटिबंधीय के लिए सामूहिक और सतत वैश्विक कार्रवाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना. इस सुविधा में एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुए भारत ने समतामूलक जलवायु कार्रवाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की. ब्राजील के बेलेम में आयोजित CoP30 के नेताओं के शिखर सम्मेलन में बोलते हुए ब्राजील में भारत के राजदूत दिनेश भाटिया ने कहा, "भारत, उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण के लिए सामूहिक और सतत वैश्विक कार्रवाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम, उष्णकटिबंधीय वनों के लिए सदैव सुविधा (TFFF) की स्थापना में ब्राजील की पहल का स्वागत और समर्थन करता है. भारत इस सुविधा में एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होकर प्रसन्न है." उन्होंने समानता, राष्ट्रीय परिस्थितियों और साझा लेकिन विभेदित ज़िम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं (CBDR-RC) के सिद्धांतों पर आधारित जलवायु कार्रवाई के प्रति देश की निरंतर प्रतिबद्धता दोहराई. उल्लेखनीय है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) का 30वाँ CoP30 10 से 21 नवंबर तक बेलेम में आयोजित होने वाला है. भारत की ओर से, उन्होंने पेरिस समझौते की 10वीं वर्षगांठ पर CoP30 की मेजबानी के लिए ब्राज़ील को धन्यवाद दिया और रियो शिखर सम्मेलन की 33 वर्षों की विरासत को याद किया. भाटिया ने कहा, "यह ग्लोबल वॉर्मिंग की चुनौती के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया पर चिंतन करने का एक अवसर है. यह रियो शिखर सम्मेलन की विरासत का जश्न मनाने का भी अवसर है, जहां समानता और सीबीडीआर-आरसी के सिद्धांतों को अपनाया गया था. इसने पेरिस समझौते सहित अंतर्राष्ट्रीय जलवायु व्यवस्था की नींव रखी." प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के निम्न-कार्बन विकास पथ पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने कहा, "2005 और 2020 के बीच, भारत ने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 36 प्रतिशत की कमी की है और यह प्रवृत्ति जारी है. गैर-जीवाश्म ऊर्जा अब हमारी स्थापित क्षमता का 50 प्रतिशत से अधिक है, जिससे देश संशोधित एनडीसी लक्ष्य को निर्धारित समय से 5 वर्ष पहले प्राप्त कर सकता है."