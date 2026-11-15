भारत ने मौत की सजा पर ग्लोबल रोक लगाने वाले UNGA प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया
भारत के साथ बहरीन, चीन, मिस्र, ईरान, इराक, जापान, कुवैत, मालदीव, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और अमेरिका ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया.
By PTI
Published : November 15, 2026 at 2:15 PM IST
संयुक्त राष्ट्र: भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उस प्रस्ताव के ड्राफ़्ट के खिलाफ वोट किया है जिसमें देशों से मौत की सजा पर रोक लगाने की अपील की गई है.
193 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शुक्रवार को मैक्सिको द्वारा पेश किए गए ‘मौत की सजा के इस्तेमाल पर रोक’ वाले प्रस्ताव को रिकॉर्डेड वोट से पास कर दिया. इस प्रस्ताव के पक्ष में 133 देशों ने वोट किया, 33 देशों ने इसके खिलाफ वोट किया और 16 देश वोटिंग से दूर रहे.
भारत के साथ बहरीन, चीन, मिस्र, ईरान, इराक, जापान, कुवैत, मालदीव, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और अमेरिका ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया. प्रस्ताव में मौत की सजा के लगातार इस्तेमाल पर गहरी चिंता जताई गई और सभी देशों के अपने कानूनी सिस्टम बनाने के अधिकार की फिर से पुष्टि की गई, जिसमें अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार सही कानूनी सजा तय करना भी शामिल है.
इसने सभी देशों से मौत की सजा खत्म करने के लिए फांसी पर रोक लगाने को कहा. इसने उन देशों से भी कहा जिन्होंने मौत की सजा खत्म कर दी है कि वे इसे दोबारा लागू न करें. प्रस्ताव में इस बात पर गहरी चिंता जताई गई कि मौत की सजा को कम करने के ग्लोबल ट्रेंड के बावजूद, 2025 में फांसी की सजा की रिपोर्ट में काफी बढ़ोतरी हुई है.
प्रस्ताव में सभी देशों से कहा गया कि वे मौत की सजा के इस्तेमाल को धीरे-धीरे कम करें और 18 साल से कम उम्र के लोगों या जिनकी उम्र अपराध के समय 18 साल से ज़्यादा थी, उनके किए गए अपराधों के लिए मौत की सजा न दें.
इसमें गर्भवती महिलाओं या मानसिक या बौद्धिक अक्षमताओं वाले लोगों के साथ-साथ बुजुर्गों पर मौत की सजा के इस्तेमाल को सीमित करने और उन अपराधों की संख्या कम करने की भी मांग की गई है जिनके लिए मौत की सजा दी जा सकती है, जिसमें मौत की सजा के जरूरी इस्तेमाल को हटाना भी शामिल है.