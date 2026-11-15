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भारत ने मौत की सजा पर ग्लोबल रोक लगाने वाले UNGA प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया

प्रतीकात्मक फोटो ( ETV Bharat )

By PTI 2 Min Read

संयुक्त राष्ट्र: भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उस प्रस्ताव के ड्राफ़्ट के खिलाफ वोट किया है जिसमें देशों से मौत की सजा पर रोक लगाने की अपील की गई है.

193 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शुक्रवार को मैक्सिको द्वारा पेश किए गए ‘मौत की सजा के इस्तेमाल पर रोक’ वाले प्रस्ताव को रिकॉर्डेड वोट से पास कर दिया. इस प्रस्ताव के पक्ष में 133 देशों ने वोट किया, 33 देशों ने इसके खिलाफ वोट किया और 16 देश वोटिंग से दूर रहे.

भारत के साथ बहरीन, चीन, मिस्र, ईरान, इराक, जापान, कुवैत, मालदीव, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और अमेरिका ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया. प्रस्ताव में मौत की सजा के लगातार इस्तेमाल पर गहरी चिंता जताई गई और सभी देशों के अपने कानूनी सिस्टम बनाने के अधिकार की फिर से पुष्टि की गई, जिसमें अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार सही कानूनी सजा तय करना भी शामिल है.