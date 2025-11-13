ETV Bharat / international

लाल किला विस्फोट पर यूएस बोला - भारत जांच में पूरी तरह सक्षम, हमारी मदद की जरूरत नहीं

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो बुधवार को कनाडा के ओंटारियो के हैमिल्टन स्थित जॉन सी. मुनरो हैमिल्टन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रा कर रहे पत्रकारों से बात करते हुए. ( AP )

न्यूयॉर्क: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार विस्फोट की जांच में भारत "बेहद संतुलित, सतर्क और बेहद पेशेवर" रहा है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि "स्पष्ट रूप से यह एक आतंकवादी हमला था" और वॉशिंगटन ने "मदद की पेशकश" की है, लेकिन नई दिल्ली इन जांचों में "काफी सक्षम" है. "हां, मेरा मतलब है, हम जानते हैं - हां, हम इसकी संभावनाओं से वाकिफ हैं. लेकिन मुझे लगता है कि भारतीयों की सराहना की जानी चाहिए. वे इस जांच को जिस तरह से अंजाम दे रहे हैं. उसमें वे बहुत ही सोच-समझ कर, सावधानी से और बहुत ही पेशेवर तरीके से काम कर रहे हैं." कनाडा के हैमिल्टन में बुधवार को प्रेस को दिए एक बयान में रुबियो ने कही. रुबियो ने कहा,"यह जांच जारी है. स्पष्ट रूप से, यह एक आतंकवादी हमला था. यह अत्यधिक विस्फोटक पदार्थों से भरी एक कार थी, जिसमें विस्फोट हुआ और बहुत से लोग मारे गए. लेकिन मुझे लगता है कि वे जांच बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जब उनके पास तथ्य होंगे, तो वे उन्हें जारी करेंगे." रुबियो ने नियाग्रा में जी-7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी. उनसे दिल्ली में लाल किले पर हुए विस्फोट के बारे में पूछा गया था और यह भी पूछा गया था कि वह भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर कितने चिंतित हैं. यह तनाव इस साल मई में दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच लड़ाई की पृष्ठभूमि में है, जब दिल्ली ने 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान में आतंकी ढांचे को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था. रुबियो ने कहा, "तो, लेकिन स्पष्ट रूप से, हम इसकी क्षमता से अवगत हैं, और इसलिए हमने आज इस बारे में थोड़ी बात की. इसकी व्यापकता की संभावना है. लेकिन मुझे लगता है कि हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि उनकी जांच क्या उजागर करती है."