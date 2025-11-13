लाल किला विस्फोट पर यूएस बोला - भारत जांच में पूरी तरह सक्षम, हमारी मदद की जरूरत नहीं
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि वॉशिंगटन ने "मदद की पेशकश" की है, लेकिन नई दिल्ली इन जांचों में "काफी सक्षम" है.
By PTI
Published : November 13, 2025 at 11:02 AM IST
न्यूयॉर्क: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार विस्फोट की जांच में भारत "बेहद संतुलित, सतर्क और बेहद पेशेवर" रहा है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि "स्पष्ट रूप से यह एक आतंकवादी हमला था" और वॉशिंगटन ने "मदद की पेशकश" की है, लेकिन नई दिल्ली इन जांचों में "काफी सक्षम" है.
"हां, मेरा मतलब है, हम जानते हैं - हां, हम इसकी संभावनाओं से वाकिफ हैं. लेकिन मुझे लगता है कि भारतीयों की सराहना की जानी चाहिए. वे इस जांच को जिस तरह से अंजाम दे रहे हैं. उसमें वे बहुत ही सोच-समझ कर, सावधानी से और बहुत ही पेशेवर तरीके से काम कर रहे हैं." कनाडा के हैमिल्टन में बुधवार को प्रेस को दिए एक बयान में रुबियो ने कही.
रुबियो ने कहा,"यह जांच जारी है. स्पष्ट रूप से, यह एक आतंकवादी हमला था. यह अत्यधिक विस्फोटक पदार्थों से भरी एक कार थी, जिसमें विस्फोट हुआ और बहुत से लोग मारे गए. लेकिन मुझे लगता है कि वे जांच बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जब उनके पास तथ्य होंगे, तो वे उन्हें जारी करेंगे."
रुबियो ने नियाग्रा में जी-7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी. उनसे दिल्ली में लाल किले पर हुए विस्फोट के बारे में पूछा गया था और यह भी पूछा गया था कि वह भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर कितने चिंतित हैं.
यह तनाव इस साल मई में दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच लड़ाई की पृष्ठभूमि में है, जब दिल्ली ने 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान में आतंकी ढांचे को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था.
रुबियो ने कहा, "तो, लेकिन स्पष्ट रूप से, हम इसकी क्षमता से अवगत हैं, और इसलिए हमने आज इस बारे में थोड़ी बात की. इसकी व्यापकता की संभावना है. लेकिन मुझे लगता है कि हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि उनकी जांच क्या उजागर करती है."
उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका ने मदद की पेशकश की है, लेकिन "मुझे लगता है कि वे इन जांचों में बहुत सक्षम हैं. उन्हें हमारी मदद की जरूरत नहीं है. वे अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि उन्होंने इसे जिस तरह से संभाला है, वह बहुत ही नपा-तुला और पेशेवर है, जैसा कि वे आमतौर पर करते हैं."
भारत ने बुधवार को लाल किले के बाहर हुए कार विस्फोट को एक "जघन्य आतंकवादी घटना" करार दिया और जाँच एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे इस मामले को "अत्यंत तत्परता और पेशेवर तरीके" से निपटाएँ ताकि इसके पीछे के लोगों और उनके प्रायोजकों को बिना किसी देरी के न्याय के कटघरे में लाया जा सके।
भूटान से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में, आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई. मंत्रिमंडल ने कहा कि सरकार के उच्चतम स्तर पर स्थिति पर "कड़ी निगरानी" रखी जा रही है.
इस आतंकवादी घटना में मारे गए निर्दोष लोगों के सम्मान में दो मिनट का मौन रखते हुए, मंत्रिमंडल ने इस नृशंस कृत्य की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया और घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया.
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 नवंबर 2025 की शाम को दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार विस्फोट में हुई आतंकवादी घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया."
रुबियो से मुलाकात के बाद, जयशंकर ने X पर एक पोस्ट में कहा, "आज सुबह #G7 FMM में @SecRubio से मिलकर अच्छा लगा. दिल्ली में हुए विस्फोट में हुई जानमाल की हानि पर उनकी संवेदनाओं के लिए आभारी हूं. व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर केंद्रित हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की. यूक्रेन संघर्ष, मध्य पूर्व/पश्चिम एशिया की स्थिति और हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर विचारों का आदान-प्रदान किया."
ये भी पढ़ें - भारत सहित कई देशों की 32 संस्थाओं और व्यक्तियों पर बैन, अमेरिका ने लगाया प्रतिबंध