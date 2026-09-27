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भारत ने कमर्शियल शिपिंग और नाविकों की सुरक्षा को अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एजेंडे में शामिल किया

समुद्र में सघर्ष के कारण फरवरी से पश्चिम एशिया और काला सागर में 15 से अधिक भारतीय नाविक मारे गए और चार लापता हैं.

India used UNGA to put safety of commercial shipping and seafarers on international security agenda
प्रतीकात्मक तस्वीर (AP)
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By Aroonim Bhuyan

Published : September 27, 2026 at 5:03 PM IST

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नई दिल्ली: 10 जून की सुबह, पी. बाला भार्गवी को WhatsApp पर एक मैसेज मिला जिसमें बताया गया था कि उनके पति, पटनाला सुरेश (Patnala Suresh) , उन तीन नाविकों में से एक हैं जो ओमान के तट पर पलाऊ के झंडे वाले उनके जहाज एमटी सेट्टेबेलो (MT Settebello) पर हमले के बाद लापता हो गए थे.

भार्गवी ने ईटीवी भारत को बताया, "मुझे आरपीएसएल (रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विस लाइसेंस) से एक मैसेज मिला कि मेरे पति और दो अन्य क्रू मेंबर, आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया, जो जहाज पर थे, हमले के बाद लापता हैं."

11 जून की सुबह, जब उन्होंने पास के जहाजों पर नाविकों से संपर्क किया, तब उन्हें इस बात की पुष्टि मिली कि हमले में उनके पति की मौत हो गई है. आधिकारिक पुष्टि उसी दिन दोपहर को हुई. उन्होंने कहा, "मुझे पता चला कि मेरे पति की मौत तब हुई जब वह जहाज के जनरेटर की जांच कर रहे थे. ऐसा लगता है, उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था."

Patnala Suresh
पटनाला सुरेश (Special Arrangement)

44 साल के पटनाला ने मर्चेंट नेवी में 10 साल तक चीफ इंजीनियर के तौर पर काम किया था. अपनी पत्नी के अलावा, वह अपने पीछे 13 और 10 साल के दो बेटे छोड़ गए हैं.

पटनाला का परिवार ही अकेला ऐसा परिवार नहीं है जिसे ऐसी खबर मिली है. इस साल फरवरी में पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से, देश भर के कई परिवारों को अपने नाविक परिजनों की मौत की खबरें मिली हैं. फॉरवर्ड सीमेन यूनियन ऑफ इंडिया के महासचिव मनोज यादव के अनुसार, फरवरी से अब तक पश्चिम एशिया और काला सागर (Black Sea) में 15 से अधिक भारतीय नाविक मारे जा चुके हैं और चार लापता हैं.

Bhargavi, wife of Chief Engineer Patnala Suresh
पटनाला सुरेश की पत्नी पी. बाला भार्गवी (ANI)

यादव ने कहा, "जब से पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू हुआ है, हमने चिंताएं जतानी शुरू कर दी थी और इस मुद्दे को अपने प्रधानमंत्री, IMO, UN, ILO के साथ-साथ विदेश मंत्रालय के सामने भी उठाया था. हम लगातार एक हाई-पावर्ड क्राइसिस मैनेजमेंट टीम की मांग कर रहे हैं, जिसमें इंडियन नेवी, इंटेलिजेंस, विदेश मंत्रालय, और शिपिंग से जुड़ी अन्य संस्थाएं शामिल हों."

इन सब बातों के मद्देनजर, उन्होंने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में समुद्री सुरक्षा के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने के भारत के कदम का स्वागत किया. यादव ने कहा, "इस चिंता को उठाना हमेशा स्वागत योग्य है, कम से कम इस मुद्दे को उजागर करना तो बनता है, जब समुद्री क्षेत्र की बात आती है.

भार्गवी ने कहा कि वह खबरों पर नजर रख रही हैं और उन्हें खुशी है कि इस मुद्दे को उच्चतम स्तर पर ध्यान में लाया गया है.

MT Settebello
MT Settebello (Special Arrangement)

जैसे-जैसे भू-राजनीतिक विवाद दुनिया के बड़े समुद्री कॉरिडोर में तेजी से फैल रहे हैं, भारत ने UNGA सत्र का इस्तेमाल कमर्शियल शिपिंग और नाविकों की सुरक्षा को अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एजेंडे में मजबूती से शामिल करने के लिए किया. भारत और लाइबेरिया के संयुक्त नेतृत्व में शिपिंग और नाविकों की सुरक्षा और संरक्षा पर फ्रेंड्स ऑफ ग्रुप (GoF on S4) का शुभारंभ, ऐसे समय में अंतरराष्ट्रीय सहयोग बनाने के लिए एक नए कूटनीतिक प्रयास को दिखाती है जब खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में हमलों से समुद्री व्यापार बाधित हो रहा है और चालक दल को जोखिम में डाला जा रहा है.

इस पहल के साथ भारत ने समुद्री खतरों के बदलते स्वरूप से निपटने के लिए व्यापक प्रयास किए हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षा निहितार्थ भी शामिल हैं. ये दोनों पहलें समुद्री सुरक्षा से जुड़ी चर्चा को पारंपरिक नौसैनिक और क्षेत्रीय चिंताओं से आगे बढ़ाने के भारत के प्रयास को रेखांकित करती हैं, ताकि इसमें कमर्शियल शिपिंग, नाविकों का कल्याण, नौवहन की स्वतंत्रता और सुरक्षा, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा, साइबर खतरे और उभरती प्रौद्योगिकियों का जिम्मेदारी से उपयोग शामिल हो सके.

25 सितंबर को, विदेश मंत्री एस जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलो न्यांती (Sara Beysolow Nyanti) ने मिलकर GoF on S4 लॉन्च किया. यह पहल शिपिंग में महत्वपूर्ण दिलचस्पी रखने वाले देशों को एक साथ लाती है, जिनमें प्रमुख जहाज-मालिक देश, बड़े जहाज पंजीकरण वाले देश और नाविकों के प्रमुख स्रोत शामिल हैं. जयशंकर के अनुसार, उद्घाटन बैठक में 25 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. भारत और लाइबेरिया इस समूह के सह-अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे.

लाइबेरिया को भागीदार चुनना भारत के समुद्री क्षेत्र के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है. जयशंकर ने भारत को नाविकों के लिए एक प्रमुख स्रोत देश और लाइबेरिया को टन भार (tonnage) के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग रजिस्ट्री की मेजबानी करने वाले देश के रूप में बताया. भारत के लिए, यह मुद्दा व्यक्तिगत जहाजों की सुरक्षा करने तक ही सीमित नहीं है. जयशंकर ने बताया कि लगभग 20 लाख नाविक दुनिया के व्यापारी बेड़े का संचालन करते हैं.

हाल के संघर्षों और हमलों ने उन्हें न सिर्फ शारीरिक खतरे में डाला है, बल्कि जहाजों पर लंबे समय तक सीमित रहने, चालक दल के बदलने और स्वदेश वापसी में देरी, परिवारों से अलगाव और मानसिक तनाव का सामना भी कराया है. वैश्विक अर्थव्यवस्था में समुद्री परिवहन की मुख्य भूमिका इस समस्या के बड़े पैमाने को रेखांकित करती है. जयशंकर ने बताया कि वैश्विक व्यापार का 4/5 हिस्सा जहाजों के माध्यम से होता है, जिसे उन्होंने पिछले वर्ष लगभग 35 ट्रिलियन डॉलर बताया था.

जयशंकर ने समुद्री असुरक्षा को एक व्यापक भू-राजनीतिक समस्या का हिस्सा बताया, जिसमें संघर्ष बुनियादी वैश्विक आवश्यकताओं के लिए खतरा पैदा करते हैं. 'ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स' के शुभारंभ के अवसर पर, उन्होंने भोजन, ईंधन, उर्वरक और वित्त — यानी "4Fs" पर संघर्षों और टकरावों के प्रभाव का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इस नई पहल का उद्देश्य एक अनिश्चित और अशांत अंतरराष्ट्रीय वातावरण में स्थिरता और विश्वास को बढ़ाना है.

भारत समुद्री संकट में फंसे नाविकों की मदद के लिए व्यावहारिक तरीके भी ढूंढ रहा है. जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली में हुए BRICS समिट के दौरान एक सीफेयरर्स इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बनाने का प्रस्ताव दिया था. प्रस्तावित तरीका समुद्री अधिकारियों और संबंधित देशों के दूतावासों को जोड़ सकता है, जिससे संकट की चेतावनी, मेडिकल मदद, परिवारों से बातचीत और निकासी में मदद के लिए तेजी से समन्वय किया जा सकेगा. UNGA में भारत के समुद्री-सुरक्षा के प्रयास ने एक तकनीकी पहलू भी हासिल कर लिया है.

25 सितंबर को, जयशंकर ने ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज जेरापेट्रिटिस के साथ मिलकर 'अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, जिसमें समुद्री सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है' विषय पर एक कार्यक्रम की सह-अध्यक्षता की. इस चर्चा में भारत के इस दृष्टिकोण को दर्शाया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से समुद्री सुरक्षा के लिए प्रासंगिक होता जा रहा है, जिससे अवसर और नई कमजोरियां दोनों पैदा हो रही हैं.

जयशंकर ने समुद्री क्षेत्र में जागरुकता, खोज और बचाव, आपदा प्रतिक्रिया, संदिग्ध गतिविधियों की पहचान और बंदरगाहों तथा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लचीलेपन को बेहतर बनाने के लिए एआई की क्षमता पर प्रकाश डाला. साथ ही, उन्होंने जहाजों, संचार नेटवर्क और पानी के नीचे के बुनियादी ढांचे को लक्षित करने वाले परिष्कृत टोही, कमियों की मैपिंग और साइबर अभियानों के लिए एआई के उपयोग की संभावना की ओर इशारा किया.

इसलिए एआई की दोहरी उपयोग वाली प्रकृति समुद्री सुरक्षा में एक नया आयाम जोड़ती है. समुद्री प्रणालियों को अधिक सुरक्षित और कुशल बनाने के लिए विकसित की गई तकनीकों का उपयोग कमजोरियों की पहचान करने या शत्रुतापूर्ण अभियानों को आसान बनाने के लिए भी किया जा सकता है.

जयशंकर द्वारा उठाई गई एक और चिंता समुद्री प्रणालियों की बढ़ती स्वायत्तता थी. जैसे-जैसे एआई-सक्षम प्रणालियां निर्णय लेने के बड़े कार्यों को अपने हाथ में ले रही हैं, वैसे-वैसे जिम्मेदारी और जवाबदेही पर सवाल उठ रहे हैं, खासकर तब जब कोई स्वायत्त प्रणाली किसी घटना का कारण बनती है या उसमें योगदान देती है. जयशंकर ने तकनीकी प्रणालियों द्वारा निर्णय लेने के समय को कम किए जाने के कारण तनाव या टकराव बढ़ने के जोखिम को भी रेखांकित किया.

यह मुद्दा विशेष रूप से उन भीड़भाड़ वाले और विवादित समुद्री क्षेत्रों में प्रासंगिक है जहां कई सैन्य, वाणिज्यिक और स्वायत्त प्रणालियां एक साथ काम कर सकती हैं. भारत का रुख यह है कि तकनीकी विकास को स्थापित अंतरराष्ट्रीय मानदंडों से अलग नहीं किया जा सकता है. जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि यूएन चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून, जिसमें समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS) शामिल है, समुद्री क्षेत्र में देशों के आचरण को नियंत्रित करने वाले आवश्यक ढांचे बने हुए हैं.

उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अधिक पारदर्शिता, विश्वास-निर्माण के उपायों, क्षमता विकास, तकनीकी सहयोग और सर्वोत्तम तौर-तरीकों के आदान-प्रदान का आह्वान किया कि एआई का विकास और उपयोग इन सिद्धांतों के अनुरूप किया जाए. UNGA के घटनाक्रम भारत के समुद्री-सुरक्षा एजेंडे के व्यापक होने का संकेत देते हैं. UNGA के दौरान शुरू की गई या आगे बढ़ाई गई दो पहलें - GoF on S4 और एआई तथा समुद्री सुरक्षा पर ध्यान - एक ही चुनौती के विभिन्न लेकिन तेजी से आपस में जुड़ते आयामों को संबोधित करती हैं.

पहला, व्यापारिक जहाजों पर होने वाले हमलों और उनके कारण चालक दल और वैश्विक व्यापार में आने वाले व्यवधान से उत्पन्न होने वाले तात्कालिक भौतिक और मानवीय खतरों से निपटता है. दूसरा, भविष्य की ओर देखता है कि कैसे तेजी से विकसित हो रही प्रौद्योगिकियां समुद्री निगरानी, बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, साइबर संचालन और संकट के समय निर्णय लेने की प्रक्रिया को बदल सकती हैं. साथ में, वे समुद्री सुरक्षा को सिर्फ एक क्षेत्रीय या नौसेना के मुद्दे के रूप में देखने के बजाय, इसे अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर व्यापक चर्चा का हिस्सा बनाने के भारत की कोशिशों को प्रदर्शित करते हैं.

जयशंकर के हस्तक्षेप से यह मुद्दा बहुपक्षवाद और अंतरराष्ट्रीय नियमों पर भारत के व्यापक राजनयिक जोर के दायरे में भी आता है. मजबूत सहयोग, पारदर्शिता, क्षमता निर्माण और यूएन चार्टर तथा UNCLOS के पालन के लिए उनका आह्वान यह दर्शाता है कि नई दिल्ली ऐसे समय में व्यापक अंतरराष्ट्रीय समन्वय की मांग कर रहा है जब भू-राजनीतिक संघर्ष तेजी से समुद्री क्षेत्र में फैल रहे हैं.

UNGA में भारत की भागीदारी से उभर कर आने वाला मुख्य संदेश यह है कि वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग जरूरी हैं, जबकि इन मार्गों का संचालन करने वाले लोगों की सुरक्षा को एक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा चिंता के रूप में देखा जाना चाहिए.

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