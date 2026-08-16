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इजराइल के साथ गहरी दोस्ती के बीच भारत ने सीनियर राजनयिक को भेजा फिलिस्तीन

भारत-इजराइल के बढ़ते रिश्तों के बीच, भारत फिलिस्तीन के साथ "दोस्ताना संबंध" मजबूत करने के लिए उठाया कदम.

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नई दिल्ली में फ़िलिस्तीन दूतावास का एक दृश्य (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 16, 2026 at 10:10 AM IST

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नई दिल्ली : गाजा संघर्ष को खत्म करने की अंतरराष्ट्रीय कोशिशों के बीच, भारत फिलिस्तीन के साथ "दोस्ताना रिश्ते" मजबूत करने के लिए एक सीनियर डिप्लोमैट को वहां भेज रहा है.विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि राजदूत श्रीप्रिया रंगनाथन 16 से 21 अगस्त तक फिलिस्तीन के साथ-साथ मिस्र और लेबनान का आधिकारिक दौरा करेंगी.

यह दौरा उस घोषणा के एक महीने बाद हो रहा है जिसमें भारत ने वेस्ट बैंक में एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल, फिलिस्तीनियों के लिए कृत्रिम अंग लगाने का केंद्र और एक वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने की बात कही थी.

भारत ने यह भी कहा था कि वह यूएनआरडब्लूए को हर साल 5 मिलियन डॉलर की आर्थिक मदद देना जारी रखेगा.भारत ने बार-बार 'टू-स्टेट सॉल्यूशन' (दो-देश समाधान) के लिए अपना समर्थन दोहराया है, जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक इज़राइल और फिलिस्तीन मान्यता प्राप्त सीमाओं के साथ शांति से एक-दूसरे के बगल में रह सकें.

इजराइल के साथ मजबूत और गहरे रिश्ते होने के बावजूद, भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फिलिस्तीन की दावेदारी का भी समर्थन किया है.यह दौरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा संघर्ष को खत्म करने की कोशिशों के बीच हो रहा है. अमेरिका ने एक शांति योजना पर जोर दिया है जिसमें हमास के हथियार धीरे-धीरे खत्म करना और उसके बदले इजराइली सेनाओं को हटाना शामिल है.

इस पूरी प्रक्रिया की देखरेख 'बोर्ड ऑफ पीस' नाम की एक अंतरराष्ट्रीय संस्था करेगी, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस योजना को खारिज कर दिया है. उनका कहना है कि हमास को पहले अपने हथियार छोड़ने होंगे.इजराइल को लगातार अंतरराष्ट्रीय आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. जून 2026 में आई यूएन जांच आयोग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइली सेना ने फिलिस्तीनी बच्चों को निशाना बनाया, जो गाजा में युद्ध अपराध और नरसंहार के बराबर है.

कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संतुलन बनाए रखने की भारत की पारंपरिक पश्चिम एशियाई नीति से हट गई है.कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने जून में एक लेख में गाजा पर सरकार की "चुप्पी" पर सवाल उठाए थे.

सोनिया गांधी ने अपने लेख में कहा था कि भारत ने फिलिस्तीनी अधिकारों पर अपने ऐतिहासिक रुख के बजाय इजराइल के साथ संबंधों को प्राथमिकता दी है.बीजेपी ने जवाब में कांग्रेस पार्टी पर "वोट बैंक की राजनीति" और चुनिंदा मुद्दों पर नाराजगी दिखाने का आरोप लगाया था.

भले ही भारत ने फिलिस्तीन के साथ संपर्क बढ़ाया है, लेकिन भारत और इजराइल के बीच संबंध भी गहरे होते गए हैं. दोनों देशों के बीच रक्षा, आतंकवाद-रोधी गतिविधियों और खुफिया जानकारी साझा करने के मामलों में करीबी सहयोग के साथ एक 'विशेष रणनीतिक साझेदारी' है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेतन्याहू के साथ लगातार संपर्क में रहे हैं. दोनों नेताओं ने आखिरी बार छह अगस्त को बात की थी, जब उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों और पश्चिम एशिया में हो रही घटनाओं की समीक्षा की थी.

गाजा और लेबनान में इजराइली कार्रवाई के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना का सामना करने के बावजूद, नेतन्याहू ने भारत के साथ संबंधों को अहमियत देना जारी रखा है.असल में, जुलाई में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने गाजा में सैन्य कार्रवाई और वहां पैदा हुए मानवीय संकट को लेकर बढ़ती वैश्विक आलोचना के बीच अमेरिका को दुनिया में इजराइल का "एकमात्र शक्तिशाली सहयोगी" बताया था.वेंस की बात का जवाब देते हुए नेतन्याहू ने कहा था कि हालांकि ट्रंप इज़राइल के "सबसे अच्छे दोस्त" हैं, लेकिन इजराइल के "कुछ और दोस्त भी हैं, जैसे भारत नाम का एक छोटा सा देश."

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