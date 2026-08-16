ETV Bharat / international

इजराइल के साथ गहरी दोस्ती के बीच भारत ने सीनियर राजनयिक को भेजा फिलिस्तीन

नई दिल्ली : गाजा संघर्ष को खत्म करने की अंतरराष्ट्रीय कोशिशों के बीच, भारत फिलिस्तीन के साथ "दोस्ताना रिश्ते" मजबूत करने के लिए एक सीनियर डिप्लोमैट को वहां भेज रहा है.विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि राजदूत श्रीप्रिया रंगनाथन 16 से 21 अगस्त तक फिलिस्तीन के साथ-साथ मिस्र और लेबनान का आधिकारिक दौरा करेंगी.

यह दौरा उस घोषणा के एक महीने बाद हो रहा है जिसमें भारत ने वेस्ट बैंक में एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल, फिलिस्तीनियों के लिए कृत्रिम अंग लगाने का केंद्र और एक वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने की बात कही थी.

भारत ने यह भी कहा था कि वह यूएनआरडब्लूए को हर साल 5 मिलियन डॉलर की आर्थिक मदद देना जारी रखेगा.भारत ने बार-बार 'टू-स्टेट सॉल्यूशन' (दो-देश समाधान) के लिए अपना समर्थन दोहराया है, जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक इज़राइल और फिलिस्तीन मान्यता प्राप्त सीमाओं के साथ शांति से एक-दूसरे के बगल में रह सकें.

इजराइल के साथ मजबूत और गहरे रिश्ते होने के बावजूद, भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फिलिस्तीन की दावेदारी का भी समर्थन किया है.यह दौरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा संघर्ष को खत्म करने की कोशिशों के बीच हो रहा है. अमेरिका ने एक शांति योजना पर जोर दिया है जिसमें हमास के हथियार धीरे-धीरे खत्म करना और उसके बदले इजराइली सेनाओं को हटाना शामिल है.

इस पूरी प्रक्रिया की देखरेख 'बोर्ड ऑफ पीस' नाम की एक अंतरराष्ट्रीय संस्था करेगी, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस योजना को खारिज कर दिया है. उनका कहना है कि हमास को पहले अपने हथियार छोड़ने होंगे.इजराइल को लगातार अंतरराष्ट्रीय आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. जून 2026 में आई यूएन जांच आयोग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइली सेना ने फिलिस्तीनी बच्चों को निशाना बनाया, जो गाजा में युद्ध अपराध और नरसंहार के बराबर है.

कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संतुलन बनाए रखने की भारत की पारंपरिक पश्चिम एशियाई नीति से हट गई है.कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने जून में एक लेख में गाजा पर सरकार की "चुप्पी" पर सवाल उठाए थे.