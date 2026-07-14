भारत UNSC में टेरर फाइनेंसिंग, समुद्री सुरक्षा, AI गवर्नेंस को प्राथमिकता देगा: EAM जयशंकर
भारत के यूएनएससी में अस्थायी सदस्य बनने के अभियान की शुरुआत करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने आतंकवाद को लेकर बड़ी बातें कही.
By ANI
Published : July 14, 2026 at 10:10 AM IST|
Updated : July 14, 2026 at 10:20 AM IST
न्यूयॉर्क: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार (लोकल टाइम) को कहा कि अगर भारत 2028-29 के टर्म के लिए नॉन-परमानेंट मेंबर चुना जाता है, तो वह यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल (UNSC) के अपने एजेंडा में टेरर फाइनेंसिंग, मैरीटाइम सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) समेत नई टेक्नोलॉजी के जिम्मेदार इस्तेमाल को प्रायोरिटी देंगे.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नॉन-परमानेंट सीट के लिए भारत के कैंपेन के लॉन्च के दौरान संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सदस्य देशों को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बना हुआ है. इसके फाइनेंशियल नेटवर्क को खत्म करने पर ज़्यादा इंटरनेशनल फोकस करने की अपील की. जयशंकर ने कहा कि भारत टेरर फाइनेंसिंग का मुकाबला करने के लिए कमिटेड है और टेररिस्ट ग्रुप्स की लिस्टिंग के लिए ऑब्जेक्टिव और सबूत-आधारित प्रस्तावों को बढ़ावा देगा.
भले ही दुनिया ग्रोथ बनाए रखने और खुशहाली को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, कुछ लंबे समय से चली आ रही चुनौतियाँ हमारे सामने बनी हुई हैं. उनमें से एक अहम है टेररिज्म. बहुत लंबे समय से हमारी कोशिशें इसके लक्षणों का मुकाबला करने पर केंद्रित रही हैं लेकिन इससे हमें सीमित नतीजे ही मिलेंगे जब तक हम इसके रिसोर्स बेस को कम करने पर ध्यान केंद्रित नहीं करते.
हमारा कमिटमेंट टेरर फाइनेंसिंग का मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित करना और टेररिस्ट ग्रुप्स की लिस्टिंग के लिए ऑब्जेक्टिव और सबूत-आधारित प्रस्तावों को बढ़ावा देना है, उन्होंने कहा. समुद्री सुरक्षा को एक और मुख्य प्राथमिकता के रूप में बताते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि हाल के घटनाक्रमों ने इंटरनेशनल कानून के अनुसार ग्लोबल समुद्री व्यापार के सुरक्षित और बिना रुकावट वाले फ्लो को सुनिश्चित करने की जरूरत को और मजबूत किया है.
जयशंकर ने कहा कि भारत ने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन, मानवीय सहायता और आपदा राहत, कैपेसिटी बिल्डिंग और बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करके समुद्री सुरक्षा में लगातार योगदान दिया है. उन्होंने कहा कि भारत के इंटरनेशनल फ्यूजन सेंटर ने पूरे हिंद महासागर क्षेत्र को कवर करने वाला एक कोऑपरेटिव नेटवर्क बनाया है और कहा कि नई दिल्ली यह पक्का करने के लिए काम करेगी कि सिक्योरिटी काउंसिल में समुद्री सुरक्षा पर वह ध्यान दिया जाए जिसका वह हकदार है.
विदेश मंत्री ने कहा कि ऐसे समय में जब सप्लाई चेन हमारी अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ती है, दुनिया भी समुद्री व्यापार को सुरक्षित करने पर तेज़ी से ध्यान दे रही है. हाल की घटनाओं ने ऐसा करने की जरूरत को और बढ़ा दिया है. चुनौती संबंधित इंटरनेशनल कानून का पालन पक्का करने से शुरू होती है. हमारा सामूहिक हित जहाँ जरूरी हो, समुद्री व्यापार के सुरक्षित और बिना रुकावट वाले फ्लो को बनाए रखने में है. जरूरी क्षमताओं वाले देशों को भी पायरेसी से निपटने के लिए सहयोग करना चाहिए. देश में हो रहे डेवलपमेंट से नाविकों की सुरक्षा एक और बड़ी चिंता है.
उन्होंने कहा, 'ये सभी ऐसे पहलू हैं जिनमें भारत लंबे समय से शामिल रहा है. हमारा इंटरनेशनल फ्यूजन सेंटर एक कोऑपरेटिव नेटवर्क का हिस्सा है जो पूरे हिंद महासागर क्षेत्र को कवर करता है. हम यह पक्का करने की कोशिश करेंगे कि सिंगापुर काउंसिल में इन मुद्दों पर उतना ध्यान दिया जाए जितना उन्हें मिलना चाहिए.'
नई टेक्नोलॉजी पर जयशंकर ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौके और रिस्क दोनों देता है, जिसके लिए इसके गवर्नेंस के लिए ह्यूमन-सेंट्रिक अप्रोच की जरूरत है. उन्होंने कहा कि भारत ने एआई के लिए मानव फ्रेमवर्क का प्रस्ताव दिया है, जो "नैतिक और एथिकल सिस्टम, अकाउंटेबल गवर्नेंस, नेशनल सॉवरेनिटी, एक्सेसिबल और इनक्लूसिव, और वैलिड और लेजिटिमेट सिस्टम को दिखाता है.
जैसे-जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी के फायदों और रिस्क के बीच बैलेंस बनाना जरूरी होता जा रहा है. इसका कारण यह है कि टेक्नोलॉजी खुद हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर ज़्यादा गहरा असर डाल रही है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज इसका कटिंग एज दिखाता है.
भारत ने एआई का एक ह्यूमन-सेंट्रिक विजन पेश किया है जो इसकी क्षमताओं और भारत की परंपराओं, दोनों पर आधारित है. जयशंकर ने कहा, 'इसके लिए हमारा काम मानव है, जो 'मोरल और एथिकल सिस्टम, अकाउंटेबल गवर्नेंस, नेशनल सॉवरेनिटी, एक्सेसिबल और इनक्लूसिव, और वैलिड और लेजिटिमेट सिस्टम' का शॉर्ट फ़ॉर्म है.'
ग्लोबल डिजिटल डिवाइड को कम करने की भारत की कोशिशों का ज़िक्र करते हुए, जयशंकर ने कहा कि देश एआई टेक्नोलॉजी तक इनक्लूसिव एक्सेस पक्का करने के लिए कमिटेड है. एक ऐसे देश के तौर पर जिसने ग्लोबल डिवाइड, ग्लोबल डिजिटल डिवाइड को कम करने में योगदान दिया है, हम एआई के मामले में भी उतने ही कमिटेड हैं.
इसीलिए भारत में हाल ही में हुआ एआई इम्पैक्ट समिट 'एआई फॉर ऑल' के विजन पर आधारित था. उतना ही जरूरी, हम एआई के गलत इस्तेमाल और इंटरनेशनल शांति और सिक्योरिटी के लिए इससे पैदा होने वाले खतरों का मुकाबला करने के लिए भी पक्के इरादे वाले हैं.' जयशंकर ने कहा.