UNSC में भारत ने संघर्ष की स्थितियों में AI के उपयोग पर मानवीय निगरानी को अनिवार्य बताया
एम्बेसडर पर्वतनेनी ने कहा कि संघर्ष की स्थितियों में नई टेक्नोलॉजी शुरुआती चेतावनी को मजबूत कर सकती है.
By ANI
Published : November 25, 2026 at 7:44 AM IST
न्यूयॉर्क: भारत ने युद्ध की स्थितियों में नई टेक्नोलॉजी, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल के लिए इंसानी सोच वाला और जिम्मेदार तरीका अपनाने की अपील की है. साथ ही इस बात पर जोर दिया है कि इंसानी फैसले और निगरानी को इनके इस्तेमाल में सबसे जरूरी बनाए रखना चाहिए.
मंगलवार को लातविया द्वारा बुलाई गई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय खुली बहस में भारत की ओर से बयान देते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि एम्बेसडर हरीश पर्वतनेनी ने कहा कि तेजी से हो रही टेक्नोलॉजी की तरक्की युद्ध के तरीके और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के माहौल को पूरी तरह से बदल रही है.
'तेजी से बदलते तकनीकी बदलाव के दौर में टकराव का हल' विषय पर बोलते हुए पर्वतनेनी ने चार खास बातें बताईं, जिनसे टकराव की स्थितियों में नई टेक्नोलॉजी की बढ़ती भूमिका पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए. उन्होंने कहा, 'तेजी से हो रही तकनीकी की तरक्की युद्ध के तरीके और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के माहौल को पूरी तरह बदल रही है.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनॉमस सिस्टम और नई डिजिटल टेक्नोलॉजी ऐसे मौके देती हैं जो पहले कभी नहीं मिले, लेकिन साथ ही पूरे युद्ध के दौरान नई कमजोरियां और जोखिम भी लाती हैं. मिलिट्री, इंटेलिजेंस और सिविलियन क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तेजी से जुड़ने से अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का माहौल पूरी तरह बदल गया है.'
इस बात पर जोर देते हुए कि तकनीकी को इंसानी-केंद्रित रहना चाहिए और शांति के एक साधन के तौर पर काम करना चाहिए. भारतीय राजदूत ने कहा कि इसका इस्तेमाल इंसानों से जुड़े मकसद को पाने के लिए किया जाना चाहिए, न कि यह अपने आप में एक मकसद बन जाए. पर्वथानेनी ने कहा, 'टेक्नोलॉजी इंसानों से जुड़े मकसद और लक्ष्य को पाने का एक जरिया है. यह अपने आप में एक मकसद नहीं है.'
उन्होंने कहा कि नई टेक्नोलॉजी शुरुआती चेतावनी के तरीकों को मजबूत करके, हालात के बारे में जानकारी बढ़ाकर, बीच-बचाव में मदद करके और शांति अभियानों की सुरक्षा और असर को बढ़ाकर संघर्ष की स्थितियों में एक अच्छा रोल निभा सकती हैं.
उन्होंने कहा, 'संघर्ष की स्थितियों में नई टेक्नोलॉजी शुरुआती चेतावनी को मजबूत कर सकती है. हालात के बारे में जानकारी बढ़ाकर, बीच-बचाव में मदद कर सकती है और शांति अभियानों की सुरक्षा और असर को बढ़ा सकती है. मौजूदा अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के सिद्धांतों को बनाए रखने की कोशिशों में मदद कर सकती है.'
उन्होंने कहा कि एआई वाले एनालिटिकल टूल, सैटेलाइट इमेजरी और डिजिटल प्लेटफॉर्म संयुक्त राष्ट्र को संकट का अंदाजा लगाने और ज़्यादा असरदार तरीके से जवाब देने में मदद कर सकते हैं. पर्वतनेनी ने कहा कि दूसरी बात यह पक्का करना है कि संघर्ष वाली जगहों पर नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिम्मेदारी भरा, इंसानी-केंद्रित, संप्रभुता का सम्मान करने वाला और अंतरराष्ट्रीय कानून के हिसाब से हो.
उन्होंने कहा, 'सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक ऐसा उपाय जो अलग-अलग क्षेत्रों या मुद्दों से संबद्ध हो. इसका इस्तेमाल आम लोगों, शांति सैनिकों की सुरक्षा के लिए किया जाना चाहिए और मानवीय मदद करने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए.'
उन्होंने कहा, 'हथियार सिस्टम के ऑपरेशनल संदर्भ और विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इंसानी फैसला और निगरानी जरूरी है. ऐसे सिस्टम के इस्तेमाल की जिम्मेदारी हमेशा इंसानों की होनी चाहिए.' तीसरी बात आतंकवादी ग्रुप और नॉन-स्टेट एक्टर द्वारा नई टेक्नोलॉजी, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गलत इस्तेमाल से होने वाले खतरों से निपटना था.
पर्वतनेनी ने कहा, 'एआई से जुड़े रिस्क असली हैं और हमें बिना किसी झिझक के उनसे निपटना चाहिए. आतंकवादियों और नॉन-स्टेट एक्टर द्वारा इन नई टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल एक बड़ी चिंता की बात है. एआई के जरिए अधूरा, गलत, या जानबूझकर बदला गया डेटा फैसले लेने की क्षमता को कमजोर कर सकता है.'
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने में भारत की कोशिशों पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि देश ने नई टेक्नोलॉजी में काफी तरक्की की है. इसमें जरूरी इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा और जरूरी सिविलियन सर्विस की कंटिन्यूटी पक्का करने पर जोर दिया गया है.
उन्होंने कहा, 'देश में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और उससे जुड़े नियम बिना इजाजत एक्सेस, डेटा से छेड़छाड़ और कंप्यूटर सिस्टम में रुकावट के खिलाफ मजबूत सुरक्षा देते हैं, जो हथियारों वाली लड़ाई के दौरान भी जरूरी हैं.' भारतीय राजदूत के अनुसार चौथी बात यह पक्का करना था कि टेक्नोलॉजी में बदलाव से मौजूदा असमानताएं और न बढ़ें, खासकर विकसित देशों और ग्लोबल साउथ के देशों के बीच.
उन्होंने कहा, 'हम टेक्नोलॉजी को नकारने और एक्सपोर्ट कंट्रोल और लाइसेंसिंग सिस्टम के जरिए रणनीतिक तरीके से आगे निकलने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के उभरते मीडियम और लॉन्ग-टर्म ट्रेंड्स पर चिंता के साथ ध्यान देते हैं, और ग्लोबल साउथ के देशों को सिर्फ कंज्यूमर मानने की आदत है, जिसमें एआई जैसी उभरती टेक्नोलॉजी को कैसे डेवलप किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है, इसमें उनकी कोई एजेंसी या हिस्सेदारी नहीं है.'