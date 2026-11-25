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UNSC में भारत ने संघर्ष की स्थितियों में AI के उपयोग पर मानवीय निगरानी को अनिवार्य बताया

संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि एम्बेसडर हरीश पर्वतनेनी ( ANI )

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न्यूयॉर्क: भारत ने युद्ध की स्थितियों में नई टेक्नोलॉजी, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल के लिए इंसानी सोच वाला और जिम्मेदार तरीका अपनाने की अपील की है. साथ ही इस बात पर जोर दिया है कि इंसानी फैसले और निगरानी को इनके इस्तेमाल में सबसे जरूरी बनाए रखना चाहिए.

मंगलवार को लातविया द्वारा बुलाई गई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय खुली बहस में भारत की ओर से बयान देते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि एम्बेसडर हरीश पर्वतनेनी ने कहा कि तेजी से हो रही टेक्नोलॉजी की तरक्की युद्ध के तरीके और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के माहौल को पूरी तरह से बदल रही है.

'तेजी से बदलते तकनीकी बदलाव के दौर में टकराव का हल' विषय पर बोलते हुए पर्वतनेनी ने चार खास बातें बताईं, जिनसे टकराव की स्थितियों में नई टेक्नोलॉजी की बढ़ती भूमिका पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए. उन्होंने कहा, 'तेजी से हो रही तकनीकी की तरक्की युद्ध के तरीके और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के माहौल को पूरी तरह बदल रही है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनॉमस सिस्टम और नई डिजिटल टेक्नोलॉजी ऐसे मौके देती हैं जो पहले कभी नहीं मिले, लेकिन साथ ही पूरे युद्ध के दौरान नई कमजोरियां और जोखिम भी लाती हैं. मिलिट्री, इंटेलिजेंस और सिविलियन क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तेजी से जुड़ने से अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का माहौल पूरी तरह बदल गया है.' इस बात पर जोर देते हुए कि तकनीकी को इंसानी-केंद्रित रहना चाहिए और शांति के एक साधन के तौर पर काम करना चाहिए. भारतीय राजदूत ने कहा कि इसका इस्तेमाल इंसानों से जुड़े मकसद को पाने के लिए किया जाना चाहिए, न कि यह अपने आप में एक मकसद बन जाए. पर्वथानेनी ने कहा, 'टेक्नोलॉजी इंसानों से जुड़े मकसद और लक्ष्य को पाने का एक जरिया है. यह अपने आप में एक मकसद नहीं है.' उन्होंने कहा कि नई टेक्नोलॉजी शुरुआती चेतावनी के तरीकों को मजबूत करके, हालात के बारे में जानकारी बढ़ाकर, बीच-बचाव में मदद करके और शांति अभियानों की सुरक्षा और असर को बढ़ाकर संघर्ष की स्थितियों में एक अच्छा रोल निभा सकती हैं. उन्होंने कहा, 'संघर्ष की स्थितियों में नई टेक्नोलॉजी शुरुआती चेतावनी को मजबूत कर सकती है. हालात के बारे में जानकारी बढ़ाकर, बीच-बचाव में मदद कर सकती है और शांति अभियानों की सुरक्षा और असर को बढ़ा सकती है. मौजूदा अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के सिद्धांतों को बनाए रखने की कोशिशों में मदद कर सकती है.'