Explained: 'प्रोजेक्ट चीता' और 'क्रिटिकल मिनरल्स' कैसे देंगे भारत-दक्षिण अफ्रीका संबंधों को नई उड़ान?
भारत-दक्षिण अफ्रीका विदेश कार्यालय परामर्श का 12वां दौर उनकी रणनीतिक साझेदारी के बढ़ते दायरे पर प्रकाश डालता है.
Published : November 14, 2026 at 5:07 PM IST
नई दिल्ली: प्रिटोरिया में हुए भारत-दक्षिण अफ्रीका विदेश कार्यालय परामर्श (FOC) के 12वें दौर के एजेंडे में चीता संरक्षण को शामिल करना दोनों देशों के बढ़ते रिश्तों को दर्शाता है. यह साझेदारी अब व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों, पर्यावरण संरक्षण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और विकास सहयोग जैसे कई क्षेत्रों तक फैल चुकी है.
11 नवंबर को हुई यह बातचीत इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि दोनों देश 2027 में अपनी रणनीतिक साझेदारी (Strategic Partnership) की 30वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहे हैं. बैठक में व्यापार और निवेश, रक्षा व सुरक्षा, विकास सहयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, आतंकवाद विरोधी प्रयासों, वन्यजीव संरक्षण, संस्कृति और दोनों देशों के नागरिकों के बीच आपसी संबंधों पर चर्चा हुई.
भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका) जनेश कैन ने किया. वहीं, दक्षिण अफ्रीकी पक्ष का नेतृत्व अंतरराष्ट्रीय संबंध और सहयोग विभाग के कार्यवाहक उप महानिदेशक राजदूत डेविड मैल्कमसन ने किया.
एक प्रमुख आर्थिक साझेदार और ब्रिक्स (BRICS), इब्सा (IBSA) व जी-20 (G20) के प्रभावशाली सदस्य के रूप में दक्षिण अफ्रीका भारत की अफ्रीका नीति में एक प्रमुख स्थान रखता है. प्रिटोरिया के साथ करीबी जुड़ाव पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में अपनी राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक उपस्थिति बढ़ाने के नई दिल्ली के उद्देश्य को मजबूती देता है.
व्यापार और निवेश
आर्थिक सहयोग दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों का एक प्रमुख आधार बना हुआ है. प्रिटोरिया स्थित भारतीय उच्चायोग के अनुसार, 2024-25 में भारत-दक्षिण अफ्रीका व्यापार लगभग 18.01 अरब डॉलर रहा. भारत के प्रमुख निर्यात में ऑटोमोबाइल और उनके पुर्जे, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग सामान, रसायन, कपड़ा और पेट्रोलियम उत्पाद शामिल हैं. वहीं, दक्षिण अफ्रीका से होने वाले आयात में सोना, कोयला, तांबा अयस्क, मैंगनीज और अन्य खनिज शामिल हैं.
भारतीय कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका के फार्मास्यूटिकल, सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, दूरसंचार, खनन और विनिर्माण क्षेत्रों में निवेश किया है. दक्षिण अफ्रीका का औद्योगिक बुनियादी ढांचा और दक्षिणी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंच इसे भारतीय व्यवसायों के लिए एक आकर्षक केंद्र बनाते हैं. दूसरी ओर, भारत प्रिटोरिया को खनिजों और निर्मित वस्तुओं के लिए एक बड़ा बाजार उपलब्ध कराता है.
भारत और दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ (SACU)- जिसमें दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, लेसोथो और इस्वातिनी शामिल हैं- के बीच प्रस्तावित तरजीही व्यापार समझौता बाजार तक बेहतर पहुंच और क्षेत्रीय निवेश बढ़ाकर आर्थिक संबंधों को नई गति दे सकता है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने सितंबर 2026 में नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर इस प्रस्तावित व्यवस्था पर चर्चा की थी. दोनों नेताओं ने खनन, महत्वपूर्ण खनिजों, बुनियादी ढांचे, खाद्य सुरक्षा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी विचार-विमर्श किया था. नवंबर में हुई यह परामर्श बैठक इन समझौतों को ठोस पहलों में बदलने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है.
रक्षा और समुद्री सुरक्षा
दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग लगातार मजबूत हुआ है. इसकी शुरुआत 1996 में रक्षा उपकरण सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी. इसके बाद साल 2000 में एक व्यापक रक्षा सहयोग समझौता किया गया और भारत-दक्षिण अफ्रीका संयुक्त रक्षा समिति की स्थापना की गई. जून 2025 में जोहान्सबर्ग में आयोजित इस समिति की नौवीं बैठक में रक्षा नीति, सैन्य आदान-प्रदान, उपकरण खरीद, उत्पादन और अनुसंधान एवं विकास की समीक्षा की गई.
समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में आपसी जुड़ाव बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं. केप ऑफ गुड होप के पास दक्षिण अफ्रीका की भौगोलिक स्थिति इसे अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी (शिपिंग) के लिए रणनीतिक महत्व देती है. यह खास तौर पर तब और अहम हो जाता है, जब अन्य प्रमुख समुद्री मार्गों पर बाधाएं आती हैं. भारत के लिए, जो व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए समुद्री मार्गों पर काफी हद तक निर्भर है, सुरक्षित समुद्री रास्ते हमेशा से एक प्रमुख प्राथमिकता रहे हैं.
दोनों देश समुद्री क्षेत्र की निगरानी, समुद्री डकैती रोधी अभियानों, नौसैनिक प्रशिक्षण, व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा और अवैध मछली पकड़ने व तस्करी को रोकने के प्रयासों में सहयोग बढ़ा सकते हैं. भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका समुद्री अभ्यास त्रिपक्षीय नौसैनिक जुड़ाव के लिए पहले से ही एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है. इसके अलावा, आतंकवाद का मुकाबला, खुफिया जानकारी साझा करना, आतंकी फंडिंग रोकना और संगठित अपराध से निपटना भी दोनों देशों के साझा हित के अन्य प्रमुख क्षेत्र हैं.
क्रिटिकल मिनरल्स और ऊर्जा सुरक्षा
द्विपक्षीय सहयोग के एक नए और उभरते हुए क्षेत्र के रूप में महत्वपूर्ण खनिज सामने आ रहे हैं. दक्षिण अफ्रीका के पास प्लैटिनम-समूह की धातुओं, मैंगनीज और क्रोमियम के विशाल भंडार हैं. ये खनिज आधुनिक विनिर्माण, इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरियों, हाइड्रोजन तकनीक और स्वच्छ ऊर्जा के लिए बेहद जरूरी हैं.
इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए खनिज आपूर्ति में विविधता लाने के भारत के प्रयासों से इस क्षेत्र में सहयोग के नए रास्ते खुलते हैं. दोनों देश खनिजों की खोज, खनन, प्रसंस्करण और अनुसंधान में मिलकर काम कर सकते हैं. भारत को दक्षिण अफ्रीका के प्राकृतिक संसाधनों और खनन विशेषज्ञता से लाभ मिल सकता है.
वहीं, प्रिटोरिया को भारतीय निवेश, इंजीनियरिंग क्षमताओं और खनिज प्रसंस्करण तकनीकों का फायदा मिल सकता है. इस तरह के सहयोग से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के एक ही जगह केंद्रित होने से पैदा होने वाले जोखिमों को कम करने में भी मदद मिलेगी.
मार्च 2026 में प्रिटोरिया में आयोजित भारत-दक्षिण अफ्रीका क्रिटिकल मिनरल्स संगोष्ठी ने इस क्षेत्र में बढ़ती रुचि को दर्शाया. इस कार्यक्रम में दक्षिण अफ्रीकी खनन कंपनियां, उद्योग विशेषज्ञ और शैक्षणिक संस्थान एक साथ आए. इसमें भारतीय प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया, जिनमें आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी हैदराबाद और आईआईटी (ISM) धनबाद के प्रोफेसर शामिल थे.
इसके अलावा, नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं. सौर ऊर्जा निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार में भारत की ताकत दक्षिण अफ्रीका के खनिज संसाधनों और औद्योगिक बुनियादी ढांचे की पूरक बन सकती है. इससे भारत को अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने में मदद मिलेगी, जबकि दक्षिण अफ्रीका को निवेश आकर्षित करने और घरेलू मूल्य संवर्धन बढ़ाने में सहायता मिलेगी.
विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी
दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत की विकास साझेदारी पूरे अफ्रीका के साथ उसके व्यापक जुड़ाव का एक हिस्सा है. इसमें क्षमता निर्माण, तकनीकी सहायता और बुनियादी ढांचे के विकास पर मुख्य रूप से जोर दिया जाता है.
नई दिल्ली ने बिजली, कृषि, परिवहन, जल आपूर्ति और औद्योगिक बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं के लिए 41 अफ्रीकी देशों को 10 अरब डॉलर से अधिक की 190 से ज्यादा रियायती ऋण लाइनें प्रदान की हैं. इसके अलावा, भारत ने शैक्षणिक संस्थानों, व्यावसायिक प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता के क्षेत्र में भी सहयोग दिया है.
दक्षिण अफ्रीका की मजबूत अर्थव्यवस्था, औद्योगिक क्षमताएं और क्षेत्रीय प्रभाव इसे एक बेहद महत्वपूर्ण साझेदार बनाते हैं. दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य सेवा, कृषि आधुनिकीकरण, शिक्षा, कौशल विकास, डिजिटल गवर्नेंस और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ सकता है. किफायती दवाइयों, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि तकनीक में भारत का अनुभव दक्षिण अफ्रीका की औद्योगिक और तकनीकी ताकत का पूरक बन सकता है.
अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (AfCFTA), जिसका उद्देश्य पूरे महाद्वीप में एक एकीकृत बाजार बनाना है, भारतीय और दक्षिण अफ्रीकी व्यवसायों को संयुक्त उद्यम, विनिर्माण साझेदारी और क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखला बनाने के बेहतरीन अवसर प्रदान करता है.
विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग का एक और बढ़ता हुआ क्षेत्र है. सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष अनुप्रयोगों और डिजिटल गवर्नेंस में भारत की क्षमताएं दक्षिण अफ्रीकी शोध संस्थानों और उद्योगों के साथ मिलकर काम करने की व्यापक गुंजाइश पैदा करती हैं.
डिजिटल पहचान, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और तकनीक आधारित सार्वजनिक सेवाओं में भारत का अनुभव वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है. इसके साथ ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), साइबर सुरक्षा और आधुनिक विनिर्माण भी आपसी सहयोग के अन्य संभावित क्षेत्र हैं.
ब्रिक्स, इब्सा और ग्लोबल साउथ
भारत-दक्षिण अफ्रीका संबंधों का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक पहलू अंतरराष्ट्रीय मामलों में विकासशील देशों की आवाज को मजबूत करने की उनकी साझा प्रतिबद्धता है. दोनों देश ब्रिक्स (BRICS), इब्सा संवाद मंच (IBSA Dialogue Forum) और जी-20 के सदस्य हैं, जो उन्हें वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी स्थिति समन्वित करने के लिए मंच प्रदान करते हैं.
ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एसोसिएट फेलो और अफ्रीका मामलों के विशेषज्ञ समीर भट्टाचार्य का मानना है कि जी-20 और ब्रिक्स जैसे बड़े समूहों के बीच स्थित होने के बावजूद, इब्सा में काफी अप्रयुक्त क्षमता मौजूद है. ईटीवी भारत से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इब्सा के भीतर दक्षिण अफ्रीका की प्राथमिकताएं काफी हद तक भारत के अंतरराष्ट्रीय उद्देश्यों से मेल खाती हैं, जिससे दोनों के बीच करीबी समन्वय बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है.
भट्टाचार्य ने एक न्यायसंगत और समान ऊर्जा परिवर्तन की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने सुझाव दिया कि उज्ज्वला योजना और सिटी गैस वितरण के साथ भारत का अनुभव दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के लिए उपयोगी सबक दे सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के तहत गरीबी उन्मूलन और 'जीरो हंगर' पर दक्षिण अफ्रीका का ध्यान भारत की विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप है.
ब्रिक्स के सदस्यों के रूप में, भारत और दक्षिण अफ्रीका व्यापार, निवेश, विकास वित्त और वैश्विक शासन सुधार में सहयोग बढ़ाने में साझा रुचि रखते हैं. न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र प्रदान करता है.
साल 2003 में स्थापित इब्सा (IBSA), एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के तीन प्रमुख लोकतंत्रों को एक साथ लाता है. इसके एजेंडे में दक्षिण-दक्षिण सहयोग, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में सुधार शामिल हैं. गरीबी और भूख उन्मूलन के लिए बना 'इब्सा फंड' अन्य विकासशील देशों में विकास परियोजनाओं का समर्थन करता है.
सितंबर 2026 में नई दिल्ली में हुई अपनी बैठक के दौरान, मोदी और रामाफोसा ने अफ्रीका की प्रगति, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और अधिक संतुलित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी. नवंबर में हुई यह परामर्श बैठक इस समन्वय को बनाए रखने और साझा विचारों को व्यावहारिक सहयोग में बदलने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान करती है.
चीता संरक्षण: एक अनूठी साझेदारी
चीता संरक्षण को एजेंडे में शामिल करना यह दिखाता है कि दोनों देशों का द्विपक्षीय सहयोग अब पर्यावरण संरक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान तक कैसे फैल रहा है. भारत में चीतों को साल 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था. 'प्रोजेक्ट चीता' के तहत भारत सितंबर 2022 में नामीबिया से आठ चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाया था. इसके बाद, एक द्विपक्षीय समझौते के तहत दक्षिण अफ्रीका से भी अतिरिक्त चीते लाए गए.
वन्यजीव प्रबंधन, पशु चिकित्सा विज्ञान, प्राकृतिक आवास संरक्षण और चीतों की स्वस्थ आबादी बनाए रखने में दक्षिण अफ्रीका की विशेषज्ञता इसे एक महत्वपूर्ण साझेदार बनाती है. यह सहयोग केवल जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह लाने तक ही सीमित नहीं है. इसमें पशु चिकित्सा देखभाल, वैज्ञानिक निगरानी, बीमारियों का प्रबंधन, प्राकृतिक आवास का आकलन और प्रजनन कार्यक्रम भी शामिल हैं.
भारत में चीतों की एक स्थायी आबादी बसाने की चुनौतियों से निपटने के लिए दक्षिण अफ्रीका की यह विशेषज्ञता बेहद कीमती है. इस कार्यक्रम को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, जिनमें जानवरों की मृत्यु, नए और अनजान वातावरण में ढलने की समस्या, बीमारियों का खतरा और पर्याप्त शिकार की उपलब्धता शामिल है. इस प्रोजेक्ट की दीर्घकालिक सफलता के लिए दोनों देशों के वन्यजीव विशेषज्ञों और संरक्षण संस्थानों के बीच निरंतर सहयोग बेहद जरूरी होगा.
यह पहल दर्शाती है कि कैसे वैज्ञानिक विशेषज्ञता और संस्थागत सहयोग साझा पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए पारंपरिक कूटनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों से आगे बढ़कर द्विपक्षीय जुड़ाव को विस्तार दे सकते हैं.
ऐतिहासिक संबंध और आगे की राह
ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव भारत-दक्षिण अफ्रीका संबंधों को एक मजबूत और स्थायी आधार प्रदान करते हैं. दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के लोगों की एक बड़ी आबादी रहती है, जिनकी जड़ें 19वीं शताब्दी के दौरान वहां गए गिरमिटिया मजदूरों से जुड़ी हैं. इस समुदाय ने देश के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.
दक्षिण अफ्रीका के साथ महात्मा गांधी का जुड़ाव इस ऐतिहासिक बंधन को और अधिक मजबूत बनाता है. वहां के उनके अनुभवों ने अहिंसक प्रतिरोध के उनके दर्शन को आकार देने में मदद की, जिसने बाद में भारत के स्वतंत्रता संग्राम को गहराई से प्रभावित किया.
विश्वविद्यालयों, सांस्कृतिक संस्थानों, मीडिया संगठनों, व्यापारिक संघों और पर्यटन निकायों के बीच अधिक आदान-प्रदान से आपसी समझ और गहरी हो सकती है. इससे दोनों देशों की युवा पीढ़ियों के लिए नए अवसर भी पैदा होंगे.
भारत के लिए दक्षिण अफ्रीका केवल एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय साझेदार ही नहीं है, बल्कि पूरे अफ्रीका के साथ गहरे जुड़ाव का एक प्रमुख प्रवेश द्वार भी है. इसकी औद्योगिक क्षमताएं, खनिज संसाधन, क्षेत्रीय प्रभाव और अंतरराष्ट्रीय कद इसे ग्लोबल साउथ में अपनी स्थिति मजबूत करने के नई दिल्ली के प्रयासों का केंद्र बनाते हैं.
चूंकि दोनों देश 2027 में अपनी रणनीतिक साझेदारी की 30वीं वर्षगांठ के करीब पहुंच रहे हैं, इसलिए मुख्य प्राथमिकता ऐतिहासिक सद्भावना और राजनीतिक तालमेल को व्यापार, निवेश, महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीक, रक्षा और विकास सहयोग के क्षेत्र में ठोस परिणामों में बदलने की होगी. एक मजबूत साझेदारी ग्लोबल साउथ के इन दो प्रभावशाली देशों के हितों को आगे बढ़ा सकती है. साथ ही, यह अफ्रीका के साथ भारत के बढ़ते आर्थिक और रणनीतिक जुड़ाव को एक व्यापक आधार भी प्रदान करेगी.
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