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Explained: 'प्रोजेक्ट चीता' और 'क्रिटिकल मिनरल्स' कैसे देंगे भारत-दक्षिण अफ्रीका संबंधों को नई उड़ान?

सांकेतिक तस्वीर. ( ETV Bharat )

By Aroonim Bhuyan 13 Min Read

नई दिल्ली: प्रिटोरिया में हुए भारत-दक्षिण अफ्रीका विदेश कार्यालय परामर्श (FOC) के 12वें दौर के एजेंडे में चीता संरक्षण को शामिल करना दोनों देशों के बढ़ते रिश्तों को दर्शाता है. यह साझेदारी अब व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों, पर्यावरण संरक्षण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और विकास सहयोग जैसे कई क्षेत्रों तक फैल चुकी है.

11 नवंबर को हुई यह बातचीत इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि दोनों देश 2027 में अपनी रणनीतिक साझेदारी (Strategic Partnership) की 30वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहे हैं. बैठक में व्यापार और निवेश, रक्षा व सुरक्षा, विकास सहयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, आतंकवाद विरोधी प्रयासों, वन्यजीव संरक्षण, संस्कृति और दोनों देशों के नागरिकों के बीच आपसी संबंधों पर चर्चा हुई.