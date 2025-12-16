ETV Bharat / international

भारत ने UNSC में पाकिस्तान को लगाई लताड़, कहा- 'आतंक का ग्लोबल सेंटर'

आतंकवाद को बढ़ावा देने के पाकिस्तान के लंबे रिकॉर्ड को बताते हुए भारतीय राजदूत ने सिंधु जल संधि को रोकने के नई दिल्ली के फैसले का जोरदार बचाव किया. उन्होंने कहा कि हालांकि भारत ने 65 साल पहले अच्छी नीयत से ट्रीटी में हिस्सा लिया था, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ तीन युद्ध छेड़कर और हजारों आतंकी हमले करवाकर बार-बार इसकी भावना को तोड़ा है.

राजदूत ने कहा, 'आज की खुली बहस में जम्मू-कश्मीर का बेवजह जिक्र करना, भारत और उसके लोगों को नुकसान पहुंचाने पर उसके जुनूनी फोकस को दिखाता है.' उन्होंने कहा, 'एक मौजूदा अस्थायी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सदस्य जो अपने बांटने वाले एजेंडे के लिए संयुक्त राष्ट्र की सभी बैठकों और मंचों पर इस जुनून को आगे बढ़ाता है, उससे अपनी तय जिम्मेदारियों और जिम्मेदारियों को पूरा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती.'

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बांटने वाले एजेंडे पर चलते हुए एक गैर अस्थायी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सदस्य के तौर पर अपनी इंटरनेशनल जिम्मेदारियों को कमजोर कर रहा है. 'मैं आज पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान का जिक्र करता हूँ. भारत यह दोहराना चाहेगा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अटूट हिस्सा हैं. वे थे, हैं और हमेशा रहेंगे.'

डिबेट के दौरान पाकिस्तान की टिप्पणी का जिक्र करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, एम्बेसडर हरीश पर्वतनेनी ने पाकिस्तान को आतंक का ग्लोबल सेंटर बताया. साथ ही संयुक्त राष्ट्र के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भारत और उसके लोगों को नुकसान पहुंचाने पर अपना जुनूनी ध्यान लगाने वाला कहा.

न्यूयॉर्क: भारत ने सोमवार (लोकल टाइम) को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 'लीडरशिप फॉर पीस' पर ओपन डिबेट में पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया. भारत ने जम्मू-कश्मीर के 'अनसुलझे विवादों' पर इस्लामाबाद के दावों को 'गलत बताते हुए इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया. भारत ने दोहराया कि लद्दाख के साथ केंद्र शासित प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अटूट हिस्सा है और इस बात पर जोर दिया कि वे 'थे, हैं और हमेशा रहेंगे.'

अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए जिसमें धर्म के आधार पर टारगेटेड हमले में 26 बेगुनाह आम लोग मारे गए थे, उन्होंने कहा कि यह घटना साफ तौर पर दिखाती है कि पाकिस्तान आतंकवाद को लगातार सपोर्ट कर रहा है. इस बारे में उन्होंने कहा कि भारत ने सिंधु जल संधि को तब तक रोकने का फैसला किया है, जब तक पाकिस्तान भरोसेमंद तरीके से और पक्के तौर पर क्रॉस-बॉर्डर आतंकवाद और आतंक के दूसरे सभी रूपों को अपना सपोर्ट बंद नहीं कर देता.

भारत ने 65 साल पहले अच्छी नीयत और दोस्ती की भावना से सिंधु जल संधि की थी. इन साढ़े छह दशकों में पाकिस्तान ने भारत पर तीन युद्ध और हजारों आतंकी हमले करके इस संधि की भावना का उल्लंघन किया है.' पिछले चार दशकों में पाकिस्तान के आतंकी हमलों में हजारों भारतीयों की जानें गई है. इनमें सबसे नया हमला अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुआ आतंकी हमला था, जिसमें पाकिस्तान के आतंकियों ने धर्म के आधार पर 26 बेगुनाह लोगों को टारगेट करके मारा था.

राजदूत ने कहा, 'इसी संदर्भ में भारत ने आखिरकार यह घोषणा की है कि यह संधि तब तक रोकी जाएगी जब तक पाकिस्तान जो आतंक का ग्लोबल सेंटर है, भरोसेमंद तरीके से और पक्के तौर पर बॉर्डर पार और आतंकवाद के सभी दूसरे रूपों को अपना समर्थन बंद नहीं कर देता.'

पर्वतनेनी ने पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीतिक स्थिति की भी आलोचना की. इसमें लोकतांत्रिक इच्छा को दबाया जा रहा है. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल भेजने, पार्टी पर बैन लगाने और अपने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, असीम मुनीर को लाइफटाइम इम्युनिटी देने के लिए 27वें संशोधन के जरिए संवैधानिक तख्तापलट करने का जिक्र किया.

पर्वतनेनी ने कहा, 'बेशक पाकिस्तान के पास अपने लोगों की इच्छा का सम्मान करने का एक अनोखा तरीका है. प्रधानमंत्री को जेल भेजकर, रूलिंग राजनीतिक पार्टी पर बैन लगाकर और अपनी सेना को 27वें अमेंडमेंट के जरिए संवैधानिक तख्तापलट करने और अपने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज को लाइफटाइम इम्युनिटी देने की इजाजत देकर.'

उन्होंने आगे कहा, 'मैं साफ कर दूं - भारत पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का उसके सभी रूपों और रूपों में पूरी ताकत से मुकाबला करेगा.' यह जवाब पाकिस्तान के प्रतिनिधि के जम्मू-कश्मीर में 'अनसुलझे विवाद' के दावों को दोहराने और सिंधु जल संधि को रोकने की आलोचना करने के बाद आया.