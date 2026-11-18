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'आर्थिक आपदा के मुहाने पर खड़ा है भारत': कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बोले राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार, 17 नवंबर, 2026 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करने से पहले एयरपोर्ट पहुंचे. ( IANS )

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न्यूयॉर्क: लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी ने कहा कि भारत 'बहुत ज्यादा' बेरोजगारी और देश के एजुकेशन सिस्टम को लेकर गहरी चिंताओं को देखते हुए एक बड़े आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है.

'सीधी बात यह है कि भारत एक आर्थिक तबाही में फंसा हुआ है. यही सच्चाई है. कोई इसे नजरअंदाज कर सकता है, मीडिया इसे नजरअंदाज कर सकता है, लेकिन भारत में बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है. कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक सभा में राहुल गांधी ने कहा, 'भारत के एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है.'