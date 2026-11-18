'आर्थिक आपदा के मुहाने पर खड़ा है भारत': कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बोले राहुल गांधी
राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर हैं, जहाँ उन्होंने न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स और फैकल्टी के सामने एक एकेडमिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया.
By ANI
Published : November 18, 2026 at 7:48 AM IST
न्यूयॉर्क: लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी ने कहा कि भारत 'बहुत ज्यादा' बेरोजगारी और देश के एजुकेशन सिस्टम को लेकर गहरी चिंताओं को देखते हुए एक बड़े आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है.
'सीधी बात यह है कि भारत एक आर्थिक तबाही में फंसा हुआ है. यही सच्चाई है. कोई इसे नजरअंदाज कर सकता है, मीडिया इसे नजरअंदाज कर सकता है, लेकिन भारत में बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है. कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक सभा में राहुल गांधी ने कहा, 'भारत के एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है.'
सीनियर कांग्रेस लीडर भारत के युवाओं के बारे में मॉडरेटर लिडिया पोलग्रीन के एक सवाल का जवाब दे रहे थे. राहुल गांधी ने कहा कि मौजूदा हालात से परेशान युवाओं का एक हिस्सा मिडिल-क्लास परिवारों से है और उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन ली है.
उन्होंने कहा कि युवाओं में फ्रस्ट्रेशन की असली वजह यह है कि उन्हें अपना कोई भविष्य नहीं दिखता. उन्होंने कहा, 'हम इस पर स्टडी कर रहे हैं, हम इस पर गौर कर रहे हैं, और इसका कारण बहुत दिलचस्प है, जिसका निचोड़ यह है कि उन्हें अपना कोई भविष्य नहीं दिखता.'
करियर के मौकों को लेकर युवाओं और उनके माता-पिता के बीच बढ़ते गैप को समझाते हुए, गांधी ने कहा कि युवा पीढ़ी पिछली पीढ़ी की सलाह और अनुभवों पर सवाल उठा रही है.
उन्होंने कहा कि भविष्य में मौकों की कमी, बेरोजगारी और एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी चिंताएँ बड़ी चुनौतियाँ हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा, 'तो वे असल में अपने माता-पिता से क्या कह रहे हैं, और हम माता-पिता से यह सुन रहे हैं, सुनो, तुम सफल नहीं हो, तुम्हारे पास नौकरी नहीं है.
राहुल गांधी दो दिन के अमेरिका दौरे पर हैं, जहाँ उन्होंने न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स और फैकल्टी के सामने एक एकेडमिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया. आज (18 नवंबर) उनका शिकागो यूनिवर्सिटी जाने का भी प्लान है.