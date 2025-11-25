ETV Bharat / international

भारतीय मूल की महिला के साथ चीन में ज्यादती, अरुणाचल को बताया चीन का हिस्सा, भारत ने ड्रैगन की हरकतों का किया जोरदार विरोध

भारतीय मूल की UK निवासी प्रेमा वांगजोम थोंगडोक (दाएं) के चीन में हुई ज्यादती का भारत ने विरोध जताया. ( IANS )

इस बात पर जोर दिया गया कि यात्री को बेतुके आधार पर हिरासत में लिया गया था. अरुणाचल प्रदेश बिना किसी शक के भारतीय इलाका है और इसके निवासियों को भारतीय पासपोर्ट रखने और उसके साथ यात्रा करने का पूरा हक है.

टॉप सूत्रों से पता चलता है कि भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी, और उसी दिन बीजिंग और दिल्ली में चीनी पक्ष के साथ कड़ा विरोध जताया, जिस दिन यह घटना हुई थी. शंघाई में भारतीय कॉन्सुलेट ने भी इस मामले को स्थानीय स्तर पर उठाया और फंसे हुए यात्री की पूरी मदद की."

थोंगडोक के अनुसार, इमिग्रेशन वालों ने उन्हें घंटों तक हिरासत में रखा और परेशान किया, जबकि वे इस बात पर जोर दे रहे थे कि, "अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है."

प्रेमा वांगजोम थोंगडोक, जो 21 नवंबर को लंदन से जापान जा रही थीं और उनका तीन घंटे का लेओवर तय था, ने कहा कि चीनी अधिकारियों ने उनके पासपोर्ट को "इनवैलिड" घोषित कर दिया, जिसके बाद उनकी परेशानी 18 घंटे तक बढ़ गई, क्योंकि उसमें अरुणाचल प्रदेश उनका जन्मस्थान बताया गया था.

बीजिंग/नई दिल्ली: भारत ने बीजिंग और दिल्ली दोनों जगहों पर चीनी पक्ष के सामने कड़ा विरोध जताया है. यह विरोध अरुणाचल प्रदेश की एक भारतीय मूल की UK निवासी को हाल ही में शंघाई पुडोंग एयरपोर्ट पर चीनी इमिग्रेशन अधिकारियों द्वारा "बेतुके आधार" पर कथित तौर पर हिरासत में लेने और परेशान करने के बाद किया गया था. सूत्रों ने सोमवार को इसकी पुष्टि की.

भारतीय मूल की UK निवासी प्रेमा वांगजोम थोंगडोक को चीनी अधिकारियों के परेशान करने पर भारतीय टीम ने जताया विरोध. (IANS)

यह भी बताया गया है कि चीनी अधिकारियों की कार्रवाई सिविल एविएशन से जुड़े शिकागो और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन का उल्लंघन है. ऐसे समय में जब दोनों पक्ष फिर से काम कर रहे हैं. एक सीनियर अधिकारी ने कहा, "जब हालात नॉर्मल होते हैं, तो चीन की तरफ से ऐसी हरकतें प्रोसेस में बेवजह रुकावट डालती हैं."

थोंगडोक ने कहा कि कई अधिकारियों और चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के स्टाफ ने उनका मजाक उड़ाया, उन पर हंसे, और यहां तक ​​कि उन्हें "चीनी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने" का सुझाव भी दिया.

NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने दावा किया कि जो एक रूटीन ट्रांजिट होना चाहिए था. वह एयरपोर्ट के ट्रांजिट एरिया में लंबे समय तक कैद में बदल गया, जहां कथित तौर पर उन्हें साफ जानकारी, सही खाना और बेसिक सुविधाओं तक पहुंच नहीं दी गई.

थोंगडोक ने आरोप लगाया कि उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और वैलिड वीजा होने के बावजूद उन्हें जापान जाने वाली आगे की फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया गया. ट्रांजिट जोन में कैद होने के कारण, उन्होंने कहा कि वह टिकट दोबारा बुक नहीं कर सकती थीं, खाना नहीं खरीद सकती थीं, या टर्मिनल के बीच आ-जा नहीं सकती थीं. उन्होंने आगे दावा किया कि अधिकारियों ने उन पर खासतौर पर चाइना ईस्टर्न के लिए एक नया टिकट खरीदने का दबाव डाला और इशारा किया कि ऐसा करने के बाद ही उनका पासपोर्ट वापस किया जाएगा. इससे छूटी हुई फ्लाइट और होटल बुकिंग से उन्हें फाइनेंशियल नुकसान हुआ.

वह UK में एक दोस्त के जरिए शंघाई में भारतीय कॉन्सुलेट से संपर्क करने में कामयाब रहीं. इसके बाद भारतीय अधिकारियों ने दखल दिया और उन्हें देर रात जापान से रवाना होने वाली फ्लाइट में ले गए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीनियर अधिकारियों को लिखे एक लेटर में, थोंगडोक ने इस घटना को "भारत की आजादी और अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों का सीधा अपमान" बताया.

उन्होंने भारत सरकार से इस मामले को बीजिंग के सामने उठाने, इसमें शामिल इमिग्रेशन और एयरलाइन स्टाफ के खिलाफ जवाबदेही और डिसिप्लिनरी एक्शन की मांग करने और मुआवजे की मांग करने की अपील की. ​​उन्होंने यह भी भरोसा दिलाने की मांग की कि अरुणाचल प्रदेश के भारतीयों को भविष्य में इंटरनेशनल ट्रैवल करते समय ऐसी मुश्किलों का सामना न करना पड़े.