ट्रंप का नया टैरिफ, भारत समेत 60 देशों पर लगाया 12.5% तक का टैक्स, जबरन मजदूरी का आरोप लगाया
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई टैरिफ को गैर-कानूनी करार देने के बाद ट्रंप प्रशासन ने ये कदम उठाया.
By ANI
Published : July 24, 2026 at 8:39 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 60 व्यापारिक पार्टनर देशों पर नये सिरे से टैरिफ लगा दिया. टैरिफ का स्लैब 10 से 12.5 परसेंट रखा गया है. भारत को 10 फीसद के कैटेगरी में रखा गया है. यह टैरिफ जबरन मजदूरी के आरोप में लगाया गया है. हाल में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई टैरिफों को गैर-कानूनी करार दिए जाने के बाद ट्रंप प्रशासन ने ये कदम उठाया है.
अमेरिका ने गुरुवार को अपने सेक्शन 301 के तहत कई इकॉनमी पर 10 और 12.5 परसेंट के नए टैरिफ स्लैब पेश किए. भारत को कम 10 परसेंट टैरिफ कैटेगरी में रखा गया है. अधिकारियों ने एएनआई को बताया कि नई दिल्ली को शुरू में 12.5 परसेंट टैरिफ देना था, लेकिन लेबर प्रैक्टिस पर अच्छी बातचीत के बाद उसे कम रेट मिल गया.
यह तब हुआ जब अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) के ऑफिस ने गुरुवार को 60 इकॉनमी पर 10 परसेंट से 12.5 परसेंट तक टैरिफ लगाने का ऐलान किया. यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर किया गया एक्शन है, जिसे उन्होंने 'जबरन मेहनत' से बने सामान के इम्पोर्ट पर रोक लगाने के लिए नाकाफी कदम बताया.
यूएसटीआर के अनुसार भारत उन 17 इकॉनमी में से एक है जिन्हें कम 10 परसेंट टैरिफ का सामना करना पड़ेगा. इस स्लैब में 17 इकॉनमी शामिल हैं, जिनमें ब्रिटेन, कनाडा, इंडोनेशिया, मैक्सिको और बांग्लादेश शामिल हैं. अधिकारियों ने एएनआई को बताया कि भारत पर शुरू में 12.5 परसेंट टैरिफ लगाने पर विचार किया गया था, लेकिन लेबर प्रैक्टिस पर अमेरिका के साथ अच्छी बातचीत के बाद इसे 10 परसेंट की कैटेगरी में रखा गया.
10 से 12.5 फीसदी तक की नई ड्यूटी भारत, ब्रिटेन, ईयू, कनाडा और जापान जैसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर पर लगेगी और शुक्रवार से लागू होगी. यह घोषणा अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के ऑफिस ने गुरुवार को की, जिसे उसने एम्बेसडर जैमीसन ग्रीर का आखिरी एक्शन बताया. ये राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर 60 इकॉनमी पर टैरिफ लगाने के लिए था, क्योंकि वे जबरन मेहनत से बने सामान के इम्पोर्ट पर रोक लगाने और उसे असरदार तरीके से लागू करने में नाकाम रहे.
1974 के ट्रेड एक्ट का सेक्शन 301, अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव को उन देशों के खिलाफ टैरिफ या दूसरी सजा देने वाली कार्रवाई लागू करने का अधिकार देता है जो गलत ट्रेड प्रैक्टिस का इस्तेमाल करते पाए जाते हैं. बयान में टैरिफ के दो सेट की घोषणा की गई - 10 परसेंट और 12.5 परसेंट और कहा गया, '10 परसेंट सेक्शन 301 ड्यूटी की सही दर उन जांच की गई इकॉनमी के लिए है जो (1) जबरदस्ती मजदूरी के इम्पोर्ट पर रोक लगाती हैं. (2) रेसिप्रोकल ट्रेड पर एक एग्रीमेंट के जरिए ऐसी रोक लगाने और लागू करने का वादा किया है. (3) कुछ जबरदस्ती मजदूरी वाले सामानों के इम्पोर्ट को रोकने के असर के साथ एक पार्शियल सिस्टम लागू किया है.
ये इकॉनमी हैं: अर्जेंटीना, बांग्लादेश, कंबोडिया, कनाडा, इक्वाडोर, एल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, इंडिया, इंडोनेशिया, जॉर्डन, मलेशिया, मैक्सिको, पाकिस्तान, श्रीलंका, त्रिनिदाद और टोबैगो और ब्रिटेन.' इसमें आगे कहा गया, '10 परसेंट या 12.5 परसेंट, मोस्ट-फेवर्ड-नेशन (MFN) रेट के बाद, यूरोपियन यूनियन, ताइवान, जापान, कोरिया और स्विट्जरलैंड के कुछ प्रोडक्ट्स के लिए सेक्शन 301 ड्यूटी का सही रेट है, जिन्हें वैसे छूट नहीं मिली है. 12.5 परसेंट बाकी सभी जांची गई इकॉनमी के लिए सेक्शन 301 ड्यूटी का सही रेट है.'
ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस के अनुसार एम्बेसडर ग्रीर ने कहा, 'प्रेसिडेंट ट्रंप मानते हैं कि दशकों के नैतिक दबाव के बावजूद ग्लोबल सप्लाई चेन से जबरदस्ती मजदूरी खत्म नहीं हुई है. अमेरिका में लगभग एक सदी से जबरदस्ती मजदूरी के इम्पोर्ट पर बैन है, और वह इसे सख्ती से लागू करता है. अब हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स के लिए भी ऐसा करने का समय आ गया है.'
उन्होंने इस बारे में तेजी से एक्शन लेने वाले पार्टनर्स की तारीफ की और कहा, 'मैं उन ट्रेडिंग पार्टनर्स से उत्साहित हूं जिन्होंने जबरदस्ती मजदूरी के इम्पोर्ट पर रोक लगाने के लिए तेजी से कदम उठाए हैं, और मैं उनके असरदार तरीके से लागू होने को पक्का करने के लिए उत्सुक हूं.'
यह बड़ा डेवलपमेंट तब हुआ जब यूएसटीआर ने इस साल मार्च में ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 301(b) के तहत 60 इकॉनमी की जांच शुरू की ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इन इकॉनमी के तरीके 'जबरदस्ती मजदूरी' से बने सामान के इम्पोर्ट पर बैन लागू करने में नाकामी से जुड़े हैं.
इसके बाद 45 से ज़्यादा सरकारों के साथ सलाह-मशविरा किया गया और जांच के लिए कई जन सुनवाई की गई. ऑफिशियल बयान में कहा गया है कि यूएसटीआर को प्रस्तावित रिस्पॉन्सिव एक्शन पर 1,600 से ज़्यादा लिखित कमेंट्स मिले, उन्होंने उन्हें रिव्यू किया और एनालाइज किया. यह ग्लोबल ट्रेड वॉर में सबसे नई बढ़ोतरी है, जिसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने पिछले साल जनवरी में ऑफिस लौटने पर फिर से शुरू किया था.
यह कदम अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के इस साल के पहले के फैसले के बाद आया है कि इमरजेंसी पावर के तहत लगाए गए कई टैरिफ गैर-कानूनी थे, जिससे प्रेसिडेंट को अपने सिग्नेचर ट्रेड एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे कानूनी रास्ते अपनाने पड़े.