भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश, वैश्विक हिस्सेदारी 8.2 प्रतिशत
रिपोर्ट के मुताबिक, 2021-25 में भारतीय हथियारों के आयात का सबसे बड़ा हिस्सा रूस से आया, जो 40 प्रतिशत था.
Published : March 10, 2026 at 3:37 PM IST
हैदराबाद: 'मेक-इन-इंडिया' पर सरकार के फोकस के बावजूद, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बड़ा हथियार आयातक बना हुआ है. हालांकि, हथियार आयात में थोड़ी कमी आई है. स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की नई रिपोर्ट 'ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर्स 2025' के मुताबिक, 2021-25 में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार प्राप्तकर्ता देश था, जिसकी दुनिया भर में कुल हथियारों के आयात में 8.2 प्रतिशत हिस्सेदारी थी.
चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ तनाव की वजह से भारत की ओर से हथियारों का आयात बढ़ा है. रिपोर्ट के मुताबिक, 2016-20 और 2021-25 के बीच भारत के हथियारों के आयात में 4.0 प्रतिशत की गिरावट आई.
भारतीय हथियारों के आयात का सबसे बड़ा हिस्सा रूस से आया, जो 40 प्रतिशत था - जो 2016-20 (51 प्रतिशत) की तुलना में काफी कम हिस्सा था और 2011-15 (70 प्रतिशत) के लगभग आधा था.
2016-20 और 2021-25 के बीच पाकिस्तान का हथियार आयात 66 प्रतिशत बढ़ा. 2021-25 में पाकिस्तान ने 80 प्रतिशत हथियार चीन से आयात किए, जो 2016-20 में 73 प्रतिशत था.
भारत तेजी से पश्चिमी हथियार आपूर्तिकर्ता से जुड़ रहा है. SIPRI की रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 10 वर्षों में भारत ने अपने हथियारों की डील रूस से हटाकर पश्चिमी सप्लायर्स, खासकर फ्रांस, इजराइल और अमेरिका से कर लिए हैं. भारत के हथियारों के आयात में रूस का हिस्सा 2011-15 में 70 प्रतिशत से घटकर 2016-20 में 51 प्रतिशत और फिर 2021-25 में 40 प्रतिशत हो गया.
पाकिस्तान 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता
पाकिस्तान 2021-25 में दुनिया भर में बड़े हथियारों का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था, जो 2016-20 में 10वें सबसे बड़े प्राप्तकर्ता से अधिक है, क्योंकि दोनों समय के बीच उसके हथियारों के आयात में 66 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. 2021-25 में पाकिस्तान को दुनिया भर के कुल हथियारों के आयात का 4.2 प्रतिशत मिला, जिसमें से 80 प्रतिशत आयात चीन से आया—जो 2016-20 में 73 प्रतिशत था.
एशिया और ओशिनिया के चार बड़े आयातक देश
एशिया और ओशिनिया के चार देश 2021-25 में दुनिया भर के 10 सबसे बड़े हथियार आयातकों में शामिल थे: भारत, पाकिस्तान, जापान और ऑस्ट्रेलिया. 2021-25 में इस इलाके का मुख्य सप्लायर अमेरिका था, जिसका इलाके के हथियारों के आयात में 35 प्रतिशत हिस्सा था. रूस का हिस्सा 17 प्रतिशत और चीन का 14 प्रतिशत था.
रिपोर्ट में कहा गया है, "इजराइल 2021-25 में दुनिया का 14वां सबसे बड़ा हथियार आयातक था, और 2016-20 और 2021-25 के बीच इसके हथियार आयात में 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई."
SIPRI ने 2021-25 में 162 देशों और 4 गैर-राज्य सशस्त्र समूहों को बड़े हथियार प्राप्तकर्ता के तौर पर पहचाना है. शीर्ष पांच प्राप्तकर्ताओं— यूक्रेन, भारत, सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान— को इस समय में दुनिया भर में हुए कुल हथियारों के आयात का 35 प्रतिशत मिला.
1960 के दशक के बाद पहली बार, 2021–2025 में दुनिया भर में हुए सभी हथियारों के आयात में यूरोप का हिस्सा 33% रहा.
इस रिपोर्ट के मुताबिक, सिर्फ रूस, जो शीर्ष 10 आपूर्तिकर्ता में से एक है, उसके हथियारों के शिपमेंट में 64 प्रतिशत की गिरावट आई है. दुनिया के हथियारों के एक्सपोर्ट में इसका हिस्सा 2016-20 में 21% से घटकर 2021-2025 में 6.8% रह गया. 2021 और 2025 के बीच, रूस ने एक गैर-राज्य सशस्त्र समूह और 30 देशों को काफी हथियार दिए. 2021-2025 में, रूस के हथियारों के एक्सपोर्ट में तीन देशों का हिस्सा तीन-चौथाई (74%) से अधिक था: बेलारूस (13%), चीन (13%), और भारत (48%).
