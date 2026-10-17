भारत ने युवाओं के प्रदर्शन पर UN की रिपोर्ट को खारिज किया, बताया 'अफवाह'
UN मानवाधिकार विशेषज्ञ की रिपोर्ट को में कहा गया था कि भारत में प्रदर्शनकारी युवाओं को बदले की कार्रवाई का सामना करना पड़ता है.
By PTI
Published : October 17, 2026 at 2:56 PM IST
न्यूयॉर्क: भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञ की उस रिपोर्ट को 'अफवाह' बताकर खारिज कर दिया है, जिसमें देश के युवाओं द्वारा शुरू किए गए 'व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन' का उल्लेख किया गया था. नई दिल्ली ने विशेषज्ञ से बिना सत्यापित दावों के मुद्दों को बदनाम करने से पहले उनकी 'सच्चाई की जांच' करने को कहा है.
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव, अनुज स्वरूप ने शांतिपूर्ण सभा और संघ की स्वतंत्रता के अधिकारों पर विशेष प्रतिवेदक (Special Rapporteur) के साथ संवादात्मक चर्चा में, संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति के 81वें सत्र में बयान दिया.
स्वरूप ने शांतिपूर्ण सभा और संघ की स्वतंत्रता पर स्पेशल रिपोर्टर जीना रोमेरो की रिपोर्ट पर आपत्ति जताई, और उनके इस दावे पर सवाल उठाया कि भारत में युवाओं को मानसिक स्वास्थ्य या लैंगिक न्याय पर चर्चा करने के लिए प्रतिशोध का सामना करना पड़ता है. स्वरूप ने कहा कि रोमेरो ने फुटनोट में सिर्फ 'बिना नाम की प्रस्तुतियों' का हवाला दिया है.
स्वरूप ने कहा, "दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी के खिलाफ गुमनाम और सत्यापित न किए जाने वाले दावों पर आधारित एक व्यापक आरोप, कोई सबूत नहीं है. यह UN की रिपोर्ट के रूप में पेश की गई सुनी-सुनाई बात है, और मेरा प्रतिनिधिमंडल इसे पूरी तरह से खारिज करता है."
उन्होंने कहा, "एक जनादेश धारक जो 1.4 अरब लोगों के बारे में सामान्य धारणा बनाने के लिए गुमनाम इनपुट पर भरोसा करता है, वह उसी जनादेश के साथ अन्याय करता है जो उसे मिला है. हम इस विशेष प्रतिवेदक से आग्रह करते हैं कि वे बदनाम करने से पहले तथ्यों की पुष्टि करें और अपनी रिपोर्ट में जरूरी सटीकता और निष्पक्षता लाएं."
अपनी रिपोर्ट में, रोमेरो ने लिखा है कि भारत में, युवाओं ने एक "व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन" शुरू किया, जो 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संदर्भ में था. उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं ने मानसिक स्वास्थ्य या लैंगिक न्याय पर चर्चा करने के लिए प्रतिशोध या कलंक झेलने की बात कही.
स्वरूप ने आगे जोर देकर कहा, "मनमाने ढंग से रिपोर्ट लिखने का यह स्तर ठीक वही कारण है जिसकी वजह से संयुक्त राष्ट्र और उसके संस्थान अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं."
उन्होंने कहा कि भारत में, इन स्वतंत्रताओं को, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ, संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रत्येक नागरिक को गारंटी दी गई है, और एक स्वतंत्र न्यायपालिका, एक स्वतंत्र प्रेस और एक सशक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा इनकी रक्षा की जाती है.
भारत ने भी इस रिपोर्ट को विडंबनापूर्ण बताया, और देश के युवाओं द्वारा शुरू किए गए 'व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन' का संज्ञान लिया. स्वरूप ने कहा, 'भला ऐसे कौन से दमनकारी देश में एक व्यंग्यात्मक युवा पार्टी सरकार पर सवाल उठाती है, राजधानी की ओर मार्च करती है, और फिर वरिष्ठ राष्ट्रीय नेताओं के साथ एक मेज पर बैठकर चर्चा करती है."
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