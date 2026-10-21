विरोध प्रदर्शन के खिलाफ कदम उठाने पर यूएन में उठे सवाल, भारतीय अधिकारी ने कर दी बोलती बंद
भारत ने कहा, बिना तथ्यों के देश की निगेटिव इमेज बनाने की कोशिश न करें. पढ़ें पूरी खबर.
Published : October 21, 2026 at 12:21 PM IST
नई दिल्ली : कॉकरोज जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर संयुक्त राष्ट्र में सवाल उठाने पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. भारत ने कहा है कि मानवाधिकारों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव डालने या चुनिंदा देशों को निशाना बनाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए. जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के 20 से अधिक मानवाधिकार विशेषज्ञों ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर चिंता जताई थी.
भारत ने आरोपों और अधूरे आंकड़ों के आधार पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नकारात्मक छवि पेश करने की कोशिशों का विरोध किया है.विदेश मंत्रालय में उप सचिव बरखा ताम्रकार ने कहा, "भारत अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार तंत्रों के साथ जुड़ता है, लेकिन यह जुड़ाव बातचीत, परामर्श, सहयोग, निष्पक्षता और पारदर्शिता जैसे सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए."
मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति में वर्किंग ग्रुप ऑन एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस से जुड़े एजेंडे पर भारत की ओर से ताम्रकार ने अपना बयान दिया.उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मानवाधिकारों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने या चुनिंदा देशों को निशाना बनाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए.
ताम्रकार ने कहा, "हम अन्य प्रतिनिधिमंडलों से अपील करते हैं कि वे रिपोर्ट का सही संदर्भ में हवाला दें, न कि किसी मानवीय मुद्दे से जुड़ी जानकारी को एक अंतिम फैसले या निष्कर्ष के रूप में पेश करें." उन्होंने कहा कि भारत तय प्रक्रियाओं के जरिए विशिष्ट और उचित रूप से प्रलेखित मामलों पर स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार है. लेकिन, भारत उन कोशिशों का कड़ा विरोध करता है, जिनमें बिना पुष्टि वाले आरोपों, अधूरे आंकड़ों या ऐसी रिपोर्टों का इस्तेमाल करके दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की निगेटीव इमेज बनाने की कोशिश की जाती है. इनमें भारत के बारे में कोई ठोस अवलोकन (ऑब्जर्वेशन) भी शामिल नहीं होता है.
#IndiaAtUN @BarkhaTamrakar, Deputy Secretary @MEAIndia delivered 🇮🇳’s statement at UNGA Third Committee on the Agenda Item “Working Group on Enforced Disappearances” the following : ➡️ Reaffirmed that Article 21, habeas corpus, the NHRC and State Human Rights Commissions, independent media and civil society provide safeguards, transparency and avenues for redressal against enforced disappearances. ➡️ Called enforced disappearances grave human-rights violations and urged prevention, accountability and protection of civil society. ➡️ Noted that 🇮🇳 has signed the Convention on Enforced Disappearances and stressed that law enforcement is bound by law. ➡️ 🇮🇳 called for engagement based on dialogue, cooperation, non-selectivity and transparency. @PMOIndia @IndianDiplomacy @PIB_India @airnewsalerts @DDNewslive— India at UN, NY (@IndiaUNNewYork) October 21, 2026
मंगलवार को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के 20 से अधिक मानवाधिकार विशेषज्ञों ने दिल्ली में युवाओं के नेतृत्व वाले शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के खिलाफ पुलिस की बार-बार की गई "कठोर" कार्रवाई पर चिंता जताई.विशेषज्ञों ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में, देश के अलग-अलग हिस्सों में हजारों छात्र और उनके समर्थक शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. ये प्रदर्शन शिक्षा प्रणाली से जुड़े सरकारी फैसलों और हाल ही में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ किए जा रहे हैं.उन्होंने अधिकारियों से मांग की कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुए मानवाधिकार उल्लंघनों के मामलों में न्याय सुनिश्चित किया जाए.
पिछले हफ्ते भी, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के एक मानवाधिकार विशेषज्ञ की रिपोर्ट को "सुनी-सुनाई बातें" बताकर खारिज कर दिया था. इस रिपोर्ट में देश के युवाओं द्वारा शुरू किए गए एक "व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन" का जिक्र था और आरोप लगाया गया था कि उन्हें बदले की कार्रवाई का सामना करना पड़ा.
नई दिल्ली ने विशेषज्ञ से आग्रह किया था कि बिना पुष्टि किए गए आरोपों के आधार पर मुद्दों को गलत तरीके से पेश करने से पहले, वे इन दावों की "सच्चाई की जांच" कर लें.संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने दिल्ली में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शनों से पहले और उनके दौरान "प्रदर्शनकारियों, प्रदर्शन के नेताओं, नागरिक समाज संगठनों के सदस्यों, वकीलों और पत्रकारों को बड़ी संख्या में हिरासत में लिए जाने की खबरों" पर भी चिंता जताई थी. भारत ने इन विरोध प्रदर्शनों पर मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की टिप्पणियों को "अनुचित" और देश के आंतरिक मामलों में "अस्वीकार्य हस्तक्षेप" करार दिया.
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