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विरोध प्रदर्शन के खिलाफ कदम उठाने पर यूएन में उठे सवाल, भारतीय अधिकारी ने कर दी बोलती बंद

विदेश मंत्रालय में उप सचिव बरखा ताम्रकार ( PTI )

नई दिल्ली : कॉकरोज जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर संयुक्त राष्ट्र में सवाल उठाने पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. भारत ने कहा है कि मानवाधिकारों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव डालने या चुनिंदा देशों को निशाना बनाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए. जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के 20 से अधिक मानवाधिकार विशेषज्ञों ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर चिंता जताई थी.

भारत ने आरोपों और अधूरे आंकड़ों के आधार पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नकारात्मक छवि पेश करने की कोशिशों का विरोध किया है.विदेश मंत्रालय में उप सचिव बरखा ताम्रकार ने कहा, "भारत अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार तंत्रों के साथ जुड़ता है, लेकिन यह जुड़ाव बातचीत, परामर्श, सहयोग, निष्पक्षता और पारदर्शिता जैसे सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए."

मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति में वर्किंग ग्रुप ऑन एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस से जुड़े एजेंडे पर भारत की ओर से ताम्रकार ने अपना बयान दिया.उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मानवाधिकारों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने या चुनिंदा देशों को निशाना बनाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए. ताम्रकार ने कहा, "हम अन्य प्रतिनिधिमंडलों से अपील करते हैं कि वे रिपोर्ट का सही संदर्भ में हवाला दें, न कि किसी मानवीय मुद्दे से जुड़ी जानकारी को एक अंतिम फैसले या निष्कर्ष के रूप में पेश करें." उन्होंने कहा कि भारत तय प्रक्रियाओं के जरिए विशिष्ट और उचित रूप से प्रलेखित मामलों पर स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार है. लेकिन, भारत उन कोशिशों का कड़ा विरोध करता है, जिनमें बिना पुष्टि वाले आरोपों, अधूरे आंकड़ों या ऐसी रिपोर्टों का इस्तेमाल करके दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की निगेटीव इमेज बनाने की कोशिश की जाती है. इनमें भारत के बारे में कोई ठोस अवलोकन (ऑब्जर्वेशन) भी शामिल नहीं होता है.