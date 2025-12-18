ETV Bharat / international

इंडिया-ओमान की अब दुनिया भर में सुनाई देगी गूंज, जानें PM मोदी ने मस्कट में ऐसा क्यों कहा

इंडिया-ओमान बिजनेस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान की कंपनियों को ग्रोथ स्टोरी में पार्टनर बनने के लिए इनवाइट किया.

India Oman Free Trade
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मस्कट में ओमान-इंडिया बिजनेस फोरम को संबोधित किया. (PTI)
author img

By PTI

Published : December 18, 2025 at 2:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मस्कट (ओमान): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत और ओमान के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (CEPA) दोनों देशों के रिश्तों को नया भरोसा और एनर्जी देगा.

यहां इंडिया-ओमान बिजनेस समिट में बोलते हुए, मेहमान प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समिट इंडिया-ओमान पार्टनरशिप को एक नई दिशा देगा.

प्रधानमंत्री ने कहा, "आज, हम एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला ले रहे हैं, जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देगी. कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी CEPA, 21वीं सदी में हमारी पार्टनरशिप को नया भरोसा और नई एनर्जी देगा."

उन्होंने कहा कि भारत का स्वभाव हमेशा से प्रोग्रेसिव और सेल्फ-ड्रिवन रहा है. मोदी ने कहा कि जब भी भारत आगे बढ़ता है, तो वह अपने दोस्तों को भी आगे बढ़ने में मदद करता है. उन्होंने आगे कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने की ओर बढ़ रहा है.

उन्होंने कहा, "यह पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद है. हालांकि, यह ओमान के लिए और भी फायदेमंद है, क्योंकि करीबी दोस्त होने के अलावा, हम समुद्री पड़ोसी भी हैं. हमारे लोग एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं. हमारे बिजनेस संबंधों में पीढ़ियों से भरोसा है, और हम एक-दूसरे के मार्केट को बहुत अच्छी तरह समझते हैं."

मोदी ने ओमान की कंपनियों को ग्रोथ स्टोरी में पार्टनर बनने के लिए इनवाइट किया. उन्होंने कहा कि भारत की इकॉनमी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि पिछले 11 सालों में भारत ने न सिर्फ पॉलिसी बदली हैं, बल्कि अपना इकॉनमिक DNA भी बदला है. उन्होंने वहां मौजूद लोगों को GST और IBC सहित उन सुधारों के बारे में बताया, जिन्हें भारत ने हाल के सालों में लागू किया है.

मोदी बुधवार को दो दिन के दौरे पर यहां पहुंचे. 2024-25 में भारत-ओमान का आपसी व्यापार लगभग USD 10.5 बिलियन (एक्सपोर्ट USD 4 बिलियन और इंपोर्ट USD 6.54 बिलियन) था.

ये भी पढ़ें - पीएम मोदी ओमान पहुंचे, डिप्टी PM के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत की

TAGGED:

PM MODI
INDIA OMAN FREE TRADE PACT
INDIA OMAN RELATIONS
CEPA
INDIA OMAN FREE TRADE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.