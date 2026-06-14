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भारत अब सिर्फ वैश्विक समाधानों का उपभोक्ता नहीं, बल्कि प्रदाता भी है : मोदी ने फ्रांस में कहा

मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘भारत इनोवेट्स दुनिया के लिए एक निमंत्रण है कि वे भारत के साथ मिलकर वैश्विक नवाचार का अगला अध्याय लिखें.’’

मोदी ने फ्रांस में ‘भारत इनोवेट्स’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नवाचार और प्रौद्योगिकी के जरिये दुनिया के लिए एक दीर्घकालिक भविष्य के संबंध में नई दिल्ली का नजरिया पेश किया. इस कार्यक्रम में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भी मौजूद थे.

नीस (फ्रांस): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि भारत अब वैश्विक समाधानों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं, बल्कि उनमें अहम योगदान देने वाला देश बन गया है.

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के युवा नवोन्मेषक ऐसे समाधान खोज रहे हैं जिनसे पूरी मानवता को लाभ हो सकता है. अपने संबोधन में मोदी ने उच्च-तकनीक, रक्षा और नवाचार जैसे कई अहम क्षेत्रों में अपनी सरकार द्वारा किए गए सुधारों का जिक्र किया। उन्होंने जोर देकर कहा, ‘‘भारत की ‘सुधार एक्सप्रेस’ रुकेगी नहीं, बल्कि चलती रहेगी.’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि एक दशक पहले दुनिया भारत को प्रौद्योगिकी अपनाने वाले देश के तौर पर देखती थी, लेकिन अब यह देश प्रौद्योगिकी प्रदाता के तौर पर उभर रहा है.

उन्होंने कहा, ‘‘भारत एक दीर्घकालिक भविष्य के लिए नवाचार कर रहा है। भारत दुनिया के लिए नवाचार कर रहा है. नवाचार भारत के डीएनए में है.’’ प्रधानमंत्री मोदी ने भारत-फ्रांस संबंधों पर भी बात की. उन्होंने कहा, ‘‘भारत और फ्रांस के बीच एक खास साझेदारी है; इसमें जुड़ाव, दृढ़ विश्वास, नवाचार, प्रेरणा और साझा दृष्टिकोण शामिल है.’’

इस कार्यक्रम का मकसद भारत, फ्रांस और अन्य देशों के शीर्ष नवाचार स्टार्टअप और वेंचर कैपिटल फंड को साथ लाना है. मोदी फ्रांस की यात्रा पर हैं, जहां वह मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे और जी-7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे.

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