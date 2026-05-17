भारत, नीदरलैंड अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जा रहे हैं: पीएम मोदी
पीएम मोदी ने डच कंपनियों को भारत में मौके तलाशने का आह्वान किया. खासकर मैरीटाइम, रिन्यूएबल एनर्जी, टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हेल्थकेयर क्षेत्र में.
Published : May 17, 2026 at 10:49 AM IST
द हेग: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि बदलती ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के बीच नीदरलैंड के अपने समकक्ष रॉब जेटन के साथ लंबी बातचीत के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने अपने रिश्ते को रणनीतिक साझेदारी स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है.
डच पीएम जेटन के साथ बातचीत के दौरान अपनी शुरुआती बातचीत में पीएम मोदी ने कहा, 'पिछले दशक में भारत-नीदरलैंड के रिश्तों में काफी तरक्की हुई है.' नीदरलैंड्स यूरोप में भारत के सबसे बड़े ट्रेडिंग डेस्टिनेशन में से एक है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार 2024-25 में 27.8 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा. यह यूरोपियन देश भारत का चौथा सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, जिसका कुल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 55.6 बिलियन डॉलर है.
List of outcomes (17 in total) : PM @narendramodi’s visit to the Netherlands ⬇️— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) May 16, 2026
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पीएम मोदी ने शुक्रवार को हेग का अपना दो दिन का दौरा शुरू किया. यह यूरोप के चार देशों के दौरे का हिस्सा है, जिसका मकसद कई खास एरिया में आपसी रिश्तों को बढ़ाना है. भारत और नीदरलैंड्स ने कई एरिया में अपने सहयोग को और बढ़ाने के लिए कई एग्रीमेंट भी किए.
अपनी बात में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत नीदरलैंड्स को अपने सबसे जरूरी पार्टनर्स में से एक मानता है क्योंकि दोनों पक्षों के बीच ऐतिहासिक और लोगों के बीच रिश्ते गहरे हैं. उन्होंने कहा, 'लोकतांत्रिक मूल्य, बाजार अर्थव्यवस्था और जिम्मेदार व्यवहार हमारे सामान्य दृष्टिकोण का हिस्सा है. पानी, हेल्थकेयर और एजुकेशन के एरिया में हमारा सहयोग हमारे लोगों की जिंदगी को बेहतर बना रहा है.'
पीएम मोदी ने भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी जोर दिया. प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि हर सेक्टर में नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की 'स्पीड और स्किल' का मेल होना चाहिए. पीएम मोदी ने कहा, 'हमें इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस के एरिया में अपने कोऑपरेशन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की जरूरत है. इस कॉमन विजन के तहत, हम भारत-नीदरलैंड के रिश्तों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पर ले जा रहे हैं.'
Economische samenwerking is een belangrijke pijler van de vriendschap tussen India en Nederland. De vrijhandelsovereenkomst tussen India en de EU biedt oneindige mogelijkheden. Er is enorm veel ruimte voor samenwerking op het gebied van fintech, kritieke mineralen, halfgeleiders,… pic.twitter.com/IQxBFrdClL— Narendra Modi (@narendramodi) May 16, 2026
अपने कमेंट्स में जेटन ने दोनों देशों के बीच बढ़ते रिश्तों की अलग-अलग खास बातों पर भी जोर दिया और रिश्तों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल तक बढ़ाने का ऐलान किया. द्विपक्षीय बातचीत से पहले पीएम मोदी ने जेटन के साथ मिलकर एनर्जी, पोर्ट्स, हेल्थ, एग्रीकल्चर ट्रेड और टेक्नोलॉजी जैसे अलग-अलग सेक्टर्स की बड़ी डच कंपनियों के सीईओ से बातचीत की.
Premier Rob Jetten en ik hebben deelgenomen aan de CEO-rondetafelconferentie over economische banden in Den Haag. De CEO’s spraken over hun investeringen in India in diverse sectoren.— Narendra Modi (@narendramodi) May 16, 2026
In mijn toespraak heb ik de aandacht gevestigd op het hervormingstraject van India en de… pic.twitter.com/kbjVAkpL75
पीएम मोदी ने डच कंपनियों को भारत में मौके तलाशने का आह्वान किया
पीएम मोदी ने डच कंपनियों को भारत में मौके तलाशने का आह्वान किया. खासकर मैरीटाइम, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हेल्थकेयर सेक्टर में. उन्होंने बिजनेस लीडर्स से कहा, 'हम लगातार कम्प्लायंस कम कर रहे हैं और बिजनेस करने में आसानी बढ़ा रहे हैं. हमने हाल ही में टैक्सेशन, लेबर कोड और गवर्नेंस में नेक्स्ट-जेनरेशन रिफॉर्म किए हैं.' पीएम मोदी ने कहा कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बहुत कॉस्ट-इफेक्टिव हो रही है, और सर्विसेज सेक्टर में यह एफिशिएंसी और इनोवेशन का इंजन बन गया है.
पीएम मोदी ने कहा, 'हम आप सभी को भारत में डिजाइन और इनोवेट करने के लिए बुलाते हैं. इसके लिए आज से बेहतर समय नहीं हो सकता.' उन्होंने कहा, 'आज का भारत स्केल और स्टेबिलिटी का सिंबल है. स्केल के मामले में हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी इकॉनमी और दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट पूल भी है. इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी या कनेक्टिविटी – दुनिया में कोई भी भारत की स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकता.'
और स्टेबिलिटी की बात करें तो, मैंने दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के प्रधानमंत्री के तौर पर 12 साल पूरे कर लिए हैं. उन्होंने कहा, 'इन 12 सालों में लगातार सुधारों के साथ हमने अपने इकोनॉमिक डीएनए को बदल दिया है. हमारी दिशा साफ रही है. प्राइवेट सेक्टर को पॉलिसी का अंदाजा देना और उनके लिए मौके बढ़ाना.'
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने हर सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया है, चाहे वह स्पेस हो, माइनिंग हो या न्यूक्लियर एनर्जी. दोनों प्रधानमंत्रियों ने इंडिया-ईयू-एफटीए को जल्द लागू करने की अहमियत पर जोर दिया. (PTI से इनपुट्स के साथ).