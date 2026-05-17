ETV Bharat / international

भारत, नीदरलैंड अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जा रहे हैं: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के पीएम रॉब जेटन ( IANS )

द हेग: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि बदलती ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के बीच नीदरलैंड के अपने समकक्ष रॉब जेटन के साथ लंबी बातचीत के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने अपने रिश्ते को रणनीतिक साझेदारी स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है. डच पीएम जेटन के साथ बातचीत के दौरान अपनी शुरुआती बातचीत में पीएम मोदी ने कहा, 'पिछले दशक में भारत-नीदरलैंड के रिश्तों में काफी तरक्की हुई है.' नीदरलैंड्स यूरोप में भारत के सबसे बड़े ट्रेडिंग डेस्टिनेशन में से एक है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार 2024-25 में 27.8 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा. यह यूरोपियन देश भारत का चौथा सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, जिसका कुल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 55.6 बिलियन डॉलर है. पीएम मोदी ने शुक्रवार को हेग का अपना दो दिन का दौरा शुरू किया. यह यूरोप के चार देशों के दौरे का हिस्सा है, जिसका मकसद कई खास एरिया में आपसी रिश्तों को बढ़ाना है. भारत और नीदरलैंड्स ने कई एरिया में अपने सहयोग को और बढ़ाने के लिए कई एग्रीमेंट भी किए. अपनी बात में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत नीदरलैंड्स को अपने सबसे जरूरी पार्टनर्स में से एक मानता है क्योंकि दोनों पक्षों के बीच ऐतिहासिक और लोगों के बीच रिश्ते गहरे हैं. उन्होंने कहा, 'लोकतांत्रिक मूल्य, बाजार अर्थव्यवस्था और जिम्मेदार व्यवहार हमारे सामान्य दृष्टिकोण का हिस्सा है. पानी, हेल्थकेयर और एजुकेशन के एरिया में हमारा सहयोग हमारे लोगों की जिंदगी को बेहतर बना रहा है.' पीएम मोदी ने भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी जोर दिया. प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि हर सेक्टर में नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की 'स्पीड और स्किल' का मेल होना चाहिए. पीएम मोदी ने कहा, 'हमें इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस के एरिया में अपने कोऑपरेशन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की जरूरत है. इस कॉमन विजन के तहत, हम भारत-नीदरलैंड के रिश्तों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पर ले जा रहे हैं.'