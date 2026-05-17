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भारत-नीदरलैंड दोनों ही एक जैसी सोच वाले पार्टनर्स पर भरोसा करना जरूरी: डच PM जेटन

पीएम मोदी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन ( IANS )

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द हेग: नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन ने शनिवार को कहा कि भारत और नीदरलैंड लोकतंत्र, अच्छा शासन और नियमों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बहुत महत्व देते हैं. साथ ही उन्होंने वैश्विक अनिश्चितता के समय में भरोसेमंद पार्टनर्स के बीच सहयोग के महत्व पर भी जोर दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी मीटिंग के बाद जेटन ने एक्स पर पोस्ट किया कि दोनों नेताओं ने कई वैश्विक और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की. इसमें होर्मुज स्ट्रेट का बंद होना और एनर्जी की कीमतों पर इसका असर शामिल है. डच प्रधानमंत्री ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट में रुकावट की वजह से एनर्जी की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे भारत और नीदरलैंड दोनों पर बुरा असर पड़ा है. इंटरनेशनल अनिश्चितता के समय में यह खास तौर पर जरूरी है कि हम एक जैसी सोच वाले और कीमती पार्टनर पर भरोसा कर सकें. भारत और नीदरलैंड दोनों ही लोकतंत्र, अच्छा शासन और न्याय आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बहुत महत्व देते हैं. आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मेरी चर्चा में होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने पर भी चर्चा हुई, जिससे एनर्जी की कीमतें बढ़ गई हैं. नीदरलैंड की तरह भारत पर भी इसका असर बहुत गंभीर रहा है. इसलिए यह जरूरी है कि इस झगड़े को खत्म किया जाए और इसका कोई पक्का हल निकाला जाए. जेटन ने एक्स पर लिखा, 'हमने इंसिया को उसके पिता द्वारा अगवा करके भारत लाने के मामले पर भी बात की.' इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे सेक्टर में आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत की स्पीड और स्किल को नीदरलैंड की एक्सपर्टीज के साथ मिलाने की जरूरत पर जोर दिया.