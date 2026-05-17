भारत-नीदरलैंड दोनों ही एक जैसी सोच वाले पार्टनर्स पर भरोसा करना जरूरी: डच PM जेटन
पीएम मोदी बोले, 'हम नीदरलैंड को भारत के सबसे जरूरी पार्टनर्स में से एक मानते हैं. नीदरलैंड भारत के टॉप पांच इन्वेस्टर्स में एक है.
By ANI
Published : May 17, 2026 at 7:01 AM IST
द हेग: नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन ने शनिवार को कहा कि भारत और नीदरलैंड लोकतंत्र, अच्छा शासन और नियमों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बहुत महत्व देते हैं. साथ ही उन्होंने वैश्विक अनिश्चितता के समय में भरोसेमंद पार्टनर्स के बीच सहयोग के महत्व पर भी जोर दिया.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी मीटिंग के बाद जेटन ने एक्स पर पोस्ट किया कि दोनों नेताओं ने कई वैश्विक और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की. इसमें होर्मुज स्ट्रेट का बंद होना और एनर्जी की कीमतों पर इसका असर शामिल है. डच प्रधानमंत्री ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट में रुकावट की वजह से एनर्जी की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे भारत और नीदरलैंड दोनों पर बुरा असर पड़ा है.
#WATCH | The Hague, Netherlands | At the CEO Round Table on Economic Ties, Dutch PM Rob Jetten says, " ... together we'll deliver clear benefits for our businesses, for people, and for future generations... the constructive discussions we've had this afternoon are a logical next… pic.twitter.com/d9aOkORwpI— ANI (@ANI) May 16, 2026
इंटरनेशनल अनिश्चितता के समय में यह खास तौर पर जरूरी है कि हम एक जैसी सोच वाले और कीमती पार्टनर पर भरोसा कर सकें. भारत और नीदरलैंड दोनों ही लोकतंत्र, अच्छा शासन और न्याय आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बहुत महत्व देते हैं. आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मेरी चर्चा में होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने पर भी चर्चा हुई, जिससे एनर्जी की कीमतें बढ़ गई हैं. नीदरलैंड की तरह भारत पर भी इसका असर बहुत गंभीर रहा है.
इसलिए यह जरूरी है कि इस झगड़े को खत्म किया जाए और इसका कोई पक्का हल निकाला जाए. जेटन ने एक्स पर लिखा, 'हमने इंसिया को उसके पिता द्वारा अगवा करके भारत लाने के मामले पर भी बात की.' इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे सेक्टर में आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत की स्पीड और स्किल को नीदरलैंड की एक्सपर्टीज के साथ मिलाने की जरूरत पर जोर दिया.
#WATCH | The Hague, Netherlands | India and Netherlands exchange MoUs in the presence of PM Narendra Modi and Dutch Prime Minister Rob Jetten.— ANI (@ANI) May 16, 2026
(Video: ANI/DD) pic.twitter.com/KQh36l2fHu
डच प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ डेलीगेशन लेवल की बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच पार्टनरशिप और करीबी सहयोग से नए आयामों तक पहुंच सकती है. पीएम मोदी ने कहा, 'इस बढ़ते सहयोग को देखते हुए, 2023 में भारत की जी20 प्रेसीडेंसी के दौरान, हमने नीदरलैंड को गेस्ट कंट्री के तौर पर हिस्सा लेने के लिए बुलाया था.
हमें खुशी है कि नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री ने भी पिछले फरवरी में भारत में हुए एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लिया था. भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकॉनमी है. आप नीदरलैंड और यूरोप में लीडरशिप की नई पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं.'
प्रधानमंत्री ने कहा, 'हमें हर सेक्टर में नीदरलैंड की एक्सपर्टीज को भारत की स्पीड और स्किल के साथ मिलाना होगा, ताकि इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे एरिया में हमारा कोऑपरेशन नए डायमेंशन पर पहुंच सके.'
पीएम मोदी ने नीदरलैंड को भारत के सबसे जरूरी पार्टनर्स में से एक माना, साथ ही दोनों देशों के बीच गहरे हिस्टोरिकल, कल्चरल और लोगों के बीच के रिश्तों पर भी बात की. डच पीएम रॉब जेटन के साथ डेलीगेशन-लेवल की बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज, मार्केट इकॉनमी और जिम्मेदार व्यवहार देशों के बीच शेयर्ड विजन का हिस्सा है.
पीएम मोदी ने कहा, 'हम नीदरलैंड को भारत के सबसे जरूरी पार्टनर्स में से एक मानते हैं. नीदरलैंड भारत के टॉप पांच इन्वेस्टर्स में से एक है. पीएम मोदी ने डच पीएम जेटन के गर्मजोशी से स्वागत के लिए उनका शुक्रिया अदा किया और भारत-नीदरलैंड के रिश्तों में हुई शानदार तरक्की पर जोर दिया. इससे पहले भारत और नीदरलैंड्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डच पीएम रॉब जेटन की मौजूदगी में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) का आदान-प्रदान किया.