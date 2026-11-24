भारत आए बालेन शाह पर PM मोदी ने क्यों दिखाई इतनी दरियादिली? समझें 15,000 करोड़ के पैकेज के कूटनीतिक मायने
नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा पर पीएम मोदी ने 15000 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज, रेल संपर्क और बंदरगाहों के इस्तेमाल का ऐलान किया.
Published : November 24, 2026 at 4:14 PM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के दौरे के दौरान नेपाल को 15,000 करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज और तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ गहरे जुड़ाव की पेशकश की है. इससे यह बात सामने आती है कि दोनों देशों के संवेदनशील रिश्तों में लोगों की आवाजाही और व्यापारिक संबंध ही सबसे मज़बूत आधार बने हुए हैं.
इस साल मार्च में प्रधानमंत्री बनने के बाद से शाह का यह पहला द्विपक्षीय दौरा है. यह ऐसे समय में हो रहा है जब चीन उन्हें कनेक्टिविटी पैकेज और आर्थिक मदद देकर लुभा रहा है, साथ ही शाह के चीन दौरे पर भी ज़ोर दे रहा है. यह संपर्क नए प्रधानमंत्री के तहत आर्थिक एक-दूसरे पर निर्भरता को गहरा करने की भारत की कोशिशों को दिखाता है, जिनकी चीन नीति अभी पूरी तरह से सामने नहीं आई है.
List of outcomes (19 in total) : PM @narendramodi’s meeting with PM @ShahBalen of Nepal during his State Visit to India ⬇️ https://t.co/utkpLa5Y2O— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) November 23, 2026
इस बहुप्रतीक्षित दौरे ने नई दिल्ली को रैपर से राजनेता बने, एक नए राजनीतिक खिलाड़ी से जुड़ने का मौका दिया है, जिन्होंने इस मार्च में हुए चुनावों में नेपाल के युवाओं तक पहुंचकर गहरे जमे राजनीतिक हितों को हराया था.
नई दिल्ली, जिसके नेपाल के पुरानी पीढ़ी के नेताओं के साथ लंबे समय से रिश्ते रहे हैं, ने 36 साल के शाह के लिए रेड कार्पेट बिछाया, जिन्होंने सत्ता में अपने पहले कुछ महीनों में भारत के राजदूतों समेत दूसरे राजदूतों से मिलने से परहेज किया और UN जनरल असेंबली में अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए US को चुना.
नई दिल्ली ने शाह से बातचीत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. क्योंकि वह ओवरलैपिंग बॉर्डर क्लेम, पानी के बंटवारे और काठमांडू के साथ रिश्ते बढ़ाने में बीजिंग की दिलचस्पी जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत-नेपाल रिश्तों को बढ़ावा देना चाहता है.
शाह के साथ एक जॉइंट प्रेस बातचीत में मोदी ने कहा, "आज, पिछले कुछ घंटों की हमारी बातचीत से, मैंने नेपाल के भविष्य और भारत-नेपाल रिश्तों के प्रति उनके साफ विजन और कमिटमेंट को महसूस किया है." नेपाली प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में औपचारिक स्वागत होने के बाद दोनों नेताओं की बातचीत तय समय से आगे भी चली.
धार्मिक और सांस्कृतिक कनेक्शन पर ज़ोर देते हुए, मोदी ने कहा कि दोनों देशों को "मां सीता, भगवान राम और भगवान बुद्ध का आशीर्वाद" मिला हुआ है और उन्होंने आर्थिक मेलजोल, साझा खुशहाली और लोगों के बीच बेहतर जुड़ाव का भविष्य का नजरिया पेश किया. दोनों नेताओं ने सरयू-कमला एक्सप्रेस को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई, जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या को नेपाल के जनकपुर से जोड़ती है.
भारतीय प्रधानमंत्री ने सड़क, रेल और बॉर्डर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देने का प्रस्ताव दिया. उन्होंने यह भी घोषणा की कि नेपाल को कांडला और पारादीप पोर्ट्स तक पहुंच मिलेगी ताकि "ट्रांज़िट ट्रेड को आसान बनाया जा सके". जिससे एशिया, अफ्रीका और यूरोप में नेपाल के एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल सकता है. नेपाल, जो भारतीय पोर्ट्स तक ज़्यादा पहुंच चाहता है, पहले से ही हल्दिया और विशाखापत्तनम पोर्ट्स का इस्तेमाल करता है.
प्रधानमंत्रियों ने भारत और नेपाल में तीन जगहों पर नए इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट्स की वर्चुअली नींव रखी, भारत और नेपाल के बीच एक क्रॉस-बॉर्डर मोटरेबल ब्रिज का उद्घाटन किया और अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की नींव रखी. मोदी ने कहा, "मुझे भरोसा है कि ट्रेड, कनेक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर फोकस करने वाली ये कोशिशें नेपाल के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नई रफ़्तार देंगी."
वे इंडिया-नेपाल बॉर्डर के पास एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्रॉस-बॉर्डर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने पर भी सहमत हुए. खास तौर पर रिकंस्ट्रक्शन के लिए बाइलेटरल मदद से नेपाल को मदद मिलने की उम्मीद है क्योंकि शाह ने नेपाल के बाढ़ प्रभावित हिस्सों को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जरूरी फाइनेंस को, जिसमें सड़कें बनाना, ट्रांसमिशन लाइन और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शामिल है, देश के फिस्कल डेफिसिट के साथ बैलेंस करने की कोशिश की है.
अक्टूबर में जारी नेपाल सरकार के डेटा के मुताबिक- अगस्त में आई भयानक बाढ़, जो चीन के साथ नेपाल के बॉर्डर से शुरू हुई थी, में कम से कम 1,455 लोग मारे गए और 5,285 लोग लापता हो गए. नेपाल सरकार ने अनुमान लगाया था कि कुल रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन में लगभग 4.7 बिलियन डॉलर का खर्च आएगा.
विकसित भारत और समुन्नत नेपाल: पार्टनरशिप की नई कल्पना नाम के एक जॉइंट विजन के मुताबिक, भारत नेपाल में आपदा के बाद रिकंस्ट्रक्शन और नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए 3,500 करोड़ रुपये की ग्रांट मदद के साथ 15,000 करोड़ रुपये की डेवलपमेंट मदद देगा. भारत एनर्जी सेक्टर के प्रोजेक्ट्स के लिए 11,500 करोड़ रुपये का लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहा है.
जॉइंट विजन में कहा गया है कि खास प्रोजेक्ट्स और दूसरी डिटेल्स आपसी सलाह-मशविरे से फाइनल की जाएंगी. इसके अलावा, दोनों देश हाइड्रो-मेटियोरोलॉजिकल डेटा, ग्लेशियल लेक मॉनिटरिंग और भविष्य में आने वाली किसी भी आपदा के लिए बेहतर तैयारी के लिए अर्ली वॉर्निंग को रियल-टाइम, टू-वे शेयर करने को इंस्टीट्यूशनल बनाने पर भी सहमत हुए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से हिमालय में ग्लेशियर पिघल रहे हैं.
ये घोषणाएं भारत की पड़ोस पॉलिसी में नेपाल के महत्व को दिखाती हैं, जबकि दूसरे पड़ोसी- बांग्लादेश के साथ रिश्ते मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. हालांकि भारत और नेपाल के लोगों के बीच पहले से ही गहरे संबंध हैं और उनकी इकॉनमी ट्रेड और बिजली के जरिए गहराई से जुड़ी हुई हैं, लेकिन भारत के लिए चुनौती अपने पड़ोसी के साथ बातचीत जारी रखना है, क्योंकि चीन उसे लुभा रहा है, जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, आपदा राहत और ग्रांट और लोन भी दे रहा है.
शाह की चीन पॉलिसी अभी पूरी तरह से सामने नहीं आई है. नेपाल से मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीनी एम्बेसडर झांग माओमिंग शाह के चीन दौरे की प्लानिंग के लिए नेपाली अधिकारियों से मिल रहे हैं. हालांकि शाह ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बीजिंग के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, लेकिन उन्होंने चीन की सेंसिटिविटीज का ध्यान रखा है.
अगस्त में, नेपाल ने काठमांडू यूनिवर्सिटी में तिब्बती स्टडीज पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑनलाइन कर दिया था, क्योंकि बीजिंग तिब्बत से जुड़ी किसी भी चीज को लेकर सेंसिटिव है. इसके बजाय, शाह का फोकस घरेलू पॉलिसीज पर रहा है, जबसे उनकी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आम चुनाव में भारी जीत के साथ सत्ता में आई है. उन्होंने खास तौर पर नेपाल की युवा पीढ़ी को रिप्रेजेंट करने का वादा किया है, जो नेपाल में जमी हुई पॉलिटिक्स से नाखुश हैं और काम के लिए भारत और दूसरे देशों में इमिग्रेट करने के बजाय घर पर ही ज्यादा रोजगार ढूंढ रहे हैं.
इसी फोकस को ध्यान में रखते हुए, शाह ने मोदी के साथ एक जॉइंट प्रेस बातचीत के दौरान अपनी बातों में रोजगार और युवाओं के बारे में बात की, और इस बात पर जोर दिया कि उनका फोकस उस वोट बैंक पर बना हुआ है जिसने उन्हें सत्ता में पहुंचाया.
शाह ने जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग में कहा, "हम इस बात को लेकर साफ हैं कि आज हम जिस समझ पर पहुंचे हैं, और प्रोजेक्ट्स के नतीजे हमारे किसानों के खेतों में खुशहाली, हमारे युवाओं के हाथों में रोजगार और मौके में बदलने चाहिए." इसके अलावा, आईआईटी (IIT) के एक विदेशी परिसर (ऑफशोर कैंपस) के खुलने से दोनों देशों के बीच शैक्षणिक संबंध और मज़बूत होने की उम्मीद है.
नेपाल और भारत के बीच रिश्ते कई मुश्किल दौर से गुजरे हैं, लेकिन कल्चरल और धार्मिक जुड़ाव के अलावा करीबी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और लोगों के बीच जुड़ाव ने रिश्तों में निरंतरता बनाए रखी है. भारत और नेपाल के बीच रिश्ते गहरे और अलग-अलग तरह के हैं. दोनों देशों के बीच 40 से ज़्यादा बाइलेटरल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हैं, जिनमें बॉर्डर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी इश्यू, ट्रेड, पावर सेक्टर में सहयोग, वॉटर रिसोर्स, रेलवे और एनर्जी में सहयोग जैसे एरिया शामिल हैं.
मिनिस्ट्री ऑफ़ एक्सटर्नल अफेयर्स के मुताबिक, 2006 से भारत ने नेपाल को 750 मिलियन डॉलर के लाइन्स ऑफ क्रेडिट दिए हैं, जिससे सड़कें, ट्रांसमिशन लाइन और हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स को फंडिंग मिली है. लेकिन बाइलेटरल रिश्तों में चुनौतियां भी बनी हुई हैं. नेपाल लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी इलाकों पर अपना दावा करता है, जिसे भारत अपना मानता है.
जबकि शाह ने पार्लियामेंट में कहा कि इन इलाकों के बॉर्डर के मसलों को बातचीत से सुलझाया जा सकता है, काठमांडू ने इस साल भारत और चीन के लिपुलेख दर्रे से नेपाल से सलाह किए बिना व्यापार और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आगे बढ़ने पर भी एतराज जताया. दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर भी अविश्वास बना हुआ है, काठमांडू अक्सर कोसी समझौते जैसी संधियों पर फिर से बातचीत करने की इच्छा जताता रहा है.
जॉइंट विजन डॉक्यूमेंट में कहा गया है, "पानी के संसाधन, एनर्जी, व्यापार और कॉमर्स और सीमा से जुड़े सभी लंबित मामलों को आपसी बातचीत और बातचीत से सुलझाया जाना है." फिर भी, चुनौती यह भी होगी कि शाह सरकार के साथ आगे भी लगातार जुड़ाव बनाए रखा जाए, भले ही उनकी विदेश नीति विकसित हो रही हो और शाह के भारत दौरे से बनी रफ़्तार को बनाए रखने के लिए प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा किया जाए.
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