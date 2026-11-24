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भारत आए बालेन शाह पर PM मोदी ने क्यों दिखाई इतनी दरियादिली? समझें 15,000 करोड़ के पैकेज के कूटनीतिक मायने

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 नवंबर, 2026 को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के साथ बैठक करते हुए. ( ETV Bharat via Press Information Bureau )

By Nirmala Ganapathy 9 Min Read

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के दौरे के दौरान नेपाल को 15,000 करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज और तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ गहरे जुड़ाव की पेशकश की है. इससे यह बात सामने आती है कि दोनों देशों के संवेदनशील रिश्तों में लोगों की आवाजाही और व्यापारिक संबंध ही सबसे मज़बूत आधार बने हुए हैं.

इस साल मार्च में प्रधानमंत्री बनने के बाद से शाह का यह पहला द्विपक्षीय दौरा है. यह ऐसे समय में हो रहा है जब चीन उन्हें कनेक्टिविटी पैकेज और आर्थिक मदद देकर लुभा रहा है, साथ ही शाह के चीन दौरे पर भी ज़ोर दे रहा है. यह संपर्क नए प्रधानमंत्री के तहत आर्थिक एक-दूसरे पर निर्भरता को गहरा करने की भारत की कोशिशों को दिखाता है, जिनकी चीन नीति अभी पूरी तरह से सामने नहीं आई है.