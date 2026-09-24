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'नेपाल को चीन और भारत के साथ मिलकर करना होगा काम', एक्सपर्ट बोले, अर्ली वार्निंग सिस्टम पर तालमेल जरूरी

प्लैनेट लैब्स द्वारा 28 अगस्त, 2026 को ली गई और जारी की गई इस सैटेलाइट तस्वीर में नेपाल के माउंट लांगटांग लिरुंग पर मौजूद ग्लेशियर को 26 अगस्त को उसके ढहने के दो दिन बाद दिखाया गया है. ( AFP )

By Surendra Phuyal 6 Min Read

काठमांडू : हिमालय में ग्लेशियर के टूटने और बाढ़ के खतरे के बावजूद, भारत, नेपाल और चीन ने अभी तक मौसम की सटीक भविष्यवाणी और समय पर चेतावनी जारी करने के लिए जरूरी नियमित तालमेल बिठाने वाले सिस्टम पर कोई कदम नहीं उठाया है. विशेषज्ञों और अधिकारियों का कहना है कि 26 अगस्त को चीन-नेपाल सीमा पर आई अचानक बाढ़ के बाद यह मामला बहुत जरूरी हो गया है. इस बाढ़ में 1,451 लोगों की मौत हुई और 5,700 से अधिक लोग लापता हैं. इस आपदा के बाद कई विशेषज्ञों, अधिकारियों और राय बनाने वालों ने चीन, नेपाल और भारत के अधिकारियों को मिलाकर एक संयुक्त तीन-पक्षीय सिस्टम बनाने की मांग की है, ताकि हिमालय में ग्लेशियरों पर बारीकी से नजर रखी जा सके. नेपाल के 'सेंटर ऑफ हाइड्रोलॉजी एंड वॉटर रिसोर्सेज रिसर्च' के डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजन भट्टाराई ने कहा, "यह हम सभी के लिए एक चेतावनी थी, अब बड़े बदलाव का समय आ गया है. भोटेकोशी में आई अचानक बाढ़ ने हमें और ज़्यादा काम करने के लिए प्रेरित किया है. इसने हमें चीन, भारत और नेपाल के बीच संयुक्त निगरानी और भविष्यवाणी सिस्टम की याद दिलाई है, जिसके लिए सबसे ऊंचे राजनीतिक स्तर पर फैसले लेने होंगे." उन्होंने आगे कहा कि यह भी उतना ही जरूरी है, "इस आपदा ने हमें याद दिलाया है कि बर्फीले पहाड़ों से लेकर ग्लेशियर वाली झीलों और नीचे की नदी घाटियों तक, जहां ऐसी खतरनाक बाढ़ का खतरा बना रहता है, वहां बड़ी संख्या में आधुनिक उपकरण लगाए जाएं." हिमालय में कई ग्लेशियर और सैकड़ों ग्लेशियल झीलें हैं – जिनमें 47 ऐसी झीलें शामिल हैं जिन्हें संभावित रूप से खतरनाक माना गया है – और ये सभी ग्लोबल वार्मिंग के कारण खतरे में हैं.काठमांडू स्थित अंतर-सरकारी संगठन, 'इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट' की एक रिपोर्ट के अनुसार, हिमालय में मौजूद 47 संभावित खतरनाक ग्लेशियल झीलों में से 25 चीन में, 21 नेपाल में और 1 भारत में स्थित हैं. नेपाल में, केवल दो झीलों पर ही जोखिम कम करने के उपाय किए गए हैं.विशेषज्ञों और अधिकारियों का कहना है कि नेपाल में आई बाढ़ ने यह दिखा दिया है कि देशों के बीच सहयोग अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक जरूरत बन गया है. अब सवाल यह उठता है कि चीन, नेपाल और भारत को बाढ़ की समय पर भविष्यवाणी सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए, ताकि लोगों की जान और संपत्ति को बचाया जा सके. जानकारी साझा करने का काम अभी भी ठीक से नहीं हो पा रहा है. नेपाली विशेषज्ञों और अधिकारियों का कहना है कि हालांकि भारत और चीन दोनों ही नेपाल के साथ मौसम से जुड़ी आपातकालीन जानकारी साझा करते हैं, लेकिन 26 अगस्त को आई बाढ़ जैसी बड़ी आपदा से पहले - जो चीन-नेपाल सीमा पर शुरू हुई थी - सटीक रियल-टाइम डेटा साझा करने और मौसम का पूर्वानुमान लगाने में अभी भी चुनौतियां बनी हुई हैं.