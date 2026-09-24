'नेपाल को चीन और भारत के साथ मिलकर करना होगा काम', एक्सपर्ट बोले, अर्ली वार्निंग सिस्टम पर तालमेल जरूरी
तीनों देशों के बीच तीन पक्षीय सिस्टम बनाने की जरूरत. सूचनाओं का आदान-प्रदान जरूरी कदम.
Published : September 24, 2026 at 7:38 PM IST
काठमांडू : हिमालय में ग्लेशियर के टूटने और बाढ़ के खतरे के बावजूद, भारत, नेपाल और चीन ने अभी तक मौसम की सटीक भविष्यवाणी और समय पर चेतावनी जारी करने के लिए जरूरी नियमित तालमेल बिठाने वाले सिस्टम पर कोई कदम नहीं उठाया है. विशेषज्ञों और अधिकारियों का कहना है कि 26 अगस्त को चीन-नेपाल सीमा पर आई अचानक बाढ़ के बाद यह मामला बहुत जरूरी हो गया है.
इस बाढ़ में 1,451 लोगों की मौत हुई और 5,700 से अधिक लोग लापता हैं. इस आपदा के बाद कई विशेषज्ञों, अधिकारियों और राय बनाने वालों ने चीन, नेपाल और भारत के अधिकारियों को मिलाकर एक संयुक्त तीन-पक्षीय सिस्टम बनाने की मांग की है, ताकि हिमालय में ग्लेशियरों पर बारीकी से नजर रखी जा सके. नेपाल के 'सेंटर ऑफ हाइड्रोलॉजी एंड वॉटर रिसोर्सेज रिसर्च' के डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजन भट्टाराई ने कहा, "यह हम सभी के लिए एक चेतावनी थी, अब बड़े बदलाव का समय आ गया है. भोटेकोशी में आई अचानक बाढ़ ने हमें और ज़्यादा काम करने के लिए प्रेरित किया है. इसने हमें चीन, भारत और नेपाल के बीच संयुक्त निगरानी और भविष्यवाणी सिस्टम की याद दिलाई है, जिसके लिए सबसे ऊंचे राजनीतिक स्तर पर फैसले लेने होंगे."
उन्होंने आगे कहा कि यह भी उतना ही जरूरी है, "इस आपदा ने हमें याद दिलाया है कि बर्फीले पहाड़ों से लेकर ग्लेशियर वाली झीलों और नीचे की नदी घाटियों तक, जहां ऐसी खतरनाक बाढ़ का खतरा बना रहता है, वहां बड़ी संख्या में आधुनिक उपकरण लगाए जाएं."
हिमालय में कई ग्लेशियर और सैकड़ों ग्लेशियल झीलें हैं – जिनमें 47 ऐसी झीलें शामिल हैं जिन्हें संभावित रूप से खतरनाक माना गया है – और ये सभी ग्लोबल वार्मिंग के कारण खतरे में हैं.काठमांडू स्थित अंतर-सरकारी संगठन, 'इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट' की एक रिपोर्ट के अनुसार, हिमालय में मौजूद 47 संभावित खतरनाक ग्लेशियल झीलों में से 25 चीन में, 21 नेपाल में और 1 भारत में स्थित हैं. नेपाल में, केवल दो झीलों पर ही जोखिम कम करने के उपाय किए गए हैं.विशेषज्ञों और अधिकारियों का कहना है कि नेपाल में आई बाढ़ ने यह दिखा दिया है कि देशों के बीच सहयोग अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक जरूरत बन गया है. अब सवाल यह उठता है कि चीन, नेपाल और भारत को बाढ़ की समय पर भविष्यवाणी सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए, ताकि लोगों की जान और संपत्ति को बचाया जा सके.
UN Volunteers are supporting Nepal’s flash flood response.@UNVolunteers with UN agencies moved into emergency roles. Six more joined within 12 days: five with UNDP supporting data and early recovery, and one with the RCO supporting humanitarian coordination. pic.twitter.com/9X3Ntrp5Xz— UNV Nepal (@UNVNepal) September 24, 2026
जानकारी साझा करने का काम अभी भी ठीक से नहीं हो पा रहा है. नेपाली विशेषज्ञों और अधिकारियों का कहना है कि हालांकि भारत और चीन दोनों ही नेपाल के साथ मौसम से जुड़ी आपातकालीन जानकारी साझा करते हैं, लेकिन 26 अगस्त को आई बाढ़ जैसी बड़ी आपदा से पहले - जो चीन-नेपाल सीमा पर शुरू हुई थी - सटीक रियल-टाइम डेटा साझा करने और मौसम का पूर्वानुमान लगाने में अभी भी चुनौतियां बनी हुई हैं.
सीएचडब्लूआरआर के सीनियर डिविजनल हाइड्रोलॉजिस्ट दिनकर कायस्थ ने कहा, "पिछले महीने अचानक आई बाढ़ के बाद [चीन मौसम विज्ञान प्रशासन से जुड़े] चीनी मौसम वैज्ञानिकों ने मौसम का डेटा और जानकारी सक्रिय रूप से साझा की, लेकिन बाढ़ का खतरा कम होने के बाद हमें उनसे कोई जानकारी नहीं मिली."
‼️The Nepal Meteorological Department has forecast heavy rainfall from 24 to 27 September in several parts of the country. Please exercise caution while travelling and follow travel advice @FCDOtravelGovUK on Nepal: https://t.co/lRp505WSH3@NMD_Weather @NDRRMA_Nepal pic.twitter.com/fALRTlsScF— UK in Nepal 🇬🇧🇳🇵 (@UKinNepal) September 24, 2026
उन्होंने कहा, "हम आपातकाल या संकट के समय मिलकर काम करते हैं, लेकिन नियमित तालमेल के लिए अभी भी हमारे पास कोई स्थायी समन्वय तंत्र नहीं है." इसके विपरीत, नेपाल और भारत के बीच बेहतर तालमेल दिख रहा है, हालांकि अधिकारियों का कहना है कि मौसम की चरम घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए अभी और बहुत कुछ करने की जरूरत है.नेपाल का जल विज्ञान और मौसम विज्ञान विभाग लंबे समय से भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, केंद्रीय जल आयोग और यहां तक कि गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के साथ बारिश और बाढ़ से जुड़ा डेटा और जानकारी साझा करता रहा है.
भट्टराई के अनुसार, यह प्रक्रिया 1980 के दशक की शुरुआत में शुरू हुई थी. अब उन्होंने और अन्य विशेषज्ञों ने सहयोग को और बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है. नेपाल में अचानक आई बाढ़ कोई अकेली घटना नहीं है. अगस्त से ठीक 14 महीने पहले चीन-नेपाल सीमा के पास इसी इलाके में ग्लेशियर से जुड़ी बाढ़ आई थी.2023 में, अक्टूबर में सिक्किम में साउथ ल्होनक झील के फटने से 55 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग लापता हो गए. फरवरी 2021 में उत्तराखंड के चमोली इलाके में रोन्टी चोटी से चट्टान और बर्फ के बड़े हिमस्खलन के कारण अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी.
लेकिन पिछले महीने नेपाल में दुनिया ने जो देखा, वह और भी भयानक था. कई बचे हुए लोगों ने इसकी तुलना हिमालय से तेजी से नीचे आती सुनामी की लहरों से की.अब जानकारों का कहना है कि सैटेलाइट मॉनिटरिंग और रिमोट सेंसिंग के अलावा, सभी बर्फीले पहाड़ों और नदी की घाटियों में वेदर रडार, बाढ़ सेंसर, भूकंप सेंसर और ऑटोमेटेड बारिश व बर्फबारी मापने वाले स्टेशन लगाने की जरूरत है. त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ हाइड्रोलॉजी एंड मीटियोरोलॉजी के प्रोफेसर दीपक अर्याल ने कहा कि उस इलाके में अभी भी खतरा बना हुआ है.
उन्होंने कहा, “26 अगस्त की घटना वाकई अभूतपूर्व थी. इससे पता चलता है कि हमारे पहाड़ टूटने लगे हैं. हमारे विश्लेषण से पता चलता है कि भविष्य में भी उसी नदी घाटी में ग्लेशियर के और टूटने का खतरा बना हुआ है. हमारे पास मिलकर काम करने, सभी बड़े ग्लेशियर सिस्टम का गहराई से अध्ययन करने और खतरनाक इलाकों की पहचान शुरू करने के अलावा कोई चारा नहीं है, ताकि बहुत देर होने से पहले जोखिम कम करने के उपाय किए जा सकें.”
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