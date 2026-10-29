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क्या है 3 Ts समझौता? जिसके जरिए भारत और लिकटेंस्टीन व्यापार, कृषि और अंतरिक्ष क्षेत्र में तलाश रहे हैं नए अवसर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लिकटेंस्टीन के प्रिंस एलोइस और लिकटेंस्टीन की प्रिंसेस सोफी के साथ, मंगलवार, 27 अक्टूबर, 2026 को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में एक मीटिंग के दौरान. ( IANS/PMO )

नई दिल्लीः भारत और लिकटेंस्टीन ज्यादा इन्वेस्टमेंट, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, स्पेस कोऑपरेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज और स्किल्स डेवलपमेंट के जरिए अपनी इकोनॉमिक पार्टनरशिप को बढ़ाना चाहते हैं. लिकटेंस्टीन के प्रिंस एलोइस का भारत का स्टेट विजिट इंडिया-यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (EFTA) ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (TEPA) के तहत मौकों को ठोस कमर्शियल नतीजों में बदलने की कोशिश है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर 25 से 28 अक्टूबर तक का यह चार दिन का विज़िट ऐसे समय में हुआ जब भारत और चार EFTA देश- लिकटेंस्टीन, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड - एग्रीमेंट के ऑपरेशनल होने की पहली एनिवर्सरी मना रहे हैं. यह विज़िट इस महीने की शुरुआत में नई दिल्ली में भारत द्वारा दूसरे EFTA प्रॉस्पेरिटी समिट की मेज़बानी के बाद भी हो रहा है, जो इकोनॉमिक एंगेजमेंट की प्रोग्रेस को रिव्यू करने और कोऑपरेशन के नए रास्ते तलाशने का मौका देता है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार, 27 अक्टूबर, 2026 को नई दिल्ली में लिकटेंस्टीन के वंशानुगत राजकुमार एलोइस से मिलीं. (IANS)

ज़्यादा मौके और इन्वेस्टमेंट लाने, फाइनेंशियल सर्विसेज़ को बढ़ाने और लंबे समय के कमर्शियल एंगेजमेंट को बढ़ावा देने में हैं. असल इन्वेस्टमेंट फ्लो अलग-अलग बिजनेस फैसलों, मार्केट की स्थितियों और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर निर्भर करेगा.

हालांकि, ब्रीफिंग में लिकटेंस्टीन सॉवरेन वेल्थ फंड द्वारा किसी खास नए इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट की घोषणा नहीं की गई. LGT के मैनेजमेंट के तहत एसेट्स का जिक्र भारत में उतनी ही रकम इन्वेस्ट करने के कमिटमेंट से भी अलग होना चाहिए. एक फाइनेंशियल ग्रुप द्वारा दुनिया भर में मैनेज किए जाने वाले एसेट्स, भारतीय इन्वेस्टमेंट के लिए तय फंड्स जैसे नहीं होते हैं.

ब्रीफिंग के दौरान, जॉर्ज ने कहा कि लिकटेंस्टीन-बेस्ड फंड्स से इन्वेस्टमेंट एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है और उम्मीद जताई कि जैसे-जैसे दोनों देशों का जुड़ाव बढ़ेगा, और इन्वेस्टमेंट आ सकता है.

इसकी मौजूदगी दिखाती है कि लिकटेंस्टीन से जुड़ा कमर्शियल जुड़ाव मैन्युफैक्चरिंग से आगे बढ़कर खास फाइनेंशियल सर्विसेज तक फैला हुआ है. वेल्थ मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सर्विसेज़ के लिए भारत का बढ़ता मार्केट इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स के लिए मौके देता है, जबकि GIFT सिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को डेवलप करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है.

ग्रुप की इंडियन वेल्थ मैनेजमेंट सब्सिडियरी LGT वेल्थ इंडिया ने 2022 में काम शुरू किया और गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (GIFT सिटी) में एक ऑफिस खोला है.

फाइनेंशियल सर्विसेज दोनों देशों के रिश्ते का एक और जाना-माना हिस्सा हैं. जॉर्ज ने LGT ग्रुप का ज़िक्र किया, जो लिकटेंस्टीन में मौजूद एक ग्लोबल वेल्थ और एसेट मैनेजमेंट बिज़नेस है और अपने लंबे समय के इन्वेस्टमेंट के तरीके के लिए जाना जाता है. उन्होंने लगभग $500 बिलियन के मैनेजमेंट के तहत एसेट्स का ज़िक्र किया.

इस विजिट का एग्रीकल्चर वाला हिस्सा खास है क्योंकि यह इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन को एक ऐसे सेक्टर से जोड़ता है जिसका सीधा असर रोजी-रोटी, प्रोडक्टिविटी और फूड सिक्योरिटी पर पड़ता है.

अगला कदम टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स, एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशन्स और लोकल स्टेकहोल्डर्स को शामिल करके प्रैक्टिकल पार्टनरशिप डेवलप करना होगा. इस तरह के एंगेजमेंट से यह तय करने में मदद मिल सकती है कि बेहतर बीजों और उनसे जुड़े इनोवेशन को भारतीय कंडीशंस में असरदार तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है.

जॉर्ज ने कहा कि TEPA के लागू होने के साथ-साथ एग्रीकल्चरल स्टेकहोल्डर्स के बीच ज़्यादा जुड़ाव हो सकता है. सवाना सीड्स से जुड़ी लिकटेंस्टीन-लिंक्ड एक कंपनी भी विजिटिंग डिग्निटरी के साथ आए बिजनेस में शामिल थी.

भारत के लिए, खास विदेशी कंपनियों के साथ सहयोग घरेलू रिसर्च और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को पूरा कर सकता है. लिकटेंस्टीन-बेस्ड एंटरप्राइज के लिए, भारत के साथ जुड़ाव स्थानीय एग्रीकल्चरल स्टेकहोल्डर्स के साथ काम करने और अपनी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ाने के मौके देता है.

इस सहयोग के कमर्शियल ट्रेड से कहीं ज़्यादा संभावित असर हैं. एग्रीकल्चरल इनोवेशन फ़ूड सिक्योरिटी में मदद कर सकता है, पैदावार बढ़ा सकता है और खेती की एफिशिएंसी को मजबूत कर सकता है, बशर्ते टेक्नोलॉजी स्थानीय एग्रो-क्लाइमेट कंडीशन के लिए सही हों और किसानों के लिए आसानी से उपलब्ध हों.

जॉर्ज ने ज़्यादा पैदावार वाली हाइब्रिड चावल की किस्मों और इनोवेटिव सीड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के ज़रिए भारत के एग्रीकल्चरल सेक्टर में लिकटेंस्टीन-बेस्ड सवाना सीड्स के योगदान पर ज़ोर दिया. उन्होंने कहा कि इस दौरे के दौरान हुई चर्चाओं में यह देखा गया कि ये क्षमताएं भारतीय किसानों को चावल की प्रोडक्टिविटी सुधारने में कैसे मदद कर सकती हैं.

एग्रीकल्चर प्रैक्टिकल सहयोग का एक और एरिया बनकर उभरा, जिसमें एडवांस्ड सीड टेक्नोलॉजी के ज़रिए प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाने पर खास ज़ोर दिया गया.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार, 27 अक्टूबर, 2026 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में लिकटेंस्टीन के राजकुमार एलोइस और राजकुमारी सोफी के लिए एक दावत दी. (IANS/PIB)

इसलिए हिल्टी फैसिलिटी उस इन्वेस्टमेंट-लेड मॉडल का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसे भारत बढ़ावा देना चाहता है, हालांकि इसके बड़े असर का आकलन समय के साथ असल प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट और रोजगार के जरिए करना होगा.

हालांकि, सिर्फ इन्वेस्टमेंट से एक्सपोर्ट में सुधार की गारंटी नहीं मिलती है. आखिरी नतीजा इंटरनेशनल डिमांड, भारतीय प्रोडक्शन की कॉम्पिटिटिवनेस, लोकल सोर्सिंग की सीमा और बिजनेस की ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा उठाने की क्षमता पर निर्भर करेगा.

असल बात यह है कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेड को अलग-अलग मकसद के बजाय एक-दूसरे का पूरक माना जाना चाहिए. भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटी लगाने वाली विदेशी कंपनियां देश को घरेलू और विदेशी दोनों मार्केट के लिए मैन्युफैक्चरिंग बेस के तौर पर इस्तेमाल कर सकती हैं.

ट्रेड ट्रेंड पर एक सवाल का जवाब देते हुए, जॉर्ज ने माना कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस हर साल अलग-अलग हो सकती है. हालांकि, उन्होंने तर्क दिया कि अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट से नई प्रोडक्शन कैपेसिटी बन सकती है और एक्सपोर्ट मजबूत हो सकता है, जिससे कुल मिलाकर आर्थिक संबंध बढ़ेंगे.

प्लांट का एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, EFTA मार्केट में भारतीय एक्सपोर्ट में कथित गिरावट के बारे में ब्रीफिंग के दौरान उठाई गई चिंताओं के लिए भी जरूरी है.

यह फैसिलिटी दिखाती है कि कैसे विदेशी इन्वेस्टमेंट भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में योगदान दे सकता है, साथ ही घरेलू प्रोडक्शन को ग्लोबल सप्लाई चेन से जोड़ सकता है. ऐसे इन्वेस्टमेंट लोकल सप्लायर, इंडस्ट्रियल सर्विस और रोज़गार के मौके पैदा कर सकते हैं, साथ ही भारत में मौजूद ऑपरेशन को देश के बाहर के मार्केट में सर्विस देने में मदद कर सकते हैं.

जॉर्ज के अनुसार, प्लांट को एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के तौर पर डेवलप किया जा रहा है, और इसके लगभग 95 प्रतिशत प्रोडक्शन को यूरोपियन देशों सहित इंटरनेशनल मार्केट में भेजे जाने की उम्मीद है.

लिकटेंस्टीन से जुड़े इंडस्ट्रियल जुड़ाव का सबसे ठोस उदाहरण गुजरात के वडोदरा में हिल्टी कॉर्पोरेशन द्वारा बनाई गई नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है. प्रिंस एलोइस ने 26 अक्टूबर को इस स्टेट-ऑफ-द-आर्ट फैसिलिटी का दौरा किया.

सबसे ज़रूरी सवाल यह है कि बड़ा इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क कितनी जल्दी पहचाने जा सकने वाले प्रोजेक्ट, नई प्रोडक्शन फैसिलिटी और लगातार ट्रेड फ्लो में बदल सकता है.

सेक्रेटरी (वेस्ट) के बताए गए आंकड़ों के मुताबिक, लिकटेंस्टीन से इंडिया का कुल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो लगभग $110 मिलियन है. हालांकि मौजूदा इन्वेस्टमेंट रिश्ते के लिए एक नींव देता है, लेकिन TEPA फ्रेमवर्क का स्केल काफी ज़्यादा कमर्शियल एंगेजमेंट की संभावना को दिखाता है.

जॉर्ज ने कहा कि एग्रीमेंट को असरदार तरीके से लागू करने से इंडिया में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है, नए बिजनेस के मौके बन सकते हैं और रोजगार पैदा हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच जुड़ाव लगातार नए एरिया में बढ़ा है, लेकिन टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और स्किल्स में और सहयोग की काफी गुंजाइश बनी हुई है.

TEPA के तहत, EFTA देशों ने 15 सालों में इंडिया में $100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट और दस लाख डायरेक्ट जॉब्स बनाने का वादा किया है. ये सभी चार EFTA मेंबर्स के मिले-जुले मकसद हैं और इन्हें सिर्फ लिकटेंस्टीन के लिए नहीं माना जाना चाहिए.

इस दौरे का एक खास हिस्सा इंडिया-EFTA TEPA है, जो 1 अक्टूबर, 2025 से लागू हुआ. यह एग्रीमेंट सामान और सर्विस में ट्रेड बढ़ाने, मार्केट एक्सेस को बेहतर बनाने और कई सेक्टर में इन्वेस्टमेंट और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक फ्रेमवर्क देता है.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार, 27 अक्टूबर, 2026 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में लिकटेंस्टीन के राजकुमार एलोइस और राजकुमारी सोफी के लिए एक दावत दी. (IANS/PIB)

इसके औपचारिक और डिप्लोमैटिक महत्व के अलावा, मौजूदा दौरे का मकसद सरकार-से-सरकार और बिज़नेस-से-बिज़नेस के बीच जुड़ाव को मज़बूत करना और आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के प्रैक्टिकल तरीकों की पहचान करना है. इसे लागू करने पर ध्यान देना खास तौर पर जरूरी है क्योंकि TEPA के तहत निवेश की महत्वाकांक्षाओं के लिए कंपनियों की लगातार भागीदारी, काम के प्रोजेक्ट्स का विकास और सीमा पार बिजनेस में आने वाली रुकावटों को दूर करना जरूरी होगा.

यह प्रिंस एलोइस का भारत का पांचवां दौरा है. इससे पहले वह 2010, 2013 और 2018 में देश में आए थे, और फरवरी 2026 में AI इम्पैक्ट समिट में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आए थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की थी.

प्रिंस एलोइस और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बातचीत में बाइलेटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज़, एग्रीकल्चर, स्पेस, एजुकेशन और स्किल्स डेवलपमेंट शामिल थे. दोनों नेताओं ने कल्चरल और लोगों के बीच आपसी लेन-देन पर भी चर्चा की, जिसमें लिकटेंस्टीन में योग में बढ़ती दिलचस्पी शामिल है, और रीजनल और ग्लोबल डेवलपमेंट पर विचारों का आदान-प्रदान किया.

मीडिया को जानकारी देते हुए, विदेश मंत्रालय (MEA) में सेक्रेटरी (वेस्ट), सिबी जॉर्ज ने कहा कि इस दौरे में तीन 'T' (ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टैलेंट) को आगे बढ़ाने पर खास ज़ोर दिया गया, जो भारत-लिकटेंस्टीन रिश्तों के अगले फेज के मुख्य ड्राइवर हैं.

भारत और लिकटेंस्टीन ने एक प्रस्तावित डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट (DTAA) पर भी चर्चा की है, जो दोनों अधिकार क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनियों और इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा अनुमान लगाने की क्षमता दे सकता है.

जॉर्ज ने कहा कि भारत को लिकटेंस्टीन से एक ड्राफ़्ट एग्रीमेंट मिला है और इस प्रस्ताव की जांच फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक्सपर्ट्स करेंगे. उन्होंने इसे एक वर्क इन प्रोग्रेस बताया और इसके पूरा होने की कोई टाइमलाइन नहीं बताई.

एक DTAA आम तौर पर उन स्थितियों से निपटने के लिए नियम बनाता है जिनमें एक ही इनकम दो अधिकार क्षेत्रों में टैक्स के अधीन हो सकती है. इसके प्रावधानों के आधार पर, यह टैक्स लगाने के अधिकारों को साफ़ कर सकता है, डबल टैक्सेशन से राहत दे सकता है और टैक्स से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए सिस्टम बना सकता है.

क्रॉस-बॉर्डर इन्वेस्टमेंट पर विचार कर रही कंपनियों के लिए, टैक्स ट्रीटमेंट पर ज़्यादा निश्चितता कमर्शियल प्लानिंग का एक जरूरी हिस्सा हो सकती है. यह बिजनेस को लागत का आकलन करने, रिटर्न का अनुमान लगाने और अपने टैक्स दायित्वों की साफ़ समझ के साथ अपने ऑपरेशन को स्ट्रक्चर करने में मदद कर सकता है.

जॉर्ज ने कहा कि लिकटेंस्टीन पक्ष इस तरह के एग्रीमेंट को भारत में इन्वेस्ट करने वाली अपनी कंपनियों के लिए ज़्यादा अनुमान लगाने की क्षमता और कानूनी निश्चितता के लिए एक सक्षम फ्रेमवर्क के रूप में देखता है. इसलिए यह प्रपोजल बड़े इन्वेस्टमेंट एजेंडा के लिए जरूरी है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल असर दोनों सरकारों की आखिरी शर्तों और उनके प्रोसेस पर निर्भर करेगा. अभी तक किसी भी एग्रीमेंट के पक्के होने की घोषणा नहीं की गई है.

चर्चा से पता चलता है कि दोनों पक्ष हेडलाइन इन्वेस्टमेंट टारगेट से आगे बढ़कर उन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट पर विचार कर रहे हैं जो लगातार इकोनॉमिक जुड़ाव को आसान बना सकें.

स्पेस कोऑपरेशन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन

स्पेस टेक्नोलॉजी भारत-लिकटेंस्टीन रिश्तों में दिलचस्पी का एक उभरता हुआ एरिया है. जॉर्ज ने कहा कि लिकटेंस्टीन ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भारत से मदद मांगी थी और बातचीत जारी है. उन्होंने पॉलिसी में बदलावों के बाद भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के विस्तार पर ज़ोर दिया, जिससे प्राइवेट कंपनियों और स्टार्टअप्स के लिए ज़्यादा मौके खुले हैं.

सेक्रेटरी (वेस्ट) के मुताबिक, हाल के सालों में 300 से ज़्यादा भारतीय स्पेस स्टार्टअप्स सामने आए हैं, जिससे इंटरनेशनल कोऑपरेशन के नए मौके बन रहे हैं. भारत के स्पेस इकोसिस्टम में प्राइवेट सेक्टर की बढ़ती क्षमताएं शामिल हैं, जिसमें सैटेलाइट सर्विस, कम्युनिकेशन और स्पेस से जुड़ी दूसरी टेक्नोलॉजी शामिल हैं.

लिकटेंस्टीन के साथ सहयोग से सैटेलाइट कम्युनिकेशन में टेक्निकल सॉल्यूशन और पार्टनरशिप तलाशने के मौके मिल सकते हैं, साथ ही भारतीय कंपनियों को इंटरनेशनल एंगेजमेंट के मौके भी मिल सकते हैं. लिकटेंस्टीन के लिए, भारत टेक्निकल एक्सपर्टीज़ और संभावित कमर्शियल पार्टनर्स का सोर्स हो सकता है. भारत के लिए, सहयोग से उसकी प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री की इंटरनेशनल पहुंच बढ़ाने में मदद मिल सकती है.

ये बातचीत यूरोप के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को मजबूत करने की भारत की बड़ी कोशिशों के लिए भी जरूरी हैं. जैसे-जैसे कमर्शियल स्पेस एक्टिविटीज आपस में ज़्यादा जुड़ती जा रही हैं, स्टार्ट-अप्स, पहले से मौजूद बिज़नेस और संबंधित संस्थाओं के बीच सहयोग के मौके मिल सकते हैं. फिर भी, जॉर्ज ने किसी खास सैटेलाइट कम्युनिकेशन कॉन्ट्रैक्ट या किसी स्पेस कोऑपरेशन एग्रीमेंट की घोषणा नहीं की. इस पहल पर अभी भी चर्चा चल रही है, और इसका आखिरी दायरा आगे के टेक्निकल और कमर्शियल जुड़ाव पर निर्भर करेगा.

डिफेंस पर, ब्रीफिंग में आम तौर पर नई और उभरती टेक्नोलॉजी में सहयोग का ज़िक्र था, जिसमें सिक्योरिटी से जुड़े एरिया भी शामिल हैं. किसी खास डिफेंस प्रोजेक्ट या एग्रीमेंट की घोषणा नहीं की गई, और दोनों सेक्टर को डेवलपमेंट के एक ही स्टेज पर पहुंचे हुए नहीं माना जाना चाहिए.

स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल एजुकेशन

जॉर्ज के बताए गए तरीके का तीसरा पिलर टैलेंट डेवलपमेंट है. चर्चा में वोकेशनल एजुकेशन, इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप, एक्सपर्टीज का लेन-देन और इंडस्ट्री और ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स के बीच मज़बूत लिंक शामिल थे. इस तरह के सहयोग से यह पक्का करने में मदद मिल सकती है कि वर्कफ़ोर्स ट्रेनिंग एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी-इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरतों के हिसाब से हो.

भारत के लिए, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन को बनाए रखने, प्रोडक्टिविटी में सुधार करने और इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए स्पेशलाइज़्ड स्किल्स का डेवलपमेंट ज़रूरी है. लिकटेंस्टीन-बेस्ड कंपनियों के लिए, भारतीय इंस्टीट्यूशन्स के साथ पार्टनरशिप एक ऐसे वर्कफ़ोर्स के डेवलपमेंट में मदद कर सकती है जो बदलती इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार हो.

एक और प्रस्ताव में विदेश में नौकरी ढूंढ रहे भारतीय प्रोफ़ेशनल्स को फ़ॉरेन-लैंग्वेज ट्रेनिंग देने के लिए लिकटेंस्टीन लैंग्वेजेज़, या LieLa, मॉडल के संभावित इस्तेमाल को शामिल किया गया है. जॉर्ज ने कहा कि भारत का स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय इस संभावना की जांच कर रहा है. कोई फ़ाइनल फ़ैसला या लागू करने का शेड्यूल घोषित नहीं किया गया.

अगर सही इंस्टीट्यूशनल और इंडस्ट्री पार्टनरशिप के ज़रिए डेवलप किया जाए, तो ऐसी ट्रेनिंग इंटरनेशनल वर्कप्लेस के लिए वर्कर्स को तैयार करके टेक्निकल एजुकेशन को कॉम्प्लिमेंट कर सकती है. भाषा की जानकारी प्रोफेशनल मोबिलिटी का एक जरूरी हिस्सा हो सकती है, खासकर तब जब वर्कर ऐसे देशों में नौकरी ढूंढते हैं जहां काम करने की जगह की भाषा उनकी अपनी भाषा से अलग होती है.

यह प्रपोज़ल दोतरफ़ा जुड़ाव के लिए एक बड़े नज़रिए को भी दिखाता है जिसमें स्किल्स, एजुकेशन और मोबिलिटी इन्वेस्टमेंट और ट्रेड को पूरा करते हैं.

ट्रेड ट्रेंड और पोटेंशियल को रिज़ल्ट में बदलने की चुनौती

ब्रीफिंग के दौरान सवाल EFTA मार्केट में इंडिया के एक्सपोर्ट के परफॉर्मेंस और TEPA के तहत इन्वेस्टमेंट की रफ़्तार पर भी फोकस थे. जॉर्ज ने कहा कि ट्रेड के आंकड़े सालों के बीच ऊपर-नीचे हो सकते हैं और तर्क दिया कि एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट से मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ाने में मदद मिलेगी. वडोदरा फैसिलिटी को एक उदाहरण के तौर पर बताया गया कि कैसे नई इंडस्ट्रियल कैपेसिटी इंटरनेशनल ट्रेड में योगदान दे सकती है.

एक्सपोर्ट को लेकर चिंता एक ट्रेड फ्रेमवर्क बनाने और उसके फ़ायदों को पाने के बीच एक मुख्य अंतर को हाईलाइट करती है. एक एग्रीमेंट मार्केट-एक्सेस के मौके दे सकता है और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन बिज़नेस को अभी भी खरीदारों की पहचान करनी होगी, रेगुलेटरी ज़रूरतों को पूरा करना होगा, कीमत और क्वालिटी पर मुकाबला करना होगा, और भरोसेमंद सप्लाई चेन बनानी होंगी.

इसी तरह, TEPA के तहत इन्वेस्टमेंट का मकसद इस बात की गारंटी नहीं है कि फंड अपने आप या एक जैसी रफ़्तार से आएंगे. इन्वेस्टमेंट के फैसले कमर्शियल रिटर्न, पॉलिसी के माहौल, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्स तक पहुंच और अलग-अलग इंडस्ट्रीज के लिए बड़े नजरिए पर निर्भर करते हैं.

इंडिया के लिए, चुनौती EFTA कंपनियों के लिए नए ऑपरेशन शुरू करने और मौजूदा ऑपरेशन को बढ़ाने के लिए हालात बनाना है. इसमें बिजनेस एंगेजमेंट को आसान बनाना, इन्वेस्टमेंट की निश्चितता में सुधार करना और विदेशी कंपनियों और भारतीय कंपनियों के बीच पार्टनरशिप को बढ़ावा देना शामिल है.

लीचेंस्टीन के लिए, मौका यह है कि वह दुनिया के बड़े मार्केट में से एक में अपनी मजबूत मौजूदगी बनाने के लिए दोनों देशों के रिश्ते का इस्तेमाल करे और साथ ही भारत की इंडस्ट्रियल, टेक्नोलॉजिकल और ह्यूमन-रिसोर्स क्षमताओं का भी इस्तेमाल करे. नतीजा इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या दोनों पक्ष आम कमिटमेंट से आगे बढ़कर साफ कमर्शियल मकसद वाले खास प्रोजेक्ट्स की ओर बढ़ सकते हैं.

यूरोप के साथ भारत के बड़े जुड़ाव को मजबूत करना

यह दौरा भारत के बड़े यूरोपियन जुड़ाव के लिए भी अहम है. लिकटेंस्टीन एक छोटी रियासत है, लेकिन EFTA की इसकी मेंबरशिप इसे स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड के साथ आर्थिक सहयोग के एक बड़े फ्रेमवर्क में रखती है. TEPA एक इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म देता है जिसके जरिए भारत इन देशों के साथ कमर्शियल रिश्ते बढ़ा सकता है, साथ ही उन सेक्टर में सहयोग कर सकता है जहाँ उनकी क्षमताएं भारतीय प्राथमिकताओं को पूरा करती हैं.

जॉर्ज ने इस बात पर ज़ोर दिया कि लिकटेंस्टीन के साथ मज़बूत दो-तरफ़ा जुड़ाव EFTA और यूरोप के साथ भारत के बड़े रिश्तों में योगदान दे सकता है. टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और स्किल्स पर ज़ोर पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर रिश्तों को अलग-अलग तरह का बनाने की कोशिश को भी दिखाता है. क्षेत्रीय और ग्लोबल डेवलपमेंट पर चर्चाओं ने इस दौरे को एक डिप्लोमैटिक पहलू दिया.

जॉर्ज के मुताबिक, बातचीत ने चल रहे झगड़ों के शांतिपूर्ण और पक्के हल निकालने में बातचीत और डिप्लोमेसी के महत्व पर जोर दिया. कल्चरल और लोगों के बीच संबंधों पर भी चर्चा हुई, जिसमें लिकटेंस्टीन में योग में बढ़ती दिलचस्पी भी शामिल है. ये रिश्ते बड़े पैमाने पर पब्लिक जुड़ाव को सपोर्ट कर सकते हैं और सरकार और बिजनेस संस्थानों से आगे बढ़कर सहयोग के लिए एक आधार दे सकते हैं. इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, एजुकेशनल और कल्चरल जुड़ाव का मेल इस रिश्ते को सिर्फ़ ट्रेड से कहीं ज़्यादा बड़ा बनाता है.

डिप्लोमैटिक जुड़ाव से लेकर ठोस नतीजों तक

प्रिंस एलोइस का स्टेट विज़िट ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और EFTA देश TEPA फ्रेमवर्क बनाने से लेकर उसे लागू करने की ओर बढ़ रहे हैं.

बातचीत में आगे के जुड़ाव के कई रास्ते तय हुए हैं: एक्सपोर्ट पर आधारित मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विसेज, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वोकेशनल एजुकेशन और प्रोफेशनल लैंग्वेज ट्रेनिंग. अगर दोनों सरकारें इसके नियमों पर सहमत होती हैं, तो प्रस्तावित DTAA क्रॉस-बॉर्डर इन्वेस्टमेंट के लिए इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में भी योगदान दे सकता है.

हालांकि, अलग-अलग पहलें अलग-अलग स्टेज पर हैं. हिल्टी ने वडोदरा में एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाई है, सवाना सीड्स की एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में मौजूदगी है, और LGT वेल्थ इंडिया पहले से ही देश में काम कर रही है. इसके उलट, प्रस्तावित DTAA, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में सहयोग और LieLa मॉडल को अपनाने की संभावना पर अभी भी विचार या चर्चा चल रही है.

यह अंतर इस विज़िट के तुरंत नतीजों का मूल्यांकन करने में जरूरी है. मौजूदा बिज़नेस ऑपरेशन एक नींव देते हैं, जबकि प्रस्तावित पहलें मापने लायक नतीजे देने से पहले और काम करने की जरूरत होगी. TEPA के तहत $100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य और दस लाख डायरेक्ट-जॉब का लक्ष्य एक बड़ा आर्थिक माहौल देते हैं, लेकिन उनकी कामयाबी चारों EFTA देशों के मिलकर किए गए योगदान और अलग-अलग कंपनियों के इन्वेस्टमेंट के फैसलों पर निर्भर करेगी.

भारत और लिकटेंस्टीन के लिए, सबसे पहली प्राथमिकता पहले से मौजूद बिजनेस रिश्तों को और मजबूत करना, और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, व्यापार बढ़ाना और टेक्नोलॉजी और स्किल्स में सहयोग को मजबूत करना है. तरक्की को असल प्रोजेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट फ्लो, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, रोज़गार और लगातार इंस्टीट्यूशनल जुड़ाव के ज़रिए मापा जाना होगा.

जैसा कि जॉर्ज ने कहा, इस दौरे का मुख्य संदेश यह है कि आपसी रिश्ते अब तीन T - ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टैलेंट के ज़रिए आगे बढ़ने चाहिए. डिप्लोमैटिक समझ को ठोस पार्टनरशिप में बदलकर, भारत और लिकटेंस्टीन अपने आपसी रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं और साथ ही भारत और यूरोप के बीच बड़े आर्थिक जुड़ाव में भी योगदान दे सकते हैं.

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