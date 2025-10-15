ETV Bharat / international

भारत-किर्गिस्तान मिलकर करेंगे आतंकवाद का मुकाबला, दोनों देशों के बीच बनी सहमति

एनएसए अजीत डोभाल ने बिश्केक में किर्गिस्तान की सुरक्षा परिषद के सचिव Baktybek Bekbolotov से मुलाकात की ( X/ @IndiaInKyrgyz )

बिश्केक: भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल किर्गिस्तान के दौरे पर हैं. बुधवार को उन्होंने बिश्केक में किर्गिस्तान की सुरक्षा परिषद के सचिव लेफ्टिनेंट जनरल बक्तीबेक बेकबोलोटोव (Baktybek Bekbolotov) से मुलाकात की और दोनों देशों ने आतंकवाद, कट्टरपंथ और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की. बैठक के दौरान, एनएसए डोभाल और लेफ्टिनेंट जनरल बेकबोलोटोव ने क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की और क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय मंचों पर साझा हितों के मुद्दों पर अपनी स्थिति में समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया. किर्गिस्तान स्थित भारतीय दूतावास ने एक्स पर पोस्ट में कहा, "एनएसए अजीत डोभाल ने 15 अक्टूबर 2025 को बिश्केक में किर्गिज गणराज्य की सुरक्षा परिषद के सचिव लेफ्टिनेंट जनरल बक्तीबेक बेकबोलोटोव से मुलाकात की. दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की और आतंकवाद, कट्टरपंथ, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए मौजूदा सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की. उन्होंने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की समीक्षा की और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की. दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर साझा हितों के मुद्दों पर अपनी स्थिति में समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया."