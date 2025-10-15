भारत-किर्गिस्तान मिलकर करेंगे आतंकवाद का मुकाबला, दोनों देशों के बीच बनी सहमति
एनएसए अजीत डोभाल भारत-मध्य एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की तीसरी बैठक में भाग लेने के लिए किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हैं.
Published : October 15, 2025 at 7:41 PM IST
बिश्केक: भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल किर्गिस्तान के दौरे पर हैं. बुधवार को उन्होंने बिश्केक में किर्गिस्तान की सुरक्षा परिषद के सचिव लेफ्टिनेंट जनरल बक्तीबेक बेकबोलोटोव (Baktybek Bekbolotov) से मुलाकात की और दोनों देशों ने आतंकवाद, कट्टरपंथ और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की.
बैठक के दौरान, एनएसए डोभाल और लेफ्टिनेंट जनरल बेकबोलोटोव ने क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की और क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय मंचों पर साझा हितों के मुद्दों पर अपनी स्थिति में समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया.
15 октября 2025 года в Бишкеке Советник по национальной безопасности Индии г-н Аджит Довал провёл встречу с Секретарём Совета безопасности Кыргызской Республики генерал-лейтенантом Бактыбеком Бекболотовым. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего… pic.twitter.com/hDOFl6WmKA— India in Kyrgyz Republic (@IndiaInKyrgyz) October 15, 2025
किर्गिस्तान स्थित भारतीय दूतावास ने एक्स पर पोस्ट में कहा, "एनएसए अजीत डोभाल ने 15 अक्टूबर 2025 को बिश्केक में किर्गिज गणराज्य की सुरक्षा परिषद के सचिव लेफ्टिनेंट जनरल बक्तीबेक बेकबोलोटोव से मुलाकात की. दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की और आतंकवाद, कट्टरपंथ, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए मौजूदा सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की. उन्होंने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की समीक्षा की और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की. दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर साझा हितों के मुद्दों पर अपनी स्थिति में समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया."
डोभाल में भारत-मध्य एशिया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों या सुरक्षा परिषदों के सचिवों की तीसरी बैठक में भाग लेने के लिए बिश्केक के हैं. यहां पहुंचने पर किर्गिस्तान की सुरक्षा परिषद के प्रथम उप-सचिव ने एनएसए डोभाल का स्वागत किया.
भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक अन्य पोस्ट में कहा, "एनएसए अजीत डोभाल का 15 अक्टूबर 2025 को बिश्केक आगमन पर किर्गिज गणराज्य की सुरक्षा परिषद के प्रथम उप सचिव मेलिस सत्यबाल्डीव (Melis Satybaldiev) ने गर्मजोशी से स्वागत किया. एनएसए डोभाल बिश्केक में भारत-मध्य एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों या सुरक्षा परिषदों के सचिवों की तीसरी बैठक में भाग लेंगे."
2023 में, एनएसए डोभाल ने कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों/सुरक्षा परिषद के सचिवों की दूसरी भारत-मध्य एशिया बैठक में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था, जहां बहुपक्षीय और द्विपक्षीय प्रारूप में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई.
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों/सुरक्षा परिषदों के सचिवों की पहली भारत-मध्य एशिया बैठक 2022 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी. भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों/राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदों के सचिवों ने इस बैठक में भाग लिया. तुर्कमेनिस्तान का प्रतिनिधित्व नई दिल्ली में उनके राजदूत ने किया था.
