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'भारत की वजह से ब्रिक्स की विश्वसनीयता बढ़ी, पश्चिमी देशों के साथ नहीं बिगड़ा तालमेल'

इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हर्ष पंत ने कहा, भारत का लक्ष्य BRICS को जियोपॉलिटिकल प्रतिद्वंद्विता से आगे ले जाना है.

Harsh Pant
इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हर्ष पंत (ETV Bharat)
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By Nirmala Ganapathy

Published : September 9, 2026 at 7:27 PM IST

12 Min Read
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नई दिल्ली : ईटीवी भारत के साथ एक इंटरव्यू में, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (एक थिंक टैंक) के वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर हर्ष वी. पंत ने 12 से 13 सितंबर तक नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स समिट के लिए भारत के लक्ष्यों के बारे में बताया. उनका कहना है कि भारत का लक्ष्य जियोपॉलिटिकल प्रतिद्वंद्विता से आगे बढ़कर विकासशील देशों के सामने आने वाले मुख्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना है. लक्ष्यों को लेकर उन्होंने कहा कि लोकल करेंसी में व्यापार को बढ़ावा देना, सप्लाई चेन बनाना और फूड और एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करना जैसे उद्देश्य शामिल हैं. ईटीवी भारत ने उनसे ब्रिक्स की बैठक और भारत के हितों को लेकर बातचीत की. पेश है उनकी बातचीत का अंश.

सवाल : जियोपॉलिटिकल उथल-पुथल के इस दौर में भारत द्वारा ब्रिक्स समिट की मेजबानी करने का क्या महत्व है?

जवाब : कुछ मायनों में यह ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत तनावपूर्ण क्षण है. बहुत अधिक बिखराव है, और अधिकतर मल्टीलेटरल संस्थाओं के फ्रेमवर्क वास्तव में काम नहीं कर रहे हैं. भारत के नजरिए से, इस समय ब्रिक्स की मेजबानी करने में कई चुनौतियां हैं, जैसा कि हमने देखा है, उदाहरण के लिए, विदेश मंत्रियों की बैठक में कोई संयुक्त बयान नहीं आ सका. लेकिन यह कुछ मायनों में मल्टीलेटरलिज्म में सुधार, मुद्दों पर आधारित गठबंधन और फंक्शनल सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है. यह ग्लोबल साउथ की चिंताओं को बढ़ाने और उन्हें ग्लोबल गवर्नेंस एजेंडा में शामिल करने की उसकी प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है, जो कि ब्रिक्स कर सकता है और उम्मीद है कि वे भारत के नेतृत्व में और व्यापक रूप से भी ऐसा करेंगे.

सवाल : हाल के वर्षों में ब्रिक्स का काफी विस्तार हुआ है. क्या आर्थिक ताकत को अधिक राजनीतिक असर में बदला जा सकता है या यह ग्रुप बहुत बड़ा और मुश्किल हो गया है?

जवाब : बेशक, ऐसे समय में जब कई देशों वाले संगठनों (मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस) को लेकर उम्मीदें कम हो रही हैं, ब्रिक्स को लेकर उम्मीदें बनी हुई हैं. लेकिन क्या इसे (आर्थिक असर को) राजनीतिक असर में बदला जा सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि 11 सदस्य देश मिलकर काम करने और एक काम का एजेंडा बनाने में कितने काबिल हैं. पिछले साल तक, ब्रिक्स के विस्तार को एक कामयाबी के तौर पर देखा जाता था. इस साल इसे एक समस्या के तौर पर देखा जा रहा है, जिसकी वजह है वेस्ट एशिया का संकट और ब्रिक्स के एजेंडे और एकता पर उसका असर. हमारे बीच भारत और चीन जैसे मतभेद तो हैं ही, लेकिन यूएई और ईरान जैसे नए मतभेद भी सामने आए हैं. इस वजह से नई मुश्किलें पैदा हुई हैं. अब ब्रिक्स में 11 सदस्य हैं, और उन्हें यह तय करना है कि वे कैसे मिलकर काम करें, खासकर उन मुद्दों पर जिन पर आम तौर पर 'ग्लोबल साउथ' के बीच सहमति होती है. ये बहुत बड़े देश हैं जिनकी आर्थिक क्षमता, आबादी और इलाका बहुत विशाल है. मुझे नहीं लगता कि जल्द ही हमें इसमें कोई और बड़ा विस्तार देखने को मिलेगा.

सवाल : डी-डॉलरलाइजेशन (डॉलर का इस्तेमाल कम करने) की बहस की वजह से ट्रंप प्रशासन ब्रिक्स ग्रुपिंग को शक की नजर से देखता है. आपको क्या लगता है कि लोकल करेंसी में व्यापार बढ़ाने की कोशिश को अमेरिका किस नजर से देखेगा?

जवाब : मुझे लगता है कि अमेरिका, खासकर ट्रंप और ट्रंप प्रशासन के कुछ सदस्यों ने ब्रिक्स और डी-डॉलरलाइजेशन की बातचीत और इसके संभावित नतीजों को लेकर चिंता जाहिर की है. लेकिन मैं यह कहूंगा कि भारत ने अपना रुख साफ रखा है और बार-बार यह बात कही है कि उसे इस समय इस तरह की बातचीत में कोई फायदा नजर नहीं आता. आखिरकार, ट्रंप की इसे रोकने की कोशिशों के बावजूद, अमेरिका के साथ भारत के आर्थिक संबंध बहुत मजबूत हैं. लेकिन कुछ मामलों में, लोकल करेंसी में व्यापार और लेन-देन के तरीके अब काफी लोकप्रिय हो रहे हैं. एक तरह से, अगर ट्रंप ने अमेरिका की आर्थिक ताकत का इस्तेमाल उस तरह से हथियार के तौर पर न किया होता जैसा उन्होंने किया है, तो ये बातचीत इतनी जोर-शोर से नहीं हो रही होती. लेकिन, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले दो सालों में हालात जिस तरह से बदले हैं, उससे यह मुद्दा निश्चित रूप से अब ग्लोबल गवर्नेंस के एजेंडे में सबसे अहम बन गया है.

सवाल : अमेरिका और चीन के बीच असर जमाने की होड़ के बीच, क्या इस बात का खतरा है कि ब्रिक्स को इसी नजरिए से देखा जाए? या फिर भारत की मौजूदगी इसमें संतुलन बनाती है?

जवाब : मुझे लगता है कि ब्रिक्स में भारत की मौजूदगी को पश्चिम के लिए अहम माना जाना चाहिए, क्योंकि यह निश्चित रूप से ब्रिक्स के स्वरूप में संतुलन लाती है. मुझे लगता है कि ब्रिक्स में शामिल होने वाले नए सदस्यों के चयन के तरीके में भी यह संतुलन दिखाई देता है. इनमें से कई नए सदस्यों के पश्चिम के साथ बहुत संतुलित संबंध हैं. उदाहरण के लिए, अगर आप यूएई, मिस्र और इथियोपिया को देखें, तो ये सभी देश, पश्चिम और ब्रिक्स या चीन के बीच बहुत संतुलित संबंध चाहते हैं. वहां भारत की मौजूदगी यह पक्का करती है कि ब्रिक्स पश्चिम-विरोधी मंच न बन जाए. और भारत यही भूमिका निभाना चाहता है. भारत विकसित दुनिया और पश्चिम के साथ जुड़ाव बनाए रखना चाहता है, क्योंकि आखिरकार ग्लोबल गवर्नेंस (वैश्विक शासन) से जुड़े मुद्दों को कोई एक गुट या दूसरा गुट अकेले हल नहीं कर सकता. इसके लिए दुनिया की आम सहमति की जरूरत होगी.

सवाल: तो समिट में किन मुद्दों पर आम सहमति बन सकती है?

जवाब : भारत की अध्यक्षता में चार मुख्य विषयों - मजबूती, इनोवेशन, सहयोग और सस्टेनेबिलिटी - पर ध्यान दिया जाएगा. ये ऐसे मुद्दे हैं जो दुनिया के एक बड़े हिस्से के लिए अहम हैं और इनमें जियोपॉलिटिक्स का दखल उतना अधिक नहीं है जितना शायद दूसरे क्षेत्रों में होता है. यहीं पर भारत बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहेगा. जब हम मजबूती की बात करते हैं, तो हम आर्थिक मजबूती और देशों द्वारा अपने विकल्पों में विविधता लाने की कोशिशों को देखते हैं. वे किसी एक देश पर बहुत अधिक निर्भर नहीं रहना चाहते. इसके बाद इनोवेशन का मुद्दा आता है, जिसमें भारत अपना योगदान दे सकता है और बड़े पैमाने पर इनोवेशन लाने का अपना अनुभव साझा कर सकता है, जो कि बहुत किफायती भी है. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा क्षेत्र है जिसे भारत समान सोच वाले देशों, खासकर विकासशील देशों के साथ साझा करने को तैयार है, ताकि वे इसका इस्तेमाल कर अपनी उत्पादकता बढ़ा सकें. और निश्चित रूप से, सस्टेनेबिलिटी - यानी ऐसा विकास जो लंबे समय तक खुद को बनाए रख सके. और इसके तहत, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा पहलू यह है कि कैसे एक ऐसा सहयोगी एजेंडा तैयार किया जाए जिसमें कुछ खास मुद्दों पर समान सोच रखने वाले देश प्रभावी ढंग से सहयोग कर सकें.

सवाल: क्या आपको लगता है कि समिट के दौरान होने वाली द्विपक्षीय बातचीत मुख्य कार्यक्रम पर हावी हो जाएगी? ब्रिक्स समिट के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच संभावित बैठक से क्या उम्मीदें हैं?

जवाब - मुझे लगता है कि ऐसा होने का खतरा है! खासकर भारत-चीन और भारत-रूस के बीच होने वाली बातचीत पर पूरी दुनिया की, और खासकर वॉशिंगटन की नजर रहेगी. मुझे लगता है कि उन्होंने (भारत और चीन ने) अपनी पिछली मुलाकातों से ही इस दौरे का माहौल तय कर लिया है. दोनों देश अब अपने रिश्तों को फिर से ठीक करने और उन्हें 2020 की गलवान घटना से पहले वाली स्थिति में लाने की कोशिश कर रहे हैं. वे तीखे बयानों को कम करने और बॉर्डर पर अधिक स्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं. गलवान घटना के बाद भारत का रुख बिल्कुल साफ रहा है कि अगर बॉर्डर पर स्थिरता नहीं है, तो बाकी चीजें काम नहीं करेंगी. इसलिए मुझे लगता है कि वे (बॉर्डर पर) तनाव कम रखना चाहते हैं, ताकि वे दूसरे मुद्दों पर आगे बढ़ सकें, खासकर व्यापार, मार्केट तक पहुंच, या चीन के साथ व्यापार घाटे को कम करने जैसे मुद्दों पर. हमें यह पक्का करना होगा कि हमारे पास अलग-अलग तरह के आर्थिक साझेदार हों. और इस संदर्भ में, मुझे लगता है कि बातचीत मुख्य रूप से भारत और चीन के बीच आर्थिक मामलों पर केंद्रित होगी, क्योंकि भारत को उम्मीद होगी कि चीन इसे एक मौके के तौर पर देखेगा और उन कुछ मांगों को मान लेगा जिन्हें भारत लंबे समय से उठाता रहा है.

सवाल: चीन की तरफ से अक्सर यह बात कही जाती है कि चूंकि भारत और अमेरिका के रिश्ते तनावपूर्ण हैं, इसलिए भारत और चीन के लिए अपने रिश्ते सुधारने का मौका है. क्या आप इससे सहमत हैं?

जवाब : मुझे लगता है कि अप्रत्यक्ष रूप से, हां. अगर उन्हें लगता है कि यह चीन के लिए भारत के साथ रिश्ते सुधारने का मौका है, तो अब चीन को यह दिखाना होगा कि वह भारत की चिंताओं को समझते हुए और उनका ध्यान रखते हुए किस हद तक आगे बढ़ने को तैयार है. इसलिए मुझे उम्मीद है कि अगर चीन में ऐसी सोच है कि यह एक मौका है, तो भारत भी ट्रंप के कदमों से थोड़ा निराश है और चीन के साथ अपने रिश्तों को नए सिरे से तय करना चाहता है. चीन की स्थिति भी वैसी ही है और उसे पश्चिम में विरोध का सामना करना पड़ रहा है. चीन को भी भारतीय बाजार की जरूरत है. इसलिए यह मामला एकतरफा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से भारत के नजरिए से, अगर चीन को लगता है कि भारत अमेरिका से निराश है, तो चीन क्या पेशकश कर सकता है? लेकिन मुझे लगता है कि यह चीन के लिए यह दिखाने का मौका है कि उस पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि भरोसे की कमी बहुत अधिक है. उसे यह दिखाना होगा कि वह व्यापार, निवेश और बाजार तक पहुंच के मामले में भारत को कुछ ठोस रियायतें देने को तैयार है. लेकिन साफ है कि यहां कोई बहुत गुलाबी तस्वीर नहीं है. साफ तौर पर यह भावना है कि हम चीन पर बहुत अधिक निर्भर नहीं रह सकते.

सवाल: असल में, भारत इस समिट में क्या हासिल कर सकता है?

जवाब : मुझे लगता है कि असल में, भारत कुछ खास लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करेगा. सबसे पहले, एक जॉइंट स्टेटमेंट (संयुक्त बयान) हासिल करना बहुत मुश्किल होगा और भारत इसके लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा. अगर वह ऐसा कर पाता है, तो निश्चित रूप से यह भारतीय कूटनीति के लिए एक बड़ी जीत होगी. मुझे लगता है कि मुख्य मुद्दों पर, खासकर भारत के नजरिए से, एनर्जी सिक्योरिटी (ऊर्जा सुरक्षा) और फूड सिक्योरिटी (खाद्य सुरक्षा) जैसे मुद्दों पर—जिनका सामना विकासशील देश कर रहे हैं और जिनकी आवाज किसी दूसरे मंच पर नहीं सुनी जा रही है—भारत उन्हें ग्लोबल एजेंडा में वापस ला सकता है. क्लाइमेट और क्लाइमेट फाइनेंस के मामले में, भारत अधिक से अधिक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करेगा. मुझे लगता है कि सोच यह होगी कि अगर भारत इस मंच को जियोपॉलिटिकल टकराव से हटाकर व्यावहारिक और काम के सहयोग वाले क्षेत्रों की ओर ले जा सके, जिसके कुछ ठोस नतीजे निकलें—चाहे वह न्यू डेवलपमेंट बैंक के जरिए हो या लोकल करेंसी में लेन-देन के जरिए—तो यह ब्रिक्स एजेंडा के लिए बहुत अहम होगा. ब्रिक्स एक ऐसा मंच है जिसमें ऊर्जा के बड़े आयातक देश शामिल हैं- भारत और चीन और इसमें ऊर्जा के सप्लायर देश भी हैं. ऊर्जा के क्षेत्र में ब्रिक्स क्या भूमिका निभा सकता है? मुझे लगता है कि इनमें से कई मुद्दों पर यह उम्मीद की जाएगी कि ब्रिक्स ग्लोबल बातचीत के लिए दिशा तय कर सकता है.

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