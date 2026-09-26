'पानी रोका तो इसे मानेंगे जंग': UN में पाकिस्तान की गीदड़भभकी, शहबाज ने अलापा कश्मीर राग...भारत ने दिया करारा जवाब
सिंधु जल पर पाकिस्तान का ड्रामा जारी है. यूएन में शहबाज शरीफ के बयान पर भारत ने करारा जवाब दिया है.
By ANI
Published : September 26, 2026 at 10:16 AM IST
न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भाषण के बाद भारत ने जवाब देने के अधिकार (राइट ऑफ रिप्लाई )का इस्तेमाल करते हुए करारा जवाब दिया है. संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी पेटल गहलोत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद, धार्मिक असहिष्णुता, लोकतांत्रिक अधिकारों और कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को जमकर लताड़ा. भारत ने यूएनजीए में पाकिस्तान की आलोचना की और चेतावनी दी कि सीमा पार आतंकवाद के गंभीर परिणाम होंगे.
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) को संबोधित करते हुए कश्मीर का मुद्दा उठाया. उन्होंने मंच से इस विवाद का सही और निष्पक्ष हल निकालने की मांग की. शरीफ ने कहा कि कश्मीरी लोग संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत आजाद और बिना किसी भेदभाव के जनमत संग्रह कराने के वादे का इंतजार कर रहे थे.
शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से 2025 में भारत के साथ हुए संघर्ष को रोकने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समय पर हस्तक्षेप को श्रेय दिया और अपने संबोधन में एक बार फिर कश्मीर राग अलापा. शरीफ ने अपने भाषण में सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) का भी जिक्र किया. शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के हिस्से के पानी को रोकने, रुकावट डालने या मोड़ने की किसी भी कोशिश को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा. उन्होंने कहा कि भारत को इस बारे में कोई गलती नहीं करनी चाहिए.
इस पर भारत का कहना है कि पाकिस्तान जब तक सीमा पार आतंकवाद और किसी भी तरह के आतंकवाद को अपना समर्थन समाप्त नहीं करता, तब तक संधि स्थगित रहेगी. शरीफ ने करीब 23 मिनट के अपने संबोधन में कश्मीर राग अलापते हुए कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि दक्षिण एशिया फिर कभी 2025 के संघर्ष जैसी स्थिति में न पहुंचे, कश्मीर मुद्दे का न्यायसंगत और निष्पक्ष समाधान जरूरी है.
भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र के अन्य मंचों पर कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के दावों को बार-बार खारिज करता रहा है और उसका कहना है कि जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा रहा है, है तथा हमेशा रहेगा.
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी पेटल गहलोत ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भाषण पर भारत के जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कहा कि जनरल असेंबली ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि की कुछ अजीब बातें सुनीं. यह न्यूयॉर्क शहर और दुनिया के भयानक 9-11 आतंकवादी हमले की 25वीं बरसी मनाने के ठीक दो हफ्ते बाद हुआ. यह बात ध्यान में रखना जरूरी है क्योंकि इसका मास्टरमाइंड, ओसामा बिन लादेन, पाकिस्तानी आर्मी की सबसे बड़ी एकेडमी के ठीक दरवाज़ पर रह रहा था.
उन्होने कहा कि यह वही संस्था थी जिसके लिए आज पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने हमारे सामने इतना गहरा सिर झुकाया. लेकिन यह सब उससे ही उम्मीद की जा सकती है जिसे पाकिस्तानी खुद फॉर्म 47 सरकार कहते हैं. पेटल गहलोत ने कहा कि हमने लोकतांत्रिक अधिकारों और इंसानी मूल्यों के बारे में कुछ दिखावटी बातें एक ऐसी सरकार से सुनीं, जिसका कैपिटल इस समय अपने ही लोगों के खिलाफ मजबूत किया जा रहा है. पाकिस्तान की असलियत उसके 27वां संशोधन और उसके असली शासक को दी गई आजीवन प्रतिरक्षा (लाइफलॉन्ग इम्युनिटी) में दिखाई देती है.
पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के भाषण पर भारत के जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी पेटल गहलोत ने आगे कहा हमने जो विचार सुने वे उन लोगों के हैं जिनका कट्टरता और नफरत का लंबा रिकॉर्ड रहा है. वे दिन में सुरक्षा बनाए रखने का दावा करते हैं. असल में वे रात में आतंकवाद करते हैं. इस सभा में उसी सरकार की तरफ से धार्मिक असहिष्णुता पर बातें की गईं जिसका मुख्य आधार ईशनिंदा कानून है. दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है. कोई भी पवित्र बात इसे गुमराह नहीं कर सकती.
जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के बयान पर भारत ने कहा कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भारत का एक अहम और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा. पटेल गहलोत ने कहा, "लेकिन अगर हमें कश्मीर के बारे में बात करनी ही है तो हमें अपना ध्यान पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर की ओर लगाना चाहिए. रावलकोट के लोगों से बेरहमी से हुई हत्याओं, बेरहमी से हुई हिंसा और बुनियादी अधिकारों से वंचित किए जाने के बारे में पूछें, जिसका उन्होंने लंबे समय से अनुभव किया है."
पटेल ने कहा कि इस मुद्दे की जड़ पाकिस्तान का लंबे समय से चला आ रहा सीमा पार आतंकवाद है. हमने पिछले साल दिखा दिया कि आतंकवादी के पास भागने और छिपने की कोई जगह नहीं होगी. आतंकवाद के खिलाफ़ खुद को बचाने का हमारा अधिकार इस्तेमाल किया जाएगा और जारी रहेगा. पाकिस्तान के आतंकवाद के नतीजे होंगे. पटेल ने कहा "हमें भरोसा है कि यह असेंबली पाकिस्तान और उसकी नीतियों को वैसे ही पहचानेगी जैसी वे असल में हैं, न कि जैसा उसके प्रतिनिधि झूठ बोलकर दिखाते हैं. साल दर साल झूठ दोहराने से वे सच नहीं हो जाते. पाकिस्तान के टेररिज़्म, धोखे से न तो उसे फायदा होगा और न ही दुनिया को लाभ होगा."
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