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'पानी रोका तो इसे मानेंगे जंग': UN में पाकिस्तान की गीदड़भभकी, शहबाज ने अलापा कश्मीर राग...भारत ने दिया करारा जवाब

संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के बयान पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी पेटल गहलोत का करारा जवाब ( AFP AND ANI )

By ANI 5 Min Read

न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भाषण के बाद भारत ने जवाब देने के अधिकार (राइट ऑफ रिप्लाई )का इस्तेमाल करते हुए करारा जवाब दिया है. संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी पेटल गहलोत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद, धार्मिक असहिष्णुता, लोकतांत्रिक अधिकारों और कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को जमकर लताड़ा. भारत ने यूएनजीए में पाकिस्तान की आलोचना की और चेतावनी दी कि सीमा पार आतंकवाद के गंभीर परिणाम होंगे. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) को संबोधित करते हुए कश्मीर का मुद्दा उठाया. उन्होंने मंच से इस विवाद का सही और निष्पक्ष हल निकालने की मांग की. शरीफ ने कहा कि कश्मीरी लोग संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत आजाद और बिना किसी भेदभाव के जनमत संग्रह कराने के वादे का इंतजार कर रहे थे. शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से 2025 में भारत के साथ हुए संघर्ष को रोकने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समय पर हस्तक्षेप को श्रेय दिया और अपने संबोधन में एक बार फिर कश्मीर राग अलापा. शरीफ ने अपने भाषण में सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) का भी जिक्र किया. शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के हिस्से के पानी को रोकने, रुकावट डालने या मोड़ने की किसी भी कोशिश को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा. उन्होंने कहा कि भारत को इस बारे में कोई गलती नहीं करनी चाहिए. इस पर भारत का कहना है कि पाकिस्तान जब तक सीमा पार आतंकवाद और किसी भी तरह के आतंकवाद को अपना समर्थन समाप्त नहीं करता, तब तक संधि स्थगित रहेगी. शरीफ ने करीब 23 मिनट के अपने संबोधन में कश्मीर राग अलापते हुए कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि दक्षिण एशिया फिर कभी 2025 के संघर्ष जैसी स्थिति में न पहुंचे, कश्मीर मुद्दे का न्यायसंगत और निष्पक्ष समाधान जरूरी है. भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र के अन्य मंचों पर कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के दावों को बार-बार खारिज करता रहा है और उसका कहना है कि जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा रहा है, है तथा हमेशा रहेगा. संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी पेटल गहलोत ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भाषण पर भारत के जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कहा कि जनरल असेंबली ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि की कुछ अजीब बातें सुनीं. यह न्यूयॉर्क शहर और दुनिया के भयानक 9-11 आतंकवादी हमले की 25वीं बरसी मनाने के ठीक दो हफ्ते बाद हुआ. यह बात ध्यान में रखना जरूरी है क्योंकि इसका मास्टरमाइंड, ओसामा बिन लादेन, पाकिस्तानी आर्मी की सबसे बड़ी एकेडमी के ठीक दरवाज़ पर रह रहा था.