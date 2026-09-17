भारत, भूटान की प्रगति के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध : जयशंकर
विदेश मंत्री जयशंकर ने भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे से मुलाकात की.साथ ही तोबगे को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे.
By PTI
Published : September 17, 2026 at 7:26 PM IST
थिंपू : विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को थिंपू में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे से मुलाकात की और कहा कि भारत भूटान की प्रगति और समृद्धि के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. जयशंकर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों तथा सहयोग को और मजबूत करने के उद्देश्य से बुधवार को दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भूटान पहुंचे थे.
जयशंकर ने बैठक के बाद ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘आज थिंपू में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे से मुलाकात कर बेहद खुशी हुई. उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दीं.’’
Delighted to call on PM @tsheringtobgay of Bhutan, in Thimphu today. Conveyed warm greetings of PM @narendramodi.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) September 17, 2026
Deeply value his sentiments for our unique ties of friendship and cooperation. India stands firmly committed to Bhutan’s progress and prosperity.… pic.twitter.com/RshzTWE0uv
उन्होंने कहा, ‘‘हमारी मित्रता और सहयोग को लेकर तोबगे की भावनाओं की मैं गहराई से सराहना करता हूं. भारत भूटान की प्रगति और समृद्धि के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.’’ इस मौके पर जयशंकर ने भूटानी प्रधानमंत्री को भारत में निर्मित 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे.
Delighted to hand over 54 ‘Made in India’ electric vehicles to PM @tsheringtobgay.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) September 17, 2026
India is supporting Bhutan’s advances towards e-mobility and sustainability transport.
🇮🇳 🇧🇹 pic.twitter.com/RjgtftUzI2
उन्होंने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘भारत ई-मोबिलिटी और सतत परिवहन की दिशा में भूटान के कदमों का समर्थन कर रहा है.’’
जयशंकर का बुधवार को थिंपू के पारो शहर पहुंचने पर उनके भूटानी समकक्ष डीएन ढुंग्येल ने गर्मजोशी से स्वागत किया था. दोनों मंत्रियों के बीच वार्ता विकास साझेदारी, ऊर्जा, व्यापार, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों सहित बहुआयामी सहयोग को आगे बढ़ाने पर केंद्रित रही.
Joined PM Bhutan Dasho @tsheringtobgay and @FMBhutan D. N. Dhungyel in :— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) September 17, 2026
➡️ Launching the phase-II of international UPI @UPI_NPCI for Bhutanese citizens visiting India to make payments. Together with the use of UPI in Bhutan, this completes two-way UPI-based digital payment… pic.twitter.com/2YiLsChxrZ
विदेश मंत्री ने कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया था, जिनमें मोंगर में 65 बिस्तर वाला ग्यालत्सुएन जेत्सुन पेमा मातृ एवं शिशु अस्पताल भी शामिल है. उन्होंने उत्तरी भूटान के गासा में 500 किलोवाट की लुनाना जलविद्युत परियोजना की आधारशिला भी रखी थी.
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