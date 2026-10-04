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भारत-फिजी के बीच गहराते रक्षा संबंध: जानिए क्यों खास है हिंद-प्रशांत की यह नई रणनीति

नई दिल्ली में एक मीटिंग के दौरान डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह, फिजी के डिफेंस और वेटरन्स अफेयर्स के परमानेंट सेक्रेटरी मेसन स्मिथ के साथ. ( PTI )

नई दिल्लीः भारत और फिजी के बीच बढ़ता रक्षा संबंध समुद्री और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण होता जा रहा है. भारत इस प्रशांत महासागरीय द्वीप देश के साथ अपने सैन्य सहयोग को और मजबूत करना चाहता है. जबकि दूसरी ओर 'क्वाड' (Quad) समूह भी फिजी में पोर्ट के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की योजना पर काम कर रहा है.

इसका महत्व केवल सैन्य क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है. फिजी इस पूरे क्षेत्र का एक प्रमुख राजनयिक और आर्थिक केंद्र है और प्रशांत क्षेत्र की संस्थाओं में इसका काफी प्रभाव है. इसकी भौगोलिक स्थिति प्रशांत महासागर में समुद्री संपर्क सुधारने, आपदा प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स और संकटों से निपटने की क्षमता बढ़ाने के किसी भी बड़े प्रयास के लिए इसे बेहद प्रासंगिक बनाती है.

फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थिति में है. यह मुख्य प्रशांत द्वीप समूहों के लगभग बीच में और पूरे प्रशांत क्षेत्र को जोड़ने वाले समुद्री मार्गों पर स्थित है.

इसलिए, फिजी जैसे प्रशांत महासागरीय देशों की क्षमता बढ़ाने से ऐसे देशों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार करने में मदद मिल सकती है, जो अपने समुद्री क्षेत्रों की निगरानी करने और जरूरी जानकारी साझा करने में सक्षम हों.

भारत के लिए, इस तरह के सहयोग का एक बड़ा रणनीतिक मूल्य भी है. भारत का समुद्री-सुरक्षा ढांचा हिंद-प्रशांत क्षेत्र के मित्र देशों के साथ जानकारी साझा करने, क्षमता निर्माण और आपसी सहयोग पर लगातार ज्यादा जोर दे रहा है. विदेश मंत्रालय ने 'इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर-इंडियन ओशन रीजन' (IFC-IOR) को समुद्री सुरक्षा साझेदारी और सामूहिक समुद्री क्षेत्र की जानकारी रखने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया है.

बयान में कहा गया, "यह प्रतिनिधिमंडल नौसेना की उन्नत ट्रेनिंग और प्रोफेशनल विमानन (एविएशन) ट्रेनिंग को औपचारिक रूप देने के लिए दक्षिणी नौसेना कमान (Southern Naval Command) की सुविधाओं का निरीक्षण करेगा. इससे दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच तकनीकी कुशलता और आपसी तालमेल को और मजबूती मिलेगी."

यही वजह है कि इस हालिया बैठक में समुद्री सुरक्षा, विशेष सैन्य ट्रेनिंग और दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी तालमेल बढ़ाने पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया. रक्षा मंत्रालय के बयान के मुताबिक, विशेष सैन्य ट्रेनिंग सहयोग को बढ़ाने के प्रयासों के तहत फिजी का प्रतिनिधिमंडल 29-30 सितंबर को कोच्चि का दौरा कर रहा है.

फिजी के लिए, समुद्री सुरक्षा सीधे तौर पर उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई है. एक बड़े समुद्री क्षेत्र में फैले द्वीप देश के रूप में, अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) की रक्षा करना, जहाजों की आवाजाही पर नजर रखना, अवैध रूप से मछली पकड़ने की गतिविधियों को रोकना, खोज और बचाव (सर्च-एंड-रेस्क्यू) अभियान चलाना और समुद्री सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना उसकी बहुत महत्वपूर्ण व्यावहारिक जरूरतें हैं.

इसलिए, सोमवार को हुई संयुक्त कार्य समूह की यह बैठक एक बिल्कुल नई शुरुआत के बजाय, पहले से चले आ रहे संबंधों के एक अगले पड़ाव को दर्शाती है.

पिछले साल जुलाई में सूवा (Suva) में आयोजित भारत-फिजी द्विपक्षीय संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक ने पहले ही सहयोग के कई व्यावहारिक क्षेत्रों को तय कर दिया था. इनमें संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन, सैन्य चिकित्सा (मिलिट्री मेडिसिन), व्हाइट शिपिंग सूचना विनिमय और फिजी गणराज्य के सैन्य बलों की क्षमता का निर्माण करना शामिल था. इसके बाद दोनों पक्षों ने रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहयोग के महत्व को फिर से दोहराया, जिसमें फिजी के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) की सुरक्षा भी शामिल है.

फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका की पिछले साल अगस्त में हुई भारत यात्रा के दौरान इन संबंधों को एक नया राजनीतिक बढ़ावा मिला. दोनों देश रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए, जिसमें भारत ने फिजी की समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग और उपकरण सहायता देने की पेशकश की. इसके साथ ही भारत ने साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा (प्रोटेक्शन) के क्षेत्र में अपने अनुभवों को साझा करने की बात भी कही.

दोनों देशों के रक्षा संबंधों को एक औपचारिक आधार साल 2017 में मिला, जब भारत और फिजी के बीच रक्षा सहयोग को लेकर एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए. विदेश मंत्रालय के अनुसार, तब से रक्षा सहयोग के तहत दोनों देशों के बीच सैन्य यात्राएं और ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जाते रहे हैं. साथ ही, भारतीय नौसेना के जहाजों की फिजी यात्राओं ने इस रिश्ते को एक महत्वपूर्ण समुद्री आयाम दिया है.

भारत और फिजी के बीच पारंपरिक रूप से हमेशा से करीबी राजनीतिक, सांस्कृतिक और आपसी संबंध रहे हैं. फिजी में भारतीय मूल के लोगों की एक बड़ी आबादी रहती है, जबकि भारत सरकार हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए प्रशांत महासागरीय द्वीप देशों को एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखती है.

इस बैठक की सह-अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग) अमिताभ प्रसाद और फिजी के रक्षा और अनुभवी मामलों के स्थायी सचिव मेसन स्मिथ ने की. स्मिथ ने बैठक से अलग रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह से भी मुलाकात की. इस बातचीत का मुख्य फोकस द्विपक्षीय रक्षा और समुद्री सहयोग को मजबूत करने पर था, जिसमें रक्षा उद्योग में मिलकर काम करने के बड़े अवसरों पर भी चर्चा की गई.

रक्षा मंत्रालय ने कहा, "भारत ने एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और सुरक्षित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के अपने दृष्टिकोण में फिजी और प्रशांत द्वीप देशों को दिए जाने वाले महत्व को दोहराया. दोनों पक्षों ने बढ़ते द्विपक्षीय रक्षा संबंधों पर संतोष जताया और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से पक्का किया."

सोमवार को हुई इस बैठक के बाद रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, दोनों देशों ने आपसी हित के कई मुद्दों पर बातचीत की. इनमें सैन्य ट्रेनिंग, क्षमता निर्माण, दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी तालमेल, समुद्री सुरक्षा, साइबर ट्रेनिंग, रक्षा उद्योग में सहयोग और दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच संस्थागत सहयोग को बढ़ाना शामिल है.

नई दिल्ली में भारत-फिजी द्विपक्षीय संयुक्त कार्य समूह (JWG) की दूसरी बैठक हुई. इस बैठक में समुद्री सुरक्षा, विशेष सैन्य ट्रेनिंग, साइबर सहयोग और रक्षा-उद्योग के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर चर्चा की गई. इसने दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों की बढ़ती अहमियत को दिखाया है, जो कि परंपरागत रूप से पुराने इतिहास, संस्कृति और आपसी जुड़ाव पर आधारित रहे हैं.

प्रशांत क्षेत्र (पैसिफिक) में भारत की उपस्थिति और साझेदारी को मजबूत करना

समुद्री सुरक्षा क्षमताओं के निर्माण में प्रशांत द्वीप देशों की मदद करना

भारत के पड़ोसी हिंद महासागर क्षेत्र से आगे बढ़कर रक्षा कूटनीति का विस्तार करना

दोनों सेनाओं के बीच मिलकर काम करने की क्षमता और पेशेवर संबंधों को विकसित करना

भारतीय रक्षा उपकरणों और स्वदेशी तकनीकों को बढ़ावा देना

'ग्लोबल साउथ' (विकासशील देशों) के एक सुरक्षा और विकास भागीदार के रूप में भारत की छवि को मजबूत करना

भारत की व्यापक हिंद-प्रशांत और 'एक्ट ईस्ट' नीतियों को और बल देना

यह कदम एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और सुरक्षित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के भारत के घोषित दृष्टिकोण के बिल्कुल अनुरूप है. साथ ही, यह नई दिल्ली के उस बढ़ते रुख को भी दिखाता है जिसके तहत वह प्रशांत द्वीप देशों को केवल बड़े देशों की आपसी प्रतिस्पर्धा का हिस्सा नहीं, बल्कि एक अहम साझेदार के रूप में देखता है.

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, फिजी के प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में स्थित डीपीएसयू भवन (DPSU Bhavan) का भी दौरा किया, जहां उन्हें भारत की स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमताओं के बारे में जानकारी दी गई.

रक्षा मंत्रालय ने कहा, "इस दौरे ने 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत हुई प्रगति को उजागर किया. इसमें प्रदर्शनी के डिस्प्ले और उन्नत ऑगमेंटेड रियलिटी/वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया, जो युद्ध के मैदान की असली स्थितियों का अनुभव कराते हैं."

भारत के लिए, रक्षा निर्यात और रक्षा-उद्योग की साझेदारियां उसके विदेशी संबंधों के लगातार बढ़ते और महत्वपूर्ण हिस्से बन गए हैं. फिजी भले ही कोई बहुत बड़ा रक्षा बाजार न हो, लेकिन प्रशांत महासागर के छोटे देशों के साथ सहयोग करने से भारत को किफायती ट्रेनिंग, उपकरण, रखरखाव और क्षमता निर्माण में सहायता देने वाले एक भरोसेमंद देश के रूप में खुद को स्थापित करने में मदद मिल सकती है.

पूर्व भारतीय राजनयिक अमित दासगुप्ता, जिन्होंने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सेवाएं दी हैं और इस क्षेत्र में गहरी रुचि रखते हैं, ने कहा कि पहले भारत की 'लुक ईस्ट पॉलिसी' हुआ करती थी.

दासगुप्ता ने ईटीवी भारत (ETV Bharat) को समझाते हुए कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'लुक ईस्ट पॉलिसी' को 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' में बदल दिया है. इसका सीधा मतलब यह है कि पूरा भारत मिलकर पूर्व की दिशा में सक्रिय कदम उठा रहा है." उन्होंने कहा कि पहले, भारत के पूर्व में जो कुछ भी था, उसे विशेष रूप से पश्चिमी शक्तियों द्वारा 'एशिया-पैसिफिक' कहा जाता था.

दासगुप्ता ने कहा, "भारत इसे 'इंडो-पैसिफिक' कहता है और अब कुछ पश्चिमी देशों सहित पूरा वैश्विक समुदाय तेजी से इसे स्वीकार करने लगा है. यह न केवल प्रशांत महासागर की, बल्कि हिंद महासागर की भी समुद्री सुरक्षा है. यह दोनों महासागरों का संगम है और प्रधानमंत्री मोदी ने कई कारणों से हिंद-प्रशांत क्षेत्र को प्राथमिकता दी है. समुद्री सुरक्षा के अलावा, जो कि न केवल जहाजों की आवाजाही का एक बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है, बल्कि दुनिया का 60 प्रतिशत वैश्विक व्यापार इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है."

दासगुप्ता ने आगे कहा कि पहले मुख्य ध्यान पाइरेसी को रोकने पर था और भारत ने समुद्री डकैती को ध्यान में रखकर कई नौसेना अभ्यास किए थे. लेकिन आज, भारत को अपने व्यापार और सुरक्षा के लिए सुरक्षित समुद्री रास्तों की जरूरत है. इसी सिलसिले में, उन्होंने पश्चिम एशिया के होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में चल रहे संघर्ष का जिक्र किया.

उन्होंने कहा, "किसी भी तरह की नौसैनिक नाकेबंदी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करेगी. इसलिए, आपको एक मजबूत समुद्री सुरक्षा नीति की आवश्यकता है. और यही कारण है कि भारत-फिजी संयुक्त कार्य समूह (JWG) की बैठक उस प्राथमिकता और दृष्टिकोण को और मजबूत करती है, जिसे प्रधानमंत्री बार-बार दोहराते रहे हैं."

उन्होंने आगे कहा कि फिजी और पापुआ न्यू गिनी में भारतीय मूल के लोगों की बड़ी आबादी है, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इन दोनों देशों का दौरा किया था.

दासगुप्ता ने कहा, "इसलिए, दूसरी JWG बैठक के परिणाम के रूप में आप जो देख रहे हैं, वह इन देशों के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का एक मजबूत रूप और जमीनी असर है. यह कुछ और नहीं बल्कि मोदी के आदेशों का पालन है. प्रधानमंत्री ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि फिजी एक प्राथमिकता वाला देश है और फिजी जो चाहता है, फिजी को वह मिलेगा."

इसके साथ ही, उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि यह भारत की ओर से फिजी पर कोई थोपी गई बात नहीं है, बल्कि यह वही है जो खुद फिजी चाहता है. दासगुप्ता ने कहा, "फिजी की अपनी कुछ बड़ी रक्षा जरूरतें हैं, जिन्हें उसने नई दिल्ली (भारत सरकार) को बताया था और यह कदम उसी के जवाब में उठाया गया है. इसलिए, मैं इसका स्वागत करता हूं और मेरा मानना है कि यह एक बहुत ही मजबूत कदम है. इस कदम का अपना एक बड़ा और बहुआयामी असर होगा और इसका हर स्तर पर स्वागत किया जाना चाहिए."

भारत-फिजी की इस हालिया रक्षा बातचीत का महत्व इसलिए भी बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि इसी साल 26 मई को नई दिल्ली में हुई 'क्वाड' (Quad) देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान एक बड़ी घोषणा की गई थी.

भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने मिलकर एक नई पहल 'पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप' पर काम करने पर सहमति जताई थी. जिसके तहत फिजी को इस पहल के पहले पैसिफिक प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है. बाद में फिजी ने भी इस बात की पुष्टि की कि सूवा (Suva) और लाउतोका (Lautoka) इस पहल में शामिल होने वाले शुरुआती बंदरगाह हो सकते हैं.

फिजी सरकार ने खुद इस परियोजना को मुख्य रूप से राष्ट्रीय विकास के नजरिए से देखा है. सरकार ने कहा कि अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है. उसने बंदरगाहों की बेहतर कार्यक्षमता और समुद्री संपर्क को क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण व प्रशांत महासागर की अधिक मजबूत अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ा.

आधुनिक बंदरगाह केवल व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही से कहीं अधिक चीजों में मदद कर सकते हैं. बंदरगाहों की बनावट और वहां तक पहुंच से जुड़े समझौतों के आधार पर, ये बेहतर सुविधाएं समुद्री लॉजिस्टिक्स, मानवीय सहायता और आपदा राहत, समुद्री निगरानी, तटरक्षक व नौसेना सहयोग और क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत कर सकती हैं.

क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने एक नई समुद्री निगरानी पहल की भी घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य चारों देशों की समुद्री निगरानी क्षमताओं को एक साथ लाना और जानकारी साझा करने की व्यवस्था में सुधार करना है. यही बात फिजी के साथ भारत के द्विपक्षीय समुद्री सहयोग के इस बढ़ते तालमेल को बेहद प्रासंगिक (जरूरी) बनाती है.

सोमवार को हुई संयुक्त कार्य समूह की यह बैठक दर्शाती है कि भारत और फिजी के रिश्ते अब सिर्फ प्रतीकात्मक कूटनीति से आगे बढ़कर एक अधिक संगठित और मजबूत सुरक्षा साझेदारी की ओर बढ़ रहे हैं.

यह व्यापक रणनीतिक माहौल इस बदलाव को और भी महत्वपूर्ण बना देता है. फिजी एक तरफ जहां भारत के लिए एक अधिक महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ वह 'क्वाड' (Quad) समूह की एक बड़ी बुनियादी ढांचा पहल का लाभ पाने वाला पहला प्रशांत महासागरीय देश भी बन गया है.

नतीजतन, उभरती हुई भारत-फिजी साझेदारी भारत की व्यापक प्रशांत रणनीति का एक व्यावहारिक और मजबूत हिस्सा बन सकती है- जो रक्षा कूटनीति, समुद्री सुरक्षा, क्षमता निर्माण, स्वदेशी रक्षा उत्पादन, आपदा राहत क्षमता और हिंद-प्रशांत संपर्क को आपस में जोड़ती है.

दासगुप्ता ने आगे कहा, "इस JWG बैठक का समय न केवल उन गहरे भाईचारे के संबंधों के अनुरूप था, जिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने फिजी सरकार के साथ अपनी मुलाकातों के दौरान जोर दिया था, बल्कि यह फिजी के लोगों के प्रति भी उनकी उसी भावना को दर्शाता है जब उन्होंने उस देश का दौरा किया था."

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