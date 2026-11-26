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यूरोपीय नेताओं की बढ़ती सक्रियता से भारत-यूरोप संबंधों को मिली नई रणनीतिक रफ्तार; जानिए क्या होगा असर

22 नवंबर, 2026 को विदेश मंत्री एस जयशंकर नई दिल्ली में नीदरलैंड के विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसेन के साथ मीटिंग के दौरान. ( @DrSJaishankar/X via PTI Photo )

By Aroonim Bhuyan 15 Min Read

नई दिल्ली: डच (नीदरलैंड के) विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसेन का 22-23 नवंबर का दौरा, जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता और सप्लाई-चेन में बदलावों के बीच यूरोप के लिए एक रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी साझेदार के रूप में भारत के बढ़ते महत्व को दर्शाती है. विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अपनी मीटिंग के दौरान, दोनों नेताओं ने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और सिक्योरिटी, मोबिलिटी और लोगों के बीच संबंधों में सहयोग का रिव्यू किया.

उन्होंने सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, पानी, खेती और हेल्थ, मैरीटाइम सहयोग, ग्रीन शिपिंग, पोर्ट डेवलपमेंट और शिपबिल्डिंग को प्रायोरिटी एरिया के तौर पर पहचाना. उन्होंने इंडिया-यूरोपियन यूनियन (EU) फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) की अहमियत पर ज़ोर दिया और ट्रेड को आसान बनाने और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए जॉइंट ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कमेटी बुलाने पर सहमत हुए.

विदेश मंत्रालय की तरफ से बुधवार को जारी एक बयान के मुताबिक, जयशंकर और बेरेंडसेन ने भारत-नीदरलैंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2026-2030 के रोडमैप का रिव्यू करने के लिए विदेश मंत्रियों के सालाना सिस्टम की पहली मीटिंग की. इस रोडमैप को मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड दौरे के दौरान अपनाया गया था. मंत्रालय ने कहा, "मंत्रियों ने आपसी सहयोग में हुई लगातार तरक्की पर खुशी जताई और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और सिक्योरिटी, मोबिलिटी, कल्चर और लोगों के बीच संबंधों जैसे खास सेक्टर में चल रहे कामों का रिव्यू किया. उन्होंने सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन के एरिया में सहयोग बढ़ाने की हालिया पहलों का स्वागत किया और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने के अपने वादे को दोहराया." मंत्रालय ने आगे कहा कि दोनों पक्षों ने पानी, खेती और हेल्थ (WAH) जैसे जरूरी सेक्टर में सहयोग को और गहरा करने की अहमियत पर जोर दिया. उन्होंने मैरीटाइम और शिपिंग, खासकर ग्रीन शिपिंग, पोर्ट डेवलपमेंट और शिपबिल्डिंग में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की. बयान में आगे लिखा है, "मंत्रियों ने पार्टनरशिप के एक अहम पिलर के तौर पर ट्रेड और इकोनॉमिक संबंधों पर भी जोर दिया और नए मौके बनाने में इंडिया-EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की अहमियत पर जोर दिया. दोनों पक्ष सहयोग बढ़ाने, ट्रेड में आसानी के मुद्दों को सुलझाने और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए जल्द से जल्द जॉइंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमेटी (JTIC) बुलाने की कोशिश करने पर सहमत हुए." बेरेंडसेन के दौरे में इंडिया-नीदरलैंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रोडमैप 2026–2030 का रिव्यू करने के लिए विदेश मंत्रियों की पहली सालाना मीटिंग भी शामिल थी. यह EU नेताओं के जनवरी 2026 के दौरे, मई में इंडिया-नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाने और पोलैंड, बुल्गारिया और लिकटेंस्टीन के साथ हाल ही में हुई हाई-लेवल बातचीत के बाद, इंडिया के साथ संबंधों को मज़बूत करने में यूरोप की बड़ी दिलचस्पी को दिखाता है. यूरोप भारत को सप्लाई चेन में विविधता लाने, भरोसेमंद टेक्नोलॉजी तक पहुंचने और अपनी इंडो-पैसिफिक मौजूदगी को मजबूत करने में एक पार्टनर के तौर पर देखता है. बदले में, भारत इन्वेस्टमेंट, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, डिफेंस-इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन और अलग-अलग तरह के एक्सपोर्ट मार्केट चाहता है. EU लीडर्स के दौरे एक नए दौर की शुरुआत एक बड़ा माइलस्टोन 25-27 जनवरी को यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन का स्टेट विजिट था. वे 77वें रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए, यह पहली बार था जब दोनों EU इंस्टीट्यूशन के प्रेसिडेंट को एक साथ बुलाया गया था. उनका दौरा 16वें इंडिया-EU समिट के साथ हुआ, जिसमें 2030 के लिए इंडिया-EU कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एजेंडा को मंजूरी दी गई. समिट में इंडिया-EU FTA पर बातचीत पूरी हुई और मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, काउंटरटेररिज्म और डिफेंस-इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को कवर करने वाली सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप पर साइन हुए. एजेंडा चार पिलर पर टिका है- खुशहाली और सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, सिक्योरिटी और डिफेंस, कनेक्टिविटी और ग्लोबल मुद्दे. प्रायोरिटीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, क्लाइमेट एक्शन और मजबूत सप्लाई चेन शामिल हैं. यह एक बड़ी स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी पार्टनरशिप की ओर एक बदलाव को दिखाता है. दोनों देशों के बीच जुड़ाव बढ़ाना अलग-अलग यूरोपियन देशों के दौरों से इस रफ़्तार को और मजबूती मिली है. पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क का 21-23 अक्टूबर का दौरा, जिसमें उनके साथ लगभग 100 बिजनेस लीडर और इंडस्ट्री के प्रतिनिधि थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आर्थिक, टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक सहयोग बढ़ाने पर फोकस था. दोनों नेताओं ने इंडिया-पोलैंड एक्शन प्लान 2024–2028 के मिड-टर्म रिव्यू का समर्थन किया और ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति जताई. उन्होंने 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार को दोगुना करने का टारगेट रखा और डिफेंस इंडस्ट्री और काउंटरटेररिज़्म पर बातचीत के तरीके बनाने पर सहमत हुए. चर्चा में AI, स्पेस टेक्नोलॉजी, जरूरी मिनरल, एडवांस्ड मैन्युफ़ैक्चरिंग और डिफेंस प्रोडक्शन शामिल थे. पोलैंड की रेलवे बनाने वाली कंपनी PESA और इंडिया की जुपिटर वैगन्स, और पोलैंड की स्कैनवे और इंडिया की पिक्सल के बीच पार्टनरशिप ने टेक्नोलॉजिकल पहलू को दिखाया. पोलैंड ने सुधारी गई UN सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के लिए इंडिया की कोशिश का भी समर्थन किया. लिकटेंस्टीन के राजकुमार एलोइस 25-28 अक्टूबर को इंडिया-यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (EFTA) ट्रेड और इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (TEPA) का रिव्यू करने के लिए इंडिया आए. स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन ने 15 सालों में इंडिया में 100 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट को आसान बनाने और दस लाख डायरेक्ट जॉब्स को सपोर्ट करने का वादा किया है. प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में लिकटेंस्टीन की एक्सपर्टीज कोलेबोरेशन के लिए स्कोप देती है. बल्गेरियाई विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा-चामोवा की 20 नवंबर को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के साथ मीटिंग 17 सालों में किसी बल्गेरियाई विदेश मंत्री की इंडिया की पहली विजिट थी. बातचीत में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, एजुकेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी, AI, स्पेस और कल्चरल एक्सचेंज शामिल थे. साउथ-ईस्टर्न यूरोप में बुल्गारिया की लोकेशन इंडिया को बाल्कन में अपनी प्रेजेंस मजबूत करने के मौके भी देती है. कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल का 22-27 अक्टूबर को जर्मनी और नीदरलैंड्स का दौरा, जिसमें करीब 100 इंडियन बिजनेस और स्टार्टअप्स शामिल थे, डिप्लोमैटिक समझ को कमर्शियल पार्टनरशिप में बदलने की कोशिश थी. बातचीत में एडवांस्ड इंजीनियरिंग, ग्रीन मोबिलिटी, क्लीन टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, लॉजिस्टिक्स और फार्मास्यूटिकल्स शामिल थे. रॉटरडैम पोर्ट के उनके दौरे में पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई-चेन कनेक्टिविटी में सहयोग की संभावना तलाशी गई. 22 नवंबर, 2026 को पोस्ट की गई इस तस्वीर में, विदेश मंत्री एस जयशंकर नई दिल्ली में नीदरलैंड के विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसेन के साथ डेलीगेशन लेवल की बातचीत कर रहे हैं. (@DrSJaishankar/X via PTI Photo) FTA और टेक्नोलॉजी सहयोग इंडिया-EU FTA बाइलेटरल रिश्तों में सबसे अहम डेवलपमेंट में से एक है. इसका मकसद मार्केट एक्सेस बढ़ाना, ट्रेड में रुकावटें कम करना, इन्वेस्टमेंट को आसान बनाना और इंडिया और 27 मेंबर EU के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को मजबूत करना है. टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग, केमिकल्स, जेम्स और ज्वेलरी, लेदर और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज में इंडियन एक्सपोर्टर्स को यूरोपियन मार्केट तक बेहतर एक्सेस मिल सकता है. यूरोपियन बिजनेस को इंडिया के कंज्यूमर मार्केट और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तक एक्सेस मिलेगा. यह एग्रीमेंट इंडिया को यूरोपियन सप्लाई चेन में इंटीग्रेट कर सकता है और एडवांस्ड-मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकता है. यूरोप के लिए, इंडिया एक अल्टरनेटिव सोर्सिंग डेस्टिनेशन देता है. फायदे साइनिंग, रैटिफिकेशन और इम्प्लीमेंटेशन पर निर्भर करेंगे. 9 नवंबर को नई दिल्ली में हुई इंडिया-EU स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रिव्यू मीटिंग में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एजेंडा के तहत हुई प्रोग्रेस की जांच की गई. चर्चा में FTA, एक इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, क्रिटिकल-टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, सप्लाई-चेन रेजिलिएंस, इंडिया-EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल और ब्लू वैलीज इनिशिएटिव शामिल थे. महामारी, जियोपॉलिटिकल तनाव और शिपिंग में रुकावटों ने सीमित संख्या में सप्लायर पर निर्भरता के जोखिमों को सामने ला दिया, जिससे भरोसेमंद टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन आर्थिक और सुरक्षा प्राथमिकता बन गईं. सेमीकंडक्टर कन्वर्जेंस का एक प्रमुख क्षेत्र है. नीदरलैंड अपनी एडवांस्ड लिथोग्राफी विशेषज्ञता, खासकर ASML के माध्यम से ग्लोबल इंडस्ट्री में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है. जर्मनी के पास इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड इंजीनियरिंग में ताकत है, जबकि फ्रांस एयरोस्पेस, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और न्यूक्लियर एनर्जी में प्रमुख है. इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत इंडिया अपना सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विकसित कर रहा है. यूरोपियन इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप रिसर्च और स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग में मदद कर सकती हैं. AI, क्वांटम टेक्नोलॉजी, फोटोनिक्स, साइबर सिक्योरिटी, बायोटेक्नोलॉजी और स्पेस और भी मौके देते हैं. इंडिया-EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स, भरोसेमंद सप्लाई चेन्स और डिजिटल गवर्नेंस पर बात करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है.