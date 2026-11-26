यूरोपीय नेताओं की बढ़ती सक्रियता से भारत-यूरोप संबंधों को मिली नई रणनीतिक रफ्तार; जानिए क्या होगा असर
अनिश्चित अमेरिकी नीतियों और चीन से दूरी बनाने की कोशिशों के बीच यूरोप भारत के करीब आ रहा है.
Published : November 26, 2026 at 4:37 PM IST
नई दिल्ली: डच (नीदरलैंड के) विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसेन का 22-23 नवंबर का दौरा, जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता और सप्लाई-चेन में बदलावों के बीच यूरोप के लिए एक रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी साझेदार के रूप में भारत के बढ़ते महत्व को दर्शाती है. विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अपनी मीटिंग के दौरान, दोनों नेताओं ने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और सिक्योरिटी, मोबिलिटी और लोगों के बीच संबंधों में सहयोग का रिव्यू किया.
उन्होंने सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, पानी, खेती और हेल्थ, मैरीटाइम सहयोग, ग्रीन शिपिंग, पोर्ट डेवलपमेंट और शिपबिल्डिंग को प्रायोरिटी एरिया के तौर पर पहचाना. उन्होंने इंडिया-यूरोपियन यूनियन (EU) फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) की अहमियत पर ज़ोर दिया और ट्रेड को आसान बनाने और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए जॉइंट ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कमेटी बुलाने पर सहमत हुए.
विदेश मंत्रालय की तरफ से बुधवार को जारी एक बयान के मुताबिक, जयशंकर और बेरेंडसेन ने भारत-नीदरलैंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2026-2030 के रोडमैप का रिव्यू करने के लिए विदेश मंत्रियों के सालाना सिस्टम की पहली मीटिंग की. इस रोडमैप को मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड दौरे के दौरान अपनाया गया था.
मंत्रालय ने कहा, "मंत्रियों ने आपसी सहयोग में हुई लगातार तरक्की पर खुशी जताई और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और सिक्योरिटी, मोबिलिटी, कल्चर और लोगों के बीच संबंधों जैसे खास सेक्टर में चल रहे कामों का रिव्यू किया. उन्होंने सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन के एरिया में सहयोग बढ़ाने की हालिया पहलों का स्वागत किया और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने के अपने वादे को दोहराया."
मंत्रालय ने आगे कहा कि दोनों पक्षों ने पानी, खेती और हेल्थ (WAH) जैसे जरूरी सेक्टर में सहयोग को और गहरा करने की अहमियत पर जोर दिया. उन्होंने मैरीटाइम और शिपिंग, खासकर ग्रीन शिपिंग, पोर्ट डेवलपमेंट और शिपबिल्डिंग में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की.
Opening remarks during meeting with FM Tom Berendsen @ministerBZ of the Netherlands. 🇮🇳 🇳🇱 https://t.co/RPQa5LRJ1u— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) November 22, 2026
बयान में आगे लिखा है, "मंत्रियों ने पार्टनरशिप के एक अहम पिलर के तौर पर ट्रेड और इकोनॉमिक संबंधों पर भी जोर दिया और नए मौके बनाने में इंडिया-EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की अहमियत पर जोर दिया. दोनों पक्ष सहयोग बढ़ाने, ट्रेड में आसानी के मुद्दों को सुलझाने और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए जल्द से जल्द जॉइंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमेटी (JTIC) बुलाने की कोशिश करने पर सहमत हुए."
बेरेंडसेन के दौरे में इंडिया-नीदरलैंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रोडमैप 2026–2030 का रिव्यू करने के लिए विदेश मंत्रियों की पहली सालाना मीटिंग भी शामिल थी. यह EU नेताओं के जनवरी 2026 के दौरे, मई में इंडिया-नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाने और पोलैंड, बुल्गारिया और लिकटेंस्टीन के साथ हाल ही में हुई हाई-लेवल बातचीत के बाद, इंडिया के साथ संबंधों को मज़बूत करने में यूरोप की बड़ी दिलचस्पी को दिखाता है.
यूरोप भारत को सप्लाई चेन में विविधता लाने, भरोसेमंद टेक्नोलॉजी तक पहुंचने और अपनी इंडो-पैसिफिक मौजूदगी को मजबूत करने में एक पार्टनर के तौर पर देखता है. बदले में, भारत इन्वेस्टमेंट, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, डिफेंस-इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन और अलग-अलग तरह के एक्सपोर्ट मार्केट चाहता है.
EU लीडर्स के दौरे एक नए दौर की शुरुआत
एक बड़ा माइलस्टोन 25-27 जनवरी को यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन का स्टेट विजिट था. वे 77वें रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए, यह पहली बार था जब दोनों EU इंस्टीट्यूशन के प्रेसिडेंट को एक साथ बुलाया गया था.
उनका दौरा 16वें इंडिया-EU समिट के साथ हुआ, जिसमें 2030 के लिए इंडिया-EU कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एजेंडा को मंजूरी दी गई. समिट में इंडिया-EU FTA पर बातचीत पूरी हुई और मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, काउंटरटेररिज्म और डिफेंस-इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को कवर करने वाली सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप पर साइन हुए.
एजेंडा चार पिलर पर टिका है- खुशहाली और सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, सिक्योरिटी और डिफेंस, कनेक्टिविटी और ग्लोबल मुद्दे. प्रायोरिटीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, क्लाइमेट एक्शन और मजबूत सप्लाई चेन शामिल हैं. यह एक बड़ी स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी पार्टनरशिप की ओर एक बदलाव को दिखाता है.
दोनों देशों के बीच जुड़ाव बढ़ाना
अलग-अलग यूरोपियन देशों के दौरों से इस रफ़्तार को और मजबूती मिली है. पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क का 21-23 अक्टूबर का दौरा, जिसमें उनके साथ लगभग 100 बिजनेस लीडर और इंडस्ट्री के प्रतिनिधि थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आर्थिक, टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक सहयोग बढ़ाने पर फोकस था.
दोनों नेताओं ने इंडिया-पोलैंड एक्शन प्लान 2024–2028 के मिड-टर्म रिव्यू का समर्थन किया और ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति जताई. उन्होंने 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार को दोगुना करने का टारगेट रखा और डिफेंस इंडस्ट्री और काउंटरटेररिज़्म पर बातचीत के तरीके बनाने पर सहमत हुए.
चर्चा में AI, स्पेस टेक्नोलॉजी, जरूरी मिनरल, एडवांस्ड मैन्युफ़ैक्चरिंग और डिफेंस प्रोडक्शन शामिल थे. पोलैंड की रेलवे बनाने वाली कंपनी PESA और इंडिया की जुपिटर वैगन्स, और पोलैंड की स्कैनवे और इंडिया की पिक्सल के बीच पार्टनरशिप ने टेक्नोलॉजिकल पहलू को दिखाया. पोलैंड ने सुधारी गई UN सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के लिए इंडिया की कोशिश का भी समर्थन किया.
लिकटेंस्टीन के राजकुमार एलोइस 25-28 अक्टूबर को इंडिया-यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (EFTA) ट्रेड और इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (TEPA) का रिव्यू करने के लिए इंडिया आए. स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन ने 15 सालों में इंडिया में 100 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट को आसान बनाने और दस लाख डायरेक्ट जॉब्स को सपोर्ट करने का वादा किया है. प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में लिकटेंस्टीन की एक्सपर्टीज कोलेबोरेशन के लिए स्कोप देती है.
बल्गेरियाई विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा-चामोवा की 20 नवंबर को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के साथ मीटिंग 17 सालों में किसी बल्गेरियाई विदेश मंत्री की इंडिया की पहली विजिट थी. बातचीत में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, एजुकेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी, AI, स्पेस और कल्चरल एक्सचेंज शामिल थे. साउथ-ईस्टर्न यूरोप में बुल्गारिया की लोकेशन इंडिया को बाल्कन में अपनी प्रेजेंस मजबूत करने के मौके भी देती है.
कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल का 22-27 अक्टूबर को जर्मनी और नीदरलैंड्स का दौरा, जिसमें करीब 100 इंडियन बिजनेस और स्टार्टअप्स शामिल थे, डिप्लोमैटिक समझ को कमर्शियल पार्टनरशिप में बदलने की कोशिश थी. बातचीत में एडवांस्ड इंजीनियरिंग, ग्रीन मोबिलिटी, क्लीन टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, लॉजिस्टिक्स और फार्मास्यूटिकल्स शामिल थे. रॉटरडैम पोर्ट के उनके दौरे में पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई-चेन कनेक्टिविटी में सहयोग की संभावना तलाशी गई.
FTA और टेक्नोलॉजी सहयोग
इंडिया-EU FTA बाइलेटरल रिश्तों में सबसे अहम डेवलपमेंट में से एक है. इसका मकसद मार्केट एक्सेस बढ़ाना, ट्रेड में रुकावटें कम करना, इन्वेस्टमेंट को आसान बनाना और इंडिया और 27 मेंबर EU के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को मजबूत करना है.
टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग, केमिकल्स, जेम्स और ज्वेलरी, लेदर और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज में इंडियन एक्सपोर्टर्स को यूरोपियन मार्केट तक बेहतर एक्सेस मिल सकता है. यूरोपियन बिजनेस को इंडिया के कंज्यूमर मार्केट और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तक एक्सेस मिलेगा.
यह एग्रीमेंट इंडिया को यूरोपियन सप्लाई चेन में इंटीग्रेट कर सकता है और एडवांस्ड-मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकता है. यूरोप के लिए, इंडिया एक अल्टरनेटिव सोर्सिंग डेस्टिनेशन देता है. फायदे साइनिंग, रैटिफिकेशन और इम्प्लीमेंटेशन पर निर्भर करेंगे.
9 नवंबर को नई दिल्ली में हुई इंडिया-EU स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रिव्यू मीटिंग में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एजेंडा के तहत हुई प्रोग्रेस की जांच की गई. चर्चा में FTA, एक इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, क्रिटिकल-टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, सप्लाई-चेन रेजिलिएंस, इंडिया-EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल और ब्लू वैलीज इनिशिएटिव शामिल थे.
महामारी, जियोपॉलिटिकल तनाव और शिपिंग में रुकावटों ने सीमित संख्या में सप्लायर पर निर्भरता के जोखिमों को सामने ला दिया, जिससे भरोसेमंद टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन आर्थिक और सुरक्षा प्राथमिकता बन गईं.
सेमीकंडक्टर कन्वर्जेंस का एक प्रमुख क्षेत्र है. नीदरलैंड अपनी एडवांस्ड लिथोग्राफी विशेषज्ञता, खासकर ASML के माध्यम से ग्लोबल इंडस्ट्री में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है. जर्मनी के पास इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड इंजीनियरिंग में ताकत है, जबकि फ्रांस एयरोस्पेस, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और न्यूक्लियर एनर्जी में प्रमुख है.
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत इंडिया अपना सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विकसित कर रहा है. यूरोपियन इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप रिसर्च और स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग में मदद कर सकती हैं. AI, क्वांटम टेक्नोलॉजी, फोटोनिक्स, साइबर सिक्योरिटी, बायोटेक्नोलॉजी और स्पेस और भी मौके देते हैं. इंडिया-EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स, भरोसेमंद सप्लाई चेन्स और डिजिटल गवर्नेंस पर बात करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है.
डिफेंस और जियोपॉलिटिकल मेलजोल
इंडिया-यूरोप रिश्तों में डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन ज़्यादा अहमियत ले रहा है. जनवरी 2026 में साइन की गई सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप, मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, काउंटरटेररिज्म और डिफेंस-इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क देती है.
फ्रांस एक बड़ा यूरोपियन डिफेंस पार्टनर है, जिसका कोऑपरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, सबमरीन, नेवल सिस्टम, स्पेस और न्यूक्लियर एनर्जी तक फैला हुआ है. जर्मनी नेवल टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में अहम है. नीदरलैंड्स मैरीटाइम टेक्नोलॉजी और पोर्ट सिक्योरिटी में मौके देता है, जबकि पोलैंड का बढ़ता जुड़ाव डिफेंस-इंडस्ट्रियल रास्ते खोल सकता है.
इंडिया के लिए, यूरोपियन डिफेंस इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ाव मिलिट्री टेक्नोलॉजी सोर्स को डायवर्सिफाई कर सकता है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर सकता है और जॉइंट रिसर्च और प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है. यूरोप के लिए, इंडिया अपनी लोकेशन, मिलिट्री कैपेबिलिटी और बढ़ती हुई देसी डिफेंस इंडस्ट्री की वजह से एक अहम इंडो-पैसिफिक पार्टनर है.
रूस-यूक्रेन झगड़े ने यूरोप की सिक्योरिटी प्रायोरिटीज को बदल दिया है, जबकि वेस्ट एशिया और इंडो-पैसिफिक में टेंशन ने एनर्जी सिक्योरिटी, मैरीटाइम रूट्स और सप्लाई-चेन रेजिलिएंस को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं. रूस के साथ भारत के लगातार जुड़ाव को लेकर मतभेदों की वजह से कभी-कभी यूरोपियन सरकारों के साथ अनबन हुई है.
इस मुद्दे पर बेरेंडसेन की बातें अहम थीं. उन्होंने रूस के साथ भारत के रिश्ते को एक एक्स्ट्रा वैल्यू बताया, और कहा कि मॉस्को के साथ नई दिल्ली के डिप्लोमैटिक चैनल यूक्रेन विवाद को खत्म करने में मदद कर सकते हैं. इससे पता चलता है कि यूरोप इस बात को मान रहा है कि भारत का इंडिपेंडेंट फॉरेन-पॉलिसी अप्रोच जरूरी तौर पर सहयोग में रुकावट डालने के बजाय डिप्लोमैटिक मौके दे सकता है.
जयशंकर और बेरेंडसेन ने यूक्रेन विवाद, ब्लैक सी की स्थिति, खाड़ी विवाद और उसके असर, और इंडो-पैसिफिक में हो रहे डेवलपमेंट पर भी चर्चा की. उन्होंने आतंकवाद और क्लाइमेट चेंज को ऐसे एक्स्ट्रा एरिया के तौर पर पहचाना जिनके लिए इंटरनेशनल सहयोग की जरूरत है.
इंडो-पैसिफिक एक और एरिया है जहां मेलजोल बढ़ रहा है. यूरोपियन देशों ने नेवल डिप्लॉयमेंट, मैरीटाइम एक्सरसाइज और डिफेंस सहयोग के जरिए रीजनल जुड़ाव बढ़ाया है, जिससे भारत एक अहम पार्टनर बन गया है.
नई दिल्ली में 2023 G20 समिट में घोषित इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC) में शिपिंग, रेलवे नेटवर्क, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल लिंक के जरिए बेहतर कनेक्टिविटी की बात कही गई है. जियोपॉलिटिकल और लॉजिस्टिक चुनौतियों के बावजूद, यह ट्रेड कनेक्शन को मज़बूत कर सकता है. नीदरलैंड का प्रस्तावित ग्रीन और डिजिटल सी कॉरिडोर सस्टेनेबल शिपिंग, स्मार्ट पोर्ट और डिजिटल मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर में मौके देता है.
क्लीन एनर्जी और लोगों के बीच संबंध
क्लाइमेट चेंज और क्लीन एनर्जी में बदलाव भारत-यूरोप सहयोग का एक और जरूरी पहलू है. यूरोपियन देशों के पास रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल प्रोसेस में एक्सपर्टीज है. भारत की बढ़ती रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी और क्लीन एनर्जी की महत्वाकांक्षाएं इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजिकल सहयोग के मौके देती हैं.
भारत-नीदरलैंड ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप इस पोटेंशियल को दिखाता है. जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क और दूसरे यूरोपियन देश भी रिन्यूएबल एनर्जी, ऑफशोर विंड, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी और एनर्जी-एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग में मौके देते हैं. ऐसी पार्टनरशिप भारत को घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बनाने, अपने एनर्जी ट्रांजिशन की लागत कम करने और एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने में मदद कर सकती हैं.
लोगों के बीच लेन-देन भी इस रिश्ते को मजबूती देता है. भारतीय स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, रिसर्चर्स और एंटरप्रेन्योर्स ने एजुकेशनल और कमर्शियल लिंक को मजबूत किया है. भारत-EU एजेंडा टैलेंट मोबिलिटी, एजुकेशन, स्किल्स और रिसर्च को प्रायोरिटी देता है. यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस का मकसद प्रोफेशनल मोबिलिटी को आसान बनाना है, जबकि डायस्पोरा एक एक्स्ट्रा ब्रिज का काम करता है.
चुनौतियां और आगे का रास्ता
पॉजिटिव मोमेंटम के बावजूद, भारत-यूरोप के रिश्तों में चुनौतियां हैं. ट्रेड रेगुलेशन, एनवायरनमेंटल स्टैंडर्ड, डेटा गवर्नेंस, एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर मतभेद इकोनॉमिक कोऑपरेशन को मुश्किल बना सकते हैं. कार्बन एमिशन, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई-चेन ड्यू डिलिजेंस पर यूरोपियन नियम भारतीय एक्सपोर्टर्स, खासकर छोटे एंटरप्राइजेज के लिए कम्प्लायंस की चुनौतियां पैदा कर सकते हैं.
डिफेंस कोऑपरेशन को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एक्सपोर्ट पाबंदियों और प्रोक्योरमेंट प्रोसेस से जुड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है. रूस, चीन और वेस्ट एशिया में संघर्षों से जुड़े जियोपॉलिटिकल मतभेद भी स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस पर असर डाल सकते हैं. EU का कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर और मेंबर देशों के बीच अलग-अलग प्रायोरिटी का मतलब है कि यूरोपियन लेवल पर प्रोग्रेस हमेशा तुरंत बाइलेटरल एक्शन में नहीं बदलती है.
इसलिए भारत को डुअल-ट्रैक अप्रोच की जरूरत होगी: EU के साथ एक कलेक्टिव एंटिटी के तौर पर एंगेजमेंट को मजबूत करते हुए अलग-अलग यूरोपियन देशों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप करना.
जनवरी 2026 के समिट ने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एजेंडा और FTA नेगोशिएशन के खत्म होने के ज़रिए बड़ा पॉलिटिकल फ्रेमवर्क बनाया. बाद की डिप्लोमैटिक मुलाकातों ने इसे डिफेंस, सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट को कवर करने वाली देश-स्पेसिफिक पार्टनरशिप में बदलने में मदद की है.
बेरेंडसेन का दौरा दिखाता है कि कैसे अलग-अलग यूरोपियन देश बड़े इंडिया-EU एजेंडा के साथ बाइलेटरल पार्टनरशिप को जोड़ रहे हैं. सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, मैरीटाइम डेवलपमेंट और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर उनका जोर, ज़्यादा डायवर्सिफाइड और मजबूत इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप में यूरोप की दिलचस्पी को दिखाता है.
इंडिया की चुनौती डिप्लोमैटिक मोमेंटम को लगातार इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, बढ़े हुए एक्सपोर्ट और यूरोपियन इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन में ज़्यादा भागीदारी में बदलना है. FTA को लागू करना, सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप को ऑपरेशनलाइज करना और बाइलेटरल इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को बढ़ाना, तरक्की के जरूरी कदम होंगे.
आखिरकार, इंडिया-यूरोप के बीच बढ़ता जुड़ाव लंबे समय के इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक हितों को मिलाता है. यूरोप को सप्लाई चेन में डायवर्सिफाई करने, अपने टेक्नोलॉजिकल बेस को मजबूत करने और अपनी इंडो-पैसिफिक मौजूदगी को बढ़ाने के लिए भरोसेमंद पार्टनर की जरूरत है. इंडिया को अपने डेवलपमेंट और स्ट्रेटेजिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, ग्लोबल मार्केट तक पहुंच और मजबूत इंटरनेशनल पार्टनरशिप की जरूरत है.
कोई भी पक्ष मौजूदा पार्टनरशिप को बदलना नहीं चाहता है. दोनों ही अनिश्चित इंटरनेशनल माहौल में अपने स्ट्रेटेजिक ऑप्शन बढ़ा रहे हैं. बढ़ते रिश्ते में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एनर्जी सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और इंटरनेशनल गवर्नेंस तक पहुंचने की क्षमता है.
स्ट्रेटेजिक मामलों के एक्सपर्ट और नई दिल्ली के इमेजइंडिया थिंक टैंक के प्रेसिडेंट रोबिंदर सचदेव के मुताबिक, यूरोप बहुत अनिश्चित अमेरिका का सामना कर रहा है.
सचदेव ने ETV भारत को बताया, "और दूसरी तरफ, चीनी मार्केट जिसके साथ वे पिछले कुछ दशकों से काफी ग्रोथ के साथ काम कर रहे थे, अचानक उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्हें चीन से भी अलग होने की जरूरत है. इसलिए, भारत एक बहुत ही नैचुरल पार्टनर बन जाता है जिसके साथ वे पूरे यूरोप के लिए अपने रिश्तों को गहरा और बड़ा कर सकते हैं."
उन्होंने आगे बताया कि भारत के साथ कोई बोझ नहीं है, जैसे US और चीन के साथ उनके अपने आइडियोलॉजिकल बोझ हैं. सचदेव ने कहा, "इसलिए, भारत यूरोप के लिए एक बहुत ही आकर्षक डेस्टिनेशन और पार्टनर बन रहा है."
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