मध्य-पूर्व में अपने सेंटर पर हुए हमलों से निजी कंपनियां परेशान, भारत शिफ्ट होने की जुगत में कई दिग्गज कंपनियां

दरअसल, साल 2021 और 2024 के बीच, खाड़ी देशों ने विश्व के डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के केंद्र बनने का एक शानदार दांव लगाया. सैद्धांतिक रूप से यह तर्क बिल्कुल सही था. संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब भौगोलिक रूप से यूरोपीय लेटेंसी आवश्यकताओं और एशियाई मांग के मध्य में स्थित थे, उनके पास इतनी संप्रभु पूंजी थी, जिसकी बराबरी कॉमर्शियल मार्केट नहीं कर सकते थे. उन्होंने रियायत पर लैंड उपलब्ध करवा दी, ऊर्जा के लिए सब्सिडी प्रदान किया, उदार कर नीति लागू की.

वैश्विक हाइपरस्केल क्लाउड कंपनियों और रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडाणी समूह, टाटा समूह और लार्सन एंड टुब्रो सहित भारतीय कंपनियों ने मिलकर डेटा सेंटर विकास के लिए लगभग 270 अरब डॉलर का निवेश किया है. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इन निवेशों से अगले पांच से सात वर्षों में भारत की कुल डेटा सेंटर क्षमता लगभग 1.4 गीगावाट से बढ़कर लगभग 10 गीगावाट होने की उम्मीद है.

ईरानी हमले में इस व्यवधान से बैंकिंग ऐप्स, दुबई और कुवैत में हवाई अड्डे के संचालन और यूएई के शेयर बाजार प्रभावित हुए, जो तकनीकी गड़बड़ी के कारण अस्थायी रूप से बंद हो गया था.

कुछ रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आमेजन वेब सर्विसेज अपने पश्चिमी एशिया डेटा सेंटर के कार्यभार को भारत और सिंगापुर में स्थानांतरित करने पर विचार कर रही है. ईटी की खबरों के मुताबिक मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और कोच्चि सहित कई स्थानों पर तत्काल क्षमता की तलाश की जा रही है ताकि महत्वपूर्ण कार्यभार, विशेष रूप से बैंकिंग ग्राहकों के लिए, को स्थानांतरित किया जा सके.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आमेजन अपने ग्राहकों को इस क्षेत्र से अपना कार्यभार स्थानांतरित करने का निर्देश दे रहा है. आमेजन ने अबू धाबी में एक सप्लाई सेंटर में परिचालन निलंबित कर दिया और कुछ खाड़ी देशों में डिलीवरी रोक दी है.

रिपोर्ट के मुताबिक जिन कंपनियों ने खाड़ी देशों को यह विश्वास दिलाया था कि क्लाउड को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसी ने अपने ग्राहकों को भी मध्य पूर्व से अपने वर्कलोड को तुरंत माइग्रेट करने के लिए कहा. यह अपने आप में अजीबो-गरीब है.

एडब्लूएस (आमेजन की कंपनी) ने ग्राहकों से कहा, "हम मध्य पूर्व में चल रहे वर्कलोड वाले ग्राहकों को दृढ़तापूर्वक सलाह देते हैं कि वे तुरंत उन वर्कलोड को एडब्लूएस के अन्य क्षेत्रों में माइग्रेट करें. ग्राहकों को अपनी आपदा रिकवरी योजनाओं को लागू करना चाहिए, अन्य क्षेत्रों में संग्रहीत रिमोट बैकअप से डेटा रिकवर करना चाहिए और अपने एप्लिकेशन को अपडेट करके प्रभावित क्षेत्रों से ट्रैफ़क को दूसरी जगह भेजना चाहिए."

ईरान ने मार्च की शुरुआत में संयुक्त अरब अमीरात में एडब्लूएस डेटा केंद्रों पर हमला किया. वहां पर बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया. सऊदी अरब में हमले किए गए. ईरान द्वारा किए गए ड्रोन हमलों ने यूएई और बहरीन में आमेजन की क्लाउड सुविधाओं को प्रभावित किया. इन हमलों को लेकर कंपनियों के बीच सुरक्षा को लेकर चिंताएं फैल गई हैं. इसकी वजह से डेटा को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता पड़ रही है.

नई दिल्ली : अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के जवाब में ईरान ने अपने कई पड़ोसी देशों पर हमला किया है. ईरान का कहना है कि वह अमेरिकी बेस और अमेरिकी कंपनियों पर हमले कर रहा है. उसने यह भी कहा है कि वह इन पर हमले जारी रखेगा. इन हमलों से अमेरिकी कंपनियां परेशान हैं. इनमें से कइयों ने भारत आने का विकल्प चुना है. इसको लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है. ईरान के निशाने पर आमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल जैसी कंपनियां हैं.

अक्टूबर 2025 में खजना डेटा सेंटर्स ने अजमान में एक नए 20-हॉल वाले एआई-अनुकूलित संयंत्र की घोषणा की और सऊदी अरब में नए डेटा सेंटर सेवा नियमों को विजन 2030 के अनुरूप तैयार किया गया. इसे एक महत्वाकांक्षी योजना के रूप में पेश किया गया, जिसका उद्देश्य सऊदी अरब को एक वैश्विक डिजिटल केंद्र में बदलना था.

उस समय सबको यह लगा कि इन सेंटर पर कोई भी भौतिक जोखिम नहीं है. उन पर कोई खतरा नहीं है. इन देशों ने भौगोलिक रिस्क के बारे में कोई चर्चा ही नहीं की. रूस-यूक्रेन संघर्ष ने एक चेतावनी जरूर दी, लेकिन उसको लेकर उतना अधिक हायतौबा नहीं मचा. लेकिन ईरान द्वारा एक मार्च के हमले ने सबकुछ बदल दिया, सोच बदल दी, और सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं. न तो सऊदी अरब हमले रोक पा रहा है, और न ही अमेरिकी डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से कारगर साबित हो रहा है.

ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि बहरीन स्थित सुविधा केंद्र पर हमला अमेरिकी सैन्य और खुफिया अभियानों में कथित भूमिका के कारण हुआ. हालांकि एडब्ल्यूएस ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है. लेकिन, जब कोई डेटा सेंटर सैन्य बुनियादी ढांचे के भौतिक रूप से निकट होता है (बहरीन में अमेरिकी नौसेना का पांचवां बेड़ा स्थित है), तो वह उस सुविधा केंद्र के जोखिम का एक हिस्सा अपने ऊपर ले लेता है, चाहे उसके संचालक ऐसा चाहते हों या नहीं.

अब सवाल ये है कि क्या इन कंपनियों ने भारत को प्राथमिकता देना स्वीकार्य कर लिया है ? कुछ मीडिया रिपोर्ट में इस सोच को सही ठहराया गया है. भारतीय आईटी कंपनियों की कहानी तो सबको पता है. भारत सरकार भी लगातार कोशिश है कि उसके यहां डेटा सेंटर विकसित किए जाएं. उसने बजट में ऐसी कंपनियों के लिए विशेष छूट देने की भी घोषणा की है. निर्माण लागत प्रतिस्पर्धी है, और नीति निर्णायक रूप से सही दिशा में आगे बढ़ रही है. राष्ट्रीय डेटा सेंटर नीति के मसौदे में 20 वर्षों तक सशर्त कर छूट, 100 प्रतिशत बिजली शुल्क छूट और आईटी कॉरिडोर के निकट पूर्व-आवंटित भूमि के साथ डेटा सेंटर आर्थिक क्षेत्र नामित करने का प्रस्ताव है.

आमेजन ने 2030 तक भारत में 35 अरब डॉलर से अधिक का निवेश करने की योजना की घोषणा कर रखी है, ताकि अपने क्लाउड बुनियादी ढांचे और ई-कॉमर्स व्यवसाय का विस्तार किया जा सके. ये निवेश एआई-संचालित डिजिटलीकरण, भारतीय वस्तुओं के निर्यात और पूर्ति क्षमताओं के विस्तार पर केंद्रित हैं.

2025 की दूसरी तिमाही तक भारत की आईटी लोड क्षमता 1.4 गीगावॉट थी, और अगले दो वर्षों में इसके दोगुना होने की उम्मीद है. 2020 से, भारतीय डेटा सेंटर विकास के लिए 14.63 बिलियन डॉलर से अधिक की प्रतिबद्धताएं हैं, और 2030 तक 20 से 25 बिलियन डॉलर की अतिरिक्त प्रतिबद्धताएं अपेक्षित हैं. वैश्विक क्लाउड सेवा प्रदाता (एडब्लूएस, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल क्लाउड, ओरेकल) सभी भारतीय क्षेत्रों के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को बढ़ा रहे हैं. ओपनएआई ने भारत में एक गीगावॉट क्षमता का डेटा सेंटर बनाने की योजना की घोषणा की है, और खबरों के अनुसार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) कई प्रौद्योगिकी दिग्गजों के साथ अतिरिक्त सौदों के करीब है.

इस बीच खाड़ी को मुंबई के लैंडिंग स्टेशनों से जोड़ने वाले पनडुब्बी केबल बुनियादी ढांचे का मतलब है कि नेटवर्क का मार्ग पहले से ही मौजूद है. स्थानांतरण का तर्क स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है. मध्य पूर्व के समान लेटेंसी के साथ भारत सबसे व्यवहार्य विकल्प प्रदान करता है, जो निश्चित रूप से यूरोपीय क्षेत्रों या अमेरिका के माध्यम से ट्रैफिक को रूट करने की तुलना में अधिक आकर्षक है.

हाल ही में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भारत के डेटा सेंटर उद्योग के बढ़ते महत्व को उजागर किया गया, जिसमें मेटा एआई के पूर्व वैज्ञानिक यान लेकुन जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर के दिग्गजों ने शिरकत की. इस आयोजन ने भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसके डिजिटल भविष्य में दुनिया की गहरी रुचि को दर्शाया.

