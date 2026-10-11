रक्षा सचिव का साइप्रस और ग्रीस दौरा... भूमध्य सागर में रक्षा संबंधों को मजबूत करने का प्रयास
रक्षा सचिव की साइप्रस और ग्रीस की यात्रा के दौरान समुद्री सुरक्षा और रक्षा-औद्योगिक सहयोग पर खास ध्यान दिए जाने की उम्मीद है.
Published : October 11, 2026 at 2:18 PM IST
नई दिल्ली: रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह का 12 से 15 अक्टूबर तक साइप्रस और ग्रीस का दौरा, तेजी से बदलते भू-राजनीतिक माहौल को देखते हुए महत्वपूर्ण हो गया है, जिसमें समुद्री सुरक्षा, रक्षा-औद्योगिक लचीलापन और रणनीतिक साझेदारियां भारत की विदेश और सुरक्षा नीति के लिए तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही हैं.
शनिवार को रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, 12 से 13 अक्टूबर तक साइप्रस की अपनी यात्रा के दौरान, रक्षा सचिव साइप्रस के रक्षा मंत्रालय में अपने समकक्षों से मिलेंगे और साइप्रस के नेतृत्व से भी मिलेंगे.
मंत्रालय ने कहा, "मई 2026 में साइप्रस के राष्ट्रपति के भारत दौरे के बाद, भारत-साइप्रस रणनीतिक साझेदारी को और गति मिली है. रक्षा सचिव के दौरे से उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच बातचीत को, खासकर समुद्री क्षेत्र में, गहरा करने और बढ़ाने के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता दिखेगी."
अपने दौरे के दूसरे हिस्से में, राजेश सिंह ग्रीस के शीर्ष रक्षा और सैन्य नेतृत्व से बातचीत करेंगे. ग्रीस के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री ने फरवरी 2026 में भारत का दौरा किया था और सिंह से बातचीत की थी.
मंत्रालय ने आगे कहा, "ये उच्च-स्तरीय बातचीत रक्षा और सामरिक क्षेत्र में भारत-ग्रीस की बढ़ती साझेदारी को दिखाती है."
चार दिन का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब रूस-यूक्रेन युद्ध जारी है, पश्चिम एशिया में अस्थिरता है और अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्ग पर खतरे की वजह से पूरे यूरोप और भूमध्य सागर में सुरक्षा की प्राथमिकताएं बदल रही हैं. इसके बाद जनवरी 2026 में भारत-यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो नई दिल्ली और यूरोपीय साझेदारों के बीच करीबी सहयोग के लिए एक बड़ा फ्रेमवर्क देगा.
हालांकि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाना है, लेकिन इसका महत्व सिर्फ रोजाना की बातचीत से कहीं अधिक है. साइप्रस और ग्रीस पूर्वी भूमध्य सागर में रणनीतिक रूप से अहम जगहों पर हैं, यह इलाका यूरोप को पश्चिम एशिया और हिंद महासागर तक जाने वाले समुद्री रास्तों से जोड़ता है. दोनों देश यूरोपीय संघ के सदस्य हैं, जबकि ग्रीस NATO का भी सदस्य है.
भारत के लिए, इन देशों के साथ मजबूत संबंध समुद्री-सुरक्षा सहयोग बढ़ाने, रक्षा-औद्योगिक साझेदारी तलाशने, सेनाओं के बीच संपर्क को मजबूत करने और यूरोपीय सुरक्षा संस्थानों के साथ अपने जुड़ाव को बढ़ाने के अवसर प्रदान करते हैं.
यह यात्रा रणनीतिक स्वायत्तता की अपनी नीति से समझौता किए बिना अपनी रणनीतिक साझेदारी में विविधता लाने के लिए भारत के निरंतर प्रयास को भी दर्शाती है.
भूमध्य सागर: भारत के समुद्री हितों का अत्यंत महत्वपूर्ण विस्तार
रूस-यूक्रेन युद्ध, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष, लाल सागर के आसपास अस्थिरता और ऊर्जा आपूर्ति तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा को लेकर चिंताओं के बीच भूमध्य सागर ने फिर से रणनीतिक महत्व हासिल कर लिया है.
भारत के लिए, इन घटनाक्रमों के सीधे आर्थिक और सामरिक प्रभाव हैं. भूमध्य सागर स्वेज नहर, लाल सागर, बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य और अदन की खाड़ी के जरिये हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है. ये मार्ग एशिया, पश्चिमी एशिया और यूरोप के बीच कमर्शियल कार्गो और ऊर्जा आपूर्ति की एक बड़ी मात्रा का वहन करते हैं.
इस समुद्री कॉरिडोर में बाधा आने से शिपिंग की लागत बढ़ सकती है, इंश्योरेंस प्रीमियम में वृद्धि हो सकती है, डिलीवरी में देरी हो सकती है और भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हो सकती है. केप ऑफ गुड होप के रास्ते मार्ग बदलने से एशियाई और यूरोपीय बाजारों के बीच यात्रा की दूरी और समय काफी बढ़ सकता है.
लाल सागर और व्यापक पश्चिमी एशियाई जलक्षेत्र में शिपिंग को प्रभावित करने वाले हालिया संकटों ने लचीले समुद्री नेटवर्क के महत्व को और मजबूत किया है. उन्होंने यह भी दिखाया है कि एक क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी घटनाक्रम अन्य स्थानों पर व्यापार और आर्थिक गतिविधियों पर तेजी से प्रभाव डाल सकते हैं.
इस पृष्ठभूमि में, साइप्रस और ग्रीस के साथ भारत का जुड़ाव हिंद महासागर को यूरोप से जोड़ने वाले समुद्री क्षेत्र में संबंधों को मजबूत करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है.
साइप्रस पूर्वी भूमध्य सागर में सहयोग के रास्ते प्रदान करता है, जिसमें समुद्री समन्वय और क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता शामिल हैं. ग्रीस, अपने व्यापक समुद्री हितों और दक्षिण-पूर्वी यूरोप में रणनीतिक स्थिति के साथ, रक्षा सहयोग तथा अंतरराष्ट्रीय शिपिंग की सुरक्षा पर जुड़ाव के लिए और अवसर प्रदान करता है.
कोई भी देश भारत की अपनी नौसैनिक क्षमताओं या हिंद महासागर में उसकी पहले से बनी साझेदारियों का विकल्प नहीं बन सकता है. उनका महत्व उन अतिरिक्त राजनयिक, संस्थागत और औद्योगिक संबंधों में निहित है जो वे एक ऐसे क्षेत्र में प्रदान कर सकते हैं जो भारत की आर्थिक सुरक्षा के लिए लगातार प्रासंगिक हो रहा है.
व्यापक यूरोपीय जुड़ाव के लिए एक माध्यम के रूप में साइप्रस
साइप्रस यूरोपीय संघ का सदस्य है, जो इस रिश्ते को एक व्यापक आयाम प्रदान करता है.
भारत ट्रेड से आगे बढ़कर रक्षा प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक सुदृढ़ता जैसे क्षेत्रों में यूरोपीय देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहता है. साइप्रस नई दिल्ली के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों और यूरोपीय संघ के संस्थानों में अपनी भागीदारी के जरिये इस प्रक्रिया में मदद कर सकता है.
यह रिश्ता भारत के हिंद-प्रशांत हितों को पूर्वी भूमध्य सागर से भी जोड़ता है. हालांकि इन दोनों क्षेत्रों की सुरक्षा गतिशीलता अलग-अलग है, लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय शिपिंग, आपूर्ति श्रृंखलाओं और ऊर्जा प्रवाह से जुड़े हुए हैं.
नई दिल्ली का उद्देश्य एक ऐसा संबंध विकसित करना है जो उसे क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों में एक स्वतंत्र दृष्टिकोण बनाए रखते हुए, इस आपस में जुड़े समुद्री क्षेत्र के जोखिमों से निपटने में मदद करे.
रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ और नई दिल्ली स्थित 'इमेजइंडिया' थिंक टैंक के प्रेसिडेंट रोबिंदर सचदेव ने इस बात की ओर इशारा किया कि साइप्रस के साथ भारत के संबंध ऐतिहासिक रूप से बेहद करीबी रहे हैं. सचदेव ने ईटीवी भारत को बताया, "हमने साइप्रस के साथ अपनी साझेदारी को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ा दिया है."
उन्होंने इस बात की भी ओर इशारा किया कि इस साल मई में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स (Nikos Christodoulides) की भारत यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को 'व्यापक साझेदारी' से बढ़ाकर 'रणनीतिक साझेदारी'के स्तर पर पहुंचाया है.
सचदेव ने कहा, "साइप्रस के साथ, हमने अब रक्षा और सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की है. इसलिए, जाहिर है, अब इसे विशिष्ट परियोजनाओं के साथ ठोस रूप देना होगा."
ग्रीस: रक्षा-औद्योगिक और सैन्य सहयोग का विस्तार
इस यात्रा का दूसरा चरण, भारत-ग्रीस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती देगा और फरवरी 2026 में ग्रीक रक्षा मंत्री निकोलाओस-जियोर्जियोस डेंडियास की भारत यात्रा के दौरान हुई रक्षा चर्चाओं पर आधारित होगा.
दोनों देश 2026 की द्विपक्षीय सैन्य सहयोग योजना सहित रक्षा-औद्योगिक संबंधों और सैन्य सहयोग को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं. ग्रीस का रक्षा-आधुनिकीकरण कार्यक्रम आपसी हित की परियोजनाओं की पहचान करने के लिए एक संभावित आधार प्रदान करता है.
रक्षा सचिव सिंह की ग्रीक के वरिष्ठ रक्षा और सैन्य अधिकारियों के साथ निर्धारित बैठकें इन कोशिशों की समीक्षा करने और अगले व्यवहारिक कदमों पर विचार करने का मौका देती हैं.
सचदेव के अनुसार, इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC) की वजह से ग्रीस भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण बना हुआ है. उन्होंने कहा, "यह IMEC अब भारत-यूरोपीय संघ दृष्टिकोण का बहुत बड़ा हिस्सा है. बस एक बात है कि मिडिल ईस्ट में समस्या की वजह से, अब, बेशक, चीजें थोड़ी मुश्किल हैं, क्योंकि, आप जानते हैं, पहले गाजा युद्ध, फिर ईरान युद्ध."
सचदेव ने कहा कि अडाणी जैसी भारतीय कंपनियों की भी इजराइल में अपने हाइफा पोर्ट को ग्रीक पोर्ट्स से जोड़ने में दिलचस्पी है. उन्होंने कहा, "मेरा मतलब है, उस समय कई चीजें हो रही थीं. लेकिन आप जानते हैं, मिडिल ईस्ट की समस्या की वजह से, मुझे लगता है कि उनमें से कुछ चर्चाएं बैकग्राउंड में चली गईं."
भारत-यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी: व्यापक रणनीतिक ढांचा
जनवरी 2026 में भारत-यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर होने के बाद सिंह का दौरा और भी महत्वपूर्ण हो गया है. यह साझेदारी समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग और टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, काउंटरटेररिज्म, स्पेस सिक्योरिटी और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में करीबी सहयोग के लिए एक फ्रेमवर्क बनाती है.
यह समझौता दोनों पक्षों के बीच इस बात की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है कि उनके सुरक्षा हित तेजी से एक-दूसरे से मेल खा रहे हैं. भारत और EU के अंतरराष्ट्रीय शिपिंग को सुरक्षित रखने, आतंकवाद से निपटने, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं के लचीलेपन में सुधार करने में समान हित हैं.
साइप्रस और ग्रीस के बीच बातचीत इस बड़े फ्रेमवर्क को व्यवहारिक द्विपक्षीय पहल में बदलने में मदद कर सकती है.
यूरोपीय संघ व्यापक संस्थागत ढांचा प्रदान करता है, जबकि अलग-अलग सदस्य देश अलग-अलग सैन्य क्षमताएं, औद्योगिक ताकत और क्षेत्रीय विशेषज्ञता प्रदान करते हैं. इसलिए, साइप्रस और ग्रीस के साथ सहयोग यूरोपीय संस्थानों के साथ भारत के व्यापक जुड़ाव को मजबूत बना सकता है.
यह दृष्टिकोण विशेष रूप से प्रासंगिक है क्योंकि यूरोपीय रक्षा सहयोग पूरी तरह से केंद्रीकृत नहीं है. सदस्य देश राष्ट्रीय रक्षा, खरीद और सैन्य योजना के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां अपने पास रखते हैं. इसलिए, प्रगति अक्सर यूरोपीय संघ के स्तर की पहलों के साथ-साथ द्विपक्षीय समझौतों पर भी निर्भर करती है.
भारत के लिए, अलग-अलग यूरोपीय देशों के साथ काम करना उसे अपनी खास जरूरतों के हिसाब से परियोजनाओं को पूरा करने की अनुमति देता है, साथ ही EU के साथ व्यापक रणनीतिक संबंध भी बने रहते हैं.
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