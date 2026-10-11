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रक्षा सचिव का साइप्रस और ग्रीस दौरा... भूमध्य सागर में रक्षा संबंधों को मजबूत करने का प्रयास

रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ( ANI )

By Aroonim Bhuyan 9 Min Read

नई दिल्ली: रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह का 12 से 15 अक्टूबर तक साइप्रस और ग्रीस का दौरा, तेजी से बदलते भू-राजनीतिक माहौल को देखते हुए महत्वपूर्ण हो गया है, जिसमें समुद्री सुरक्षा, रक्षा-औद्योगिक लचीलापन और रणनीतिक साझेदारियां भारत की विदेश और सुरक्षा नीति के लिए तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही हैं.

शनिवार को रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, 12 से 13 अक्टूबर तक साइप्रस की अपनी यात्रा के दौरान, रक्षा सचिव साइप्रस के रक्षा मंत्रालय में अपने समकक्षों से मिलेंगे और साइप्रस के नेतृत्व से भी मिलेंगे.

मंत्रालय ने कहा, "मई 2026 में साइप्रस के राष्ट्रपति के भारत दौरे के बाद, भारत-साइप्रस रणनीतिक साझेदारी को और गति मिली है. रक्षा सचिव के दौरे से उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच बातचीत को, खासकर समुद्री क्षेत्र में, गहरा करने और बढ़ाने के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता दिखेगी." अपने दौरे के दूसरे हिस्से में, राजेश सिंह ग्रीस के शीर्ष रक्षा और सैन्य नेतृत्व से बातचीत करेंगे. ग्रीस के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री ने फरवरी 2026 में भारत का दौरा किया था और सिंह से बातचीत की थी. मंत्रालय ने आगे कहा, "ये उच्च-स्तरीय बातचीत रक्षा और सामरिक क्षेत्र में भारत-ग्रीस की बढ़ती साझेदारी को दिखाती है." चार दिन का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब रूस-यूक्रेन युद्ध जारी है, पश्चिम एशिया में अस्थिरता है और अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्ग पर खतरे की वजह से पूरे यूरोप और भूमध्य सागर में सुरक्षा की प्राथमिकताएं बदल रही हैं. इसके बाद जनवरी 2026 में भारत-यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो नई दिल्ली और यूरोपीय साझेदारों के बीच करीबी सहयोग के लिए एक बड़ा फ्रेमवर्क देगा. हालांकि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाना है, लेकिन इसका महत्व सिर्फ रोजाना की बातचीत से कहीं अधिक है. साइप्रस और ग्रीस पूर्वी भूमध्य सागर में रणनीतिक रूप से अहम जगहों पर हैं, यह इलाका यूरोप को पश्चिम एशिया और हिंद महासागर तक जाने वाले समुद्री रास्तों से जोड़ता है. दोनों देश यूरोपीय संघ के सदस्य हैं, जबकि ग्रीस NATO का भी सदस्य है. भारत के लिए, इन देशों के साथ मजबूत संबंध समुद्री-सुरक्षा सहयोग बढ़ाने, रक्षा-औद्योगिक साझेदारी तलाशने, सेनाओं के बीच संपर्क को मजबूत करने और यूरोपीय सुरक्षा संस्थानों के साथ अपने जुड़ाव को बढ़ाने के अवसर प्रदान करते हैं. यह यात्रा रणनीतिक स्वायत्तता की अपनी नीति से समझौता किए बिना अपनी रणनीतिक साझेदारी में विविधता लाने के लिए भारत के निरंतर प्रयास को भी दर्शाती है. भूमध्य सागर: भारत के समुद्री हितों का अत्यंत महत्वपूर्ण विस्तार रूस-यूक्रेन युद्ध, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष, लाल सागर के आसपास अस्थिरता और ऊर्जा आपूर्ति तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा को लेकर चिंताओं के बीच भूमध्य सागर ने फिर से रणनीतिक महत्व हासिल कर लिया है. भारत के लिए, इन घटनाक्रमों के सीधे आर्थिक और सामरिक प्रभाव हैं. भूमध्य सागर स्वेज नहर, लाल सागर, बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य और अदन की खाड़ी के जरिये हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है. ये मार्ग एशिया, पश्चिमी एशिया और यूरोप के बीच कमर्शियल कार्गो और ऊर्जा आपूर्ति की एक बड़ी मात्रा का वहन करते हैं. इस समुद्री कॉरिडोर में बाधा आने से शिपिंग की लागत बढ़ सकती है, इंश्योरेंस प्रीमियम में वृद्धि हो सकती है, डिलीवरी में देरी हो सकती है और भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हो सकती है. केप ऑफ गुड होप के रास्ते मार्ग बदलने से एशियाई और यूरोपीय बाजारों के बीच यात्रा की दूरी और समय काफी बढ़ सकता है. लाल सागर और व्यापक पश्चिमी एशियाई जलक्षेत्र में शिपिंग को प्रभावित करने वाले हालिया संकटों ने लचीले समुद्री नेटवर्क के महत्व को और मजबूत किया है. उन्होंने यह भी दिखाया है कि एक क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी घटनाक्रम अन्य स्थानों पर व्यापार और आर्थिक गतिविधियों पर तेजी से प्रभाव डाल सकते हैं. इस पृष्ठभूमि में, साइप्रस और ग्रीस के साथ भारत का जुड़ाव हिंद महासागर को यूरोप से जोड़ने वाले समुद्री क्षेत्र में संबंधों को मजबूत करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है. साइप्रस पूर्वी भूमध्य सागर में सहयोग के रास्ते प्रदान करता है, जिसमें समुद्री समन्वय और क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता शामिल हैं. ग्रीस, अपने व्यापक समुद्री हितों और दक्षिण-पूर्वी यूरोप में रणनीतिक स्थिति के साथ, रक्षा सहयोग तथा अंतरराष्ट्रीय शिपिंग की सुरक्षा पर जुड़ाव के लिए और अवसर प्रदान करता है. कोई भी देश भारत की अपनी नौसैनिक क्षमताओं या हिंद महासागर में उसकी पहले से बनी साझेदारियों का विकल्प नहीं बन सकता है. उनका महत्व उन अतिरिक्त राजनयिक, संस्थागत और औद्योगिक संबंधों में निहित है जो वे एक ऐसे क्षेत्र में प्रदान कर सकते हैं जो भारत की आर्थिक सुरक्षा के लिए लगातार प्रासंगिक हो रहा है. व्यापक यूरोपीय जुड़ाव के लिए एक माध्यम के रूप में साइप्रस साइप्रस यूरोपीय संघ का सदस्य है, जो इस रिश्ते को एक व्यापक आयाम प्रदान करता है. भारत ट्रेड से आगे बढ़कर रक्षा प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक सुदृढ़ता जैसे क्षेत्रों में यूरोपीय देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहता है. साइप्रस नई दिल्ली के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों और यूरोपीय संघ के संस्थानों में अपनी भागीदारी के जरिये इस प्रक्रिया में मदद कर सकता है.