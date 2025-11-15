ETV Bharat / international

तालिबान के खिलाफ प्रतिबंधों पर भारत ने UN में लगाई पाकिस्तान को लताड़

संयुक्त राष्ट्र: भारत ने हितों के टकराव का हवाला देते हुए, तालिबान के खिलाफ प्रतिबंधों पर सुरक्षा परिषद की समिति के अध्यक्ष और आतंकवाद-रोधी पैनल के सह-अध्यक्ष पद पर पाकिस्तान की आलोचना की है.

भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने शुक्रवार को परिषद की कार्यप्रणाली पर हुई बहस में कहा कि परिषद के सदस्यों को "निहित स्वार्थ" वाली समितियों की अध्यक्षता करने से रोका जाना चाहिए.

उन्होंने कहा, "परिषद में स्पष्ट और स्पष्ट हितों के टकराव के लिए कोई जगह नहीं हो सकती." उन्होंने पाकिस्तान, जो परिषद का दो साल का निर्वाचित सदस्य है, या तालिबान प्रतिबंध समिति या आतंकवाद-रोधी समिति का नाम नहीं लिया, लेकिन यह स्पष्ट था कि वे किसकी और किन समितियों की बात कर रहे थे.

इस समिति को, जिसे इसे बनाने वाले प्रस्ताव के क्रमांक के आधार पर 1988 समिति के रूप में जाना जाता है, तालिबान सदस्यों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है, और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर ख़ान मुत्ताकी की भारत यात्रा, जो आखिरकार पिछले महीने हुई, यात्रा छूट प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं के कारण विलंबित हुई थी.