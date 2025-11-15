तालिबान के खिलाफ प्रतिबंधों पर भारत ने UN में लगाई पाकिस्तान को लताड़
हरीश ने सुरक्षा परिषद की आतंकवाद-रोधी समितियों के कामकाज और उनके अध्यक्षों के चयन पर से गोपनीयता का पर्दा हटाने का भी आह्वान किया.
By IANS
Published : November 15, 2025 at 11:53 AM IST
संयुक्त राष्ट्र: भारत ने हितों के टकराव का हवाला देते हुए, तालिबान के खिलाफ प्रतिबंधों पर सुरक्षा परिषद की समिति के अध्यक्ष और आतंकवाद-रोधी पैनल के सह-अध्यक्ष पद पर पाकिस्तान की आलोचना की है.
भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने शुक्रवार को परिषद की कार्यप्रणाली पर हुई बहस में कहा कि परिषद के सदस्यों को "निहित स्वार्थ" वाली समितियों की अध्यक्षता करने से रोका जाना चाहिए.
उन्होंने कहा, "परिषद में स्पष्ट और स्पष्ट हितों के टकराव के लिए कोई जगह नहीं हो सकती." उन्होंने पाकिस्तान, जो परिषद का दो साल का निर्वाचित सदस्य है, या तालिबान प्रतिबंध समिति या आतंकवाद-रोधी समिति का नाम नहीं लिया, लेकिन यह स्पष्ट था कि वे किसकी और किन समितियों की बात कर रहे थे.
इस समिति को, जिसे इसे बनाने वाले प्रस्ताव के क्रमांक के आधार पर 1988 समिति के रूप में जाना जाता है, तालिबान सदस्यों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है, और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर ख़ान मुत्ताकी की भारत यात्रा, जो आखिरकार पिछले महीने हुई, यात्रा छूट प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं के कारण विलंबित हुई थी.
पाकिस्तान तालिबान के नेतृत्व वाले अफ़ग़ानिस्तान के साथ संघर्ष में उलझा हुआ है, और उनकी सेनाओं के बीच झड़पें हुई हैं. पाकिस्तान आतंकवाद-रोधी समिति का सह-अध्यक्ष है, जबकि वह कई आतंकवादी समूहों और नेताओं को, जिनमें संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी समूह भी शामिल हैं, पनाहगाह प्रदान करता है.
हरीश ने कहा, "सहायक निकायों के अध्यक्षों और कलम-धारकों का चयन अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए."
सहायक निकाय परिषद की वह समिति हैं जो प्रतिबंध लगाती हैं या विशिष्ट मुद्दों से निपटती हैं, जबकि "कलम-धारक" परिषद के वे सदस्य होते हैं, जिन्हें कुछ देशों और मुद्दों के लिए प्राथमिक जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं. हरीश ने सुरक्षा परिषद की आतंकवाद-रोधी समितियों के कामकाज और उनके अध्यक्षों के चयन पर से गोपनीयता का पर्दा हटाने का भी आह्वान किया.
ये भी पढ़ें- UN में भारत ने लगाई पाकिस्तान को लताड़, कहा- कट्टरता और आतंकवाद में डूबा हुआ है