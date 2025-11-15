Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / international

तालिबान के खिलाफ प्रतिबंधों पर भारत ने UN में लगाई पाकिस्तान को लताड़

हरीश ने सुरक्षा परिषद की आतंकवाद-रोधी समितियों के कामकाज और उनके अध्यक्षों के चयन पर से गोपनीयता का पर्दा हटाने का भी आह्वान किया.

India Criticises Pakistan
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत पर्वतनेनी हरीश. (IANS)
author img

By IANS

Published : November 15, 2025 at 11:53 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

संयुक्त राष्ट्र: भारत ने हितों के टकराव का हवाला देते हुए, तालिबान के खिलाफ प्रतिबंधों पर सुरक्षा परिषद की समिति के अध्यक्ष और आतंकवाद-रोधी पैनल के सह-अध्यक्ष पद पर पाकिस्तान की आलोचना की है.

भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने शुक्रवार को परिषद की कार्यप्रणाली पर हुई बहस में कहा कि परिषद के सदस्यों को "निहित स्वार्थ" वाली समितियों की अध्यक्षता करने से रोका जाना चाहिए.

उन्होंने कहा, "परिषद में स्पष्ट और स्पष्ट हितों के टकराव के लिए कोई जगह नहीं हो सकती." उन्होंने पाकिस्तान, जो परिषद का दो साल का निर्वाचित सदस्य है, या तालिबान प्रतिबंध समिति या आतंकवाद-रोधी समिति का नाम नहीं लिया, लेकिन यह स्पष्ट था कि वे किसकी और किन समितियों की बात कर रहे थे.

इस समिति को, जिसे इसे बनाने वाले प्रस्ताव के क्रमांक के आधार पर 1988 समिति के रूप में जाना जाता है, तालिबान सदस्यों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है, और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर ख़ान मुत्ताकी की भारत यात्रा, जो आखिरकार पिछले महीने हुई, यात्रा छूट प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं के कारण विलंबित हुई थी.

पाकिस्तान तालिबान के नेतृत्व वाले अफ़ग़ानिस्तान के साथ संघर्ष में उलझा हुआ है, और उनकी सेनाओं के बीच झड़पें हुई हैं. पाकिस्तान आतंकवाद-रोधी समिति का सह-अध्यक्ष है, जबकि वह कई आतंकवादी समूहों और नेताओं को, जिनमें संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी समूह भी शामिल हैं, पनाहगाह प्रदान करता है.

हरीश ने कहा, "सहायक निकायों के अध्यक्षों और कलम-धारकों का चयन अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए."

सहायक निकाय परिषद की वह समिति हैं जो प्रतिबंध लगाती हैं या विशिष्ट मुद्दों से निपटती हैं, जबकि "कलम-धारक" परिषद के वे सदस्य होते हैं, जिन्हें कुछ देशों और मुद्दों के लिए प्राथमिक जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं. हरीश ने सुरक्षा परिषद की आतंकवाद-रोधी समितियों के कामकाज और उनके अध्यक्षों के चयन पर से गोपनीयता का पर्दा हटाने का भी आह्वान किया.

ये भी पढ़ें- UN में भारत ने लगाई पाकिस्तान को लताड़, कहा- कट्टरता और आतंकवाद में डूबा हुआ है

TAGGED:

PARVATHANENI HARISH
TALIBAN
PAKISTAN
INDIA
INDIA CRITICISES PAKISTAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

क्‍या है एक्‍सपोर्ट प्रमोशन म‍िशन? MSME को मिलेगा बढ़ावा, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी

लाल किला विस्फोट पर यूएस बोला - भारत जांच में पूरी तरह सक्षम, हमारी मदद की जरूरत नहीं

8वां वेतन आयोग: लाखों पेंशनर्स नए वेतन पैनल के कवरेज से बाहर, AIDEF ने की ToR में संशोधन की मांग

ट्रेन के कंफर्म टिकट पर कैसे चेंज होगा नाम? किस को हो सकता है ट्रांसफर? जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.