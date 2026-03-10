भारत ने रमजान के दौरान अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हमलों की कड़ी निंदा की, इसे 'इस्लामिक एकजुटता' का पाखंड कहा
भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान पर हमले को लेकर पाकिस्तान की जमकर खिंचाई की. इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन बताया.
सं. राष्ट्रसंघ: भारत ने अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हवाई हमलों की निंदा की है और कहा है कि यह हमला रमजान के महीने में किया गया, जिसमें ज्यादातर औरतें और बच्चे मारे गए, जबकि वे 'इस्लामिक एकता' का प्रचार कर रहे थे.
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सोमवार को सुरक्षा परिषद में कहा, 'एक तरफ इंटरनेशनल कानून और इस्लामिक एकता के ऊंचे सिद्धांतों की बात करना और दूसरी तरफ रमजान के पवित्र महीने में बेरहमी से एयर स्ट्राइक करना दोगलापन है.'
उन्होंने कहा, '6 मार्च 2026 तक इन हमलों में 185 बेगुनाह आम लोग मारे गए हैं, जिनमें से लगभग 55 प्रतिशत महिलाएं और बच्चे हैं.' उन्होंने कहा, 'भारत अफगान इलाके पर हवाई हमले की कड़ी निंदा करता है, जो अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर और देश की संप्रभुता के सिद्धांत का खुला उल्लंघन है.'
अफगानिस्तान पर काउंसिल की ब्रीफिंग में पी हरीश ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन डिप्लोमैटिक तरीके से कही गई बातें साफ थी कि वे किसके खिलाफ थी. पाकिस्तान ने दावा किया है कि वह अफगानिस्तान पर हमला इसलिए कर रहा है क्योंकि वह अपने इलाके से आतंकवादियों को काम करने दे रहा था. हालांकि, हरीश ने बताया कि इस्लामाबाद ही पड़ोसियों पर हमला करने के लिए आतंकवादी समूह का इस्तेमाल प्रॉक्सी के तौर पर कर रहा था.
उन्होंने कहा, 'आतंकवाद एक वैश्विक मुसीबत है जो इंसानियत को परेशान कर रही है और सिर्फ अंतरराष्ट्रीय समुदाय की मिलकर की गई कोशिशों से ही यह पक्का होगा कि इस्लामिक स्टेट (ISIL) और अल कायदा और उनके साथी, जिनमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद और इसके के प्रॉक्सी जैसे द रेजिस्टेंस फ्रंट शामिल हैं वे लोग उनके ऑपरेशन में मदद करते हैं. वे अब क्रॉस-बॉर्डर आतंकवाद में शामिल न हों.'
सीमा पार से हाल ही में हुए नरसंहार में रेजिस्टेंस फ्रंट ने अप्रैल में पहलगाम में धर्म से प्रेरित आतंकवादी हमला किया, जिसमें 26 लोग मारे गए. संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के अफगानिस्तान के लिए डिप्टी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, जॉर्जेट गैग्नन ने कहा, 'पाकिस्तान के साथ लड़ाई की इंसानी और आर्थिक कीमत बहुत ज्यादा चुकानी पड़ी है.'
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ अपना बॉर्डर बंद कर दिया है, इसलिए ट्रेड का एकमात्र रास्ता ईरान से होकर जाता है, जो युद्ध की वजह से रुक गया है. इससे जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ने लगी हैं, जिससे अफगानिस्तान की पहले से ही कमजोर इकॉनमी पर दबाव बढ़ रहा है.' उन्होंने कहा, 'अफगानिस्तान की सबसे लंबी दोनों सीमाओं पर इस क्षेत्र में अस्थिरता, अफगानिस्तान की स्थिरता को कमजोर करती है.'