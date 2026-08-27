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भारत और चीन सीमा वार्ता को आगे बढ़ाने और अपनी सेनाओं के बीच बातचीत को मजबूत करने पर सहमत

बातचीत का फैसला विशेष प्रतिनिधि तंत्र के तहत लिया गया था. इसे 2003 में बनाया गया था.

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भारत और चीन के प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत (ANI)
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By Nirmala Ganapathy

Published : August 27, 2026 at 7:00 PM IST

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नई दिल्ली : भारत और चीन ने सीमा विवादों के कारण रिश्तों में अस्थिरता आने से रोकने के लिए कई कदम उठाने का फैसला किया है. इसके तहत, वे अपनी सेनाओं के बीच बातचीत को मजबूत करने और सीमा तय करने (सीमा परिसीमन) पर बातचीत को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं.यह फैसला मंगलवार को बीजिंग में 'विशेष प्रतिनिधि तंत्र' के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई बातचीत के 25वें दौर में बनी आठ-सूत्रीय "नतीजों और सहमति" का हिस्सा है.

विशेष प्रतिनिधि तंत्र को 2003 में दोनों पक्षों के बीच सीमा से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए बनाया गया था.बुधवार को जारी आठ-सूत्रीय नतीजों में उन कदमों की रूपरेखा दी गई है जो दोनों पक्ष सीमा प्रबंधन को मज़बूत करने और सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए उठाएंगे.इसमें सीमा परिसीमन पर एक विशेषज्ञ समूह और सीमा प्रबंधन पर एक कार्य समूह का गठन शामिल है. ये समूह क्रमशः "सीमा परिसीमन और सीमा प्रबंधन के शुरुआती और ठोस नतीजों" पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे.

आठ-सूत्रीय नतीजों के अनुसार, ये समूह 'भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र' के तहत काम करेंगे और सबसे पहले अपने-अपने 'कार्य-क्षेत्र' पर सहमति बनाएंगे.दोनों देश पिछले साल सीमा परिसीमन में "शुरुआती नतीजे" हासिल करने के तरीकों का पता लगाने के लिए एक समूह बनाने पर सहमत हुए थे. इसके अलावा, सीमा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए, दोनों देश पूर्वी और मध्य सेक्टरों में मौजूदा व्यवस्था के अलावा वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की बैठक के लिए दो और मीटिंग पॉइंट और सीमा पर सैन्य हॉटलाइन के लिए दो और चैनल बनाने पर सहमत हुए.

मिडिल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगी चीन की सीमा आती है, जबकि ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमा शामिल है. भारत और चीन के बीच हुई बातचीत से यह साफ होता है कि दोनों पक्ष सीमा पर होने वाली किसी भी परेशानी को अपने कुल रिश्तों में अस्थिरता पैदा करने से रोकना चाहते हैं, जैसा कि 2020 में गलवान घटना के बाद हुआ था.

अगस्त की शुरुआत में नई दिल्ली में भारत-चीन सीमा मामलों पर बातचीत और समन्वय के लिए बनी 36वीं वर्किंग मैकेनिज्म की बैठक में, दोनों पक्षों ने सीमा से जुड़े मुद्दों और ऐसे तरीकों पर चर्चा की जिनसे सीमा पर होने वाली गलतफहमियां रिश्तों में कोई बड़ा मुद्दा न बनें.भारत और चीन ने रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने की दिशा में सावधानी से कदम उठाए हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच सीमा विवाद अभी भी समय-समय पर भड़कते रहे हैं.

करीब छह साल तक बंद रहने के बाद नाथू ला और शिपकी ला के जरिए सीमा व्यापार फिर से शुरू होने के बावजूद, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर तनाव बना रहा. चीन इस इलाके को तिब्बत का हिस्सा बताता है.आठ-सूत्रीय सहमति के तहत, दोनों पक्ष सीमा व्यापार, तीर्थयात्रा और अन्य क्षेत्रों में आपसी आदान-प्रदान और सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए, ताकि "सीमावर्ती इलाकों में बातचीत, शांति, परामर्श और सहयोग वाला माहौल बनाने के लिए मिलकर काम किया जा सके."

भारतीय पक्ष ने चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कैलाश-मानसरोवर यात्रा के लिए भारतीय आधिकारिक तीर्थयात्री जत्थों की संख्या बढ़ाने के चीन के प्रयासों की सराहना की.दोनों पक्ष सितंबर में सीमा-पार नदियों पर भारत-चीन विशेषज्ञ-स्तरीय तंत्र की अगली बैठक करने और हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करने तथा संबंधित समझौता ज्ञापनों के नवीनीकरण जैसे मुद्दों पर बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए.वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत और चीन अपने संबंधों को स्थिर कर रहे हैं, जबकि ईरान और यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पहले से ही वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर रहे हैं और आर्थिक संबंधों को नया रूप दे रहे हैं.विशेष प्रतिनिधियों के बीच यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के 12 से 13 सितंबर तक नई दिल्ली में ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने की उम्मीद है.

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