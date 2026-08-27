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भारत और चीन सीमा वार्ता को आगे बढ़ाने और अपनी सेनाओं के बीच बातचीत को मजबूत करने पर सहमत

भारत और चीन के प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत ( ANI )

By Nirmala Ganapathy 4 Min Read

नई दिल्ली : भारत और चीन ने सीमा विवादों के कारण रिश्तों में अस्थिरता आने से रोकने के लिए कई कदम उठाने का फैसला किया है. इसके तहत, वे अपनी सेनाओं के बीच बातचीत को मजबूत करने और सीमा तय करने (सीमा परिसीमन) पर बातचीत को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं.यह फैसला मंगलवार को बीजिंग में 'विशेष प्रतिनिधि तंत्र' के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई बातचीत के 25वें दौर में बनी आठ-सूत्रीय "नतीजों और सहमति" का हिस्सा है. विशेष प्रतिनिधि तंत्र को 2003 में दोनों पक्षों के बीच सीमा से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए बनाया गया था.बुधवार को जारी आठ-सूत्रीय नतीजों में उन कदमों की रूपरेखा दी गई है जो दोनों पक्ष सीमा प्रबंधन को मज़बूत करने और सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए उठाएंगे.इसमें सीमा परिसीमन पर एक विशेषज्ञ समूह और सीमा प्रबंधन पर एक कार्य समूह का गठन शामिल है. ये समूह क्रमशः "सीमा परिसीमन और सीमा प्रबंधन के शुरुआती और ठोस नतीजों" पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे. आठ-सूत्रीय नतीजों के अनुसार, ये समूह 'भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र' के तहत काम करेंगे और सबसे पहले अपने-अपने 'कार्य-क्षेत्र' पर सहमति बनाएंगे.दोनों देश पिछले साल सीमा परिसीमन में "शुरुआती नतीजे" हासिल करने के तरीकों का पता लगाने के लिए एक समूह बनाने पर सहमत हुए थे. इसके अलावा, सीमा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए, दोनों देश पूर्वी और मध्य सेक्टरों में मौजूदा व्यवस्था के अलावा वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की बैठक के लिए दो और मीटिंग पॉइंट और सीमा पर सैन्य हॉटलाइन के लिए दो और चैनल बनाने पर सहमत हुए. मिडिल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगी चीन की सीमा आती है, जबकि ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमा शामिल है. भारत और चीन के बीच हुई बातचीत से यह साफ होता है कि दोनों पक्ष सीमा पर होने वाली किसी भी परेशानी को अपने कुल रिश्तों में अस्थिरता पैदा करने से रोकना चाहते हैं, जैसा कि 2020 में गलवान घटना के बाद हुआ था.