भारत-सेलैक विदेश मंत्रियों की बैठक: बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच क्या ग्लोबल साउथ की कूटनीति को मिलेगी नई गति?
यह बैठक भारत की विदेश नीति में लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र की बढ़ती रणनीतिक अहमियत को रेखांकित करती है. पूरी रिपोर्ट पढ़ें.
Published : September 27, 2026 at 4:46 PM IST
नई दिल्लीः ऐसे समय में जब भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, बिखरी हुई सप्लाई चेन और वैश्विक व्यवस्था को लेकर अलग-अलग दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय संबंधों को नया आकार दे रहे हैं. भारत ग्लोबल साउथ (विकासशील देशों) के साथ साझेदारी बनाने के लिए अपने पारंपरिक राजनयिक क्षेत्रों से काफी आगे देख रहा है.
न्यूयॉर्क में 22 सितंबर को हुई भारत-सेलैक (CELAC- Community of Latin American and Caribbean States) एक्सपेंडेड ट्रोइका विदेश मंत्रियों की बैठक में लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देशों के समुदाय के 33 में से 30 सदस्यों ने हिस्सा लिया. यह बैठक भारत की विदेश नीति में लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र की बढ़ती रणनीतिक अहमियत को रेखांकित करती है.
विदेश मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी एक बयान के अनुसार, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 81वें सत्र के इतर उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेतकिन के साथ भारत-सेलैक एक्सपेंडेड ट्रोइका बैठक की सह-अध्यक्षता की. सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैपटिस्ट ने भी ट्रोइका के भीतर अपनी भूमिकाओं की रूपरेखा सामने रखी.
मंत्रालय के बयान में कहा गया है, "भारत-सेलैक विदेश मंत्रियों की बैठक में भारी भागीदारी देखी गई, जहां 33 सेलैक सदस्यों में से 30 ने इस बैठक में हिस्सा लिया. इसमें 16 विदेश मंत्री और पांच उप-मंत्री स्तर के प्रतिनिधि शामिल हुए. बैठक में मुख्य रूप से उरुग्वे, सेंट लूसिया, एंटीगुआ और बारबुडा, बारबाडोस, बोलीविया, कोस्टा रिका, क्यूबा, गुयाना, हैती, जमैका, निकारागुआ, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस, त्रिनिदाद एंड टोबैगो और वेनेजुएला के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया."
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने एक्स (X) हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा-
"30 सेलैक सदस्यों की मौजूदगी वाली इस अब तक की सबसे बड़ी बैठक में सेलैक देश निम्नलिखित बातों पर सहमत हुए.
उरुग्वे, इक्वाडोर और बोलीविया में नए भारतीय दूतावासों और भारत में बढ़ रहे सेलैक दूतावासों की सराहना; हेल्थ और फार्मा (दवा), भोजन और कृषि, ऊर्जा और संसाधन, एसएमई (छोटे उद्योग) और डिजिटल क्षेत्र में सहयोग; सेलैक प्रतिभागियों के लिए आईटीईसी स्लॉट का विस्तार; अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA), आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (CDRI), इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस और मिशन लाइफ सहित भारत के नेतृत्व वाली पहलों का समर्थन; वार्षिक भारत-सेलैक मंत्रिस्तरीय बैठक; और एक स्थायी आयोग की स्थापना के साथ भारत-सेलैक सहयोग रोडमैप तैयार करना."
Co-chaired the India-CELAC Foreign Ministers’ Meeting today along with FM Mario Lubetkin @MinLubetkinUy of Uruguay. #UNGA81. Thank the CELAC trio FM Alva Baptiste of Saint Lucia and FM @omarbula of Columbia for joining.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) September 22, 2026
Attended by 30 CELAC members, the largest ever, CELAC… pic.twitter.com/z5BYdgbeO2
मंत्रालय के बयान के अनुसार, बैठक में शामिल सदस्यों ने 2025–26 में भारत-सेलैक द्विपक्षीय व्यापार के 50 अरब डॉलर के ऐतिहासिक आंकड़े तक पहुंचने की उपलब्धि का स्वागत किया और आगे की वृद्धि के लिए मौजूद अपार संभावनाओं पर जोर दिया.
मंत्रालय ने कहा, "चर्चा में भारत-सेलैक सहयोग को मजबूत करने, व्यापार और विकास साझेदारी को बढ़ाने, और बहुपक्षवाद के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया गया. दोनों पक्षों ने राजनीतिक संवाद, आर्थिक सहयोग और लोगों के बीच आपसी संपर्क को गहरा करने के महत्व पर जोर दिया. वे समय-समय पर अपने संबंधों की समीक्षा करने के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने पर भी सहमत हुए."
बयान में आगे कहा गया है कि सेलैक सदस्यों ने 2025 और 2026 में आए भूकंपों के बाद जमैका, वेनेजुएला और कोलंबिया को भारत द्वारा तुरंत भेजी गई मानवीय सहायता की सराहना की.
बयान में आगे कहा गया, "भारत ने व्यापार, जलवायु कार्रवाई, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल परिवर्तन, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, बुनियादी ढांचा निर्माण, अंतरिक्ष सहयोग, कृषि, एचएडीआर और क्षमता निर्माण सहित व्यापक क्षेत्रों में सेलैक देशों के साथ अपनी साझेदारी को गहरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई."
सेलैक (CELAC) 33 संप्रभु राष्ट्रों का एक अंतर-सरकारी मंच है, जो लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र के लगभग 60 से 65 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है. इसका गठन एक क्षेत्रीय राजनीतिक संवाद तंत्र के रूप में और 'ऑर्गनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स' (OAS) के विकल्प के तौर पर किया गया था, जिसमें अमेरिका और कनाडा शामिल नहीं हैं. इसके मुख्य उद्देश्य राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एकीकरण को मजबूत करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय कल्याण में सुधार करना और वैश्विक बहुपक्षीय वार्ताओं में एक साझा आवाज के रूप में काम करना है.
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के 'सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ द अमेरिकाज' में लैटिन अमेरिका स्टडीज प्रोग्राम की एसोसिएट प्रोफेसर अपराजिता कश्यप के अनुसार, सेलैक क्षेत्रीय समूह भारत को 30 से अधिक संप्रभु देशों के साथ सहयोग करने के लिए एक साझा राजनयिक मंच देता है, जिससे द्विपक्षीय वार्ताओं की तुलना में कार्यकुशलता में सुधार होता है.
कश्यप ने ईटीवी भारत से कहा, "यह भारत के पारंपरिक निर्यात सामानों और अमेरिका, यूरोप तथा पड़ोसी देशों के साथ साझेदारियों से अलग रणनीतिक विविधीकरण का विकल्प भी देता है. भारत को एक ऐसे विकासशील लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है जिसकी रणनीतिक स्वायत्तता और गुटनिरपेक्षता (नॉन-अलाइनमेंट) के प्रति व्यापक प्रतिबद्धता है."
उन्होंने इस तथ्य की ओर इशारा किया कि सेलैक एक व्यापार और संसाधन भागीदार के रूप में और ग्लोबल साउथ की कूटनीति के लिए एक मंच के रूप में महत्वपूर्ण है.
उन्होंने समझाया, "दक्षिण-दक्षिण सहयोग (साउथ-साउथ कोऑपरेशन) की प्रतिबद्धता के तहत, यह संबंध 'ग्लोबल साउथ' के एक प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत की भूमिका को और ऊंचा उठाता है. ये संबंध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, आईएमएफ और विश्व बैंक जैसे बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार के प्रयासों के भी अनुकूल हैं."
इस प्रकार, 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में हुई पहली भारत-सेलैक एक्सपेंडेड ट्रोइका विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हुई है जब भारत अपनी 'वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ' कूटनीति को विकासशील क्षेत्रों के साथ दीर्घकालिक साझेदारी में बदलने की कोशिश कर रहा है. सेलैक भारत को एक ऐसा व्यापक बहुपक्षीय मंच प्रदान करता है, जो ग्लोबल साउथ के एक भौगोलिक रूप से विविध और संसाधन-संपन्न हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है.
इस जुड़ाव के महत्व को पांच आपस में जुड़े आयामों के माध्यम से देखा जा सकता है: आर्थिक विविधीकरण, महत्वपूर्ण खनिज और ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य और जलवायु सहयोग, रणनीतिक स्वायत्तता (स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी) और बहुपक्षीय कूटनीति.
बढ़ते संबंधों का सबसे तात्कालिक संकेतक व्यापार है. जैसा कि मंत्रालय ने रेखांकित किया, 2025-26 में भारत-सेलैक द्विपक्षीय व्यापार 50 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह इस रिश्ते को एक बेहद मजबूत आर्थिक आधार देता है.
यह पूरी तरह से कोई नया रास्ता नहीं है. मंत्रालय की उस वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, भारत-लैटिन अमेरिका व्यापार 2022-23 में ही लगभग 50 अरब डॉलर तक बढ़ गया था. रिपोर्ट में 'भारत-एलएसी बिजनेस कॉन्क्लेव' के माध्यम से बढ़ते संस्थागत जुड़ाव और सेलैक, कैरीकॉम (CARICOM - कैरेबियाई समुदाय) व सिका (SICA - मध्य अमेरिकी एकीकरण प्रणाली) जैसे क्षेत्रीय समूहों के साथ सहयोग का भी उल्लेख किया गया था.
लैटिन अमेरिका के साथ भारत के आर्थिक संबंधों में पारंपरिक रूप से फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, मशीनरी, सूचना प्रौद्योगिकी (IT), रसायन और कृषि उत्पाद जैसे क्षेत्र शामिल रहे हैं. जबकि भारतीय कंपनियों ने ऊर्जा और खनिज संसाधनों में भी रुचि दिखाई है. अब अवसर यह है कि मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल सेवाओं, प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचे को शामिल करते हुए अधिक एकीकृत मूल्य श्रृंखलाओं की ओर बढ़ा जाए.
न्यूयॉर्क की बैठक में पहचाना गया सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र महत्वपूर्ण खनिज है.
लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन मौजूद हैं. जो वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन और उन्नत विनिर्माण के लिए तेजी से महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के 2026 के आकलन के अनुसार, यह क्षेत्र महत्वपूर्ण खनिजों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है और इसके पास लिथियम, तांबा, चांदी और ग्रेफाइट के महत्वपूर्ण संसाधन हैं. इसके साथ ही यहां मोलिब्डेनम और टिन का महत्वपूर्ण भंडार है तथा नाइओबियम और रेनियम जैसे खनिजों का उत्पादन होता है.
यह भारत की आर्थिक और रणनीतिक प्राथमिकताओं पर सीधा असर डालता है.
भारत के 'नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन' का उद्देश्य देश की महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करना है, जिसमें खनिज संपत्तियों की खोज, खनन, प्रसंस्करण और विदेशों में उनका अधिग्रहण शामिल है. आईईए (IEA) ने रेखांकित किया है कि इस मिशन के तहत भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में 50 खनन संपत्तियों का अधिग्रहण करने का लक्ष्य शामिल है.
ऊर्जा क्षेत्र एक और महत्वपूर्ण आयाम को दर्शाता है
कई लैटिन अमेरिकी देशों के पास प्रचुर मात्रा में तेल, गैस और नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन हैं. वेनेजुएला और गुयाना अमेरिका के बदलते ऊर्जा मानचित्र के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक हैं. जबकि ब्राजील, अर्जेंटीना और अन्य देश व्यापक ऊर्जा परिवर्तन से जुड़ी क्षमताएं और संसाधन रखते हैं.
भारत के लिए, इस क्षेत्र के साथ गहरा जुड़ाव ऊर्जा स्रोतों और उनके आपूर्तिकर्ताओं के विविधीकरण में योगदान दे सकता है. इसके साथ ही, सौर ऊर्जा, बायोफ्यूल्स, ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी टेक्नोलॉजी और अन्य स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग भारत के ऊर्जा-परिवर्तन के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद कर सकता है.
ऊर्जा बाजारों में हाल ही में आई रुकावटों ने यह दिखाया है कि कैसे किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में संघर्ष और अस्थिरता, दूसरी जगहों पर कीमतों और आपूर्ति को तेजी से प्रभावित कर सकती है. लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई उत्पादकों के साथ मजबूत संबंध भारत को अतिरिक्त आर्थिक और रणनीतिक विकल्प प्रदान कर सकते हैं.
कृषि एक और ऐसा क्षेत्र है जहां भारत और सेलैक देशों के हित एक-दूसरे के पूरक हैं
लैटिन अमेरिका एक प्रमुख कृषि उत्पादक और निर्यातक है, जबकि भारत के पास एक बड़ा घरेलू बाजार है और उसके पास कृषि प्रौद्योगिकी, डिजिटल कृषि, सिंचाई, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि अनुसंधान में काफी विशेषज्ञता है.
इसलिए, दोनों पक्षों के बीच सहयोग केवल वस्तुओं के व्यापार से आगे बढ़कर खाद्य प्रसंस्करण, कृषि तकनीक, जलवायु-अनुकूल खेती, सिंचाई, बीज तकनीक और अनुसंधान तक जा सकता है.
प्रोफेसर कश्यप ने कहा, "व्यापार में भारत तकनीक, फार्मास्यूटिकल्स, कुशल मानव संसाधन और डिजिटल क्षमताएं प्रदान करता है, जबकि लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र महत्वपूर्ण खनिज, टिकाऊ ऊर्जा, कृषि और खाद्य वस्तुएं प्रदान करते हैं. यह समूह भारत के ऊर्जा परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा को पूरा कर सकता है और भारत की क्लीन-टेक, ईवी आकांक्षाओं और रक्षा विनिर्माण के लिए लिथियम और तांबे जैसे आवश्यक खनिजों तक पहुंच प्रदान कर सकता है."
जलवायु कार्रवाई दोनों पक्षों के बीच सहमति का एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है
भारत और कई सेलैक देश जलवायु परिवर्तन से पैदा होने वाली समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिनमें चरम मौसमी घटनाएं, पानी की कमी, कृषि संबंधी संवेदनशीलता और विकास से समझौता किए बिना स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार करने की आवश्यकता शामिल है.
जैसा कि मंत्रालय द्वारा रेखांकित किया गया है, भूकंप के बाद जमैका, वेनेजुएला और कोलंबिया को भारत द्वारा दी गई मानवीय सहायता भी मानवीय सहायता और आपदा राहत के क्षेत्र में सहयोग की संभावना को दर्शाती है.
यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत की बढ़ती आपदा-राहत क्षमताएं कैरेबियाई और लैटिन अमेरिकी देशों की संवेदनशीलताओं को दूर करने में मददगार हो सकती हैं. क्योंकि इनमें से कई देश अक्सर तूफान, भूकंप, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं.
डिजिटल परिवर्तन के बारे में मंत्रालय का संदर्भ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भारत का अनुभव सहयोग का एक ऐसा क्षेत्र प्रदान करता है जो पारंपरिक विकास सहायता से अलग है. डिजिटल पहचान (जैसे आधार), डिजिटल भुगतान (जैसे UPI), सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी और तकनीक-आधारित वित्तीय समावेशन को विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार ढाला जा सकता है.
सेलैक देशों के लिए इसमें आकर्षण यह है कि उन्हें बड़े पैमाने पर काम करने वाले और अपेक्षाकृत कम लागत वाले तकनीकी समाधान मिल सकते हैं, जबकि भारत को अपनी प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए अवसर और लैटिन अमेरिकी बाजारों के साथ मजबूत संस्थागत संबंध हासिल होंगे.
प्रोफेसर कश्यप ने कहा, "व्यापार से इतर, लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देश यूपीआई जैसे भारत के डिजिटल भुगतान मॉडल को अपनाने के लक्ष्य के साथ खुद को जोड़ रहे हैं."
भारत के रणनीतिक जुड़ाव का भौगोलिक दायरा बढ़ रहा है. हालांकि हिंद-प्रशांत, खाड़ी देश, यूरोप और भारत का निकटतम पड़ोस नई दिल्ली की विदेश नीति के केंद्र में बने हुए हैं. लेकिन, लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र का महत्व भी लगातार बढ़ रहा है. ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत विविध आर्थिक साझेदारियों, रणनीतिक संसाधनों तक पहुंच और अपने 'ग्लोबल साउथ' एजेंडे के लिए व्यापक राजनयिक समर्थन की तलाश कर रहा है.
कश्यप ने कहा कि भारत इस व्यवस्था के माध्यम से क्षेत्र में चीनी प्रभाव को संतुलित कर सकता है और अपनी सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन कर सकता है.
उन्होंने आगे कहा, "भारत देश-दर-देश संपर्क साधने के बजाय लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र में प्रवेश के लिए सेलैक को एक कुशल सिंगल-पॉइंट माध्यम के रूप में इस्तेमाल कर सकता है. यह मंच अमेरिका से मिलने वाली टैरिफ की धमकियों के असर को भी कम कर सकता है. विशेष रूप से, इसका संस्थागत ढांचा-जिसमें हाल ही में अपग्रेड किए गए 'भारत-सेलैक बिजनेस समिट' और औपचारिक रूप से तैयार किए गए मंत्रिस्तरीय ट्रैकों की घोषणा की गई है- इस रिश्ते को एक दीर्घकालिक और टिकाऊ संबंध बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है."
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