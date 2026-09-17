'ट्रंप टैरिफ के फेर में भारत', रूसी तेल खरीद बन रही वजह
टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के बीच संबंध पहले से ही तनावपूर्ण थे, अब और भी स्थिति जटिल हो गई है.
Published : September 17, 2026 at 5:43 PM IST
नई दिल्ली : रूस पर दबाव बनाने के मकसद से लाए गए अमेरिकी टैरिफ बिल ने भारत-अमेरिका के द्विपक्षीय रिश्तों में एक नया तनाव पैदा कर दिया है. दोनों देशों के बीच पहले से ही अमेरिकी व्यापार नीति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी. इस बिल ने इसे और भी जटिल बना दिया है.
बिल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूसी तेल के बड़े खरीदारों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का नया अधिकार देता है.मुख्य सवाल यह है कि ट्रंप अमेरिकी कांग्रेस से मिले इस नए अधिकार का इस्तेमाल कैसे करेंगे और भारत, जिसका कहना रहा है कि ऊर्जा आयात राष्ट्रीय सुरक्षा से तय होता है, तेल आयात की अहमियत को देखते हुए इस पर क्या प्रतिक्रिया देगा.
विदेश मंत्रालय की तत्काल प्रतिक्रिया से पता चला कि भारत इस टैरिफ का विरोध करने की तैयारी कर रहा है, साथ ही उसने भारतीय व्यापार और उद्योग जगत के साथ टैरिफ बिल पर चर्चा करके एहतियाती कदम भी उठाए हैं.मंत्रालय ने एक बयान में चेतावनी दी, "भारतीय पक्ष ने न केवल द्विपक्षीय संबंधों बल्कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर इसके संभावित असर को बहुत स्पष्ट रूप से बताया है."मंत्रालय ने यह भी बताया कि "हाल के महीनों में विभिन्न अमेरिकी अधिकारियों के साथ उच्च स्तर पर" प्रतिबंध बिल को लेकर बातचीत हुई थी.
टैरिफ की धमकी का भारत-अमेरिका संबंधों पर असर - टैरिफ की धमकी ऐसे नाजुक समय में आई है जब भारत और अमेरिका एक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब हैं.ट्रंप ने अक्सर सहयोगियों, दोस्तों और प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ व्यापार का इस्तेमाल एक भू-राजनीतिक हथियार के तौर पर किया है.10 प्रतिशत टैरिफ के साथ, भारत अब तक कनाडा जैसे अमेरिकी सहयोगियों की तुलना में काफी हद तक सुरक्षित रहा है, जो 50 प्रतिशत टैरिफ का सामना कर रहे हैं.लेकिन रूस पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल ट्रंप को यह अधिकार देता है कि वे रूसी तेल खरीदने के लिए सजा के तौर पर अमेरिका में आयात होने वाले भारतीय सामानों पर 100 प्रतिशत तक का अतिरिक्त टैरिफ (सेकेंडरी सैंक्शन) लगा सकें.
बुधवार को अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बिल के पक्ष में 262 के मुकाबले 159 वोट पड़ने के बाद कांग्रेस ने 'लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट' को मंजूरी दी, जबकि सीनेट ने अगस्त में इसे 86 के मुकाबले 11 वोटों से पारित किया था.
रूसी तेल के प्रमुख खरीदार - भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान - सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं. अमेरिका रूस के तेल राजस्व को रोकना चाहता है. वह उसे आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहता है, ताकि यूक्रेन के खिलाफ उसके सैन्य अभियान में बाधा आए और उसे बातचीत की मेज पर लाया जा सके.
बिल में अमेरिका में रूसी आयात पर 500 प्रतिशत टैरिफ लगाने का प्रावधान भी है और इसमें रूस के 'शैडो फ्लीट' (गुप्त बेड़े) को निशाना बनाने के अलावा ईरान के खिलाफ प्रतिबंध भी शामिल हैं.व्यापार समझौते पर बातचीत जारी रहने के बावजूद, वाशिंगटन की व्यापार नीतियों को लेकर नई दिल्ली में पहले से ही कुछ अविश्वास है.
अमेरिका भारतीय सामानों के लिए एक प्रमुख बाजार है.व्यापार समझौता अभी अंतिम रूप लेने की प्रक्रिया में है क्योंकि भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में उस पर अधिक टैरिफ का बोझ न पड़े.
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के सितंबर के अंत में G-20 मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए अमेरिका जाने की उम्मीद है और समझौते में बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ द्विपक्षीय बैठक करने की भी संभावना है.लेकिन रूस से संबंधित टैरिफ बिल भारत की योजनाओं को जटिल बना सकता है.रूसी तेल के एक अन्य खरीदार चीन को भी टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है. अमेरिकी बाजार में भारत के अन्य व्यापारिक प्रतिस्पर्धियों - वियतनाम, बांग्लादेश, मलेशिया और इंडोनेशिया - को टैरिफ के इस अतिरिक्त बोझ का सामना नहीं करना पड़ेगा.
विदेश नीति के जानकारों का कहना है कि अमेरिका शायद ट्रेड बातचीत में इसका इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए करेगा.जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में यूएस स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर विनीत प्रकाश कहते हैं, "इससे स्थिति और पेचीदा हो सकती है क्योंकि भारत अभी रूसी एनर्जी पर निर्भर है. यह कानून ट्रंप को काफी छूट देता है. ऐसा नहीं है कि उन्हें टैरिफ लगाना ही होगा और यह अपने-आप लागू भी नहीं होगा, इसलिए बातचीत की गुंजाइश बनी रहती है."
उन्होंने कहा कि ऐसे संकेत हैं कि भारत कनाडा और यूरोपीय संघ जैसी ताकतों की ओर से किसी भी संभावित "दबाव" का मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है, जिनके साथ वह व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है.भारत ने यूरोपीय संघ और यूके के साथ भी समझौते किए हैं और कनाडा के साथ समझौते करने की प्रक्रिया में है.
विनीत प्रकाश ने कहा, "अमेरिका से हटकर अलग-अलग विकल्प तलाशने का ट्रेंड पहले से ही दिख रहा है. मुझे लगता है कि यह ट्रेंड और बढ़ेगा, हालांकि यह आसान नहीं होगा. हम अमेरिका से पूरी तरह अलग नहीं हो रहे हैं, ऐसा करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है."
तेल के स्रोतों में विविधता और व्यापार पर असर - भारत के लिए रूसी तेल की खरीद कम करना आसान नहीं है.पश्चिम एशिया में बढ़ते टकराव के कारण भारत ने रूसी तेल की खरीद बढ़ा दी है. इस टकराव की वजह से होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही बाधित हुई है और सऊदी अरब में ऊर्जा से जुड़े बुनियादी ढांचे पर हमले हुए हैं.तेल की कीमतें बढ़कर $108 से $109 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं.
पिछले महीने भारत के कुल तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी 65.9 प्रतिशत थी. हालांकि, इससे पिछले महीने की तुलना में आयात में 24 प्रतिशत की गिरावट आई थी, क्योंकि यूक्रेन द्वारा अपनी रिफाइनरियों को निशाना बनाए जाने के बाद रूस ने कच्चे तेल की आपूर्ति रोक दी थी.
ईरान के साथ टकराव से यह बात साफ हो गई है कि ऊर्जा की आपूर्ति कैसे बाधित हो सकती है. इसे देखते हुए भारत तेल खरीद के स्रोतों में विविधता ला रहा है और वेनेजुएला से कच्चे तेल का आयात बढ़ा रहा है, ताकि ईरान के साथ टकराव के असर को कुछ हद तक कम किया जा सके.
विदेश मंत्रालय ने कहा, "जैसा कि पहले भी कई बार कहा जा चुका है, भारत अपने 1.4 अरब लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है. वह अलग-अलग स्रोतों से तेल खरीदकर और बाजार की बदलती स्थितियों के आधार पर ऐसा करना जारी रखेगा."
बयान में कहा गया, "भारतीय पक्ष ने अपने व्यापारिक और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के अपने संकल्प को भी स्पष्ट कर दिया है."तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं पर पड़ेगा और इससे अमेरिका को किए जाने वाले निर्यात की कीमतें भी बढ़ सकती हैं.
इन्वेस्टमेंट बैंक 'कोजेंस एडवाइजर्स' के मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषि सहाय ने कहा, "हमें तेल की भरोसेमंद आपूर्ति का फायदा मिलता है और रूस बाजार दर पर खास छूट भी देता है. अमेरिका द्वारा लगाए जाने वाले किसी भी टैरिफ का असर तो होगा ही, लेकिन उससे भी अहम बात यह है कि आपूर्ति की निश्चितता खत्म हो जाएगी. साथ ही तेल आयात के दो-तीन हिस्से होते हैं. परिवहन, बीमा और तेल की कीमत. इन सभी की लागत बढ़ेगी. अब देखना होगा कि आगे क्या होता है."
क्या ट्रंप कोई टैरिफ लगाएंगे -अब सवाल यह है कि ट्रंप इस बिल के जरिए कांग्रेस से मिली अतिरिक्त शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करेंगे.वॉशिंगटन में भारत-अमेरिका संबंधों को पारंपरिक रूप से दोनों पार्टियों का समर्थन मिलता रहा है, लेकिन कुछ सांसद, जैसे कि रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले बिल के सह-लेखक डेमोक्रेटिक सीनेटर ब्लुमेंथल, रूस के साथ भारत के ऊर्जा संबंधों की आलोचना करते रहे हैं.ब्लुमेंथल ने चेतावनी दी, "चीन और भारत, आपको अपनी हरकतें सुधारनी होंगी. अपना तेल और गैस कहीं और से खरीदें. तुष्टीकरण कोई रणनीति नहीं है."
ट्रंप ने कहा है कि वह इस बिल को कानून बनाने के लिए उस पर हस्ताक्षर करेंगे.लेकिन वह मॉस्को के साथ कूटनीतिक बातचीत भी कर रहे हैं. अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर इस महीने मॉस्को और कीव का दौरा कर रहे हैं.
सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ ने अगस्त में चुपचाप मॉस्को का दौरा किया था, और अमेरिका ने रूस के वित्त मंत्री एंटोन सिलुआनोव को अमेरिका में होने वाली G20 मंत्रियों की बैठक के लिए आमंत्रित किया था.
ओबामा प्रशासन के दौरान रूस में अमेरिकी राजदूत रहे माइकल मैकफॉल ने X पर पोस्ट किया, "मुझे कोई भ्रम नहीं है कि ट्रंप वास्तव में रूस पर 'बहुत कड़े' प्रतिबंध लगाने के लिए विधायिका से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे. वह ऐसा नहीं करेंगे."इन सब बातों से भारत के लिए अनिश्चितता पैदा होती है.ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के डिस्टिंग्विश्ड फेलो मनोज जोशी ने कहा, "हमारे सिर पर तलवार लटकती रहे, यह हमारे लिए असहज स्थिति है."
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