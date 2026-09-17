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'ट्रंप टैरिफ के फेर में भारत', रूसी तेल खरीद बन रही वजह

नई दिल्ली : रूस पर दबाव बनाने के मकसद से लाए गए अमेरिकी टैरिफ बिल ने भारत-अमेरिका के द्विपक्षीय रिश्तों में एक नया तनाव पैदा कर दिया है. दोनों देशों के बीच पहले से ही अमेरिकी व्यापार नीति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी. इस बिल ने इसे और भी जटिल बना दिया है.

बिल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूसी तेल के बड़े खरीदारों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का नया अधिकार देता है.मुख्य सवाल यह है कि ट्रंप अमेरिकी कांग्रेस से मिले इस नए अधिकार का इस्तेमाल कैसे करेंगे और भारत, जिसका कहना रहा है कि ऊर्जा आयात राष्ट्रीय सुरक्षा से तय होता है, तेल आयात की अहमियत को देखते हुए इस पर क्या प्रतिक्रिया देगा.

विदेश मंत्रालय की तत्काल प्रतिक्रिया से पता चला कि भारत इस टैरिफ का विरोध करने की तैयारी कर रहा है, साथ ही उसने भारतीय व्यापार और उद्योग जगत के साथ टैरिफ बिल पर चर्चा करके एहतियाती कदम भी उठाए हैं.मंत्रालय ने एक बयान में चेतावनी दी, "भारतीय पक्ष ने न केवल द्विपक्षीय संबंधों बल्कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर इसके संभावित असर को बहुत स्पष्ट रूप से बताया है."मंत्रालय ने यह भी बताया कि "हाल के महीनों में विभिन्न अमेरिकी अधिकारियों के साथ उच्च स्तर पर" प्रतिबंध बिल को लेकर बातचीत हुई थी.

टैरिफ की धमकी का भारत-अमेरिका संबंधों पर असर - टैरिफ की धमकी ऐसे नाजुक समय में आई है जब भारत और अमेरिका एक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब हैं.ट्रंप ने अक्सर सहयोगियों, दोस्तों और प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ व्यापार का इस्तेमाल एक भू-राजनीतिक हथियार के तौर पर किया है.10 प्रतिशत टैरिफ के साथ, भारत अब तक कनाडा जैसे अमेरिकी सहयोगियों की तुलना में काफी हद तक सुरक्षित रहा है, जो 50 प्रतिशत टैरिफ का सामना कर रहे हैं.लेकिन रूस पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल ट्रंप को यह अधिकार देता है कि वे रूसी तेल खरीदने के लिए सजा के तौर पर अमेरिका में आयात होने वाले भारतीय सामानों पर 100 प्रतिशत तक का अतिरिक्त टैरिफ (सेकेंडरी सैंक्शन) लगा सकें.

बुधवार को अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बिल के पक्ष में 262 के मुकाबले 159 वोट पड़ने के बाद कांग्रेस ने 'लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट' को मंजूरी दी, जबकि सीनेट ने अगस्त में इसे 86 के मुकाबले 11 वोटों से पारित किया था.

रूसी तेल के प्रमुख खरीदार - भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान - सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं. अमेरिका रूस के तेल राजस्व को रोकना चाहता है. वह उसे आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहता है, ताकि यूक्रेन के खिलाफ उसके सैन्य अभियान में बाधा आए और उसे बातचीत की मेज पर लाया जा सके.

बिल में अमेरिका में रूसी आयात पर 500 प्रतिशत टैरिफ लगाने का प्रावधान भी है और इसमें रूस के 'शैडो फ्लीट' (गुप्त बेड़े) को निशाना बनाने के अलावा ईरान के खिलाफ प्रतिबंध भी शामिल हैं.व्यापार समझौते पर बातचीत जारी रहने के बावजूद, वाशिंगटन की व्यापार नीतियों को लेकर नई दिल्ली में पहले से ही कुछ अविश्वास है.

अमेरिका भारतीय सामानों के लिए एक प्रमुख बाजार है.व्यापार समझौता अभी अंतिम रूप लेने की प्रक्रिया में है क्योंकि भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में उस पर अधिक टैरिफ का बोझ न पड़े.

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के सितंबर के अंत में G-20 मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए अमेरिका जाने की उम्मीद है और समझौते में बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ द्विपक्षीय बैठक करने की भी संभावना है.लेकिन रूस से संबंधित टैरिफ बिल भारत की योजनाओं को जटिल बना सकता है.रूसी तेल के एक अन्य खरीदार चीन को भी टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है. अमेरिकी बाजार में भारत के अन्य व्यापारिक प्रतिस्पर्धियों - वियतनाम, बांग्लादेश, मलेशिया और इंडोनेशिया - को टैरिफ के इस अतिरिक्त बोझ का सामना नहीं करना पड़ेगा.

विदेश नीति के जानकारों का कहना है कि अमेरिका शायद ट्रेड बातचीत में इसका इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए करेगा.जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में यूएस स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर विनीत प्रकाश कहते हैं, "इससे स्थिति और पेचीदा हो सकती है क्योंकि भारत अभी रूसी एनर्जी पर निर्भर है. यह कानून ट्रंप को काफी छूट देता है. ऐसा नहीं है कि उन्हें टैरिफ लगाना ही होगा और यह अपने-आप लागू भी नहीं होगा, इसलिए बातचीत की गुंजाइश बनी रहती है."

उन्होंने कहा कि ऐसे संकेत हैं कि भारत कनाडा और यूरोपीय संघ जैसी ताकतों की ओर से किसी भी संभावित "दबाव" का मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है, जिनके साथ वह व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है.भारत ने यूरोपीय संघ और यूके के साथ भी समझौते किए हैं और कनाडा के साथ समझौते करने की प्रक्रिया में है.

विनीत प्रकाश ने कहा, "अमेरिका से हटकर अलग-अलग विकल्प तलाशने का ट्रेंड पहले से ही दिख रहा है. मुझे लगता है कि यह ट्रेंड और बढ़ेगा, हालांकि यह आसान नहीं होगा. हम अमेरिका से पूरी तरह अलग नहीं हो रहे हैं, ऐसा करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है."