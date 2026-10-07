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भारत-कनाडा के बदलते संबंध, अजीत डोभाल ने कनाडाई समकक्ष से की मुलाकात

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कनाडा के प्रधानमंत्री के वरिष्ठ राजनयिक और अंतरराष्ट्रीय मामलों के सलाहकार डेविड मॉरिसन से हाथ मिलाया. ( ANI )

नई दिल्ली : भारत और कनाडा सुरक्षा सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाने पर सहमत हुए हैं. दोनों देश अमेरिका के साथ अपने-अपने रिश्तों में तनाव और अपने जैसे देशों के मिलकर काम करने की जरूरत पर एक जैसी सोच के बीच, बड़े पैमाने पर राजनीतिक, सुरक्षा और व्यापारिक संबंधों को नए सिरे से आगे बढ़ा रहे हैं.

लेकिन ट्रूडो के जाने के बाद से रिश्ते पूरी तरह बदल गए हैं. यह बदलाव फरवरी में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान साफ ​​दिखा. इस दौरान दोनों देशों ने 2.6 अरब डॉलर के कई साल तक यूरेनियम सप्लाई करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए. सरकारी या सैन्य स्तर की गोपनीय और संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रूप से साझा करने, उसे संभालने और सुरक्षित रखने से जुड़े 'जनरल सिक्योरिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट' पर बातचीत की.

ट्रूडो के समय ओटावा ने भारतीय सरकारी अधिकारियों पर सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भूमिका निभाने का आरोप लगाया था. निज्जर की कनाडा में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. यह विवाद तब और बढ़ गया जब नई दिल्ली ने इन आरोपों को "बेतुका" करार दिया. मामला और अधिक गंभीर हो गया जब कनाडा ने 2024 के आखिर में तत्कालीन भारतीय उच्चायुक्त को इस मामले में "पर्सन ऑफ इंटरेस्ट" (जांच के दायरे में शामिल व्यक्ति) के तौर पर नामित किया. इसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के वरिष्ठ राजनयिकों को निष्कासित कर दिया गया और कुछ समय के लिए व्यापार वार्ता व वीजा जारी करने की प्रक्रिया रोक दी गई.

दोनों देश अभी 'व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते' पर बातचीत कर रहे हैं और अब तक पांच दौर की बातचीत हो चुकी है. दोनों देशों का लक्ष्य 2026 के अंत तक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापार समझौता करना है. 2025 में व्यापार का आंकड़ा 13.6 अरब डॉलर था.यह सब दोनों पक्षों की ओर से रिश्तों में पहले आई खटास को दूर करने की कोशिश को दर्शाता है. मौजूदा बातचीत का माहौल पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल (2023-2024) के दौरान रिश्तों में आई भारी गिरावट से बिल्कुल अलग है.

यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिसंबर में कनाडा के संभावित दौरे से पहले हो रही है. दोनों देश न केवल अपने रिश्तों को नए सिरे से शुरू कर रहे हैं, बल्कि भू-राजनीतिक खींचतान के इस दौर में व्यापक संबंध बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, जब मध्यम और उभरती हुई ताकतें व्यापार, राजनीति और सुरक्षा के क्षेत्र में अपनी साझेदारियों में विविधता ला रही हैं.नतीजतन, भारत-कनाडा सुरक्षा वार्ता भी रिश्तों को नए सिरे से बेहतर बनाने की एक बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा है, और दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों के अन्य पहलुओं में भी आगे बढ़ रहे हैं.

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और कनाडा के प्रधानमंत्री के वरिष्ठ राजनयिक और अंतरराष्ट्रीय मामलों के सलाहकार डेविड मॉरिसन के बीच हुई बैठक से सुरक्षा संबंधों में बढ़ते सहयोग का संकेत मिला है. कुछ समय पहले ही खुफिया और सुरक्षा मामलों को लेकर इन संबंधों में तनाव आ गया था. एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, हालांकि यह बैठक नियमित द्विपक्षीय सुरक्षा बातचीत का हिस्सा थी, लेकिन दोनों पक्ष द्विपक्षीय सुरक्षा और कानून प्रवर्तन सहयोग (लॉ एनफोर्समेंट कॉपरेशन) में हुई प्रगति की समीक्षा करते हुए व्यावहारिक सहयोग के लिए अतिरिक्त क्षेत्रों की पहचान करने पर सहमत हुए.

अजीत डोभाल ने डेविड मॉरिसन से हाथ मिलाया. (ANI)

पिछले आठ महीनों में, दोनों पक्षों के बीच अलग-अलग स्तरों पर कई बार दौरे हुए हैं. कनाडा के पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक 'सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक स्टेटक्राफ्ट' की को-फाउंडर और सीईओ वीना नाजीबुल्ला ने ईटीवी भारत से कहा, "मुझे लगता है कि पिछले साल कनाडा-भारत संबंधों में उल्लेखनीय सकारात्मक गति देखी गई है. खास बात यह है कि अब कई मोर्चों पर एक साथ प्रगति हो रही है."

उन्होंने कहा कि "सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से जुड़े उन मुश्किल मुद्दों पर नियमित बातचीत और प्रगति हो रही है, जिनकी वजह से रिश्ते खराब हुए थे." वीना के अनुसार, "लगातार हो रही उच्च-स्तरीय बातचीत - जिसमें इस हफ्ते भारत में अजीत डोभाल और डेविड मॉरिसन के बीच हुई बैठक भी शामिल है - इस बात का अहम सबूत है कि दोनों सरकारें इन मुद्दों को सीधे सुलझाने के लिए तरीके विकसित कर रही हैं, ताकि ये मुद्दे व्यापक रिश्तों पर हावी न हों."

रिश्तों को नए सिरे से शुरू करने में अनिश्चितता भरा जियोपॉलिटिकल माहौल भी मदद कर रहा है. यह दोनों देशों को संबंध सुधारने के लिए प्रेरित कर रहा है. कार्नी के नेतृत्व में, न केवल रिश्तों को नए सिरे से शुरू किया गया है, बल्कि दोनों देशों के नजरिए में भी समानता आई है. यह ऐसे समय में हुआ है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में भारत और कनाडा, दोनों के ही अमेरिका के साथ संबंधों में अलग-अलग तरह की मुश्किलें आई हैं.

कनाडा और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर (व्यापार युद्ध) बिगड़ता जा रहा है, और अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड डील भी अटकता हुआ दिख रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि दोनों पक्ष एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं जिसके आगे कुछ भी लेना-देना बहुत मुश्किल हो सकता है."

अमेरिका ने एक कानून भी पास किया है जिसके तहत ट्रंप रूस से तेल खरीदने के लिए भारत समेत अन्य देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगा सकते हैं.अगस्त में अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापार वार्ता टूट गई, जिसके परिणामस्वरूप राजनीतिक तनाव के बीच आपसी टैरिफ और आयात पर प्रतिबंध लगाए गए. अमेरिका ने कनाडा के लगभग 20 से 28 अरब डॉलर मूल्य के सामान पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया.

नाजीबुल्ला ने कहा कि इस पृष्ठभूमि में "रिश्तों में सुधार के पीछे एक बड़ी रणनीतिक सोच काम कर रही है. कनाडा और भारत, दोनों के पास अपनी आर्थिक और रणनीतिक साझेदारियों में विविधता लाने के ठोस कारण हैं, क्योंकि दोनों ही अपने मुख्य आर्थिक साझेदार, अमेरिका के साथ संबंधों में बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. हितों की यह समानता न केवल व्यापार और निवेश, बल्कि ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीक और व्यापक जियोपॉलिटिकल सहयोग के क्षेत्रों में भी कहीं अधिक मजबूत संबंध बनाने का अवसर पैदा करती है." उन्होंने आगे कहा, "रिश्तों में अभी भी कुछ मुश्किल मुद्दे हैं जिन्हें सुलझाना बाकी है, लेकिन आगे बढ़ने की दिशा स्पष्ट रूप से सकारात्मक है और प्रगति की गति उल्लेखनीय रही है."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मार्च, 2026 को नई दिल्ली में इंडिया-कनाडा CEO फ़ोरम के दौरान कनाडा के अपने समकक्ष मार्क कार्नी और अन्य लोगों के साथ तस्वीर के लिए पोज देते हुए, (ANI)

ईरान और यूक्रेन में चल रहे झगड़ों की वजह से बढ़ती अनिश्चितता और बड़ी ताकतों के बीच बढ़ते टकराव के माहौल में, कार्नी का 'मिडल-पावर कोऑपरेशन' (मध्यम दर्जे की ताकतों के बीच सहयोग) का सिद्धांत भारत को भी सही लगा है.जनवरी में दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कार्नी ने कहा था कि बड़ी ताकतों की आपसी होड़ की वजह से दुनिया की व्यवस्था में आई दरार के बीच, मध्यम दर्जे की ताकतों को मिलकर काम करने की जरूरत है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं किया गया, तो देशों को कमजोर स्थिति से बातचीत करनी पड़ेगी.इसी तरह की बात दोहराते हुए, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रविवार को म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका "जानबूझकर एक अकेला देश बनता जा रहा है" और उन्होंने देखा कि अमेरिका की बदली हुई स्थिति और चीन के उभार की वजह से दुनिया की व्यवस्था बदल रही है.उन्होंने कहा कि नतीजतन, मध्यम दर्जे की और उभरती हुई ताकतें "हर तरह से विविधता लाने और जोखिम कम करने पर ध्यान दे रही हैं - न सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था या सुरक्षा के मामले में, बल्कि अधिक मजबूत सप्लाई चेन बनाने में भी."

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