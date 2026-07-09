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पीएम मोदी का ऊर्जा सुरक्षा पर मास्टरस्ट्रोक; ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम और क्रिटिकल मिनरल्स पर समझौता, चीन को झटका

PM Modi Australia Visit: ऑस्ट्रेलिया अब भारत को यूरेनियम-क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई करेगा, आईए समझते हैं पीएम मोदी के इस दौरे का उद्देश्य क्या है?

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पीएम मोदी का ऊर्जा और समुद्री सुरक्षा पर मास्टरस्ट्रोक. (Photo Credit; Narendra Modi X Post)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 9, 2026 at 4:25 PM IST

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India Australia Strategic Partnership: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पर हैं. सबसे पहले मोदी इंडोनेशिया गए और अब ऑस्‍ट्रेलिया पहुंचे हैं. भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल डील हुई है. जिसके बदले इंडोनेशिया भारत को क्रिटिकल मिनरल्स देगा. इस डील को लेकर चीन के माथे पर चिंता की लकीरें हैं.

वहीं अब मोदी ने ऑस्‍ट्रेलिया में ऊर्जा सुरक्षा और रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर बड़ा समझौता किया है. इसके तहत ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम और क्रिटिकल मिनरल्स की निर्बाध सप्लाई करेगा. ऑस्ट्रेलिया के साथ ये समझौता चीन को एक और झटका है. आईए समझते हैं पीएम मोदी का ये इंडो-पैसिफिक दौरा चीन के लिए चिंता का सबब क्यों बनता जा रहा है. साथ ही, मोदी के इस दौरे का उद्देश्य क्या है?

भारत की ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई डील की मुख्य बातें.
भारत की ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई डील की मुख्य बातें. (Photo Credit; Randhir Jaiswal MEA Spokesperson X Post)

मोदी का इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के 3 देशों का दौरा अचानक क्यों: मोदी का ये 3 देशों का दौरा यूं ही नहीं हुआ. इसका आधार 16 जून 2026 को अमेरिका में हुई एक घटना को माना जा रहा है. दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 16 जून को अपनी सबसे बड़ी सैन्य कमांड, ‘यूएस इंडो-पैसिफिक कमांड’ (USINDOPACOM) का नाम बदलकर फिर से 'यूएस पैसिफिक कमांड' (USPACOM) कर दिया है.

माना जा रहा है कि ऐसा अमेरिका ने चीन के साथ तनाव कम करने के लिए किया. इसके चलते हिंद और प्रशांत महासागर क्षेत्र के देशों ने आपसी कूटनीति को नई दिशा देने की शुरुआत कर दी है. इसी को धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रशांत महासागर क्षेत्र के तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पर हैं.

भारत की ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई डील की मुख्य बातें.
भारत की ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई डील की मुख्य बातें. (Photo Credit; Randhir Jaiswal MEA Spokesperson X Post)

भारत की ऑस्ट्रेलिया के साथ बड़ी डील: मेलबर्न में पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को नई मजबूती देने, समुद्री सुरक्षा, साइबर तकनीक, आपूर्ति श्रृंखला, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और व्यापार के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने पर सहमति बनी है. ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच यूरेनियम व रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई को लेकर समझौता हुआ है.

दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता, वैश्विक तनावों के समाधान के लिए संवाद व कूटनीति को प्रभावी रास्ता बताया. साथ ही अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और कोयले पर निर्भरता घटाने के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम प्राप्त कर रहा है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी.

भारत की ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई डील की मुख्य बातें.
भारत की ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई डील की मुख्य बातें. (Photo Credit; Randhir Jaiswal MEA Spokesperson X Post)

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच मजबूत होगी समुद्री सुरक्षा और साइबर तकनीक: पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने बातचीत में दोनों देशों के संयुक्त समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप को भी मंजूरी दी. इसके अलावा साइबर सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने के लिए नई भारत-ऑस्ट्रेलिया साझेदारी पर भी सहमति जताई.

इसके लिए 'PACTS' समझौते को अंतिम रूप दिया गया. दोनों देशों ने रणनीतिक समन्वय बढ़ाने, सैन्य रक्षा अभ्यासों को और जटिल बनाने, दोनों देशों की सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी मजबूत करने पर भी सहमति जताई.

भारत की ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई डील की मुख्य बातें.
भारत की ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई डील की मुख्य बातें. (Photo Credit; Randhir Jaiswal MEA Spokesperson X Post)

भारत के गगनयान मिशन में ऑस्ट्रेलिया करेगा मदद: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी. इसके तहत ऑस्ट्रेलिया के कोकोस द्वीप पर अस्थायी स्पेस ट्रैकिंग टर्मिनल स्थापित किया जाएगा, जो भारत के गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन को तकनीकी सहयोग देगा. बैठक में ऑस्ट्रेलिया, भारत और कनाडा के बीच टेक्नोलॉजी-इनोवेशन पार्टनरशिप से जुड़े समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए. इस साझेदारी से तकनीकी क्षेत्र में तीनों देशों के बीच सहयोग को नई धार मिलेगी.

भारत को यूरेनियम सप्लाई करेगा ऑस्ट्रेलिया: पीएम मोदी के दौरे से ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है. पीएम मोदी और एंथनी अल्बनीज ने ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करते हुए यूरेनियम समझौते पर हस्ताक्षर किए. बैठक में वर्ष 2015 के भारत-ऑस्ट्रेलिया परमाणु सहयोग समझौते के तहत शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात पर सहमति बनी.

भारत की ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई डील की मुख्य बातें.
भारत की ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई डील की मुख्य बातें. (Photo Credit; Randhir Jaiswal MEA Spokesperson X Post)

इस समझौते से भारत को ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम आपूर्ति का मार्ग खुलेगा और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में देश को नई मजबूती मिलेगी. इसके साथ ही भारत, ऑस्ट्रेलिया से भारी मात्रा में एलएनजी, कोयला और डीजल का आयात करेगा, जिससे भारत की ऊर्जा निर्भरता के नए रास्ते खुलेंगे. ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की हुई यूरेनियम डील इस साल का दूसरा समझौता है. दरअसल, भारत ने इसी साल कनाडा के साथ भी यूरेनियम डील की थी.

भारत-ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर पर करेंगे काम: भविष्य की तकनीक और उद्योगों को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी और प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर पर काम करने में सहमति जताई है. इसके जरिए, भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स और EV (बैटरीवाली गाड़ियां) सेक्टर के लिए आवश्यक खनिजों की सप्लाई मिल सकेगी.

भारत की ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई डील की मुख्य बातें.
भारत की ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई डील की मुख्य बातें. (Photo Credit; Randhir Jaiswal MEA Spokesperson X Post)

ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज्यादा यूरेनियम: भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम समझौता काफी अहम माना जा रहा है. दरअसल, भारत को बिजली उत्पादन, मेडिकल और दूसरे क्षेत्रों के लिए यूरेनियम की जरूरत है. दुनिया में ऑस्ट्रेलिया के पास यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है. उसके पास दुनिया के यूरेनियम भंडार का लगभग 28 प्रतिशत हिस्सा है.

लेकिन, कानूनी अड़चनों और राजनीतिक संवेदनशीलता के कारण ऑस्ट्रेलिया भारत को इसकी सप्लाई नहीं कर पा रहा था. दरअसल, ऑस्ट्रेलिया अपना यूरेनियम दूसरे देशों को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए निर्यात करता है. अब भारत से समझौता होने के बाद ऑस्ट्रेलिया से सप्लाई का रास्ता खुल गया है. इस समझौते में भी शांतिपूर्ण उद्देश्यों की बात है.

भारत की ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई डील की मुख्य बातें.
भारत की ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई डील की मुख्य बातें. (Photo Credit; Randhir Jaiswal MEA Spokesperson X Post)

ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के साथ भारत का समझौता, चीन को झटका: रेयर अर्थ मिनरल्‍स EV (बैटरी वाली गाड़ियां) के साथ ही स्मार्टफोन और डिफेंस सेक्‍टर के लिए काफी महत्‍वपूर्ण होते हैं. इसके बिना इनका प्रोडक्शन संभव नहीं होता है. साथ ही सेमी-कंडक्‍टर निर्माण में भी रेयर अर्थ मिनरल्‍स की जरूरत होती है. रेयर अर्थ मिनरल्‍स पर चीन का एकाधिकार है.

भारत की ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई डील की मुख्य बातें.
भारत की ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई डील की मुख्य बातें. (Photo Credit; Randhir Jaiswal MEA Spokesperson X Post)

हाल के दिनों में चीन ने इसके निर्यात पर कंट्रोल किया है और इसे कम कर दिया है. इससे भारत पर असर पड़ा है. क्योंकि, भारत अपनी जरूरत का रेयर अर्थ मिनरल्स चीन से लेता है. इस पर भारत ने रेयर अर्थ मिनरल्‍स के सेक्‍टर में आत्‍मनिर्भर बनने और दूसरे विकल्‍प के रूप में ऑस्‍ट्रेलिया और इंडोनेशिया के साथ डील की है. इन समझौतों के तहत भारत महत्वपूर्ण खनिजों को हासिल करके अपनी आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) को चीन से मुक्त कर रहा है.

चीन के सस्ते सामान का विकल्प तैयार कर रहा भारत: आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ECTA) के तहत ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय उत्पादों के लिए 100% टैरिफ लाइन्स पर शून्य-शुल्क (zero-duty) की सुविधा दी है. इससे भारत अपने छोटे और मध्यम उद्योगों (MSME) को बढ़ावा देकर चीन के सस्ते सामान का विकल्प तैयार कर सकता है.

भारत की ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई डील की मुख्य बातें.
भारत की ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई डील की मुख्य बातें. (Photo Credit; Randhir Jaiswal MEA Spokesperson X Post)

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