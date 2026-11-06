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50 करोड़ डॉलर का आसान कर्ज और 3 समझौते: जानिए कैसे गुयाना के जरिए लैटिन अमेरिका में प्रभाव बढ़ा रहा है भारत

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार, 5 नवंबर, 2026 को एंटीगुआ और बारबुडा के गवर्नर जनरल सर रॉडनी विलियम्स से मुलाकात की. ( IANS/X/@DrSJaishankar )

By Aroonim Bhuyan 12 Min Read

नई दिल्ली: भारत ने दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना के विकास और इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में मदद के लिए 50 करोड़ डॉलर (500 मिलियन डॉलर) की एक नई 'लाइन ऑफ क्रेडिट' (एक तरह का आसान कर्ज) देने का ऐलान किया है. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को एंटीगुआ और बारबुडा में कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग (CHOGM) के दौरान गुयाना के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद इरफान अली से मुलाकात के बाद यह घोषणा की.

यह घोषणा गुयाना के साथ भारत की विकास साझेदारी के बड़े विस्तार को दर्शाती है. राष्ट्रपति अली से मुलाकात पर खुशी जताते हुए जयशंकर ने अपने एक्स (ट्विटर) हैंडल पर लिखा-