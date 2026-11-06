50 करोड़ डॉलर का आसान कर्ज और 3 समझौते: जानिए कैसे गुयाना के जरिए लैटिन अमेरिका में प्रभाव बढ़ा रहा है भारत
गुयाना के लिए भारत का नया वादा लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के साथ ज़्यादा ठोस आर्थिक जुड़ाव की ओर बदलाव को दिखाता है.
Published : November 6, 2026 at 3:10 PM IST
नई दिल्ली: भारत ने दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना के विकास और इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में मदद के लिए 50 करोड़ डॉलर (500 मिलियन डॉलर) की एक नई 'लाइन ऑफ क्रेडिट' (एक तरह का आसान कर्ज) देने का ऐलान किया है. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को एंटीगुआ और बारबुडा में कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग (CHOGM) के दौरान गुयाना के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद इरफान अली से मुलाकात के बाद यह घोषणा की.
यह घोषणा गुयाना के साथ भारत की विकास साझेदारी के बड़े विस्तार को दर्शाती है. राष्ट्रपति अली से मुलाकात पर खुशी जताते हुए जयशंकर ने अपने एक्स (ट्विटर) हैंडल पर लिखा-
"साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के बाद से हमारे द्विपक्षीय सहयोग में हुई लगातार प्रगति की समीक्षा की. गुयाना में सड़कों, स्वास्थ्य और रक्षा परियोजनाओं के लिए 50 करोड़ डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट बढ़ाने का ऐलान किया. साथ ही, एमएसई (MSEs) मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स की सप्लाई और इंस्टॉलेशन, क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स को लागू करने के लिए अनुदान सहायता, और डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर व गुयाना में यूपीआई (UPI) जैसी प्रणाली के संचालन में सहयोग से जुड़े समझौतों पर हस्ताक्षर किए."
दोनों देशों ने तीन अहम समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए, जिनमें सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स की स्थापना, क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स (QIPs) के लिए अनुदान सहायता, और डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) में सहयोग शामिल है. इस सहयोग के तहत गुयाना में भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) जैसी भुगतान प्रणाली का विकास और संचालन भी किया जाएगा.
इस बैठक के नतीजे भारत और गुयाना के बीच बढ़ते रिश्तों की गहराई को दिखाते हैं. दोनों देश अपने पारंपरिक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों से आगे बढ़कर व्यापार, निवेश, ऊर्जा, कृषि, बुनियादी ढांचे, विनिर्माण और डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ाना चाहते हैं.
यह नई 50 करोड़ डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट गुयाना के विकास एजेंडे के प्रति भारत की एक बड़ी वित्तीय प्रतिबद्धता को दर्शाती है. इस सुविधा का उद्देश्य देश की प्राथमिकता वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और अन्य विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करना है, जिससे दक्षिण अमेरिका में एक विकास भागीदार के रूप में भारत की भूमिका और मजबूत होगी.
भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, "भारत ने गुयाना में पहले ही कई विकास परियोजनाएं पूरी कर ली हैं, और यह नई लाइन ऑफ क्रेडिट दोनों देशों के बीच विकास साझेदारी को और मजबूत करेगी."
भारत ने गुयाना में पहले ही कई विकास कार्य पूरे किए हैं, और इस ताजा वित्तीय मदद से द्विपक्षीय सहयोग को और गति मिलने की उम्मीद है. यह ग्लोबल साउथ (विकासशील देशों) के साथ जुड़ने और आर्थिक कूटनीति के एक माध्यम के रूप में विकास के लिए धन उपलब्ध कराने पर भारत के निरंतर जोर को भी दर्शाता है.
गुयाना के लिए, इस अतिरिक्त फंडिंग की उपलब्धता से बुनियादी ढांचे के विकास को तेज करने, उत्पादन क्षमताओं को मजबूत करने और भारत के साथ साझेदारी में शुरू की गई परियोजनाओं के माध्यम से अपनी प्राथमिक जरूरतों को पूरा करने के अवसर पैदा हो सकते हैं. वहीं, भारतीय कंपनियों के लिए यह बढ़ती विकास साझेदारी गुयाना के बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और अन्य आर्थिक क्षेत्रों में बड़ी भागीदारी के रास्ते खोल सकती है.
तीन समझौतों के जरिए विनिर्माण और जमीनी स्तर का विकास
बैठक के दौरान हस्ताक्षरित तीनों समझौते गुयाना के आर्थिक विकास के अलग-अलग लेकिन एक-दूसरे को पूरा करने वाले पहलुओं पर केंद्रित हैं. पहला समझौता, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए विनिर्माण परियोजनाओं की आपूर्ति और स्थापना से संबंधित है. इसका उद्देश्य गुयाना में छोटे पैमाने पर औद्योगिक और विनिर्माण क्षमताओं के विकास में मदद करना है.
दूसरा समझौता, 'क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स' (QIPs - तुरंत असर दिखाने वाली परियोजनाएं) को लागू करने के लिए अनुदान सहायता प्रदान करता है. इन परियोजनाओं का उद्देश्य लक्षित प्रयासों के जरिए विशिष्ट विकास आवश्यकताओं को पूरा करना है, जिससे स्थानीय समुदायों को सीधा और स्पष्ट लाभ मिल सके. भारत ने अपनी विकास साझेदारियों, विशेष रूप से 'ग्लोबल साउथ' के साथ, इस क्यूआईपी मॉडल का तेजी से उपयोग किया है.
तीसरा समझौता, डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) में सहयोग और गुयाना में भारत के यूपीआई (UPI) जैसी भुगतान प्रणाली के संचालन से जुड़ा है, जो दोनों देशों के इस बढ़ते रिश्ते के एक महत्वपूर्ण तकनीकी आयाम को दर्शाता है.
गुयाना को मिलेगा भारत के डिजिटल भुगतान अनुभव का साथ
डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर में प्रस्तावित सहयोग दोनों देशों के इस हालिया जुड़ाव का सबसे महत्वपूर्ण और दूरगामी परिणाम देने वाला पहलू बन सकता है.
भारत के यूपीआई (UPI) ने एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से तुरंत और एक बैंक से दूसरे बैंक में आसानी से लेनदेन को संभव बनाकर देश के डिजिटल भुगतान तंत्र को पूरी तरह बदल दिया है. इसके बड़े पैमाने पर अपनाए जाने से व्यवसायों, उपभोक्ताओं और सेवा प्रदाताओं के बीच डिजिटल लेनदेन काफी आसान हो गया है.
गुयाना में यूपीआई जैसी प्रणाली को विकसित करने और चलाने में सहयोग करने से, इस दक्षिण अमेरिकी देश को बड़े पैमाने पर डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचा तैयार करने के भारत के अनुभव का लाभ उठाने का एक शानदार अवसर मिल सकता है.
एक अधिक सुलभ और आपस में जुड़ी डिजिटल भुगतान प्रणाली से वित्तीय लेनदेन को बढ़ावा मिलेगा, औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बेहतर होगी और डिजिटल वाणिज्य (ई-कॉमर्स) के विस्तार को मदद मिलेगी. यह आम लोगों और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सुविधाओं को और अधिक सुलभ बनाकर वित्तीय समावेशन में भी योगदान दे सकता है.
यह समझौता भारत की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय डिजिटल कूटनीति के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है. भारत अपनी डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा प्रणाली को भागीदार देशों के लिए एक संभावित विकास संसाधन के रूप में तेजी से बढ़ावा दे रहा है, विशेष रूप से उन देशों के लिए जो वित्तीय समावेशन और सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए कम लागत वाले और बड़े पैमाने पर काम करने वाले समाधान तलाश रहे हैं.
इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाकर, भारत और गुयाना अपने उस रिश्ते में एक नया टेक्नोलॉजी-संचालित आयाम जोड़ना चाहते हैं, जो पारंपरिक रूप से केवल ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनयिक संबंधों पर टिका हुआ था.
ऊर्जा और निवेश महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में उभरे
दोनों देशों के बीच सहयोग का एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र ऊर्जा है, विशेष रूप से तब जब गुयाना बड़े पैमाने पर अपतटीय तेल की खोज के बाद वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में एक बेहद महत्वपूर्ण देश बनकर उभरा है.
गुयाना के तेजी से बढ़ते पेट्रोलियम क्षेत्र ने उसके आर्थिक महत्व को बढ़ा दिया है और अंतरराष्ट्रीय निवेश, बुनियादी ढांचे के विकास और तकनीकी साझेदारियों के लिए नए अवसर पैदा किए हैं.
भारत के लिए, जो अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी हद तक आयातित ऊर्जा पर निर्भर है, गुयाना जैसे उभरते हुए तेल उत्पादक देशों के साथ मजबूत संबंध रखना काफी बड़ा आर्थिक महत्व रखता है.
व्यापार और निवेश के साथ-साथ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग एक अधिक विविधतापूर्ण द्विपक्षीय आर्थिक रिश्ते को आधार दे सकता है. विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रपति अली के बीच हुई चर्चाओं में भी व्यावसायिक भागीदारी के नए अवसर तलाशने और निवेश के प्रवाह को बढ़ावा देने में दोनों पक्षों की समान रुचि दिखी.
दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में कृषि और बुनियादी ढांचे का विकास भी चर्चा के अन्य प्रमुख क्षेत्रों में शामिल था. कृषि में अधिक सहयोग से विशेषज्ञता और तकनीक के आदान-प्रदान को बढ़ावा मिल सकता है, जबकि बुनियादी ढांचा साझेदारियां गुयाना को अपने आर्थिक और उत्पादन आधार को मजबूत करने के प्रयासों में मदद कर सकती हैं.
विनिर्माण और डिजिटल टेक्नोलॉजी में प्रस्तावित सहयोग उद्योगों के विकास में मदद करके, कनेक्टिविटी में सुधार लाकर और आर्थिक भागीदारी के नए अवसर पैदा करके इन प्रयासों को और मजबूत बना सकता है.
ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध बने मजबूत आधार
भारत और गुयाना के बीच लंबे समय से पुराने संबंध हैं, जिनकी जड़ें उनके साझा ऐतिहासिक अनुभवों और दोनों देशों के लोगों के बीच गहरे आपसी जुड़ाव (पीपल-टू-पीपल कनेक्टिविटी) में निहित हैं.
गुयाना में भारतीय मूल की एक बड़ी आबादी की मौजूदगी इस रिश्ते को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण कारक रही है. 19वीं शताब्दी में भारत से गिरमिटिया मजदूरों के गुयाना पहुंचने से दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध स्थापित हुए, जो आज भी उनके द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं. इन ऐतिहासिक संबंधों ने राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में राजनयिक संबंधों और सहयोग के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया है.
पिछले कुछ वर्षों में, यह रिश्ता लोगों के बीच पारंपरिक जुड़ाव के दायरों से आगे बढ़ा है. अब दोनों देश व्यापार, निवेश, विकास सहायता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने के अवसरों तलाश रहे हैं.
दोनों देशों की राष्ट्रमंडल की सदस्यता और ग्लोबल साउथ (विकासशील देशों) के भागीदारों के रूप में उनकी साझा पहचान भी साझा विकास प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बहुपक्षीय मंच प्रदान करती है.
दोनों देश अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में विकासशील देशों की आवाज को मजबूत करने, समान आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देने और ग्लोबल साउथ को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने में समान रुचि रखते हैं.
लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों के साथ भारत का बढ़ता जुड़ाव
विदेश मंत्री जयशंकर और राष्ट्रपति अली की बैठक के ये ताजा नतीजे लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों के साथ अपने आर्थिक और राजनयिक संबंधों को बढ़ाने के भारत के बड़े प्रयासों का ही एक हिस्सा हैं.
हालांकि, भौगोलिक दूरी के कारण पारंपरिक रूप से भारत और इस क्षेत्र के कई देशों के बीच आर्थिक लेनदेन का दायरा सीमित रहा है, लेकिन नई दिल्ली (भारत) अब व्यापार, निवेश, ऊर्जा सहयोग, विकास सहायता और राजनयिक बातचीत के जरिए इन देशों के साथ साझेदारी बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहा है.
गुयाना की बढ़ती आर्थिक ताकत, विशेष रूप से उसके समुद्र तटीय तेल की खोज के बाद, भारत के इस बड़े वैश्विक अभियान में उसे और अधिक महत्वपूर्ण बना देती है.
गुयाना का तेजी से बढ़ता ऊर्जा क्षेत्र, उसकी विकास संबंधी जरूरतें और बुनियादी ढांचे व औद्योगिक निवेश की संभावनाएं, भारत को इस पूरे क्षेत्र में अपनी आर्थिक उपस्थिति मजबूत करने का एक बड़ा अवसर देती हैं.
यह 50 करोड़ डॉलर की नई लाइन ऑफ क्रेडिट (LoC) और इसके साथ हुए तीन समझौते यह दिखाते हैं कि कैसे भारत विकासशील देशों के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए वित्तीय मदद के साथ-साथ तकनीकी सहयोग और क्षमता निर्माण को एक साथ जोड़ रहा है.
गुयाना के लिए यह नई वित्तीय प्रतिबद्धता बुनियादी ढांचे के विकास में मदद कर सकती है, स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा दे सकती है, सामुदायिक स्तर के विकास को मजबूत कर सकती है और डिजिटल बदलाव की रफ्तार बढ़ा सकती है. वहीं भारत के लिए, यह कदम व्यावसायिक जुड़ाव बढ़ाने और दक्षिण अमेरिका की इस तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही अर्थव्यवस्था के साथ एक मजबूत विकासपरक व तकनीकी साझेदारी स्थापित करने के अवसर प्रदान करता है.
इस तरह, चोगम (CHOGM) में हुई यह बैठक भारत-गुयाना संबंधों को और व्यापक बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम है. यह दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे ऐतिहासिक और दोस्ताना रिश्तों को आर्थिक सहयोग, तकनीक, विकास और साझा समृद्धि पर आधारित एक अधिक व्यापक साझेदारी में बदलने का काम करती है.
भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, "भारत और गुयाना के बीच लंबे समय से करीबी संबंध हैं, जिनकी जड़ें ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के आपसी जुड़ाव (पीपल-टू-पीपल टाइज) में गहराई से समाई हुई हैं. विकासशील देशों के भागीदारों और राष्ट्रमंडल के सदस्यों के रूप में, भारत और गुयाना अपने बहुआयामी सहयोग को मजबूत करने और विकास व समृद्धि के साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे."
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