रूस-यूक्रेन के बीच युद्धविराम के प्रस्ताव को UNGA ने अपनाया, भारत ने वोटिंग से बनाई दूरी

यूक्रेन पर रूसी हमले की चौथी बरसी पर यूएन महासभा ने युद्धविराम के लिए ड्राफ्ट प्रस्ताव को अपनाया. प्रस्ताव के पक्ष में 107 वोट पड़े.

India abstains from voting on UNGA draft resolution calling for ceasefire between Russia and Ukraine
रूस और यूक्रेन के बीच युद्धविराम के प्रस्ताव को UNGA ने अपनाया, भारत ने वोटिंग से बनाई दूरी (ANI)
By ANI

Published : February 25, 2026 at 7:18 AM IST

3 Min Read
कीव: भारत ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA ) के उस ड्राफ्ट प्रस्ताव पर वोटिंग से खुद को अलग रखा, जिसमें रूस और यूक्रेन के बीच तुरंत, पूर्ण और बिना शर्त युद्धविराम की मांग की गई थी. 'यूक्रेन में स्थायी शांति के लिए समर्थन' नाम का यह प्रस्ताव रूस के यूक्रेन पर हमले की चौथी बरसी पर पास हुआ. 193 सदस्यों वाली सभा में प्रस्ताव के पक्ष में 107 वोट और विरोध में 12 वोट पड़े. जबकि 51 देशों ने वोटिंग से खुद को अलग रखा.

भारत उन 51 देशों में से एक था जो यूक्रेन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव से दूर रहे. अन्य देशों में बहरीन, बांग्लादेश, ब्राजील, चीन, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) शामिल थे.

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने उन 107 देशों का धन्यवाद किया जिन्होंने यूएन महासभा में यूक्रेन के प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें पूर्ण युद्धविराम और यूक्रेनी नागरिकों की वापसी की मांग की गई थी. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह प्रस्ताव, जिसका उद्देश्य स्थायी शांति लाना है, एक जरूरी कदम है, और शांति पाने के लिए वैश्विक भागीदारों के साथ काम करते रहने का वादा किया.

जेलेंस्की ने मंगलवार को एक्स पोस्ट में लिखा, "मैं उन 107 देशों में से हर एक का शुक्रगुजार हूं जो आज संयुक्त राष्ट्र में जान की रक्षा के लिए यूक्रेन के साथ खड़े थे. महासभा ने स्थायी शांति के समर्थन में हमारे प्रस्ताव को अपनाया, जिसमें पूर्ण युद्धविराम और यूक्रेनी लोगों की वापसी की स्पष्ट मांग की गई थी."

उन्होंने आगे लिखा, "ये सही और जरूरी कदम हैं. हम अपने भागीदारों के साथ मिलकर शांति हासिल करने के लिए सक्रियता से काम करते रहेंगे."

इस बीच, यूक्रेन पर रूस के हमले के चार साल पूरे होने पर मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस युद्ध को अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन और दुनिया की शांति के लिए खतरा बताया. गुटेरेस ने एक्स पोस्ट में कहा, "24 फरवरी को रूस के यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला करने के चार साल पूरे हो गए हैं, जो यूएन चार्टर और इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन है. यह खतरनाक युद्ध हमारी सोच पर एक दाग है और क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है. युद्ध जितना लंबा चलेगा, उतना ही खतरनाक होता जाएगा. इस लड़ाई का सबसे ज्यादा प्रभाव आम जन-जीवन पर पड़ता है, 2025 में यूक्रेन में सबसे ज्यादा आम लोग मारे गए."

उन्होंने सही और हमेशा रहने वाली शांति पाने की दिशा में पहले कदम के तौर पर तुरंत, पूर्ण और बिना शर्त युद्धविराम की मांग की. पोस्ट में लिखा, "यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है. मैं एक सही, लंबे समय तक चलने वाली और पूर्ण शांति की तरफ पहले कदम के तौर पर तुरंत, पूर्ण और बिना शर्त युद्धविराम की अपनी अपील दोहराता हूं. शांति सही हो, इसके लिए उसे अंतरराष्ट्रीय कानून के हिसाब से होना चाहिए, जिसमें यूक्रेन की आजादी, संप्रभुता और अखंडता का सम्मान हो."

