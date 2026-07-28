ETV Bharat / international

भारत सीमा से लगे नेपाल के जिले में सांप्रदायिक तनाव जारी, अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू

सुनसरी जिले में रविवार को हुई सांप्रदायिक हिंसा में एक व्यक्ति की मौत के बाद तनाव बना हुआ है.

Indefinite period curfew as communal tension persists in parts of Nepal district bordering India
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 28, 2026 at 10:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

काठमांडू: भारत से लगे नेपाल के पूर्वी सुनसरी जिले के कुछ हिस्सों में मंगलवार को कर्फ्यू को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया गया. जिले में रविवार को हुई सांप्रदायिक हिंसा में एक व्यक्ति की मौत के बाद तनाव बना हुआ है.

सुनसरी जिला प्रशासन कार्यालय (डीएओ) ने बताया कि कोशी प्रांत के सुनसरी जिले के कई इलाकों में मंगलवार को सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक कर्फ्यू और निषेधाज्ञा लागू रही. मुख्य जिला अधिकारी ईश्वर प्रसाद आर्याल ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और स्थानीय हितधारकों के साथ बैठक कर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा की.

बैठक के बाद सहायक मुख्य जिला अधिकारी पोशन लामिछाने ने कहा, "कर्फ्यू अनिश्चितकाल तक या अगले आदेश तक जारी रहेगा." उन्होंने बताया कि यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए सुनसरी जिले से गुजरने वाले पूर्व-पश्चिम राजमार्ग पर सुबह सात बजे से दोपहर तीन बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई थी. इसके बाद दोपहर तीन बजे से वहां फिर से कर्फ्यू लागू कर दिया गया, जो अगले आदेश तक जारी रहेगा.

सुनसरी जिले के हरिनगरा बाजार, भुटाहा बाजार, कप्तानगंज बाजार, घुस्की बाजार और देवानगंज बाजार में सोमवार सुबह से ही कर्फ्यू और निषेधाज्ञा लागू है. जिले में प्रतिबंध सोमवार को पहली बार लगाए गए थे, जब रविवार को कप्तानगंज क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी.

पुलिस के मुताबिक, दो धार्मिक समुदायों के जश्न के दौरान हुए विवाद के बाद आपस में भिड़े समूहों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस की गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और सुरक्षाकर्मियों समेत 12 से अधिक लोग घायल हो गए.

पुलिस ने बताया कि घायलों में से दो की हालत गंभीर बनी हुई है. सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) ने एक बयान जारी कर सभी संबंधित पक्षों से शांति, सामाजिक सद्भाव और सहिष्णुता बनाए रखने की अपील की.

ये भी पढ़ें: पाकिस्तानी सेना ने पीओके में 14 लोगों से अधिक की हत्या की, भारत ने जताई चिंता, चुनाव को बताया दिखावटी

TAGGED:

VIOLENCE IN SUNSARI DISTRICT
SUNSARI DISTRICT IN KOSHI PROVINCE
NEPAL VIOLENCE
INDEFINITE PERIOD CURFEW IN NEPAL
INDEFINITE CURFEW IN NEPAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.