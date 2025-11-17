ETV Bharat / international

एपस्टीन की फाइलों को लेकर ट्रंप का पलटवार, कहा - रिपब्लिकन इसको लेकर वोट करा लें

30 जुलाई, 2008 की इस फाइल फोटो में, जेफरी एपस्टीन (बीच में), वेस्ट पाम बीच, फ्लोरिडा की अदालत में पेश होते हुए. ( Epstein Files )

मैसी ने कहा कि जॉनसन, ट्रंप और उनके प्रयासों की आलोचना करने वाले अन्य लोगों को इस हफ़्ते "बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा." मैसी ने कहा, "मैं अभी जीतने से थका नहीं हूं, लेकिन हम जीत रहे हैं."

डेमोक्रेट्स का यह भी तर्क है कि प्रतिनिधि एडेलिटा ग्रिजाल्वा, डेमोक्रेटिक-एरिज़ोना, के बैठने की प्रक्रिया को इसलिए रोका गया, ताकि उन्हें याचिका पर हस्ताक्षर करने वाली 218वीं सदस्य बनने और मतदान के लिए आवश्यक सीमा हासिल करने में देरी हो. पिछले हफ़्ते पद की शपथ लेने के कुछ ही पल बाद वह 218वीं हस्ताक्षरकर्ता बन गईं.

स्पीकर माइक जॉनसन, रिपब्लिकन-लाइसेंस, ने डिस्चार्ज याचिका के प्रयास की आलोचना की थी और सदस्यों को अगस्त के अवकाश के लिए जल्दी घर भेज दिया था, जब रिपब्लिकन पार्टी का विधायी एजेंडा एपस्टीन के पक्ष में मतदान की मांग के कारण उलट गया था.

मैसी और प्रतिनिधि रो खन्ना, डेमोक्रेटिक-कैलिफ़ोर्निया ने अपने विधेयक पर मतदान कराने के लिए जुलाई में एक डिस्चार्ज याचिका पेश की थी. यह एक ऐसा दुर्लभ सफल तरीका है, जो बहुमत के सदस्यों को सदन के नेतृत्व को दरकिनार करके सदन में मतदान कराने की अनुमति देता है.

एपस्टीन के पीड़ितों या चल रही संघीय जांचों से जुड़ी जानकारी को संपादित करने की अनुमति होगी. रविवार के समाचार कार्यक्रमों में इस विधेयक पर चर्चा करने वाले सांसदों में शामिल प्रतिनिधि थॉमस मैसी, रिपब्लिकन-केंटकी ने कहा, "रिपब्लिकन के 100 या उससे ज़्यादा वोट हो सकते हैं." "मुझे उम्मीद है कि जब यह विधेयक मतदान के लिए आएगा तो मुझे इस पर वीटो-प्रूफ़ बहुमत मिलेगा."

प्रस्ताव का विरोध करते हुए, ट्रंप ने इस पर हस्ताक्षर करने वाले दो रिपब्लिकन सांसदों से भी संपर्क किया. इनमें से एक, कोलोराडो की प्रतिनिधि लॉरेन बोएबर्ट, ने पिछले हफ़्ते व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ इस पर चर्चा की. यह विधेयक न्याय विभाग को एपस्टीन से जुड़ी सभी फाइलें और संचार, साथ ही संघीय जेल में उसकी मौत की जांच से जुड़ी सभी जानकारी जारी करने के लिए बाध्य करेगा.

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "मुझे परवाह नहीं!" "मुझे बस इस बात की परवाह है कि रिपब्लिकन अपनी बात पर वापस आ जाएं" इस विधेयक का समर्थन करने वाले सांसदों ने इस हफ़्ते सदन में एक बड़ी जीत की भविष्यवाणी की है. जब "रिपब्लिकन की बाढ़" इसके पक्ष में मतदान करेगी, जो रिपब्लिकन नेतृत्व और राष्ट्रपति के खिलाफ होगा.

रिपब्लिकन पार्टी के भीतर विरोध के कारण ट्रंप के पीछे हटने का यह एक दुर्लभ उदाहरण है. राष्ट्रपति पद पर अपनी वापसी और राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में, ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी में अपनी शक्ति को काफी हद तक मजबूत कर लिया है.

राष्ट्रपति का यह बदलाव इस बात की स्पष्ट स्वीकृति है कि इस विधेयक के समर्थकों के पास इसे सदन में पारित कराने के लिए पर्याप्त वोट हैं, हालांकि सीनेट में इसका भविष्य अस्पष्ट है.

ट्रंप का यह बयान रिपब्लिकन पार्टी के भीतर इन फाइलों को लेकर छिड़े घमासान के बाद आया है. इसमें जॉर्जिया की प्रतिनिधि मार्जोरी टेलर ग्रीन, जो लंबे समय से उनकी कट्टर समर्थकों में से एक थीं, के साथ बढ़ता हुआ कड़वाहट भरा मतभेद भी शामिल है.

"हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, और अब समय आ गया है कि हम रिपब्लिकन पार्टी की महान सफलता से ध्यान हटाने के लिए कट्टरपंथी वामपंथी पागलों द्वारा किए गए इस डेमोक्रेट धोखे से आगे बढ़ें." ट्रंप ने फ्लोरिडा में सप्ताहांत बिताने के बाद रविवार देर रात ज्वाइंट बेस एंड्रयूज पर उतरने के बाद सोशल मीडिया पर लिखा.

वॉशिंगटन: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाउस ऑफ रेप्रेजेंटेटिव के रिपब्लिकन सांसदों को जेफरी एपस्टीन मामले में फाइलें जारी करने के लिए वोट देने का आग्रह किया है. यह एक चौंकाने वाला उलटफेर है, क्योंकि पहले इस प्रस्ताव का विरोध किया गया था, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के ही कई लोग इसका समर्थन कर रहे थे.

रिपब्लिकन पार्टी नेतृत्व का नजरिया: जॉनसन को उम्मीद है कि सदन एपस्टीन विधेयक का निर्णायक समर्थन करेगा. उन्होंने कहा, "हम इसे पूरा करेंगे और आगे बढ़ाएंगे. इसमें छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है." उन्होंने आगे कहा कि सदन की निगरानी और सरकारी सुधार समिति "डिस्चार्ज याचिका, जो उनकी छोटी सी चाल है, से कहीं ज़्यादा जानकारी" जारी कर रही है.

यह मतदान ऐसे समय में हो रहा है जब नए दस्तावेज एपस्टीन और उनके सहयोगियों के बारे में नए सवाल उठा रहे हैं. इनमें 2019 का एक ईमेल भी शामिल है, जो एपस्टीन ने एक पत्रकार को लिखा था, जिसमें कहा गया था कि ट्रंप "लड़कियों के बारे में जानते थे." व्हाइट हाउस ने डेमोक्रेट्स पर रिपब्लिकन राष्ट्रपति को बदनाम करने के लिए चुनिंदा ईमेल लीक करने का आरोप लगाया है.

जॉनसन ने कहा कि ट्रंप के पास "इसमें छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है." जॉनसन ने कहा, "वे राष्ट्रपति ट्रंप पर इस सिद्धांत के आधार पर हमला करने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि उनका इसमें कुछ हाथ है. उनका इसमें कोई हाथ नहीं है."

ट्रंप का एपस्टीन से जुड़ाव जगजाहिर है और राष्ट्रपति का नाम उन रिकॉर्ड्स में शामिल था, जिन्हें उनके अपने न्याय विभाग ने फरवरी में यौन तस्करी की जांच से जुड़ी जानकारी में जनता की रुचि को संतुष्ट करने के प्रयास के तहत जारी किया था.

एपस्टीन से जुड़े किसी भी मामले में ट्रंप पर कभी कोई गलत काम करने का आरोप नहीं लगाया गया है और जाँच की फाइलों में किसी का नाम शामिल होने मात्र से इसका कोई और मतलब नहीं निकलता. एपस्टीन, जिसने 2019 में मुकदमे की प्रतीक्षा के दौरान जेल में आत्महत्या कर ली थी, के ट्रंप के अलावा राजनीतिक और मशहूर हस्तियों के कई प्रमुख परिचित भी थे.

खन्ना ने मैसी की तुलना में मतगणना पर कम उम्मीदें जताईं. फिर भी, खन्ना ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 40 या उससे ज़्यादा रिपब्लिकन इस प्रयास में शामिल होंगे. खन्ना ने कहा, "मुझे तो यह भी नहीं पता कि ट्रंप इसमें कितने शामिल थे. इसमें और भी कई लोग शामिल हैं, जिन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए."

खन्ना ने ट्रंप से उन लोगों से मिलने का भी अनुरोध किया, जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था. उन्होंने बताया कि कुछ लोग मंगलवार को कैपिटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मौजूद रहेंगे. मैसी ने कहा कि जिन रिपब्लिकन सांसदों को अपने वोट के तरीके के कारण ट्रंप का समर्थन खोने का डर है, उनके रिकॉर्ड पर एक दाग लगेगा, अगर वे "नहीं" वोट देते हैं, तो इससे लंबे समय में उनकी राजनीतिक संभावनाओं को नुकसान हो सकता है. मैसी ने कहा, "इस वोट का रिकॉर्ड डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल से भी ज़्यादा समय तक रहेगा."

MAGA में विभाजन: रिपब्लिकन पक्ष में, तीन रिपब्लिकन ने मैसी के साथ डिस्चार्ज याचिका पर हस्ताक्षर किए. जॉर्जिया की प्रतिनिधि मार्जोरी टेलर ग्रीन, साउथ कैरोलिना की नैन्सी मेस और बोएबर्ट. ट्रंप ने पिछले हफ़्ते सार्वजनिक रूप से ग्रीन के साथ अपने रिश्ते को ख़त्म कर दिया और कहा कि अगर "सही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा" तो वह 2026 में उनके खिलाफ किसी उम्मीदवार का समर्थन करेंगे.

ग्रीन ने ट्रंप के साथ हुए इस विवाद को "दुर्भाग्य से, यह सब एपस्टीन फ़ाइलों की वजह से हुआ" बताते हुए कहा कि देश इस मुद्दे पर पारदर्शिता का हक़दार है और ट्रंप द्वारा उनकी आलोचना भ्रामक है, क्योंकि जिन महिलाओं से उन्होंने बात की है, उनका कहना है कि उन्होंने कुछ भी ग़लत नहीं किया.

ग्रीन ने कहा, "मुझे नहीं पता कि फ़ाइलों में क्या है. मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती. लेकिन यही सवाल हर कोई पूछ रहा है, कि इस मुद्दे पर इतनी कड़ी लड़ाई क्यों लड़ी जा रही है?" सप्ताहांत में ट्रंप और ग्रीन के बीच विवाद और बढ़ गया. रविवार देर रात घर पहुँचने पर ट्रंप ने व्हाइट हाउस के लॉन में अपने हेलीकॉप्टर में बैठे-बैठे ही ग्रीन के बारे में एक आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा, "सच तो यह है कि किसी को भी हमारे देश के इस गद्दार की परवाह नहीं है!"

अगर यह विधेयक सदन में पारित भी हो जाता है, तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सीनेट के रिपब्लिकन इसे स्वीकार करेंगे. मैसी ने कहा कि उन्हें बस उम्मीद है कि सीनेट के बहुमत नेता जॉन थून, आर-एस.डी., "सही काम करेंगे."

मैसी ने कहा, "अगर हमें सदन में भारी मत मिलते हैं, तो दबाव जरूर होगा." उनका मानना ​​है कि "हमारे सामने रिपब्लिकनों की बाढ़ आ सकती है." मैसी एबीसी के "दिस वीक" में दिखाई दिए, जॉनसन "फॉक्स न्यूज संडे" में, खन्ना ने एनबीसी के "मीट द प्रेस" में बात की और ग्रीन का सीएनएन के "स्टेट ऑफ़ द यूनियन" में साक्षात्कार हुआ.