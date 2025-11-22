ETV Bharat / international

"मैंने भारत-पाकिस्तान सहित 8 देशों के साथ शांति समझौते कराए" ममदानी के साथ मीटिंग में ट्रंप ने फिर किया रिपीट

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 21 नवंबर, 2025 को वॉशिंगटन में व्हॉइट हाउस के ओवल ऑफिस में न्यूयॉर्क शहर के मेयर-इलेक्ट जोहरान ममदानी से मीटिंग के बाद बात करते हुए. ( AP )

By PTI

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े को सुलझाने का दावा किया है. उन्होंने न्यूयॉर्क शहर के मेयर-इलेक्ट जोहरान ममदानी के साथ ओवल ऑफिस में मीटिंग के दौरान अपनी बात दोहराई. ममदानी शुक्रवार को व्हॉइट हाउस में ट्रंप के साथ अपनी पहली मीटिंग के लिए वॉशिंगटन, DC गए. ट्रंप ने कहा कि उन्हें मीटिंग में “मजा आया.” साथ ही उन्होंने ममदानी से मीटिंग को “बहुत बढ़िया” बताया. ओवल ऑफिस में अपनी बात के दौरान, जब ममदानी उनके बगल में खड़े थे. ट्रंप ने अपना दावा दोहराया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मई में हुए झगड़े को सुलझा लिया है. उन्होंने कहा, "मैंने भारत और पाकिस्तान सहित 8 देशों के साथ शांति समझौते कराए" बुधवार को, ट्रंप ने कहा था कि अगर भारत और पाकिस्तान ने अपना झगड़ा खत्म नहीं किया, तो वह उन पर 350 परसेंट टैरिफ लगा देंगे. उन्होंने अपना यह दावा दोहराया कि उन्होंने न्यूक्लियर हथियारों वाले पड़ोसियों के बीच लड़ाई सुलझा ली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन करके कहा था कि “हम जंग नहीं करने जा रहे हैं.” 10 मई के बाद से, जब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि भारत और पाकिस्तान वॉशिंगटन की मध्यस्थता में हुई “लंबी रात” की बातचीत के बाद “पूरी तरह और तुरंत” सीजफायर पर सहमत हो गए हैं, तब से उन्होंने 60 से ज़्यादा बार अपना यह दावा दोहराया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को “खत्म करने में मदद की.”