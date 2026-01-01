ETV Bharat / international

न्यूयॉर्क में पहली बार ! जोहरान ममदानी कुरान पर मेयर पद की लेंगे शपथ

द न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी की यह फोटो 16 दिसंबर, 2025 को न्यूयॉर्क में शोमबर्ग कुरान को दिखाती है. ( AP )

ममदानी के हाथ तक एक कुरान का लंबा सफर: यह मैन्युस्क्रिप्ट आर्टुरो शोमबर्ग को मिली, जो एक ब्लैक प्यूर्टो रिकान हिस्टोरियन हैं, जिनके कलेक्शन में अफ्रीकी मूल के लोगों के दुनिया भर में योगदान का डॉक्यूमेंटेशन है. हालांकि यह साफ नहीं है कि शोमबर्ग के पास कुरान कैसे आया, लेकिन जानकारों का मानना ​​है कि यह यूनाइटेड स्टेट्स और पूरे अफ्रीका में इस्लाम और ब्लैक कल्चर के बीच ऐतिहासिक रिश्ते में उनकी दिलचस्पी को दिखाता है.

साल के पहले दिन सिटी हॉल में होने वाली शपथ ग्रहण सेरेमनी के लिए, ममदानी अपने दादा और दादी दोनों की कुरान का इस्तेमाल करेंगे. कैंपेन ने उन विरासती चीजों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी है.

आबिद ने कहा, "यह एक छोटी कुरान है, लेकिन यह न्यूयॉर्क शहर के इतिहास में आस्था और पहचान के तत्वों को एक साथ लाती है."

लाइब्रेरी की मिडिल ईस्टर्न और इस्लामिक स्टडीज की क्यूरेटर हिबा आबिद ने कहा कि कुरान की वह कॉपी शहर के मुसलमानों की विविधता और पहुंच का प्रतीक है.

ममदानी जिन तीन कुरान का इस्तेमाल करेंगे, उन पर एक नजर: ममदानी सबवे सेरेमनी के दौरान दो कुरान पर अपना हाथ रखेंगे. उनके दादा की कुरान और एक पॉकेट-साइज वर्शन, जो 18वीं सदी के आखिर या 19वीं सदी की शुरुआत की है. यह न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी के शोमबर्ग सेंटर फॉर रिसर्च इन ब्लैक कल्चर के कलेक्शन का हिस्सा है.

और जबकि उन्होंने अपने कैंपेन के दौरान अफोर्डेबिलिटी के मुद्दे पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है. ममदानी अपने मुस्लिम धर्म के बारे में खुलकर बात करते रहे हैं. वह अक्सर पांचों बरो की मस्जिदों में दिखाई देते थे, क्योंकि उन्होंने एक सपोर्ट बेस बनाया था, जिसमें कई पहली बार वोट देने वाले साउथ एशियन और मुस्लिम वोटर शामिल थे.

ममदानी से पहले के ज़्यादातर लोगों ने बाइबिल पर शपथ ली थी, हालांकि फेडरल, स्टेट और शहर के संविधान को बनाए रखने की शपथ के लिए किसी भी धार्मिक किताब का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है.

ये माइलस्टोन और साथ ही ऐतिहासिक कुरान जिसका इस्तेमाल वह समारोह के लिए करेंगे. देश के सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहर के लंबे समय से रहने वाले और जिंदादिल मुस्लिम निवासियों को दिखाते हैं. ये बात एक स्कॉलर ने कही, जिसने ममदानी की पत्नी, रमा दुवाजी को किताबों में से एक चुनने में मदद की थी.

जब 34 साल के डेमोक्रेट सिटी हॉल के नीचे एक लंबे समय से बंद सबवे स्टेशन में मेयर बनेंगे, तो वह इस पद पर बैठने वाले पहले मुस्लिम, पहले साउथ एशियन और पहले अफ्रीका में जन्मे व्यक्ति होंगे.

न्यूयॉर्क (USA): आने वाले मेयर जोहरान ममदानी आधी रात को सदियों पुरानी कुरान पर शपथ लेंगे. यह पहली बार होगा जब न्यूयॉर्क शहर के किसी मेयर ने शपथ लेने के लिए इस्लाम की पवित्र किताब का इस्तेमाल किया होगा और यह शहर के लिए कई ऐतिहासिक पहली चीजों को दिखाता है.

राजघरानों या एलीट लोगों से जुड़ी सजावटी धार्मिक मैन्युस्क्रिप्ट के उलट, ममदानी कुरान की जिस कॉपी का इस्तेमाल करेंगी, उसका डिजाइन सादा है. इसकी बाइंडिंग गहरे लाल रंग की है और इसमें फूलों का एक सिंपल मेडल है और यह काले और लाल स्याही से लिखी गई है. स्क्रिप्ट सादी और पढ़ने लायक है, जिससे पता चलता है कि इसे रस्मों के प्रदर्शन के बजाय रोजाना इस्तेमाल के लिए बनाया गया था.

आबिद ने कहा कि इन खासियतों से पता चलता है कि मैन्युस्क्रिप्ट आम पढ़ने वालों के लिए थी, एक ऐसी क्वॉलिटी जिसे उन्होंने इसके मतलब के लिए जरूरी बताया.

उन्होंने कहा, "इस कुरान की अहमियत लग्जरी में नहीं, बल्कि आसानी से मिलने में है." क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट पर कोई तारीख नहीं है और कोई साइन नहीं है, इसलिए जानकारों ने इसकी बाइंडिंग और स्क्रिप्ट के आधार पर यह अंदाजा लगाया कि यह कब बनी थी, और इसे 18वीं सदी के आखिर या 19वीं सदी की शुरुआत में ऑटोमन काल के दौरान एक ऐसे इलाके में रखा, जिसमें अब सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीनी इलाके और जॉर्डन शामिल हैं.

आबिद ने कहा कि मैन्युस्क्रिप्ट का न्यूयॉर्क तक का सफ़र ममदानी के अपने अलग-अलग बैकग्राउंड को दिखाता है. ममदानी एक साउथ एशियन न्यू यॉर्कर हैं, जो युगांडा में पैदा हुए थे, जबकि दुवाजी अमेरिकन-सीरियाई हैं.

पहचान और विवाद: एक मुस्लिम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट के तेजी से उभरने से इस्लामोफोबिक बयानबाजी भी बढ़ी, जिसे इस रेस पर देश भर में ध्यान मिलने से और बढ़ावा मिला.

चुनाव से कुछ दिन पहले एक इमोशनल भाषण में, ममदानी ने कहा कि इस दुश्मनी ने उनके अपने धर्म को दिखाने के उनके इरादे को और मजबूत किया है.

उन्होंने कहा, "मैं जो हूँ, कैसे खाता हूं, या जिस धर्म को अपना कहने में मुझे गर्व है, उसे नहीं बदलूंगा." "मैं अब खुद को परछाइयों में नहीं ढूंढ़ूंगा. मैं खुद को रोशनी में ढूंढ़ूगा."

कुरान इस्तेमाल करने के फैसले की कुछ कंजर्वेटिव लोगों ने फिर से आलोचना की है. अलबामा के U.S. सेनेटर टॉमी ट्यूबरविले ने ममदानी के शपथ ग्रहण के बारे में एक न्यूज आर्टिकल के जवाब में सोशल मीडिया पर लिखा, "दुश्मन दरवाजे के अंदर है." काउंसिल ऑन अमेरिकन-इस्लामिक रिलेशंस, एक सिविल-राइट्स ग्रुप, ने पिछले बयानों के आधार पर ट्यूबरविले को मुस्लिम-विरोधी कट्टरपंथी बताया है.

ऐसी प्रतिक्रिया कोई नई बात नहीं है. 2006 में, कांग्रेस के लिए चुने गए पहले मुस्लिम कीथ एलिसन को अपनी रस्मी शपथ के लिए कुरान का इस्तेमाल करने के बाद कंजर्वेटिव लोगों की बुराई का सामना करना पड़ा था.

शपथ ग्रहण के बाद, कुरान न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में पब्लिक डिस्प्ले के लिए रखी जाएगी. आबिद ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि समारोह के आसपास का ध्यान, चाहे सपोर्टिव हो या क्रिटिकल ज़्यादा लोगों को न्यूयॉर्क में इस्लामिक जीवन को डॉक्यूमेंट करने वाले लाइब्रेरी के कलेक्शन को देखने के लिए मोटिवेट करेगा. इसमें शहर में रिकॉर्ड किए गए 20वीं सदी के शुरुआती अर्मेनियाई और अरबी म्यूजिक से लेकर 11 सितंबर के हमलों के बाद इस्लामोफोबिया के सीधे अनुभव शामिल हैं.

आबिद ने कहा, "जब यह मैन्युस्क्रिप्ट बनाई गई थी, तो इसे आम रीडर्स के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था." "आज यह एक पब्लिक लाइब्रेरी में है, जहां कोई भी इसे देख सकता है."