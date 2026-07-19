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इमरान की बहन का दावा: पाकिस्तानी सेना और पीएम मोदी की मिलीभगत से हुआ 2025 का सैन्य टकराव

पाक के पूर्व पीएम इमरान की बहन नौरीन नियाजी व जनरल आसिम मुनीर ( ANI )

By PTI 2 Min Read

लाहौर: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन ने दावा किया है कि मई 2025 के सैन्य टकराव के दौरान भारत ने इजराइल के कहने पर इस संघर्ष को आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि इस्लामाबाद उस समय इजराइल को मान्यता देने की दिशा में बढ़ रहा था. नौरीन नियाजी का एक साक्षात्कार शनिवार को सोशल मीडिया पर तेज़ी से प्रसारित हुआ जिसमें उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के साथ हुए चार दिन के सैन्य टकराव में पाकिस्तानी सेना की प्रतिक्रिया को कमतर दिखाने की कोशिश की. उन्होंने दावा किया कि यह सैन्य अभियान "पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व और भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच मिलीभगत का नतीजा था." उन्होंने बिना कोई सबूत दिए दावा किया, ‘‘भारत ने इजराइल के कहने पर संघर्ष को आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि पाकिस्तान इजराइल को मान्यता देने वाला था.’’ उन्होंने कहा कि यह सैन्य टकराव ‘‘जनरल आसिम मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तान के सशस्त्र बलों की छवि मजबूत करने के लिए सुनियोजित तरीके से कराया गया था.’’