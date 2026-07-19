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इमरान की बहन का दावा: पाकिस्तानी सेना और पीएम मोदी की मिलीभगत से हुआ 2025 का सैन्य टकराव

इमरान खान की बहन नौरीन नियाजी ने दावा किया कि मई 2025 का सैन्य टकराव पाकिस्तानी सेना और पीएम मोदी के बीच मिलीभगत थी.

Former Pakistan PM Imran's sister Naureen Niazi and General Asim Munir
पाक के पूर्व पीएम इमरान की बहन नौरीन नियाजी व जनरल आसिम मुनीर (ANI)
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By PTI

Published : July 19, 2026 at 2:02 PM IST

2 Min Read
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लाहौर: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन ने दावा किया है कि मई 2025 के सैन्य टकराव के दौरान भारत ने इजराइल के कहने पर इस संघर्ष को आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि इस्लामाबाद उस समय इजराइल को मान्यता देने की दिशा में बढ़ रहा था.

नौरीन नियाजी का एक साक्षात्कार शनिवार को सोशल मीडिया पर तेज़ी से प्रसारित हुआ जिसमें उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के साथ हुए चार दिन के सैन्य टकराव में पाकिस्तानी सेना की प्रतिक्रिया को कमतर दिखाने की कोशिश की.

उन्होंने दावा किया कि यह सैन्य अभियान "पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व और भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच मिलीभगत का नतीजा था." उन्होंने बिना कोई सबूत दिए दावा किया, ‘‘भारत ने इजराइल के कहने पर संघर्ष को आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि पाकिस्तान इजराइल को मान्यता देने वाला था.’’

उन्होंने कहा कि यह सैन्य टकराव ‘‘जनरल आसिम मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तान के सशस्त्र बलों की छवि मजबूत करने के लिए सुनियोजित तरीके से कराया गया था.’’

पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे बयान
नौरीन नियाजी का यह बयान ऐसे समय आया है जब पाकिस्तान के कुछ अन्य राजनीतिक नेताओं की ओर से भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अलग-अलग दावे किए जा चुके हैं. हालांकि, इन बयानों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और इन्हें संबंधित नेताओं के व्यक्तिगत राजनीतिक दृष्टिकोण के रूप में देखा जा रहा है.

क्या था ऑपरेशन सिंदूर?
भारत ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया था. भारतीय अधिकारियों के अनुसार, इस अभियान के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) में स्थित कई आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया. भारत का कहना था कि इस कार्रवाई का उद्देश्य आतंकवादी ढांचे को नुकसान पहुंचाना और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट संदेश देना था.

इसके बाद पाकिस्तान की ओर से जवाबी कार्रवाई की कोशिश की गई. भारतीय पक्ष के अनुसार, देश की वायु रक्षा प्रणाली ने इन प्रयासों को विफल कर दिया. इसके बाद दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव कुछ समय तक बना रहा, जिसके बाद स्थिति धीरे-धीरे सामान्य होने लगी.

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