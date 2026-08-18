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इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट और सेहत पर पूर्व राष्ट्रपति अल्वी ने चिंता जताई

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने मंगलवार को दावा किया कि जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत बिगड़ गई है. उन्होंने कहा कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट चिंताजनक हैं और उनकी घबराहट, दिल की धड़कन बढ़ने और हाई ब्लड प्रेशर को लेकर चिंता जताई.

एक्स पर एक पोस्ट में अल्वी ने कहा, 'इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट चिंताजनक हैं. मैंने कई विशेषज्ञों के साथ इन रिपोर्टों को देखा है और मैं यह बात आसान भाषा में लिख रहा हूँ ताकि हर पाकिस्तानी ठीक से समझ सके कि असल में क्या हो रहा है.'

अल्वी ने कहा कि उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता खान की 'बेचैनी और तनाव के स्तर', 'दिल की धड़कन तेज होने' और 'हाई ब्लड प्रेशर' को लेकर है. उन्होंने यह भी कहा कि रिपोर्ट में नींद न आने का ज़िक्र नहीं है, लेकिन उन्हें दी जा रही दवाओं से इसके संकेत मिलते हैं.

उन्होंने कहा, 'मैं इमरान खान को 35 से ज़्यादा सालों से जानता हूँ. तनाव कभी उनकी कमजोरी नहीं रही. अब तनाव का चरम पर होना यह बताता है कि तीन साल की जेल और पूरी तरह अकेले रहने का उन पर क्या असर पड़ा है.' अल्वी ने खान के तनाव की वजह पाकिस्तान के हालात, उनके साथियों की गिरफ्तारी, उन्हें मिली सजा और उनकी हत्या, साथ ही खान का अकेलेपन और अखबारों, किताबों और बाहरी दुनिया की जानकारी तक पहुंच न होने को बताया. उन्होंने खान की हार्ट रेट को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि उनकी हार्ट रेट बढ़कर 54 बीट प्रति मिनट (bpm) हो गई है, जबकि आम तौर पर आराम की स्थिति में उनकी हार्ट रेट इससे कम रहती थी.

अल्वी ने कहा, 'उनकी हार्ट रेट 54 बीट प्रति मिनट (bpm) है. डॉक्टर इसे 'सामान्य' कहेंगे लेकिन उनके लिए यह सामान्य नहीं है.' उन्होंने यह भी बताया कि खान को दिल की धड़कन तेज महसूस होने की भी शिकायत थी. अल्वी ने कहा कि खान को 'तुरंत 24 घंटे वाले होल्टर मॉनिटर की जरूरत है' और उनके ब्लड प्रेशर की रोजाना सही तरीके से निगरानी करने की मांग की.

उन्होंने कई मेडिकल टेस्ट की भी सलाह दी, जिनमें स्ट्रेस टेस्ट, इकोकार्डियोग्राम, कार्डियक एमआरआई, कार्डियक आर्टरी कैल्शियम स्कैन और कार्डियक सीटी एंजियोग्राम शामिल हैं, साथ ही जरूरत पड़ने पर दूसरे टेस्ट भी करवाने को कहा. अल्वी ने कहा, 'मैं बहुत चिंतित हूँ. अकेले रहने की वजह से उनके शरीर पर बुरा असर पड़ रहा है. अगर इस पर तुरंत ध्यान नहीं दिया गया, तो नुकसान ऐसा हो सकता है जिसे ठीक न किया जा सके और आगे और भी दिक्कतें आ सकती हैं.'