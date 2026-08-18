इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट और सेहत पर पूर्व राष्ट्रपति अल्वी ने चिंता जताई
अल्वी ने कहा कि उन्हें सबसे अधिक चिंता खान की बेचैनी, तनाव के स्तर, दिल की धड़कन तेज होने, हाई ब्लड प्रेशर को लेकर है.
By ANI
Published : August 18, 2026 at 9:07 AM IST
इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने मंगलवार को दावा किया कि जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत बिगड़ गई है. उन्होंने कहा कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट चिंताजनक हैं और उनकी घबराहट, दिल की धड़कन बढ़ने और हाई ब्लड प्रेशर को लेकर चिंता जताई.
एक्स पर एक पोस्ट में अल्वी ने कहा, 'इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट चिंताजनक हैं. मैंने कई विशेषज्ञों के साथ इन रिपोर्टों को देखा है और मैं यह बात आसान भाषा में लिख रहा हूँ ताकि हर पाकिस्तानी ठीक से समझ सके कि असल में क्या हो रहा है.'
अल्वी ने कहा कि उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता खान की 'बेचैनी और तनाव के स्तर', 'दिल की धड़कन तेज होने' और 'हाई ब्लड प्रेशर' को लेकर है. उन्होंने यह भी कहा कि रिपोर्ट में नींद न आने का ज़िक्र नहीं है, लेकिन उन्हें दी जा रही दवाओं से इसके संकेत मिलते हैं.
उन्होंने कहा, 'मैं इमरान खान को 35 से ज़्यादा सालों से जानता हूँ. तनाव कभी उनकी कमजोरी नहीं रही. अब तनाव का चरम पर होना यह बताता है कि तीन साल की जेल और पूरी तरह अकेले रहने का उन पर क्या असर पड़ा है.' अल्वी ने खान के तनाव की वजह पाकिस्तान के हालात, उनके साथियों की गिरफ्तारी, उन्हें मिली सजा और उनकी हत्या, साथ ही खान का अकेलेपन और अखबारों, किताबों और बाहरी दुनिया की जानकारी तक पहुंच न होने को बताया. उन्होंने खान की हार्ट रेट को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि उनकी हार्ट रेट बढ़कर 54 बीट प्रति मिनट (bpm) हो गई है, जबकि आम तौर पर आराम की स्थिति में उनकी हार्ट रेट इससे कम रहती थी.
अल्वी ने कहा, 'उनकी हार्ट रेट 54 बीट प्रति मिनट (bpm) है. डॉक्टर इसे 'सामान्य' कहेंगे लेकिन उनके लिए यह सामान्य नहीं है.' उन्होंने यह भी बताया कि खान को दिल की धड़कन तेज महसूस होने की भी शिकायत थी. अल्वी ने कहा कि खान को 'तुरंत 24 घंटे वाले होल्टर मॉनिटर की जरूरत है' और उनके ब्लड प्रेशर की रोजाना सही तरीके से निगरानी करने की मांग की.
उन्होंने कई मेडिकल टेस्ट की भी सलाह दी, जिनमें स्ट्रेस टेस्ट, इकोकार्डियोग्राम, कार्डियक एमआरआई, कार्डियक आर्टरी कैल्शियम स्कैन और कार्डियक सीटी एंजियोग्राम शामिल हैं, साथ ही जरूरत पड़ने पर दूसरे टेस्ट भी करवाने को कहा. अल्वी ने कहा, 'मैं बहुत चिंतित हूँ. अकेले रहने की वजह से उनके शरीर पर बुरा असर पड़ रहा है. अगर इस पर तुरंत ध्यान नहीं दिया गया, तो नुकसान ऐसा हो सकता है जिसे ठीक न किया जा सके और आगे और भी दिक्कतें आ सकती हैं.'
खान को अस्पताल ले जाने की मांग करते हुए अल्वी ने कहा, 'इमरान खान को अब निश्चित रूप से डॉक्टरों के एक स्वतंत्र पैनल की देखरेख में अस्पताल ले जाने की जरूरत है.' उन्होंने आगे कहा, 'न तो उनके परिवार को और न ही पाकिस्तान के लोगों को सरकार द्वारा नियुक्त डॉक्टरों पर ही भरोसा है.' अल्वी ने कहा, 'अगले तीन महीने यह तय करेंगे कि उनकी हालत सुधरेगी या हमेशा के लिए वैसी ही बनी रहेगी.' उन्होंने आगे कहा, 'हम सभी चिंतित हैं. देश को उनकी पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है.'
पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अभी भी जेल में हैं, जबकि उनके बेटों, सुलेमान खान और कासिम खान ने अपने पिता की परिवार, वकीलों और डॉक्टरों तक पहुँच को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने इस महीने की शुरुआत में सीएनएन को बताया, 'हमारे पास कोई ताजा जानकारी नहीं है क्योंकि पिछले सात महीनों से उनके परिवार, डॉक्टरों और वकीलों को उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी गई है.'
ये बयान ऐसे समय में आए हैं जब पूरे पाकिस्तान में खान की राजनीतिक पार्टी 'पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ' (PTI) के समर्थक देशव्यापी प्रदर्शन कर रहे हैं और पार्टी के संस्थापक तथा उनकी पत्नी बुशरा बीबी की तुरंत रिहाई की मांग कर रही हैं. खान, जो 2018 से 2022 में संसद में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाए जाने तक प्रधानमंत्री रहे, 2023 से जेल में हैं. उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों और सरकारी गोपनीय जानकारी जाहिर करने जैसे कई मामलों में दोषी ठहराया गया है.
खान और उनके राजनीतिक सहयोगियों का लगातार यह कहना रहा है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई राजनीतिक कारणों से की जा रही है ताकि उनकी राजनीतिक वापसी को रोका जा सके. पद से हटाए जाने के बाद खान ने देश भर में रैलियां कीं और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार ने पाकिस्तान की सेना और वाशिंगटन के साथ मिलकर उन्हें हटाने की साजिश रची थी.
इसके बाद पाकिस्तानी सरकार ने पीटीआई के नेताओं और समर्थकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और पार्टी को 2024 के आम चुनावों में हिस्सा लेने से रोक दिया. खान के समर्थकों ने बार-बार आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ मामले राजनीतिक कारणों से दर्ज किए गए हैं और इनका मकसद उनकी राजनीतिक वापसी को रोकना है.